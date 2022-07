Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

BIGor написав: Wisznia2021 написав: К чему это все- в Украине с доходом в 2 тис евро очень неплохо жилось, можно было закрывать глаза на все остальное. Здесь получить такой же уровень жизни можно с зарплатой, примерно, 5 тыс( пусть, грязными). Какой путь надо пройти от беженца до такой зарплаты? И сколько это займет времени? Особенно, если Германия даст только удочку вместо рыбы?

Ну 2 куе это неплохо для жизни в Украине в селе или пгт каком-то, для Киева - это очень маленькие доходы для нормальной жизни. Поэтому из Киева и уехал.

Ну 2 куе это неплохо для жизни в Украине в селе или пгт каком-то, для Киева - это очень маленькие доходы для нормальной жизни. Поэтому из Киева и уехал.

Примат написав:
в Киеве всё намного дешевле, начиная от квартплаты и заканчивая продуктами на рынке и товарами в магазинах. В селах, райцентрах, все цены выше Киева. Поэтому и переехал в Киев.

alfredhaos написав:
Думаю, те кто получал 2к евро в Украине с легкостью найдут работу на 60к gross в год в Европе. Вот 5к чистыми это будет потяжелее, но со временем догонят.

Wisznia2021 написав:
Вы теоретик или практик? Если практик, давайте от обратного- кто в Германии( про Польшу, Испанию, Португалию даже нет смысла говорить) получает зарплату 5 грязными? Какая специализация д.б. у человека?

Да, и я говорила не про " получает 2 куе", а доход 2 куе, т е. подразумевалась зарплата+ параллельные доходы, как- то: от аренды, например, и - чистыми. Тот, кто считает, что за эти деньги жить невозможно в Киеве, наверно к расходам плюсует содержание содержанки.

Ну 2 куе это неплохо для жизни в Украине в селе или пгт каком-то, для Киева - это очень маленькие доходы для нормальной жизни. Поэтому из Киева и уехал. Ну 2 куе это неплохо для жизни в Украине в селе или пгт каком-то, для Киева - это очень маленькие доходы для нормальной жизни. Поэтому из Киева и уехал.

в Киеве всё намного дешевле, начиная от квартплаты и заканчивая продуктами на рынке и товарами в магазинах. В селах, райцентрах, все цены выше Киева. Поэтому и переехал в Киев. в Киеве всё намного дешевле, начиная от квартплаты и заканчивая продуктами на рынке и товарами в магазинах. В селах, райцентрах, все цены выше Киева. Поэтому и переехал в Киев.



Faceless написав:
Квартплата можливо, але все інше аж ніяк не дешевше. Особливо послуги.

Модератор Повідомлень: 31765 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1350 раз. Подякували: 7543 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 лип, 2022 15:00 Re: Еміграція, заробітчанство Wisznia2021 написав: alfredhaos написав: Wisznia2021 написав: К чему это все- в Украине с доходом в 2 тис евро очень неплохо жилось, можно было закрывать глаза на все остальное. Здесь получить такой же уровень жизни можно с зарплатой, примерно, 5 тыс( пусть, грязными). Какой путь надо пройти от беженца до такой зарплаты? И сколько это займет времени? Особенно, если Германия даст только удочку вместо рыбы? К чему это все- в Украине с доходом в 2 тис евро очень неплохо жилось, можно было закрывать глаза на все остальное. Здесь получить такой же уровень жизни можно с зарплатой, примерно, 5 тыс( пусть, грязными). Какой путь надо пройти от беженца до такой зарплаты? И сколько это займет времени? Особенно, если Германия даст только удочку вместо рыбы?

Думаю, те кто получал 2к евро в Украине с легкостью найдут работу на 60к gross в год в Европе. Вот 5к чистыми это будет потяжелее, но со временем догонят. Думаю, те кто получал 2к евро в Украине с легкостью найдут работу на 60к gross в год в Европе. Вот 5к чистыми это будет потяжелее, но со временем догонят.

Вы теоретик или практик? Если практик, давайте от обратного- кто в Германии( про Польшу, Испанию, Португалию даже нет смысла говорить) получает зарплату 5 грязными? Какая специализация д.б. у человека? Вы теоретик или практик? Если практик, давайте от обратного- кто в Германии( про Польшу, Испанию, Португалию даже нет смысла говорить) получает зарплату 5 грязными? Какая специализация д.б. у человека? "Хороша людина" "Хороша людина" Faceless

Модератор Повідомлень: 31765 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1350 раз. Подякували: 7543 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 лип, 2022 15:04 Faceless написав: ..

