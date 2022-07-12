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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 11 лип, 2022 20:00
Wisznia2021 написав: antey1969 написав:
Пятачок грязными в Германии может получать и высококвалифицированная медсестра или преподаватель гимназии со стажем.
Про медсестру- очень сомневаюсь, думаю, максимум 3,5. Про преподавателя гимназии со стажем- да, только чтоб им стать - надо для начала отучиться в Германии в Уни от 5 лет, сдать 2 гос экзамена, пройти " интернатуру" и стать госслужащим. Могут не только лишь каждый. госэкзамен сдать- легче повеситься, но без этого на госслужбу не возьмут. Почитайте форумы врачей, юристов и педагогов- поймете, какой это нелегкий хлеб. Мы говорим про то, сколько лет беженцу с Украины надо отучиться, чтоб зарабатывать 5 к грязными. Если после школы начнет- к 30 Ти годам станет учителем, но вначале с меньшей зарплатой. 5 к- это потом.
Даже не сомневайтесь.
Медсестра высокой квалификации получает примерно сколько же, как начинающий асистантарцт(младший врач) - то бишь около 50кЕвро с налогами.
Если плотно сидит на дежурствах или на скорой, то и больше.
Наших медсестер в Германии с руками отрывают(впрочем, как и в любой Польше или Чехии), лишь бы язык выучили.
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Додано: Пон 11 лип, 2022 21:37
Wisznia2021 написав:
Вы мне о людях, которые давно и всерьёз работают на европейские компании- я вам тоже кучу таких примеров могу привести, и гуглить не надо. Тут же многие пишут о том, что "беженцы повально останутся в Европе",как "все беженцы ринулись учить язык" и "никто в Украину не вернётся". Ну, выучит язык- дальше что?- продавец, упаковщик шоколада, склад Амазон? На 1500 евро/ месяц без местного образования.
Расскажите о людях, которые работали продавцами/упаковщиками/грузчиками в Украине. Сколько из них имело эти ваши "2 куе"? Собственно, чем хуже работать продавцом в какой-нибудь Бедронке за 3000 злотых, чем в АТБ за 12000 грн.?
А для обладателей какой-то специальности, требующей определенной подготовки, по большому счету все упирается в язык. Ну и иногда в подтверждение диплома. При сильном желании, находясь в определенной языковой среде, с интенсивными (а сейчас зачастую еще и бесплатными) курсами - язык можно худо-бедно освоить за полгода-год.
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Додано: Пон 11 лип, 2022 21:59
Gastarbaiter написав: Wisznia2021 написав:
Вы мне о людях, которые давно и всерьёз работают на европейские компании- я вам тоже кучу таких примеров могу привести, и гуглить не надо. Тут же многие пишут о том, что "беженцы повально останутся в Европе",как "все беженцы ринулись учить язык" и "никто в Украину не вернётся". Ну, выучит язык- дальше что?- продавец, упаковщик шоколада, склад Амазон? На 1500 евро/ месяц без местного образования.
Расскажите о людях, которые работали продавцами/упаковщиками/грузчиками в Украине. Сколько из них имело эти ваши "2 куе"? Собственно, чем хуже работать продавцом в какой-нибудь Бедронке за 3000 злотых, чем в АТБ за 12000 грн.?
А для обладателей какой-то специальности, требующей определенной подготовки, по большому счету все упирается в язык. Ну и иногда в подтверждение диплома. При сильном желании, находясь в определенной языковой среде, с интенсивными (а сейчас зачастую еще и бесплатными) курсами - язык можно худо-бедно освоить за полгода-год.
Тем более устный польский например, ну очень тугодумам не поддается сразу. За письменный не говорю, но и не всем он нужен.
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Додано: Пон 11 лип, 2022 22:56
Gastarbaiter написав:
Расскажите о людях, которые работали продавцами/упаковщиками/грузчиками в Украине. Сколько из них имело эти ваши "2 куе"? Собственно, чем хуже работать продавцом в какой-нибудь Бедронке за 3000 злотых, чем в АТБ за 12000 грн.?
А для обладателей какой-то специальности, требующей определенной подготовки, по большому счету все упирается в язык. Ну и иногда в подтверждение диплома. При сильном желании, находясь в определенной языковой среде, с интенсивными (а сейчас зачастую еще и бесплатными) курсами - язык можно худо-бедно освоить за полгода-год.
Це все дуже сумно звичайно, жити у Варшаві на 3000 зл приблизно те ж саме, що й у Києві на 12000 грн, хоча якщо враховувати оренду житла (або наявність власного) - то Україна виграє hands down. І при цьому людина у Польщі назавжди залишиться емігрантом, а в Україні вона вдома.
Та й касира без гарного знання мови не візьмуть, плюс ті, хто там може претендувати максимум на це - в Україні зазвичай набагато цікавіше роботу можуть отримати.
Тоді питання – навіщо туди їдуть на касира? І чи їдуть взагалі, я от не пригадаю в Biedronka іноземців на касі.
