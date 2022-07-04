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Удалось перейти границу по пункту - сопровождение близкого родственника с 1,2 группой инвалидности. Пограничница только и сказала, что мол эту лавочку должны прикрыть, на что я заметил, что она, на данный момент вполне легальна😼
Bolt написав:Удалось перейти границу по пункту - сопровождение близкого родственника с 1,2 группой инвалидности. Пограничница только и сказала, что мол эту лавочку должны прикрыть, на что я заметил, что она, на данный момент вполне легальна😼
а почему лавочка?
разве что этого инвалида по очереди вывозит очередной нный близкий родственник - но это так, постебаться - близких родственников не так много.
Bolt написав:Удалось перейти границу по пункту - сопровождение близкого родственника с 1,2 группой инвалидности. Пограничница только и сказала, что мол эту лавочку должны прикрыть, на что я заметил, что она, на данный момент вполне легальна😼
Поздравляю. Пограничница попалась с комплексом вахтерши, теплое место развращает.
Bolt написав:Удалось перейти границу по пункту - сопровождение близкого родственника с 1,2 группой инвалидности. Пограничница только и сказала, что мол эту лавочку должны прикрыть, на что я заметил, что она, на данный момент вполне легальна😼
Пипец. Какие то документы подтверждающие родство нужны кроме паспота свидетельства о рождении ?
Bolt написав:Удалось перейти границу по пункту - сопровождение близкого родственника с 1,2 группой инвалидности. Пограничница только и сказала, что мол эту лавочку должны прикрыть, на что я заметил, что она, на данный момент вполне легальна😼
Пипец. Какие то документы подтверждающие родство нужны кроме паспота свидетельства о рождении ?
Там вроде и родители мужа/жены котируются. Ну хотя там тоже подтверждением должны быть только паспорт где указано что женат + свидетельство о рождении жены где указано что это ее мать. Поидее так.
Bolt написав:Удалось перейти границу по пункту - сопровождение близкого родственника с 1,2 группой инвалидности. Пограничница только и сказала, что мол эту лавочку должны прикрыть, на что я заметил, что она, на данный момент вполне легальна😼
Bolt написав:Удалось перейти границу по пункту - сопровождение близкого родственника с 1,2 группой инвалидности. Пограничница только и сказала, что мол эту лавочку должны прикрыть, на что я заметил, что она, на данный момент вполне легальна😼