Квартплата можливо, але все інше аж ніяк не дешевше. Особливо послуги. ..Квартплата можливо, але все інше аж ніяк не дешевше. Особливо послуги.

какая квартплата в частном доме в пгт? отопление только зимой, так для этого субсидии оформляют. В Киеве доход раньше выше был. Сейчас не факт.

Знакомый фермер в моих глазах вырос круче чем ойтишнеги все знакомые.

У него все всегда есть - соляра ворованая, еда, дрова. Доходы сезонные, тут ничего не поделаешь. Статус чернобыльца дал возможность пенсию в 50 получать. какая квартплата в частном доме в пгт? отопление только зимой, так для этого субсидии оформляют. В Киеве доход раньше выше был. Сейчас не факт.Знакомый фермер в моих глазах вырос круче чем ойтишнеги все знакомые.У него все всегда есть - соляра ворованая, еда, дрова. Доходы сезонные, тут ничего не поделаешь. Статус чернобыльца дал возможность пенсию в 50 получать. sequence Повідомлень: 6653 З нами з: 29.12.15 Подякував: 1969 раз. Подякували: 1804 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 лип, 2022 15:06 Wisznia2021 написав: alfredhaos написав: Wisznia2021 написав: К чему это все- в Украине с доходом в 2 тис евро очень неплохо жилось, можно было закрывать глаза на все остальное. Здесь получить такой же уровень жизни можно с зарплатой, примерно, 5 тыс( пусть, грязными). Какой путь надо пройти от беженца до такой зарплаты? И сколько это займет времени? Особенно, если Германия даст только удочку вместо рыбы? К чему это все- в Украине с доходом в 2 тис евро очень неплохо жилось, можно было закрывать глаза на все остальное. Здесь получить такой же уровень жизни можно с зарплатой, примерно, 5 тыс( пусть, грязными). Какой путь надо пройти от беженца до такой зарплаты? И сколько это займет времени? Особенно, если Германия даст только удочку вместо рыбы?

Думаю, те кто получал 2к евро в Украине с легкостью найдут работу на 60к gross в год в Европе. Вот 5к чистыми это будет потяжелее, но со временем догонят. Думаю, те кто получал 2к евро в Украине с легкостью найдут работу на 60к gross в год в Европе. Вот 5к чистыми это будет потяжелее, но со временем догонят.

Вы теоретик или практик? Если практик, давайте от обратного- кто в Германии( про Польшу, Испанию, Португалию даже нет смысла говорить) получает зарплату 5 грязными? Какая специализация д.б. у человека? Вы теоретик или практик? Если практик, давайте от обратного- кто в Германии( про Польшу, Испанию, Португалию даже нет смысла говорить) получает зарплату 5 грязными? Какая специализация д.б. у человека?

alfredhaos написав:
Консультанты Big4 с опытом 4+ года от 60к. Аналитики крупных банков в corporate banking, M&A, debt and equity capital markets, asset management от 70к - это начальные позиции, попасть сложно, но можно, если есть знакомые - упрощается в раза 3 задача.

Это то, что знаю лично, украинцы в Германии. Пошерстите glassdoor всяких сименсов - увидите 60к.



Это то, что знаю лично, украинцы в Германии. Пошерстите glassdoor всяких сименсов - увидите 60к. Консультанты Big4 с опытом 4+ года от 60к. Аналитики крупных банков в corporate banking, M&A, debt and equity capital markets, asset management от 70к - это начальные позиции, попасть сложно, но можно, если есть знакомые - упрощается в раза 3 задача.Это то, что знаю лично, украинцы в Германии. Пошерстите glassdoor всяких сименсов - увидите 60к. alfredhaos

Повідомлень: 224 З нами з: 19.12.16 Подякував: 8 раз. Подякували: 24 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 лип, 2022 15:20 alfredhaos написав: Wisznia2021 написав: alfredhaos написав: Думаю, те кто получал 2к евро в Украине с легкостью найдут работу на 60к gross в год в Европе. Вот 5к чистыми это будет потяжелее, но со временем догонят. Думаю, те кто получал 2к евро в Украине с легкостью найдут работу на 60к gross в год в Европе. Вот 5к чистыми это будет потяжелее, но со временем догонят.