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Додано: Вів 12 лип, 2022 00:01
Wisznia2021 написав: alfredhaos написав: Wisznia2021 написав:
Думаю, те кто получал 2к евро в Украине с легкостью найдут работу на 60к gross в год в Европе. Вот 5к чистыми это будет потяжелее, но со временем догонят.
Вы теоретик или практик? Если практик, давайте от обратного- кто в Германии( про Польшу, Испанию, Португалию даже нет смысла говорить) получает зарплату 5 грязными? Какая специализация д.б. у человека?
Консультанты Big4 с опытом 4+ года от 60к. Аналитики крупных банков в corporate banking, M&A, debt and equity capital markets, asset management от 70к - это начальные позиции, попасть сложно, но можно, если есть знакомые - упрощается в раза 3 задача.
Это то, что знаю лично, украинцы в Германии. Пошерстите glassdoor всяких сименсов - увидите 60к.
Вы мне о людях, которые давно и всерьёз работают на европейские компании- я вам тоже кучу таких примеров могу привести, и гуглить не надо. Тут же многие пишут о том, что "беженцы повально останутся в Европе",как "все беженцы ринулись учить язык" и "никто в Украину не вернётся". Ну, выучит язык- дальше что?- продавец, упаковщик шоколада, склад Амазон? На 1500 евро/ месяц без местного образования.[/quote]
Мадам (или мадемуазель), Вас почитать, так в Украине все сплощь и рядом работают на западные компании, мило проводя время в гламурных офисах.
Спешу Вас огорчить - не все. Есть люди, которые зарабатывают/получают до 10 кгрн за не очень приятную работу и при этом обладая или не обладая верхним образованием. Их совсем немного, несколько миллионов от оставшегося работоспособного населения. В то время, как "белые воротнички", получающие свои кровно заработанные, составляют львиную долю населения Украины. %%2-3.
Даже не понятно, с чего это 52 млн населения превратилось в примерно 30 и почему вся история Незалежной Украины - это непрерывный свал (может быть за исключением середины 00-х).
Хочу Вас заверить, во многом Вы правы. Действительно, в большинстве случаев, ньюкамеры делают шаг, а то и несколько шагов назад в социальной лестнице (для кого это важно), а потом все зависит от самого человека и правильно-ли он выбрал страну. Есть такие, которые остаются на стартовых позициях десятилетия и их это устраивает, но у кого шило в нужном месте - добиваются того, что в их понимании соответствует тому, что в их понимании является тем, ради чего они подняли задницу с дивана и перебрались в другую страну.
Одно могу сказать точно - есть чего добиваться и ради чего ехать. И это далеко не только доход. Иначе с чего богатые в Украине люди уезжают в богатые-же страны?
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Додано: Вів 12 лип, 2022 00:03
zerocool написав:
Це все дуже сумно звичайно, жити у Варшаві на 3000 зл приблизно те ж саме, що й у Києві на 12000 грн, хоча якщо враховувати оренду житла (або наявність власного) - то Україна виграє hands down.
А чому б не жити у Варшаві замість Києва, якщо "приблизно те ж саме"? Які переваги у Києва (війну зараз не беремо до уваги) у порівнянню з Варшавою?
Ну і на мінімалку (чи шось близьке до мінімалки) у будь-якій країні буде важко прожити. Це очевидно.
До речі, оренда житла у польських містах до війни була не набагато вища за оренду в Україні. Усілякі там Софіївські Борщагівки по 15000 (2000 зл.) не бажаєте?
zerocool написав:
І при цьому людина у Польщі назавжди залишиться емігрантом, а в Україні вона вдома.
Що саме у Києві дає понаїху з провінції відчуття "я вдома"? Тиняння по зйомних хатах? Торгівля у переходах? Іржаві маршрутки? Реклама телеграм-каналів з продажі наркоти на кожному будинку? Роздовбані дороги?
А так, насправді: чого не має понаїх у Варшаві, що є доступне понаїху до Києва?
zerocool написав:
Та й касира без гарного знання мови не візьмуть, плюс ті, хто там може претендувати максимум на це - в Україні зазвичай набагато цікавіше роботу можуть отримати.
Тоді питання – навіщо туди їдуть на касира? І чи їдуть взагалі, я от не пригадаю в Biedronka іноземців на касі.
Вас почитати, так в Україні касирами йдуть тільки невдахи чи якісь взагалі ні на що не придатні. А так кожна людина, незалежно від освіти та віку, має безліч можливостей заробляти хоча б 1000 дол. Які такі цікавші роботи ви маєте на увазі?
Ну і знання мови у Польші - поняття досить умовне для українців. За місяць можна набрати якійсь мінімум, необхідний для сидіння на касі. Безліч українців працюють у магазинах. Якось зайшов у Бедру - там взагалі якась студентська бригада була.
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Додано: Вів 12 лип, 2022 00:43
Gastarbaiter написав:
Торгівля у переходах? Іржаві маршрутки? Реклама телеграм-каналів з продажі наркоти на кожному будинку? Роздовбані дороги?
