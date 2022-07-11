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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 10 лип, 2022 15:54
BIGor написав: rjkz написав:
Кошмар, какой ментальный разрыв.
В цивилизованных обществах брак - это союз равноправных людей с равными правами и обязанностями.
Моя знакомая из Киева, приехав в США, познакомилась и связала свою жизнь с парнем из Харькова. На тот момент она училась на медсестру и работала в свободное время в "русском" магазине на 5,5 в час, а он был мувером.
Потом она пошла работать в госпиталь, а он пощел учиться на программиста.
Потом был долгий путь по разным компаниям и сейчас он на постоянной позиции в Майкрософт.
В самом начале пути это были продавщица и грузчик из Украины.
В вашем понимании женщина предназначена для того, чтобы выехав за границу найти сразу миллиардера, который ее будет осыпать лепестками роз и деньгами?
Извиняюсь за оффтоп, но Вам стоит потратить 5-10 минут на просмотр тем на Кидстафф, что-бы немного понять менталитет наших женщин.
В начале войны был добавлен в несколько тг каналов наши во Франции и типа такого. Был в шоке и деморализован, многие наши женщины восприняли войну как единственный шанс пожить в Ницце или ЛБ и ухватить там богатенького француза.
Спасибо, конечно, но я как-то без кидстаффа прожил 40 с гаком лет и надеюсь обойтись без него в будущем.
О таком "моральном облике" я знаю. Не потому-ли в Украину так развит секс-туризм?
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Додано: Нед 10 лип, 2022 16:48
NetSerpent написав: antey1969 написав:
Лично знаю такую семейную пару в Германии. Живут вместе уже лет пять, двое детей. Немец абсолютно не понимает русский, жена намедни завалила А2.
Но как-то живут. Барышня пожимает плечами и не расстраивается, типа нафиг ей этот немецкий не нужен.
Тобто ви вважаєте такі відносини нормальними? Це не повноцінна сім'я, це співмешканці, які живуть у своїх паралельних всесвітах, а пересікаються лише у якихось побутових речах і в ліжку. І найгірше, що ніхто не бажає хоча б трохи напружитися, щоб якось покращити ситуацію.
Вопрос не в том, что лично считаю я.
Главное, что по этому поводу думают наши дамы. А думают они здесь за рубежом с каждым месяцем все более прагматично.
Кто-то по поводу того, как своих мужчин сюда подтянуть.
А кто-то увидел и уже пытается реализовать нежданно подвернувшийся шанс.
Сейчас здесь доминируют совсем другие настроения, чем в марте-апреле.
Тогда процентов 20-30 грустно переглядывались и тихо озвучивали желание поскорее вернуться обратно.
Сейчас "вернуться" в женской среде всплывает только в контексте "за документами" или "за вещами".
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Додано: Нед 10 лип, 2022 19:03
antey1969 написав: NetSerpent написав: antey1969 написав:
Лично знаю такую семейную пару в Германии. Живут вместе уже лет пять, двое детей. Немец абсолютно не понимает русский, жена намедни завалила А2.
Но как-то живут. Барышня пожимает плечами и не расстраивается, типа нафиг ей этот немецкий не нужен.
Тобто ви вважаєте такі відносини нормальними? Це не повноцінна сім'я, це співмешканці, які живуть у своїх паралельних всесвітах, а пересікаються лише у якихось побутових речах і в ліжку. І найгірше, що ніхто не бажає хоча б трохи напружитися, щоб якось покращити ситуацію.
Вопрос не в том, что лично считаю я.
Главное, что по этому поводу думают наши дамы. А думают они здесь за рубежом с каждым месяцем все более прагматично.
Кто-то по поводу того, как своих мужчин сюда подтянуть.
А кто-то увидел и уже пытается реализовать нежданно подвернувшийся шанс.
Сейчас здесь доминируют совсем другие настроения, чем в марте-апреле.
Тогда процентов 20-30 грустно переглядывались и тихо озвучивали желание поскорее вернуться обратно.
Сейчас "вернуться" в женской среде всплывает только в контексте "за документами" или "за вещами".
Первая паника прошла, посидели 1-2 месяца за границей и поехали домой. Помните, в мае отчитывались что на въезд стабильно больше чем на выезд. Следующая волна думаю будет когда окончательно все льготы и пособия уберут. Так как минимум половина не потянет самостоятельно все оплачивать. Но кто до того момента успеет устроиться, уже конечно врядли вообще когда-то вернется.
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Додано: Нед 10 лип, 2022 20:08
antey1969 написав:
Вопрос не в том, что лично считаю я.
Главное, что по этому поводу думают наши дамы. А думают они здесь за рубежом с каждым месяцем все более прагматично.
Кто-то по поводу того, как своих мужчин сюда подтянуть.
А кто-то увидел и уже пытается реализовать нежданно подвернувшийся шанс.
Сейчас здесь доминируют совсем другие настроения, чем в марте-апреле.
Тогда процентов 20-30 грустно переглядывались и тихо озвучивали желание поскорее вернуться обратно.
Сейчас "вернуться" в женской среде всплывает только в контексте "за документами" или "за вещами".
Не понял, а Вы что, тоже за рубежом?
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airmax78
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Додано: Нед 10 лип, 2022 20:53
airmax78 написав: antey1969 написав:
Вопрос не в том, что лично считаю я.
Главное, что по этому поводу думают наши дамы. А думают они здесь за рубежом с каждым месяцем все более прагматично.
Кто-то по поводу того, как своих мужчин сюда подтянуть.
А кто-то увидел и уже пытается реализовать нежданно подвернувшийся шанс.