Вы теоретик или практик? Если практик, давайте от обратного- кто в Германии( про Польшу, Испанию, Португалию даже нет смысла говорить) получает зарплату 5 грязными? Какая специализация д.б. у человека? Вы теоретик или практик? Если практик, давайте от обратного- кто в Германии( про Польшу, Испанию, Португалию даже нет смысла говорить) получает зарплату 5 грязными? Какая специализация д.б. у человека?

Консультанты Big4 с опытом 4+ года от 60к. Аналитики крупных банков в corporate banking, M&A, debt and equity capital markets, asset management от 70к - это начальные позиции, попасть сложно, но можно, если есть знакомые - упрощается в раза 3 задача.



Это то, что знаю лично, украинцы в Германии. Пошерстите glassdoor всяких сименсов - увидите 60к. Консультанты Big4 с опытом 4+ года от 60к. Аналитики крупных банков в corporate banking, M&A, debt and equity capital markets, asset management от 70к - это начальные позиции, попасть сложно, но можно, если есть знакомые - упрощается в раза 3 задача.Это то, что знаю лично, украинцы в Германии. Пошерстите glassdoor всяких сименсов - увидите 60к.

Bolt написав:
Инженера, около того зарабатывают.

Ну 2 куе это неплохо для жизни в Украине в селе или пгт каком-то, для Киева - это очень маленькие доходы для нормальной жизни. Поэтому из Киева и уехал. Ну 2 куе это неплохо для жизни в Украине в селе или пгт каком-то, для Киева - это очень маленькие доходы для нормальной жизни. Поэтому из Киева и уехал.

в Киеве всё намного дешевле, начиная от квартплаты и заканчивая продуктами на рынке и товарами в магазинах. В селах, райцентрах, все цены выше Киева. Поэтому и переехал в Киев. в Киеве всё намного дешевле, начиная от квартплаты и заканчивая продуктами на рынке и товарами в магазинах. В селах, райцентрах, все цены выше Киева. Поэтому и переехал в Киев.

BIGor написав:
Хорошая 2к до войны в обл. центре 40 куе, Киев 140 куе. Аренда туда же. Товары из АТБ в разных магазинах разные - где дешевле аренда - там ниже цены.

Да, если есть свое жилье, то и в Вене будет неплохо жить.

Да, если есть свое жилье, то и в Вене будет неплохо жить. Хорошая 2к до войны в обл. центре 40 куе, Киев 140 куе. Аренда туда же. Товары из АТБ в разных магазинах разные - где дешевле аренда - там ниже цены.Да, если есть свое жилье, то и в Вене будет неплохо жить. BIGor

Повідомлень: 6334 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1030 раз. Подякували: 1366 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 лип, 2022 16:22 Re: Еміграція, заробітчанство sequence написав: Faceless написав: ..

Квартплата можливо, але все інше аж ніяк не дешевше. Особливо послуги. ..Квартплата можливо, але все інше аж ніяк не дешевше. Особливо послуги.

какая квартплата в частном доме в пгт? отопление только зимой, так для этого субсидии оформляют. В Киеве доход раньше выше был. Сейчас не факт.

Знакомый фермер в моих глазах вырос круче чем ойтишнеги все знакомые.

Faceless написав:
Чого одразу пгт. Крім сіл і Києва, в Україні зе є міста

Модератор Повідомлень: 31765 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1350 раз. Подякували: 7543 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 лип, 2022 16:24 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Примат написав: BIGor написав: Ну 2 куе это неплохо для жизни в Украине в селе или пгт каком-то, для Киева - это очень маленькие доходы для нормальной жизни. Поэтому из Киева и уехал. Ну 2 куе это неплохо для жизни в Украине в селе или пгт каком-то, для Киева - это очень маленькие доходы для нормальной жизни. Поэтому из Киева и уехал.

в Киеве всё намного дешевле, начиная от квартплаты и заканчивая продуктами на рынке и товарами в магазинах. В селах, райцентрах, все цены выше Киева. Поэтому и переехал в Киев. в Киеве всё намного дешевле, начиная от квартплаты и заканчивая продуктами на рынке и товарами в магазинах. В селах, райцентрах, все цены выше Киева. Поэтому и переехал в Киев.

Хорошая 2к до войны в обл. центре 40 куе, Киев 140 куе. Аренда туда же. Товары из АТБ в разных магазинах разные - где дешевле аренда - там ниже цены.

Faceless написав:
От тільки те, що в Києві 140 к, на два рівні вище за те, що можна в облцентрі взяти за 40к. Варто порівнювати порівнюване

