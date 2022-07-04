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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 91929394
Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 09:03

Удалось перейти границу по пункту - сопровождение близкого родственника с 1,2 группой инвалидности. Пограничница только и сказала, что мол эту лавочку должны прикрыть, на что я заметил, что она, на данный момент вполне легальна😼
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 09:13

  Bolt написав:Удалось перейти границу по пункту - сопровождение близкого родственника с 1,2 группой инвалидности. Пограничница только и сказала, что мол эту лавочку должны прикрыть, на что я заметил, что она, на данный момент вполне легальна😼

а почему лавочка?

разве что этого инвалида по очереди вывозит очередной нный близкий родственник - но это так, постебаться - близких родственников не так много.
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 11:46

  Bolt написав:Удалось перейти границу по пункту - сопровождение близкого родственника с 1,2 группой инвалидности. Пограничница только и сказала, что мол эту лавочку должны прикрыть, на что я заметил, что она, на данный момент вполне легальна😼

Поздравляю.
Пограничница попалась с комплексом вахтерши, теплое место развращает.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 14:11

  Bolt написав:Удалось перейти границу по пункту - сопровождение близкого родственника с 1,2 группой инвалидности. Пограничница только и сказала, что мол эту лавочку должны прикрыть, на что я заметил, что она, на данный момент вполне легальна😼

Пипец. Какие то документы подтверждающие родство нужны кроме паспота свидетельства о рождении ?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 14:33

  fox767676 написав:
  Bolt написав:Удалось перейти границу по пункту - сопровождение близкого родственника с 1,2 группой инвалидности. Пограничница только и сказала, что мол эту лавочку должны прикрыть, на что я заметил, что она, на данный момент вполне легальна😼

Пипец. Какие то документы подтверждающие родство нужны кроме паспота свидетельства о рождении ?

Там вроде и родители мужа/жены котируются. Ну хотя там тоже подтверждением должны быть только паспорт где указано что женат + свидетельство о рождении жены где указано что это ее мать. Поидее так.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 14:45

Re: Еміграція, заробітчанство

  slonomag написав:ам вроде и родители мужа/жены котируются.


Ну это точно "лавочка" :)
fox767676
 
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