Сейчас здесь доминируют совсем другие настроения, чем в марте-апреле.
Тогда процентов 20-30 грустно переглядывались и тихо озвучивали желание поскорее вернуться обратно.
Сейчас "вернуться" в женской среде всплывает только в контексте "за документами" или "за вещами".
Не понял, а Вы что, тоже за рубежом?
Да, Максим, не один вы такой и умный и красивый.
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rjkz
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Додано: Нед 10 лип, 2022 22:51
rjkz написав: airmax78 написав:
Не понял, а Вы что, тоже за рубежом?
Да, Максим, не один вы такой и умный и красивый.
Просто Антей мне там что-то про генофонд закидывал. Я то думал что он чуть ли не из окопа по старлинку пишет, а он что, тоже в последнем резерве Генерального штаба?
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Додано: Нед 10 лип, 2022 23:24
airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав:
Не понял, а Вы что, тоже за рубежом?
Да, Максим, не один вы такой и умный и красивый.
Просто Антей мне там что-то про генофонд закидывал. Я то думал что он чуть ли не из окопа по старлинку пишет, а он что, тоже в последнем резерве Генерального штаба?
Не, я еще тогда написал, что немолод и на генофонд не претендую. Могу только пиво с сосисками на фестах употреблять среди седоватых бюргеров.
Вся надежда теперь только на вас.
Востаннє редагувалось antey1969
в Пон 11 лип, 2022 00:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 10 лип, 2022 23:46
slonomag написав:
1-2 месяца за границей и поехали домой. Помните, в мае отчитывались что на въезд стабильно больше чем на выезд. Следующая волна думаю будет когда окончательно все льготы и пособия уберут. Так как минимум половина не потянет самостоятельно все оплачивать. Но кто до того момента успеет устроиться, уже конечно врядли вообще когда-то вернется.
В мае отчитывались, а потом вдруг умолкли.
Причина проста - начиная с конца мая опять пошли отрицательные цифры возврата.
Ну хз, для того, чтобы пошла назад вторая волна, надо чтобы беженцев что-то ждало на родине, кроме того, что уже есть сейчас.
Новости о понижении допустимых температур в домах зимой, коррекция курса гривны и урезанные зарплаты пока что этому не особо способствуют.
Но до конца августа время еще есть. После этого дети за рубежом пойдут в школы (с этим строго) и вероятность события тут же начнет таять не по дням, а по часам.
Кстати, ЕС уже потихоньку включается в борьбу за нашу рабочую силу.
Для начала готовят признание наших водительских удостоверений(общее решение уже есть, идет оформление местными бюрократами). Практически перестали требовать апостили документов об образовании и квалификации.
ЕС быстро смекнул, что это не волна сирийцев, а нечто иное. Более работоспособные и образованные.
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antey1969
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Додано: Пон 11 лип, 2022 02:37
airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав:
Не понял, а Вы что, тоже за рубежом?
Да, Максим, не один вы такой и умный и красивый.
Просто Антей мне там что-то про генофонд закидывал. Я то думал что он чуть ли не из окопа по старлинку пишет, а он что, тоже в последнем резерве Генерального штаба?
Ну Генштаб-то знает что самые красивые и умные должны в будущем составить элиту генофонда нации. Вот и бережет самых умных и красивых.
Кого в Вене, кого в Германии.
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Додано: Пон 11 лип, 2022 02:48
antey1969 написав: slonomag написав:
1-2 месяца за границей и поехали домой. Помните, в мае отчитывались что на въезд стабильно больше чем на выезд. Следующая волна думаю будет когда окончательно все льготы и пособия уберут. Так как минимум половина не потянет самостоятельно все оплачивать. Но кто до того момента успеет устроиться, уже конечно врядли вообще когда-то вернется.
В мае отчитывались, а потом вдруг умолкли.
Причина проста - начиная с конца мая опять пошли отрицательные цифры возврата.
Ну хз, для того, чтобы пошла назад вторая волна, надо чтобы беженцев что-то ждало на родине, кроме того, что уже есть сейчас.
Новости о понижении допустимых температур в домах зимой, коррекция курса гривны и урезанные зарплаты пока что этому не особо способствуют.
Но до конца августа время еще есть. После этого дети за рубежом пойдут в школы (с этим строго) и вероятность события тут же начнет таять не по дням, а по часам.
Кстати, ЕС уже потихоньку включается в борьбу за нашу рабочую силу.
Для начала готовят признание наших водительских удостоверений(общее решение уже есть, идет оформление местными бюрократами). Практически перестали требовать апостили документов об образовании и квалификации.
ЕС быстро смекнул, что это не волна сирийцев, а нечто иное. Более работоспособные и образованные.
Сразу извиняюсь у знатоков, если что не так назову (мы сами не местные, отстали от паровоза), о семье знакомых в Германии.
Повторюсь, сын закончил универ и работает в айти компании около 3-х лет.
Мама с его сестрой приехали после начала войны. Сейчас они на троих снимают 2 1к, дочка подала документы в медунивер и уже пошла на стажировку (без начисления зп) в госпиталь. Уже принимала некоторое участие на простых хирургических операциях и делала манипуляции по забору крови и что-то еще типа того. После 2-го курса киевского меда. Все в восторге от нее, ей тоже нравится, если все будет ок, то воткнется в универ. Мама интенсивно учит немецкий.
Депрессия первых дней сменилась трудовыми буднями. Все вощло в стабильный ритм.
Омрачает только одно. Семья не вся в сборе.
Папа в ВСУ.
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