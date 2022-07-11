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#<1 ... 95969798 Додано: Нед 10 лип, 2022 15:54 BIGor написав: rjkz написав: Кошмар, какой ментальный разрыв.

В цивилизованных обществах брак - это союз равноправных людей с равными правами и обязанностями.

Моя знакомая из Киева, приехав в США, познакомилась и связала свою жизнь с парнем из Харькова. На тот момент она училась на медсестру и работала в свободное время в "русском" магазине на 5,5 в час, а он был мувером.

Потом она пошла работать в госпиталь, а он пощел учиться на программиста.

Потом был долгий путь по разным компаниям и сейчас он на постоянной позиции в Майкрософт.

В самом начале пути это были продавщица и грузчик из Украины.

В вашем понимании женщина предназначена для того, чтобы выехав за границу найти сразу миллиардера, который ее будет осыпать лепестками роз и деньгами? Кошмар, какой ментальный разрыв.В цивилизованных обществах брак - это союз равноправных людей с равными правами и обязанностями.Моя знакомая из Киева, приехав в США, познакомилась и связала свою жизнь с парнем из Харькова. На тот момент она училась на медсестру и работала в свободное время в "русском" магазине на 5,5 в час, а он был мувером.Потом она пошла работать в госпиталь, а он пощел учиться на программиста.Потом был долгий путь по разным компаниям и сейчас он на постоянной позиции в Майкрософт.В самом начале пути это были продавщица и грузчик из Украины.В вашем понимании женщина предназначена для того, чтобы выехав за границу найти сразу миллиардера, который ее будет осыпать лепестками роз и деньгами?

Извиняюсь за оффтоп, но Вам стоит потратить 5-10 минут на просмотр тем на Кидстафф, что-бы немного понять менталитет наших женщин.

В начале войны был добавлен в несколько тг каналов наши во Франции и типа такого. Был в шоке и деморализован, многие наши женщины восприняли войну как единственный шанс пожить в Ницце или ЛБ и ухватить там богатенького француза. Извиняюсь за оффтоп, но Вам стоит потратить 5-10 минут на просмотр тем на Кидстафф, что-бы немного понять менталитет наших женщин.В начале войны был добавлен в несколько тг каналов наши во Франции и типа такого. Был в шоке и деморализован, многие наши женщины восприняли войну как единственный шанс пожить в Ницце или ЛБ и ухватить там богатенького француза.



Спасибо, конечно, но я как-то без кидстаффа прожил 40 с гаком лет и надеюсь обойтись без него в будущем.

О таком "моральном облике" я знаю. Не потому-ли в Украину так развит секс-туризм? Спасибо, конечно, но я как-то без кидстаффа прожил 40 с гаком лет и надеюсь обойтись без него в будущем.О таком "моральном облике" я знаю. Не потому-ли в Украину так развит секс-туризм? rjkz

Повідомлень: 13434 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7011 раз. Подякували: 4094 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 лип, 2022 16:48 NetSerpent написав: antey1969 написав: Лично знаю такую семейную пару в Германии. Живут вместе уже лет пять, двое детей. Немец абсолютно не понимает русский, жена намедни завалила А2.

Но как-то живут. Барышня пожимает плечами и не расстраивается, типа нафиг ей этот немецкий не нужен. Лично знаю такую семейную пару в Германии. Живут вместе уже лет пять, двое детей. Немец абсолютно не понимает русский, жена намедни завалила А2.Но как-то живут. Барышня пожимает плечами и не расстраивается, типа нафиг ей этот немецкий не нужен.

Тобто ви вважаєте такі відносини нормальними? Це не повноцінна сім'я, це співмешканці, які живуть у своїх паралельних всесвітах, а пересікаються лише у якихось побутових речах і в ліжку. І найгірше, що ніхто не бажає хоча б трохи напружитися, щоб якось покращити ситуацію. Тобто ви вважаєте такі відносини нормальними? Це не повноцінна сім'я, це співмешканці, які живуть у своїх паралельних всесвітах, а пересікаються лише у якихось побутових речах і в ліжку. І найгірше, що ніхто не бажає хоча б трохи напружитися, щоб якось покращити ситуацію.

Вопрос не в том, что лично считаю я.

Главное, что по этому поводу думают наши дамы. А думают они здесь за рубежом с каждым месяцем все более прагматично.

Кто-то по поводу того, как своих мужчин сюда подтянуть.

