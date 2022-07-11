RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 979899100
Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 14:53

  BIGor написав:
  Wisznia2021 написав:К чему это все- в Украине с доходом в 2 тис евро очень неплохо жилось, можно было закрывать глаза на все остальное. Здесь получить такой же уровень жизни можно с зарплатой, примерно, 5 тыс( пусть, грязными). Какой путь надо пройти от беженца до такой зарплаты? И сколько это займет времени? Особенно, если Германия даст только удочку вместо рыбы?

Ну 2 куе это неплохо для жизни в Украине в селе или пгт каком-то, для Киева - это очень маленькие доходы для нормальной жизни. Поэтому из Киева и уехал.

в Киеве всё намного дешевле, начиная от квартплаты и заканчивая продуктами на рынке и товарами в магазинах. В селах, райцентрах, все цены выше Киева. Поэтому и переехал в Киев.
Примат
 
Повідомлень: 153
З нами з: 09.12.21
Подякував: 6 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 14:59

  alfredhaos написав:
  Wisznia2021 написав:К чему это все- в Украине с доходом в 2 тис евро очень неплохо жилось, можно было закрывать глаза на все остальное. Здесь получить такой же уровень жизни можно с зарплатой, примерно, 5 тыс( пусть, грязными). Какой путь надо пройти от беженца до такой зарплаты? И сколько это займет времени? Особенно, если Германия даст только удочку вместо рыбы?

Думаю, те кто получал 2к евро в Украине с легкостью найдут работу на 60к gross в год в Европе. Вот 5к чистыми это будет потяжелее, но со временем догонят.

Вы теоретик или практик? Если практик, давайте от обратного- кто в Германии( про Польшу, Испанию, Португалию даже нет смысла говорить) получает зарплату 5 грязными? Какая специализация д.б. у человека?
Да, и я говорила не про " получает 2 куе", а доход 2 куе, т е. подразумевалась зарплата+ параллельные доходы, как- то: от аренды, например, и - чистыми. Тот, кто считает, что за эти деньги жить невозможно в Киеве, наверно к расходам плюсует содержание содержанки.
Востаннє редагувалось Wisznia2021 в Пон 11 лип, 2022 15:02, всього редагувалось 1 раз.
Wisznia2021
 
Повідомлень: 68
З нами з: 24.01.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 14:59

Re: Еміграція, заробітчанство

Примат написав:
  BIGor написав:
  Wisznia2021 написав:К чему это все- в Украине с доходом в 2 тис евро очень неплохо жилось, можно было закрывать глаза на все остальное. Здесь получить такой же уровень жизни можно с зарплатой, примерно, 5 тыс( пусть, грязными). Какой путь надо пройти от беженца до такой зарплаты? И сколько это займет времени? Особенно, если Германия даст только удочку вместо рыбы?

Ну 2 куе это неплохо для жизни в Украине в селе или пгт каком-то, для Киева - это очень маленькие доходы для нормальной жизни. Поэтому из Киева и уехал.

в Киеве всё намного дешевле, начиная от квартплаты и заканчивая продуктами на рынке и товарами в магазинах. В селах, райцентрах, все цены выше Киева. Поэтому и переехал в Киев.


Квартплата можливо, але все інше аж ніяк не дешевше. Особливо послуги.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 31765
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1350 раз.
Подякували: 7543 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 15:00

Re: Еміграція, заробітчанство

Wisznia2021 написав:
  alfredhaos написав:
  Wisznia2021 написав:К чему это все- в Украине с доходом в 2 тис евро очень неплохо жилось, можно было закрывать глаза на все остальное. Здесь получить такой же уровень жизни можно с зарплатой, примерно, 5 тыс( пусть, грязными). Какой путь надо пройти от беженца до такой зарплаты? И сколько это займет времени? Особенно, если Германия даст только удочку вместо рыбы?

Думаю, те кто получал 2к евро в Украине с легкостью найдут работу на 60к gross в год в Европе. Вот 5к чистыми это будет потяжелее, но со временем догонят.

Вы теоретик или практик? Если практик, давайте от обратного- кто в Германии( про Польшу, Испанию, Португалию даже нет смысла говорить) получает зарплату 5 грязными? Какая специализация д.б. у человека?
"Хороша людина" :mrgreen:
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 31765
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1350 раз.
Подякували: 7543 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 15:04

  Faceless написав:..
Квартплата можливо, але все інше аж ніяк не дешевше. Особливо послуги.

какая квартплата в частном доме в пгт? отопление только зимой, так для этого субсидии оформляют. В Киеве доход раньше выше был. Сейчас не факт.
Знакомый фермер в моих глазах вырос круче чем ойтишнеги все знакомые.
У него все всегда есть - соляра ворованая, еда, дрова. Доходы сезонные, тут ничего не поделаешь. Статус чернобыльца дал возможность пенсию в 50 получать.
sequence
 
Повідомлень: 6653
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1969 раз.
Подякували: 1804 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 15:06

  Wisznia2021 написав:
  alfredhaos написав:
  Wisznia2021 написав:К чему это все- в Украине с доходом в 2 тис евро очень неплохо жилось, можно было закрывать глаза на все остальное. Здесь получить такой же уровень жизни можно с зарплатой, примерно, 5 тыс( пусть, грязными). Какой путь надо пройти от беженца до такой зарплаты? И сколько это займет времени? Особенно, если Германия даст только удочку вместо рыбы?

