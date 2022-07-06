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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 93949596
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 00:19

  барабашов написав:rjkz
И как этот борд может без мошенничества со стороны руководства и прямого воровства средств быть доведён до банкротства? Аудита нет? Или просто американцы наивны как расеяне посмотревшие ролики с Лёней Голубковым в период начала МММа? Страховка какая то же есть у членов коопа на этот случай чтоб не потерять единственное!!!! жильё?


Все может быть.
И головотяпство и воровство и мошенничество и банально пройопы и непредвиденные влеты.
Сейчас, например, многие борды не повышают мейнтаненс, а все подорожало. У многих финансовые разрывы, а решение о поднятии мейнтаненса принимается коллегиально и не все готовы на это идти. Кто-то сжигает резервные фонды, кто-то берет лоны, которые надо отдавать и эти лоны секьюритизируются имуществом коопа. То есть само здание идет в обеспечение.
Зависит от персоналий. Если нет "твердой руки" и ясного финансового понимания ситуации - то вполне может быть. Американцы зачастую очень расслаблены и не хотят принимать неприятных решений.
rjkz
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