А кто-то увидел и уже пытается реализовать нежданно подвернувшийся шанс.

Сейчас здесь доминируют совсем другие настроения, чем в марте-апреле.

Тогда процентов 20-30 грустно переглядывались и тихо озвучивали желание поскорее вернуться обратно.

Сейчас "вернуться" в женской среде всплывает только в контексте "за документами" или "за вещами". Вопрос не в том, что лично считаю я.Главное, что по этому поводу думают наши дамы. А думают они здесь за рубежом с каждым месяцем все более прагматично.Кто-то по поводу того, как своих мужчин сюда подтянуть.А кто-то увидел и уже пытается реализовать нежданно подвернувшийся шанс.Сейчас здесь доминируют совсем другие настроения, чем в марте-апреле.Тогда процентов 20-30 грустно переглядывались и тихо озвучивали желание поскорее вернуться обратно.Сейчас "вернуться" в женской среде всплывает только в контексте "за документами" или "за вещами". antey1969 1

Повідомлень: 11301 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1527 раз. Подякували: 3360 раз. Профіль 2 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 лип, 2022 19:03 antey1969 написав: NetSerpent написав: antey1969 написав: Лично знаю такую семейную пару в Германии. Живут вместе уже лет пять, двое детей. Немец абсолютно не понимает русский, жена намедни завалила А2.

Но как-то живут. Барышня пожимает плечами и не расстраивается, типа нафиг ей этот немецкий не нужен. Лично знаю такую семейную пару в Германии. Живут вместе уже лет пять, двое детей. Немец абсолютно не понимает русский, жена намедни завалила А2.Но как-то живут. Барышня пожимает плечами и не расстраивается, типа нафиг ей этот немецкий не нужен.

Тобто ви вважаєте такі відносини нормальними? Це не повноцінна сім'я, це співмешканці, які живуть у своїх паралельних всесвітах, а пересікаються лише у якихось побутових речах і в ліжку. І найгірше, що ніхто не бажає хоча б трохи напружитися, щоб якось покращити ситуацію. Тобто ви вважаєте такі відносини нормальними? Це не повноцінна сім'я, це співмешканці, які живуть у своїх паралельних всесвітах, а пересікаються лише у якихось побутових речах і в ліжку. І найгірше, що ніхто не бажає хоча б трохи напружитися, щоб якось покращити ситуацію.

Вопрос не в том, что лично считаю я.

Главное, что по этому поводу думают наши дамы. А думают они здесь за рубежом с каждым месяцем все более прагматично.

Кто-то по поводу того, как своих мужчин сюда подтянуть.

А кто-то увидел и уже пытается реализовать нежданно подвернувшийся шанс.

Сейчас здесь доминируют совсем другие настроения, чем в марте-апреле.

Тогда процентов 20-30 грустно переглядывались и тихо озвучивали желание поскорее вернуться обратно.

Сейчас "вернуться" в женской среде всплывает только в контексте "за документами" или "за вещами". Вопрос не в том, что лично считаю я.Главное, что по этому поводу думают наши дамы. А думают они здесь за рубежом с каждым месяцем все более прагматично.Кто-то по поводу того, как своих мужчин сюда подтянуть.А кто-то увидел и уже пытается реализовать нежданно подвернувшийся шанс.Сейчас здесь доминируют совсем другие настроения, чем в марте-апреле.Тогда процентов 20-30 грустно переглядывались и тихо озвучивали желание поскорее вернуться обратно.Сейчас "вернуться" в женской среде всплывает только в контексте "за документами" или "за вещами".

Первая паника прошла, посидели 1-2 месяца за границей и поехали домой. Помните, в мае отчитывались что на въезд стабильно больше чем на выезд. Следующая волна думаю будет когда окончательно все льготы и пособия уберут. Так как минимум половина не потянет самостоятельно все оплачивать. Но кто до того момента успеет устроиться, уже конечно врядли вообще когда-то вернется. Первая паника прошла, посидели 1-2 месяца за границей и поехали домой. Помните, в мае отчитывались что на въезд стабильно больше чем на выезд. Следующая волна думаю будет когда окончательно все льготы и пособия уберут. Так как минимум половина не потянет самостоятельно все оплачивать. Но кто до того момента успеет устроиться, уже конечно врядли вообще когда-то вернется. slonomag Повідомлень: 54 З нами з: 23.11.17 Подякував: 5 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 лип, 2022 20:08 antey1969 написав: Вопрос не в том, что лично считаю я.

