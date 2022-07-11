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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 11 лип, 2022 14:53
BIGor написав: Wisznia2021 написав:
К чему это все- в Украине с доходом в 2 тис евро очень неплохо жилось
, можно было закрывать глаза на все остальное. Здесь получить такой же уровень жизни можно с зарплатой, примерно, 5 тыс( пусть, грязными). Какой путь надо пройти от беженца до такой зарплаты? И сколько это займет времени? Особенно, если Германия даст только удочку вместо рыбы?
Ну 2 куе это неплохо для жизни в Украине в селе или пгт каком-то, для Киева - это очень маленькие доходы для нормальной жизни. Поэтому из Киева и уехал.
в Киеве всё намного дешевле, начиная от квартплаты и заканчивая продуктами на рынке и товарами в магазинах. В селах, райцентрах, все цены выше Киева. Поэтому и переехал в Киев.
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Додано: Пон 11 лип, 2022 14:59
alfredhaos написав: Wisznia2021 написав:
К чему это все- в Украине с доходом в 2 тис евро очень неплохо жилось, можно было закрывать глаза на все остальное. Здесь получить такой же уровень жизни можно с зарплатой, примерно, 5 тыс( пусть, грязными). Какой путь надо пройти от беженца до такой зарплаты? И сколько это займет времени? Особенно, если Германия даст только удочку вместо рыбы?
Думаю, те кто получал 2к евро в Украине с легкостью найдут работу на 60к gross в год в Европе. Вот 5к чистыми это будет потяжелее, но со временем догонят.
Вы теоретик или практик? Если практик, давайте от обратного- кто в Германии( про Польшу, Испанию, Португалию даже нет смысла говорить) получает зарплату 5 грязными? Какая специализация д.б. у человека?
Да, и я говорила не про " получает 2 куе", а доход 2 куе, т е. подразумевалась зарплата+ параллельные доходы, как- то: от аренды, например, и - чистыми. Тот, кто считает, что за эти деньги жить невозможно в Киеве, наверно к расходам плюсует содержание содержанки.
Востаннє редагувалось Wisznia2021
в Пон 11 лип, 2022 15:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 11 лип, 2022 14:59
Примат написав: BIGor написав: Wisznia2021 написав:
К чему это все- в Украине с доходом в 2 тис евро очень неплохо жилось
, можно было закрывать глаза на все остальное. Здесь получить такой же уровень жизни можно с зарплатой, примерно, 5 тыс( пусть, грязными). Какой путь надо пройти от беженца до такой зарплаты? И сколько это займет времени? Особенно, если Германия даст только удочку вместо рыбы?
Ну 2 куе это неплохо для жизни в Украине в селе или пгт каком-то, для Киева - это очень маленькие доходы для нормальной жизни. Поэтому из Киева и уехал.
в Киеве всё намного дешевле, начиная от квартплаты и заканчивая продуктами на рынке и товарами в магазинах. В селах, райцентрах, все цены выше Киева. Поэтому и переехал в Киев.
Квартплата можливо, але все інше аж ніяк не дешевше. Особливо послуги.
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Додано: Пон 11 лип, 2022 15:00
Wisznia2021 написав: alfredhaos написав: Wisznia2021 написав:
К чему это все- в Украине с доходом в 2 тис евро очень неплохо жилось, можно было закрывать глаза на все остальное. Здесь получить такой же уровень жизни можно с зарплатой, примерно, 5 тыс( пусть, грязными). Какой путь надо пройти от беженца до такой зарплаты? И сколько это займет времени? Особенно, если Германия даст только удочку вместо рыбы?
Думаю, те кто получал 2к евро в Украине с легкостью найдут работу на 60к gross в год в Европе. Вот 5к чистыми это будет потяжелее, но со временем догонят.
Вы теоретик или практик? Если практик, давайте от обратного- кто в Германии( про Польшу, Испанию, Португалию даже нет смысла говорить) получает зарплату 5 грязными? Какая специализация д.б. у человека?
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Додано: Пон 11 лип, 2022 15:04
Faceless написав:
..
Квартплата можливо, але все інше аж ніяк не дешевше. Особливо послуги.
какая квартплата в частном доме в пгт? отопление только зимой, так для этого субсидии оформляют. В Киеве доход раньше выше был. Сейчас не факт.
Знакомый фермер в моих глазах вырос круче чем ойтишнеги все знакомые.
У него все всегда есть - соляра ворованая, еда, дрова. Доходы сезонные, тут ничего не поделаешь. Статус чернобыльца дал возможность пенсию в 50 получать.