Думаю, те кто получал 2к евро в Украине с легкостью найдут работу на 60к gross в год в Европе. Вот 5к чистыми это будет потяжелее, но со временем догонят.

Вы теоретик или практик? Если практик, давайте от обратного- кто в Германии( про Польшу, Испанию, Португалию даже нет смысла говорить) получает зарплату 5 грязными? Какая специализация д.б. у человека?

Консультанты Big4 с опытом 4+ года от 60к. Аналитики крупных банков в corporate banking, M&A, debt and equity capital markets, asset management от 70к - это начальные позиции, попасть сложно, но можно, если есть знакомые - упрощается в раза 3 задача.

Это то, что знаю лично, украинцы в Германии. Пошерстите glassdoor всяких сименсов - увидите 60к.
alfredhaos
Аватар користувача
 
Повідомлень: 224
З нами з: 19.12.16
Подякував: 8 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 15:20

  alfredhaos написав:
  Wisznia2021 написав:
  alfredhaos написав:Думаю, те кто получал 2к евро в Украине с легкостью найдут работу на 60к gross в год в Европе. Вот 5к чистыми это будет потяжелее, но со временем догонят.

Вы теоретик или практик? Если практик, давайте от обратного- кто в Германии( про Польшу, Испанию, Португалию даже нет смысла говорить) получает зарплату 5 грязными? Какая специализация д.б. у человека?

Консультанты Big4 с опытом 4+ года от 60к. Аналитики крупных банков в corporate banking, M&A, debt and equity capital markets, asset management от 70к - это начальные позиции, попасть сложно, но можно, если есть знакомые - упрощается в раза 3 задача.

Это то, что знаю лично, украинцы в Германии. Пошерстите glassdoor всяких сименсов - увидите 60к.

Инженера, около того зарабатывают.
Bolt
 
Повідомлень: 1218
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 16:08

  Примат написав:
  BIGor написав:
  Wisznia2021 написав:К чему это все- в Украине с доходом в 2 тис евро очень неплохо жилось, можно было закрывать глаза на все остальное. Здесь получить такой же уровень жизни можно с зарплатой, примерно, 5 тыс( пусть, грязными). Какой путь надо пройти от беженца до такой зарплаты? И сколько это займет времени? Особенно, если Германия даст только удочку вместо рыбы?

Ну 2 куе это неплохо для жизни в Украине в селе или пгт каком-то, для Киева - это очень маленькие доходы для нормальной жизни. Поэтому из Киева и уехал.

в Киеве всё намного дешевле, начиная от квартплаты и заканчивая продуктами на рынке и товарами в магазинах. В селах, райцентрах, все цены выше Киева. Поэтому и переехал в Киев.

Хорошая 2к до войны в обл. центре 40 куе, Киев 140 куе. Аренда туда же. Товары из АТБ в разных магазинах разные - где дешевле аренда - там ниже цены.
Да, если есть свое жилье, то и в Вене будет неплохо жить.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6334
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1030 раз.
Подякували: 1366 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 16:22

Re: Еміграція, заробітчанство

sequence написав:
  Faceless написав:..
Квартплата можливо, але все інше аж ніяк не дешевше. Особливо послуги.

какая квартплата в частном доме в пгт? отопление только зимой, так для этого субсидии оформляют. В Киеве доход раньше выше был. Сейчас не факт.
Знакомый фермер в моих глазах вырос круче чем ойтишнеги все знакомые.
У него все всегда есть - соляра ворованая, еда, дрова. Доходы сезонные, тут ничего не поделаешь. Статус чернобыльца дал возможность пенсию в 50 получать.
Чого одразу пгт. Крім сіл і Києва, в Україні зе є міста
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 31765
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1350 раз.
Подякували: 7543 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 16:24

Re: Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:
  Примат написав:
  BIGor написав:Ну 2 куе это неплохо для жизни в Украине в селе или пгт каком-то, для Киева - это очень маленькие доходы для нормальной жизни. Поэтому из Киева и уехал.

в Киеве всё намного дешевле, начиная от квартплаты и заканчивая продуктами на рынке и товарами в магазинах. В селах, райцентрах, все цены выше Киева. Поэтому и переехал в Киев.

Хорошая 2к до войны в обл. центре 40 куе, Киев 140 куе. Аренда туда же. Товары из АТБ в разных магазинах разные - где дешевле аренда - там ниже цены.
Да, если есть свое жилье, то и в Вене будет неплохо жить.
От тільки те, що в Києві 140 к, на два рівні вище за те, що можна в облцентрі взяти за 40к. Варто порівнювати порівнюване
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 31765
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1350 раз.
Подякували: 7543 раз.
 
Профіль
3
7
3
  #<1 ... 979899100
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.