Главное, что по этому поводу думают наши дамы. А думают они здесь за рубежом с каждым месяцем все более прагматично.

Кто-то по поводу того, как своих мужчин сюда подтянуть.

А кто-то увидел и уже пытается реализовать нежданно подвернувшийся шанс.

Сейчас здесь доминируют совсем другие настроения, чем в марте-апреле.

Тогда процентов 20-30 грустно переглядывались и тихо озвучивали желание поскорее вернуться обратно.

Сейчас "вернуться" в женской среде всплывает только в контексте "за документами" или "за вещами". Вопрос не в том, что лично считаю я.Главное, что по этому поводу думают наши дамы. А думают они здесь за рубежом с каждым месяцем все более прагматично.Кто-то по поводу того, как своих мужчин сюда подтянуть.А кто-то увидел и уже пытается реализовать нежданно подвернувшийся шанс.Сейчас здесь доминируют совсем другие настроения, чем в марте-апреле.Тогда процентов 20-30 грустно переглядывались и тихо озвучивали желание поскорее вернуться обратно.Сейчас "вернуться" в женской среде всплывает только в контексте "за документами" или "за вещами".

Не понял, а Вы что, тоже за рубежом? Не понял, а Вы что, тоже за рубежом? airmax78 Повідомлень: 40768 З нами з: 25.10.12 Подякував: 947 раз. Подякували: 5035 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 лип, 2022 20:53 airmax78 написав: antey1969 написав: Вопрос не в том, что лично считаю я.

Главное, что по этому поводу думают наши дамы. А думают они здесь за рубежом с каждым месяцем все более прагматично.

Кто-то по поводу того, как своих мужчин сюда подтянуть.

А кто-то увидел и уже пытается реализовать нежданно подвернувшийся шанс.

Сейчас здесь доминируют совсем другие настроения, чем в марте-апреле.

Тогда процентов 20-30 грустно переглядывались и тихо озвучивали желание поскорее вернуться обратно.

Сейчас "вернуться" в женской среде всплывает только в контексте "за документами" или "за вещами". Вопрос не в том, что лично считаю я.Главное, что по этому поводу думают наши дамы. А думают они здесь за рубежом с каждым месяцем все более прагматично.Кто-то по поводу того, как своих мужчин сюда подтянуть.А кто-то увидел и уже пытается реализовать нежданно подвернувшийся шанс.Сейчас здесь доминируют совсем другие настроения, чем в марте-апреле.Тогда процентов 20-30 грустно переглядывались и тихо озвучивали желание поскорее вернуться обратно.Сейчас "вернуться" в женской среде всплывает только в контексте "за документами" или "за вещами".

Не понял, а Вы что, тоже за рубежом? Не понял, а Вы что, тоже за рубежом?



Да, Максим, не один вы такой и умный и красивый. Да, Максим, не один вы такой и умный и красивый. rjkz

Повідомлень: 13434 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7011 раз. Подякували: 4094 раз. Профіль 2 3 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 лип, 2022 22:51 rjkz написав: airmax78 написав: Не понял, а Вы что, тоже за рубежом? Не понял, а Вы что, тоже за рубежом?



Да, Максим, не один вы такой и умный и красивый. Да, Максим, не один вы такой и умный и красивый.

Просто Антей мне там что-то про генофонд закидывал. Я то думал что он чуть ли не из окопа по старлинку пишет, а он что, тоже в последнем резерве Генерального штаба? Просто Антей мне там что-то про генофонд закидывал. Я то думал что он чуть ли не из окопа по старлинку пишет, а он что, тоже в последнем резерве Генерального штаба? airmax78 Повідомлень: 40768 З нами з: 25.10.12 Подякував: 947 раз. Подякували: 5035 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 лип, 2022 23:24 airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав: Не понял, а Вы что, тоже за рубежом? Не понял, а Вы что, тоже за рубежом?



Да, Максим, не один вы такой и умный и красивый. Да, Максим, не один вы такой и умный и красивый.

Просто Антей мне там что-то про генофонд закидывал. Я то думал что он чуть ли не из окопа по старлинку пишет, а он что, тоже в последнем резерве Генерального штаба? Просто Антей мне там что-то про генофонд закидывал. Я то думал что он чуть ли не из окопа по старлинку пишет, а он что, тоже в последнем резерве Генерального штаба?