А так, насправді: чого не має понаїх у Варшаві, що є доступне понаїху до Києва?
Ви схоже реально давно в Києві не були, в більшості районів все перераховане вже років 10 як не знайти.
Ні, ще десь є, але тенденція очевидна, і бігти на касу в чужій країні замість того, щоб піднімати свою - це ще й морально хм... ну трохи огидно, особливо зараз.
Хоча тут усі такі циніки, хто я такий, щоб вас вчити моралі.
"чого не має" - ну для початку вже ніколи не може бути своїм, він завжди буде українським емігрантом. А далі з цього багааато всього випливає, від соціального до психологічного. Окремі спеціалізації психологів існують для роботи з емігрантськими неврозами.
Не треба вдавати, що не розумієте різницю свій/чужий і дім/не дім.
Хоча що я пояснюю людині з таким ніком, різницю між заробітчанством та еміграцією?
Gastarbaiter написав:
Вас почитати, так в Україні касирами йдуть тільки невдахи чи якісь взагалі ні на що не придатні. А так кожна людина, незалежно від освіти та віку, має безліч можливостей заробляти хоча б 1000 дол. Які такі цікавші роботи ви маєте на увазі?
Ну є два основні шляхи - управлінця та фахівця. Обидва нешвидкі, але обидва набагато простіші у своїй країні – перший зі зрозумілих причин, другий більше залежить від освіти.
Зарплата >1к $ для Києва абсолютно звичайна, хоч у продажах хоч на підприємствах чи в рекламі. Знайомий автомеханік піднімав і >$2к, дві скирдував, на п`ятсот жив. Якщо зовсім нічого не знаєш – QA з ухилом в автоматизацію і через рік заповітні чотири цифри. Навіть звичайному саппорту віддалено, з дому – починаючи від $700 платять і там далі куди вивезе.
Хоча IT звичайно в будь-якій країні можна гризти, особливо зі знанням англійської (яка є куди кориснішою за польську). І саме тому це так тупо - їхати до Польщі за кар'єрою і хорошим життям. Шило на мило.
Востаннє редагувалось zerocool
в Вів 12 лип, 2022 00:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 12 лип, 2022 00:46
rjkz написав:
Одно могу сказать точно - есть чего добиваться и ради чего ехать. И это далеко не только доход. Иначе с чего богатые в Украине люди уезжают в богатые-же страны?
Абсолютно точно. Але є і невеличкий парадокс - реально багаті вважають за краще за кордоном жити і витрачати, але не заробляти. Цікаво чому.
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Додано: Вів 12 лип, 2022 03:00
zerocool написав: rjkz написав:
Одно могу сказать точно - есть чего добиваться и ради чего ехать. И это далеко не только доход. Иначе с чего богатые в Украине люди уезжают в богатые-же страны?
Абсолютно точно. Але є і невеличкий парадокс - реально багаті вважають за краще за кордоном жити і витрачати, але не заробляти. Цікаво чому.
Не знаю в каком понимании "ваши" богатые, может родные украинскому патриотичному сердцу коррупционеры? Если "эти", то согласен. Обворовав народ Украины, они не парясь живут по всему миру и "вытрачают".
Я знаю других богатых.
Они выводят свои бизнесы из Украины и реально делают прорыв в другую вселенную ведения бизнеса. Иногда они вывозят не только бизнес, но и всех (кто хочет и может) сотрудников.
Даже не применю слово "богатый", человек был примерно моего порядка доходов (чуть больше), и моей строительной специализации, вывез людей и оборудование в ЕС. Сначала для раскачки была Польша, потом Чехия, потом Германия. Ездит бригада по Европе и теперь это действительно состоятельный человек, а занимается абсолютно тем-же чем и в Украине. Только совсем другие объемы работ (у него специализация по промобъектам), другие расценки, намного ниже конкуренция и цивилизованные правила игры.
Что еще рассказать? В 2019 году на одном фуршете в Манхеттене познакомился с парой айтищников, совсем молодые, лет 25, муж и жена. Они в Киеве хорошо зарабатывали, но подвернулась возможность свалить в США, приехали, сняли квартирку (студия, их только двое на тот момент было) в Мидтауне, месяца 3 к тому моменту жили как туристы, рассылали резюме, были офферы, сказали, что поняли, что с работой не проблема - решили прежде чем впрягаться в трудовые серые будни, пожить в свое удовольствие и получить эмоции от нового города.
Эти конечно, не "пахатые-пахатые", но на двоих и в Киеве почти 10куе имели в месяц (может и приврали, но я доверчивый, на слово верю
).
Но в большинстве, конечно, финансово люди становятся более состоятельными уже за пределами Украины. С этим не поспоришь. Все таки Украина - очень бедная страна, соответственно и подавляющее большинство населения намного беднее населения развитых стран. Даже те, кто в Украине считает себя относительно обеспеченными...ну вы поняли. Есть такое выражение - мышиная возня.
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