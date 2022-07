Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 92939495 Додано: Пон 04 лип, 2022 18:45 fox767676 написав: BIGor написав: Bolt написав: Удалось перейти границу по пункту - сопровождение близкого родственника с 1,2 группой инвалидности. Пограничница только и сказала, что мол эту лавочку должны прикрыть, на что я заметил, что она, на данный момент вполне легальна😼 Удалось перейти границу по пункту - сопровождение близкого родственника с 1,2 группой инвалидности. Пограничница только и сказала, что мол эту лавочку должны прикрыть, на что я заметил, что она, на данный момент вполне легальна😼

Там 2-я группа не все случаи - и не дай бог иметь такие заболевания

https://dpsu.gov.ua/ua/Peretinannya-der ... ogo-stanu/ Там 2-я группа не все случаи - и не дай бог иметь такие заболевания



По ссылке как раз никакой детализации. Действующей 2 группы достаточно. Заболевания конечно неприятные, но для стариков не редкие.



Интересно что ПМЖ позволяет выезжать. А в одном из законороектов даже собственность на заграничную недвижимость По ссылке как раз никакой детализации. Действующей 2 группы достаточно. Заболевания конечно неприятные, но для стариков не редкие.Интересно что ПМЖ позволяет выезжать. А в одном из законороектов даже собственность на заграничную недвижимость

Да в том законопроекте все подряд напихали, пунктов 15. В том виде как сейчас практически все смогут выехать при желании. Может 2/3 пунктов порежут, но оставшихся 2-3 хватит чтобы хоть как-то уже выскочить.

По ссылке как раз никакой детализации. Действующей 2 группы достаточно. Заболевания конечно неприятные, но для стариков не редкие.



Интересно что ПМЖ позволяет выезжать. А в одном из законороектов даже собственность на заграничную недвижимость По ссылке как раз никакой детализации. Действующей 2 группы достаточно. Заболевания конечно неприятные, но для стариков не редкие.Интересно что ПМЖ позволяет выезжать. А в одном из законороектов даже собственность на заграничную недвижимость

Хочу видеть кто внес критерий "наличие зарубежной недвиги". Не могу поверить в такой пц. Хочу видеть кто внес критерий "наличие зарубежной недвиги". Не могу поверить в такой пц.



C молдавской фамилией, типа Мазураджа



https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/ ... _48-t8PK30

По ссылке как раз никакой детализации. Действующей 2 группы достаточно. Заболевания конечно неприятные, но для стариков не редкие.



Интересно что ПМЖ позволяет выезжать. А в одном из законороектов даже собственность на заграничную недвижимость По ссылке как раз никакой детализации. Действующей 2 группы достаточно. Заболевания конечно неприятные, но для стариков не редкие.Интересно что ПМЖ позволяет выезжать. А в одном из законороектов даже собственность на заграничную недвижимость

Да в том законопроекте все подряд напихали, пунктов 15. В том виде как сейчас практически все смогут выехать при желании. Может 2/3 пунктов порежут, но оставшихся 2-3 хватит чтобы хоть как-то уже выскочить.



Так 90% "кумовьев инвалида второй группы" уедут, родину защищать прийдется реальным инвалидам

Пипец. Какие то документы подтверждающие родство нужны кроме паспота свидетельства о рождении ?

Если жена то свидетельство о браке и ещё паспорт с синяком, на всякий случай ибо в свидетельстве девичья фамилия.

Пипец. Какие то документы подтверждающие родство нужны кроме паспота свидетельства о рождении ? Пипец. Какие то документы подтверждающие родство нужны кроме паспота свидетельства о рождении ?

Если жена то свидетельство о браке и ещё паспорт с синяком, на всякий случай ибо в свидетельстве девичья фамилия.

Не логично: своего отца- инвалида должна вывозить дочь , а не зять или родственник, при наличии дочери. Хотя знаю, что с тяжёлыми болячками вывезти, в принципе, под силу красному кресту: это ж нужен спецавтомобиль и мед сопровождение

Дочь как вариант машину не водит. Почему она не может мужа, который машину водить умеет, попросить вывести больного родственника?

По ссылке как раз никакой детализации. Действующей 2 группы достаточно. Заболевания конечно неприятные, но для стариков не редкие.



Интересно что ПМЖ позволяет выезжать. А в одном из законороектов даже собственность на заграничную недвижимость По ссылке как раз никакой детализации. Действующей 2 группы достаточно. Заболевания конечно неприятные, но для стариков не редкие.Интересно что ПМЖ позволяет выезжать. А в одном из законороектов даже собственность на заграничную недвижимость

Хочу видеть кто внес критерий "наличие зарубежной недвиги". Не могу поверить в такой пц. Хочу видеть кто внес критерий "наличие зарубежной недвиги". Не могу поверить в такой пц.



C молдавской фамилией, типа Мазураджа



https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/ ... _48-t8PK30

сколько уже можно дно пробивать та этим слугам народном избранным