Не, я еще тогда написал, что немолод и на генофонд не претендую. Могу только пиво с сосисками на фестах употреблять среди седоватых бюргеров.

Вся надежда теперь только на вас. Не, я еще тогда написал, что немолод и на генофонд не претендую. Могу только пиво с сосисками на фестах употреблять среди седоватых бюргеров.Вся надежда теперь только на вас. Востаннє редагувалось antey1969 в Пон 11 лип, 2022 00:06, всього редагувалось 1 раз. antey1969 1

Повідомлень: 11301 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1527 раз. Подякували: 3360 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 лип, 2022 23:46 slonomag написав: 1-2 месяца за границей и поехали домой. Помните, в мае отчитывались что на въезд стабильно больше чем на выезд. Следующая волна думаю будет когда окончательно все льготы и пособия уберут. Так как минимум половина не потянет самостоятельно все оплачивать. Но кто до того момента успеет устроиться, уже конечно врядли вообще когда-то вернется. 1-2 месяца за границей и поехали домой. Помните, в мае отчитывались что на въезд стабильно больше чем на выезд. Следующая волна думаю будет когда окончательно все льготы и пособия уберут. Так как минимум половина не потянет самостоятельно все оплачивать. Но кто до того момента успеет устроиться, уже конечно врядли вообще когда-то вернется.

В мае отчитывались, а потом вдруг умолкли.

Причина проста - начиная с конца мая опять пошли отрицательные цифры возврата.

Ну хз, для того, чтобы пошла назад вторая волна, надо чтобы беженцев что-то ждало на родине, кроме того, что уже есть сейчас.

Новости о понижении допустимых температур в домах зимой, коррекция курса гривны и урезанные зарплаты пока что этому не особо способствуют.

Но до конца августа время еще есть. После этого дети за рубежом пойдут в школы (с этим строго) и вероятность события тут же начнет таять не по дням, а по часам.

Кстати, ЕС уже потихоньку включается в борьбу за нашу рабочую силу.

Для начала готовят признание наших водительских удостоверений(общее решение уже есть, идет оформление местными бюрократами). Практически перестали требовать апостили документов об образовании и квалификации.

ЕС быстро смекнул, что это не волна сирийцев, а нечто иное. Более работоспособные и образованные. В мае отчитывались, а потом вдруг умолкли.Причина проста - начиная с конца мая опять пошли отрицательные цифры возврата.Ну хз, для того, чтобы пошла назад вторая волна, надо чтобы беженцев что-то ждало на родине, кроме того, что уже есть сейчас.Новости о понижении допустимых температур в домах зимой, коррекция курса гривны и урезанные зарплаты пока что этому не особо способствуют.Но до конца августа время еще есть. После этого дети за рубежом пойдут в школы (с этим строго) и вероятность события тут же начнет таять не по дням, а по часам.Кстати, ЕС уже потихоньку включается в борьбу за нашу рабочую силу.Для начала готовят признание наших водительских удостоверений(общее решение уже есть, идет оформление местными бюрократами). Практически перестали требовать апостили документов об образовании и квалификации.ЕС быстро смекнул, что это не волна сирийцев, а нечто иное. Более работоспособные и образованные. antey1969 1

Повідомлень: 11301 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1527 раз. Подякували: 3360 раз. Профіль 2 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 лип, 2022 02:37 airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав: Не понял, а Вы что, тоже за рубежом? Не понял, а Вы что, тоже за рубежом?



Да, Максим, не один вы такой и умный и красивый. Да, Максим, не один вы такой и умный и красивый.

Просто Антей мне там что-то про генофонд закидывал. Я то думал что он чуть ли не из окопа по старлинку пишет, а он что, тоже в последнем резерве Генерального штаба? Просто Антей мне там что-то про генофонд закидывал. Я то думал что он чуть ли не из окопа по старлинку пишет, а он что, тоже в последнем резерве Генерального штаба?



Ну Генштаб-то знает что самые красивые и умные должны в будущем составить элиту генофонда нации. Вот и бережет самых умных и красивых.

