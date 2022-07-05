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Bolt написав:Удалось перейти границу по пункту - сопровождение близкого родственника с 1,2 группой инвалидности. Пограничница только и сказала, что мол эту лавочку должны прикрыть, на что я заметил, что она, на данный момент вполне легальна😼
По ссылке как раз никакой детализации. Действующей 2 группы достаточно. Заболевания конечно неприятные, но для стариков не редкие.
Интересно что ПМЖ позволяет выезжать. А в одном из законороектов даже собственность на заграничную недвижимость
Да в том законопроекте все подряд напихали, пунктов 15. В том виде как сейчас практически все смогут выехать при желании. Может 2/3 пунктов порежут, но оставшихся 2-3 хватит чтобы хоть как-то уже выскочить.
BIGor написав: По ссылке как раз никакой детализации. Действующей 2 группы достаточно. Заболевания конечно неприятные, но для стариков не редкие.
Интересно что ПМЖ позволяет выезжать. А в одном из законороектов даже собственность на заграничную недвижимость
Да в том законопроекте все подряд напихали, пунктов 15. В том виде как сейчас практически все смогут выехать при желании. Может 2/3 пунктов порежут, но оставшихся 2-3 хватит чтобы хоть как-то уже выскочить.
Так 90% "кумовьев инвалида второй группы" уедут, родину защищать прийдется реальным инвалидам
Bolt написав:Удалось перейти границу по пункту - сопровождение близкого родственника с 1,2 группой инвалидности. Пограничница только и сказала, что мол эту лавочку должны прикрыть, на что я заметил, что она, на данный момент вполне легальна😼
Пипец. Какие то документы подтверждающие родство нужны кроме паспота свидетельства о рождении ?
Если жена то свидетельство о браке и ещё паспорт с синяком, на всякий случай ибо в свидетельстве девичья фамилия.
Bolt написав:Удалось перейти границу по пункту - сопровождение близкого родственника с 1,2 группой инвалидности. Пограничница только и сказала, что мол эту лавочку должны прикрыть, на что я заметил, что она, на данный момент вполне легальна😼
Пипец. Какие то документы подтверждающие родство нужны кроме паспота свидетельства о рождении ?
Если жена то свидетельство о браке и ещё паспорт с синяком, на всякий случай ибо в свидетельстве девичья фамилия.
Не логично: своего отца- инвалида должна вывозить дочь , а не зять или родственник, при наличии дочери. Хотя знаю, что с тяжёлыми болячками вывезти, в принципе, под силу красному кресту: это ж нужен спецавтомобиль и мед сопровождение
Wisznia2021 написав:Не логично: своего отца- инвалида должна вывозить дочь , а не зять или родственник, при наличии дочери. Хотя знаю, что с тяжёлыми болячками вывезти, в принципе, под силу красному кресту: это ж нужен спецавтомобиль и мед сопровождение
Дочь как вариант машину не водит. Почему она не может мужа, который машину водить умеет, попросить вывести больного родственника?
fox767676 написав: Интересно что ПМЖ позволяет выезжать.
Для этого нужно стать на консульский учет в другой стране и поставить соответсвующий штамп в паспорте. Чтобы поставить штамп нужно получить разрешение от СБУ на выезд и не иметь прописки в Украине (повлечет за собой невозможность оформить банковские карточки и другие документы).
fox767676 написав: Интересно что ПМЖ позволяет выезжать.
Для этого нужно стать на консульский учет в другой стране и поставить соответсвующий штамп в паспорте. Чтобы поставить штамп нужно получить разрешение от СБУ на выезд и не иметь прописки в Украине (повлечет за собой невозможность оформить банковские карточки и другие документы).
В нашей местной группе обсуждали это недавно. Часть индивидуумов уверены что если не резидент в соответствии с международным договором, то тоже попадает под это определение.