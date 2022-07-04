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Bolt написав:Удалось перейти границу по пункту - сопровождение близкого родственника с 1,2 группой инвалидности. Пограничница только и сказала, что мол эту лавочку должны прикрыть, на что я заметил, что она, на данный момент вполне легальна😼
По ссылке как раз никакой детализации. Действующей 2 группы достаточно. Заболевания конечно неприятные, но для стариков не редкие.
Интересно что ПМЖ позволяет выезжать. А в одном из законороектов даже собственность на заграничную недвижимость
Да в том законопроекте все подряд напихали, пунктов 15. В том виде как сейчас практически все смогут выехать при желании. Может 2/3 пунктов порежут, но оставшихся 2-3 хватит чтобы хоть как-то уже выскочить.
BIGor написав: По ссылке как раз никакой детализации. Действующей 2 группы достаточно. Заболевания конечно неприятные, но для стариков не редкие.
Интересно что ПМЖ позволяет выезжать. А в одном из законороектов даже собственность на заграничную недвижимость
Да в том законопроекте все подряд напихали, пунктов 15. В том виде как сейчас практически все смогут выехать при желании. Может 2/3 пунктов порежут, но оставшихся 2-3 хватит чтобы хоть как-то уже выскочить.
Так 90% "кумовьев инвалида второй группы" уедут, родину защищать прийдется реальным инвалидам