Кого в Вене, кого в Германии. Ну Генштаб-то знает что самые красивые и умные должны в будущем составить элиту генофонда нации. Вот и бережет самых умных и красивых.Кого в Вене, кого в Германии. rjkz

Повідомлень: 13434 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7011 раз. Подякували: 4094 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 лип, 2022 02:48 antey1969 написав: slonomag написав: 1-2 месяца за границей и поехали домой. Помните, в мае отчитывались что на въезд стабильно больше чем на выезд. Следующая волна думаю будет когда окончательно все льготы и пособия уберут. Так как минимум половина не потянет самостоятельно все оплачивать. Но кто до того момента успеет устроиться, уже конечно врядли вообще когда-то вернется. 1-2 месяца за границей и поехали домой. Помните, в мае отчитывались что на въезд стабильно больше чем на выезд. Следующая волна думаю будет когда окончательно все льготы и пособия уберут. Так как минимум половина не потянет самостоятельно все оплачивать. Но кто до того момента успеет устроиться, уже конечно врядли вообще когда-то вернется.

В мае отчитывались, а потом вдруг умолкли.

Причина проста - начиная с конца мая опять пошли отрицательные цифры возврата.

Ну хз, для того, чтобы пошла назад вторая волна, надо чтобы беженцев что-то ждало на родине, кроме того, что уже есть сейчас.

Новости о понижении допустимых температур в домах зимой, коррекция курса гривны и урезанные зарплаты пока что этому не особо способствуют.

Но до конца августа время еще есть. После этого дети за рубежом пойдут в школы (с этим строго) и вероятность события тут же начнет таять не по дням, а по часам.

Кстати, ЕС уже потихоньку включается в борьбу за нашу рабочую силу.

Для начала готовят признание наших водительских удостоверений(общее решение уже есть, идет оформление местными бюрократами). Практически перестали требовать апостили документов об образовании и квалификации.

ЕС быстро смекнул, что это не волна сирийцев, а нечто иное. Более работоспособные и образованные. В мае отчитывались, а потом вдруг умолкли.Причина проста - начиная с конца мая опять пошли отрицательные цифры возврата.Ну хз, для того, чтобы пошла назад вторая волна, надо чтобы беженцев что-то ждало на родине, кроме того, что уже есть сейчас.Новости о понижении допустимых температур в домах зимой, коррекция курса гривны и урезанные зарплаты пока что этому не особо способствуют.Но до конца августа время еще есть. После этого дети за рубежом пойдут в школы (с этим строго) и вероятность события тут же начнет таять не по дням, а по часам.Кстати, ЕС уже потихоньку включается в борьбу за нашу рабочую силу.Для начала готовят признание наших водительских удостоверений(общее решение уже есть, идет оформление местными бюрократами). Практически перестали требовать апостили документов об образовании и квалификации.ЕС быстро смекнул, что это не волна сирийцев, а нечто иное. Более работоспособные и образованные.



Сразу извиняюсь у знатоков, если что не так назову (мы сами не местные, отстали от паровоза), о семье знакомых в Германии.

Повторюсь, сын закончил универ и работает в айти компании около 3-х лет.

Мама с его сестрой приехали после начала войны. Сейчас они на троих снимают 2 1к, дочка подала документы в медунивер и уже пошла на стажировку (без начисления зп) в госпиталь. Уже принимала некоторое участие на простых хирургических операциях и делала манипуляции по забору крови и что-то еще типа того. После 2-го курса киевского меда. Все в восторге от нее, ей тоже нравится, если все будет ок, то воткнется в универ. Мама интенсивно учит немецкий.

Депрессия первых дней сменилась трудовыми буднями. Все вощло в стабильный ритм.

Омрачает только одно. Семья не вся в сборе.

Папа в ВСУ. Сразу извиняюсь у знатоков, если что не так назову (мы сами не местные, отстали от паровоза), о семье знакомых в Германии.Повторюсь, сын закончил универ и работает в айти компании около 3-х лет.Мама с его сестрой приехали после начала войны. Сейчас они на троих снимают 2 1к, дочка подала документы в медунивер и уже пошла на стажировку (без начисления зп) в госпиталь. Уже принимала некоторое участие на простых хирургических операциях и делала манипуляции по забору крови и что-то еще типа того. После 2-го курса киевского меда. Все в восторге от нее, ей тоже нравится, если все будет ок, то воткнется в универ. Мама интенсивно учит немецкий.Депрессия первых дней сменилась трудовыми буднями. Все вощло в стабильный ритм.Омрачает только одно. Семья не вся в сборе.Папа в ВСУ. rjkz

Повідомлень: 13434 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7011 раз. Подякували: 4094 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 95969798 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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