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Додано: Пон 11 лип, 2022 15:06
Wisznia2021 написав: alfredhaos написав: Wisznia2021 написав:
К чему это все- в Украине с доходом в 2 тис евро очень неплохо жилось, можно было закрывать глаза на все остальное. Здесь получить такой же уровень жизни можно с зарплатой, примерно, 5 тыс( пусть, грязными). Какой путь надо пройти от беженца до такой зарплаты? И сколько это займет времени? Особенно, если Германия даст только удочку вместо рыбы?
Думаю, те кто получал 2к евро в Украине с легкостью найдут работу на 60к gross в год в Европе. Вот 5к чистыми это будет потяжелее, но со временем догонят.
Вы теоретик или практик? Если практик, давайте от обратного- кто в Германии( про Польшу, Испанию, Португалию даже нет смысла говорить) получает зарплату 5 грязными? Какая специализация д.б. у человека?
Консультанты Big4 с опытом 4+ года от 60к. Аналитики крупных банков в corporate banking, M&A, debt and equity capital markets, asset management от 70к - это начальные позиции, попасть сложно, но можно, если есть знакомые - упрощается в раза 3 задача.
Это то, что знаю лично, украинцы в Германии. Пошерстите glassdoor всяких сименсов - увидите 60к.
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Додано: Пон 11 лип, 2022 15:20
alfredhaos написав: Wisznia2021 написав: alfredhaos написав:
Думаю, те кто получал 2к евро в Украине с легкостью найдут работу на 60к gross в год в Европе. Вот 5к чистыми это будет потяжелее, но со временем догонят.
Вы теоретик или практик? Если практик, давайте от обратного- кто в Германии( про Польшу, Испанию, Португалию даже нет смысла говорить) получает зарплату 5 грязными? Какая специализация д.б. у человека?
Консультанты Big4 с опытом 4+ года от 60к. Аналитики крупных банков в corporate banking, M&A, debt and equity capital markets, asset management от 70к - это начальные позиции, попасть сложно, но можно, если есть знакомые - упрощается в раза 3 задача.
Это то, что знаю лично, украинцы в Германии. Пошерстите glassdoor всяких сименсов - увидите 60к.
Инженера, около того зарабатывают.
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Додано: Пон 11 лип, 2022 16:08
Примат написав: BIGor написав: Wisznia2021 написав:
К чему это все- в Украине с доходом в 2 тис евро очень неплохо жилось
, можно было закрывать глаза на все остальное. Здесь получить такой же уровень жизни можно с зарплатой, примерно, 5 тыс( пусть, грязными). Какой путь надо пройти от беженца до такой зарплаты? И сколько это займет времени? Особенно, если Германия даст только удочку вместо рыбы?
Ну 2 куе это неплохо для жизни в Украине в селе или пгт каком-то, для Киева - это очень маленькие доходы для нормальной жизни. Поэтому из Киева и уехал.
в Киеве всё намного дешевле, начиная от квартплаты и заканчивая продуктами на рынке и товарами в магазинах. В селах, райцентрах, все цены выше Киева. Поэтому и переехал в Киев.
Хорошая 2к до войны в обл. центре 40 куе, Киев 140 куе. Аренда туда же. Товары из АТБ в разных магазинах разные - где дешевле аренда - там ниже цены.
Да, если есть свое жилье, то и в Вене будет неплохо жить.
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Додано: Пон 11 лип, 2022 16:22
sequence написав: Faceless написав:
..
Квартплата можливо, але все інше аж ніяк не дешевше. Особливо послуги.
какая квартплата в частном доме в пгт? отопление только зимой, так для этого субсидии оформляют. В Киеве доход раньше выше был. Сейчас не факт.
Знакомый фермер в моих глазах вырос круче чем ойтишнеги все знакомые.
У него все всегда есть - соляра ворованая, еда, дрова. Доходы сезонные, тут ничего не поделаешь. Статус чернобыльца дал возможность пенсию в 50 получать.
Чого одразу пгт. Крім сіл і Києва, в Україні зе є міста
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Додано: Пон 11 лип, 2022 16:24
BIGor написав: Примат написав: BIGor написав:
Ну 2 куе это неплохо для жизни в Украине в селе или пгт каком-то, для Киева - это очень маленькие доходы для нормальной жизни. Поэтому из Киева и уехал.
в Киеве всё намного дешевле, начиная от квартплаты и заканчивая продуктами на рынке и товарами в магазинах. В селах, райцентрах, все цены выше Киева. Поэтому и переехал в Киев.
Хорошая 2к до войны в обл. центре 40 куе, Киев 140 куе. Аренда туда же. Товары из АТБ в разных магазинах разные - где дешевле аренда - там ниже цены.
Да, если есть свое жилье, то и в Вене будет неплохо жить.
От тільки те, що в Києві 140 к, на два рівні вище за те, що можна в облцентрі взяти за 40к. Варто порівнювати порівнюване
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