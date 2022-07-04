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#<1 ... 91929394 Додано: Пон 04 лип, 2022 09:03 Удалось перейти границу по пункту - сопровождение близкого родственника с 1,2 группой инвалидности. Пограничница только и сказала, что мол эту лавочку должны прикрыть, на что я заметил, что она, на данный момент вполне легальна😼 Bolt Повідомлень: 1206 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 79 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 лип, 2022 09:13 Bolt написав: Удалось перейти границу по пункту - сопровождение близкого родственника с 1,2 группой инвалидности. Пограничница только и сказала, что мол эту лавочку должны прикрыть, на что я заметил, что она, на данный момент вполне легальна😼 Удалось перейти границу по пункту - сопровождение близкого родственника с 1,2 группой инвалидности. Пограничница только и сказала, что мол эту лавочку должны прикрыть, на что я заметил, что она, на данный момент вполне легальна😼

а почему лавочка?



разве что этого инвалида по очереди вывозит очередной нный близкий родственник - но это так, постебаться - близких родственников не так много. а почему лавочка?разве что этого инвалида по очереди вывозит очередной нный близкий родственник - но это так, постебаться - близких родственников не так много. Shaman

Повідомлень: 2246 З нами з: 29.09.19 Подякував: 346 раз. Подякували: 695 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 лип, 2022 11:46 Bolt написав: Удалось перейти границу по пункту - сопровождение близкого родственника с 1,2 группой инвалидности. Пограничница только и сказала, что мол эту лавочку должны прикрыть, на что я заметил, что она, на данный момент вполне легальна😼 Удалось перейти границу по пункту - сопровождение близкого родственника с 1,2 группой инвалидности. Пограничница только и сказала, что мол эту лавочку должны прикрыть, на что я заметил, что она, на данный момент вполне легальна😼

Поздравляю.

Пограничница попалась с комплексом вахтерши, теплое место развращает. Поздравляю.Пограничница попалась с комплексом вахтерши, теплое место развращает. antey1969 1

Повідомлень: 11283 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1522 раз. Подякували: 3348 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 лип, 2022 14:11 Bolt написав: Удалось перейти границу по пункту - сопровождение близкого родственника с 1,2 группой инвалидности. Пограничница только и сказала, что мол эту лавочку должны прикрыть, на что я заметил, что она, на данный момент вполне легальна😼 Удалось перейти границу по пункту - сопровождение близкого родственника с 1,2 группой инвалидности. Пограничница только и сказала,, на что я заметил, что она, на данный момент вполне легальна😼

Пипец. Какие то документы подтверждающие родство нужны кроме паспота свидетельства о рождении ? Пипец. Какие то документы подтверждающие родство нужны кроме паспота свидетельства о рождении ? fox767676 Повідомлень: 289 З нами з: 13.06.20 Подякував: 141 раз. Подякували: 45 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 лип, 2022 14:33 fox767676 написав: Bolt написав: Удалось перейти границу по пункту - сопровождение близкого родственника с 1,2 группой инвалидности. Пограничница только и сказала, что мол эту лавочку должны прикрыть, на что я заметил, что она, на данный момент вполне легальна😼 Удалось перейти границу по пункту - сопровождение близкого родственника с 1,2 группой инвалидности. Пограничница только и сказала,, на что я заметил, что она, на данный момент вполне легальна😼

Пипец. Какие то документы подтверждающие родство нужны кроме паспота свидетельства о рождении ? Пипец. Какие то документы подтверждающие родство нужны кроме паспота свидетельства о рождении ?

Там вроде и родители мужа/жены котируются. Ну хотя там тоже подтверждением должны быть только паспорт где указано что женат + свидетельство о рождении жены где указано что это ее мать. Поидее так. Там вроде и родители мужа/жены котируются. Ну хотя там тоже подтверждением должны быть только паспорт где указано что женат + свидетельство о рождении жены где указано что это ее мать. Поидее так. slonomag Повідомлень: 46 З нами з: 23.11.17 Подякував: 5 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 лип, 2022 14:45 Re: Еміграція, заробітчанство slonomag написав: ам вроде и родители мужа/жены котируются. ам вроде и родители мужа/жены котируются.



Ну это точно "лавочка" Ну это точно "лавочка" fox767676 Повідомлень: 289 З нами з: 13.06.20 Подякував: 141 раз. Подякували: 45 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 91929394 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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