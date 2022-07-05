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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 92939495
Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 18:45

  fox767676 написав:
  BIGor написав:
  Bolt написав:Удалось перейти границу по пункту - сопровождение близкого родственника с 1,2 группой инвалидности. Пограничница только и сказала, что мол эту лавочку должны прикрыть, на что я заметил, что она, на данный момент вполне легальна😼

Там 2-я группа не все случаи - и не дай бог иметь такие заболевания
https://dpsu.gov.ua/ua/Peretinannya-der ... ogo-stanu/


По ссылке как раз никакой детализации. Действующей 2 группы достаточно. Заболевания конечно неприятные, но для стариков не редкие.

Интересно что ПМЖ позволяет выезжать. А в одном из законороектов даже собственность на заграничную недвижимость

Да в том законопроекте все подряд напихали, пунктов 15. В том виде как сейчас практически все смогут выехать при желании. Может 2/3 пунктов порежут, но оставшихся 2-3 хватит чтобы хоть как-то уже выскочить.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 18:47

  airmax78 написав:
  fox767676 написав:
По ссылке как раз никакой детализации. Действующей 2 группы достаточно. Заболевания конечно неприятные, но для стариков не редкие.

Интересно что ПМЖ позволяет выезжать. А в одном из законороектов даже собственность на заграничную недвижимость

Хочу видеть кто внес критерий "наличие зарубежной недвиги". Не могу поверить в такой пц.


C молдавской фамилией, типа Мазураджа

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/ ... _48-t8PK30
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 19:00

  slonomag написав:
  fox767676 написав:
  BIGor написав:
По ссылке как раз никакой детализации. Действующей 2 группы достаточно. Заболевания конечно неприятные, но для стариков не редкие.

Интересно что ПМЖ позволяет выезжать. А в одном из законороектов даже собственность на заграничную недвижимость

Да в том законопроекте все подряд напихали, пунктов 15. В том виде как сейчас практически все смогут выехать при желании. Может 2/3 пунктов порежут, но оставшихся 2-3 хватит чтобы хоть как-то уже выскочить.


Так 90% "кумовьев инвалида второй группы" уедут, родину защищать прийдется реальным инвалидам
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 19:31

  fox767676 написав:
  Bolt написав:Удалось перейти границу по пункту - сопровождение близкого родственника с 1,2 группой инвалидности. Пограничница только и сказала, что мол эту лавочку должны прикрыть, на что я заметил, что она, на данный момент вполне легальна😼

Пипец. Какие то документы подтверждающие родство нужны кроме паспота свидетельства о рождении ?

Если жена то свидетельство о браке и ещё паспорт с синяком, на всякий случай ибо в свидетельстве девичья фамилия.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 19:55

  Bolt написав:
  fox767676 написав:
  Bolt написав:Удалось перейти границу по пункту - сопровождение близкого родственника с 1,2 группой инвалидности. Пограничница только и сказала, что мол эту лавочку должны прикрыть, на что я заметил, что она, на данный момент вполне легальна😼

Пипец. Какие то документы подтверждающие родство нужны кроме паспота свидетельства о рождении ?

Если жена то свидетельство о браке и ещё паспорт с синяком, на всякий случай ибо в свидетельстве девичья фамилия.

Не логично: своего отца- инвалида должна вывозить дочь , а не зять или родственник, при наличии дочери. Хотя знаю, что с тяжёлыми болячками вывезти, в принципе, под силу красному кресту: это ж нужен спецавтомобиль и мед сопровождение
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 20:13

Re: Еміграція, заробітчанство

  Wisznia2021 написав:Не логично: своего отца- инвалида должна вывозить дочь , а не зять или родственник, при наличии дочери. Хотя знаю, что с тяжёлыми болячками вывезти, в принципе, под силу красному кресту: это ж нужен спецавтомобиль и мед сопровождение

Дочь как вариант машину не водит. Почему она не может мужа, который машину водить умеет, попросить вывести больного родственника?
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 20:30

  fox767676 написав:
  airmax78 написав:
  fox767676 написав:
По ссылке как раз никакой детализации. Действующей 2 группы достаточно. Заболевания конечно неприятные, но для стариков не редкие.

Интересно что ПМЖ позволяет выезжать. А в одном из законороектов даже собственность на заграничную недвижимость

Хочу видеть кто внес критерий "наличие зарубежной недвиги". Не могу поверить в такой пц.


C молдавской фамилией, типа Мазураджа

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/ ... _48-t8PK30

сколько уже можно дно пробивать та этим слугам народном избранным :twisted:
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 13:42

  fox767676 написав:
Интересно что ПМЖ позволяет выезжать.
Для этого нужно стать на консульский учет в другой стране и поставить соответсвующий штамп в паспорте. Чтобы поставить штамп нужно получить разрешение от СБУ на выезд и не иметь прописки в Украине (повлечет за собой невозможность оформить банковские карточки и другие документы).
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