барабашов написав:rjkz
И как этот борд может без мошенничества со стороны руководства и прямого воровства средств быть доведён до банкротства? Аудита нет? Или просто американцы наивны как расеяне посмотревшие ролики с Лёней Голубковым в период начала МММа? Страховка какая то же есть у членов коопа на этот случай чтоб не потерять единственное!!!! жильё?
Все может быть.
И головотяпство и воровство и мошенничество и банально пройопы и непредвиденные влеты.
Сейчас, например, многие борды не повышают мейнтаненс, а все подорожало. У многих финансовые разрывы, а решение о поднятии мейнтаненса принимается коллегиально и не все готовы на это идти. Кто-то сжигает резервные фонды, кто-то берет лоны, которые надо отдавать и эти лоны секьюритизируются имуществом коопа. То есть само здание идет в обеспечение.
Зависит от персоналий. Если нет "твердой руки" и ясного финансового понимания ситуации - то вполне может быть. Американцы зачастую очень расслаблены и не хотят принимать неприятных решений.