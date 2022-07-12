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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 100101102103 Додано: Вів 12 лип, 2022 07:59

По данным ООН, если в марте 2022 года было 3,2 миллиона человеко-пересечений границы за пределы Украины и 0,4 миллиона пересечений в Украину, то в июне за рубеж было осуществлено уже только 1,5 миллиона человеко-пересечений, а в Украину — 0,8 миллиона пересечений. Война — это лишь триггер, который продолжает вынуждать украинцев ехать за границу.



В 2021 году ВВП Польши вырос на 5,9%, из которых примерно 15% этого прироста произошло благодаря двум миллионам украинцев в этой стране. В номинальном выражении каждый украинец в Польше дополнительно создал почти 5,8 тысячи долларов ВВП, тогда как поляк — всего лишь около 1,9 тысячи долларов ВВП.



Власти не надо фокусироваться на беженцах и вспоминать о том, что она их вернет. Единственное, что власть сейчас может сделать для них, — это через дипломатические каналы содействовать получению финансовой помощи в странах пребывания. В Польше уже работают 30% выехавших после 24 февраля. Именно стабильный и продолжительный перевод денег на Родину — залог возвращения этих людей в Украину.





На фоне авторитарных режимов в большинстве постсоветских стран была бы эффективной программа привлечения людей, которые не хотят жить в диктатурах, в частности, в Беларуси и России...



...есть потребность в недорогой рабочей силе и микропредпринимателях, которые будут создавать рабочие места для украинцев. Поэтому, действительно, в наших реалиях нужно сфокусироваться на привлечении мигрантов из постсоветских стран, где уровень авторитарности только повышается, а еще из Турции, которая также испытывает подобные проблемы.



то есть мы своих отправляем батрачить в Польшу, а хотим вместо них привлечь тех, кто будет делать бизнес и создавать рабочие места... я называю это инфантилизм - святая вера что кто то приедет и нам всё наладит. Приезжал уже рокмузыкант Балчун - наладил работу УЗ.



https://zn.ua/internal/andrej-hajdutski ... t-tam.html интересная и местами смешная статья про эмигрантовто есть мы своих отправляем батрачить в Польшу, а хотим вместо них привлечь тех, кто будет делать бизнес и создавать рабочие места... я называю это инфантилизм - святая вера что кто то приедет и нам всё наладит. Приезжал уже рокмузыкант Балчун - наладил работу УЗ. vitaliian

Повідомлень: 13797 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2047 раз. Подякували: 2888 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 лип, 2022 08:04 zerocool написав: Та й касира без гарного знання мови не візьмуть, Та й касира без гарного знання мови не візьмуть, в ашане берут даже глухонемых. в ашане берут даже глухонемых. vitaliian

Повідомлень: 13797 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2047 раз. Подякували: 2888 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 лип, 2022 08:23 Wisznia2021

ок, мадам ( , это не фамильярность. Во французском языке, который я не учил много лет, это весьма формальное обращение. Также, это крайне деловое обращение в переводе с английского (мэм) на французский и, мало того, крайняя степень формального обращения в устаревшем английском на территории США, применяемое до 30-х годов прошлого века, как наследие французских колонистов. Мадемуазель - менее формальное обращение в целом, но тем не менее все-же формальное во французском языке, аналог английского мисс. Я себе позволяю иногда такое чудачество по отношению к форумчанам, не скрывающих свою гендерную принадлежность. В США сейчас продвигается такое новшество, чтобы заменить гендерное определение в обращении к лицам женского пола на определение "менструируюшие", как единственное гендерное различие, дабы не оскорблять женщин себя таковыми не считающими. Также пытаются найти применение обращение "оно" и даже "они" при обращении к человеку, чтобы не задеть его право на гендерное самоопределение. Обращение-же "женщина" (woman) в традиционном английском является моветоном, что-то на уровне "баба" в русском и более уместным считается (или уже считалось? куда нас заведет борьба за гендерное равенство гендернонеопределивщихся сушеств?) lady ). Итак, какое обращение к себе Вы предпочитаете?

Мой ответ Вам, очевидно, оказался результатом сбоя при обрезке фунций "квотейшн" и, соответственно, как результат, непонимании мной "кто на ком стоял" (М.А. Булгаков "Собачье сердце"). То есть, на чей спитч я отвечаю. ок, мадам (, это не фамильярность. Во французском языке, который я не учил много лет, это весьма формальное обращение. Также, это крайне деловое обращение в переводе с английского (мэм) на французский и, мало того, крайняя степень формального обращения в устаревшем английском на территории США, применяемое до 30-х годов прошлого века, как наследие французских колонистов. Мадемуазель - менее формальное обращение в целом, но тем не менее все-же формальное во французском языке, аналог английского мисс. Я себе позволяю иногда такое чудачество по отношению к форумчанам, не скрывающих свою гендерную принадлежность. В США сейчас продвигается такое новшество, чтобы заменить гендерное определение в обращении к лицам женского пола на определение "менструируюшие", как единственное гендерное различие, дабы не оскорблять женщин себя таковыми не считающими. Также пытаются найти применение обращение "оно" и даже "они" при обращении к человеку, чтобы не задеть его право на гендерное самоопределение. Обращение-же "женщина" (woman) в традиционном английском является моветоном, что-то на уровне "баба" в русском и более уместным считается (или уже считалось? куда нас заведет борьба за гендерное равенство гендернонеопределивщихся сушеств?) lady ). Итак, какое обращение к себе Вы предпочитаете?Мой ответ Вам, очевидно, оказался результатом сбоя при обрезке фунций "квотейшн" и, соответственно, как результат, непонимании мной "кто на ком стоял" (М.А. Булгаков "Собачье сердце"). То есть, на чей спитч я отвечаю. rjkz

Повідомлень: 13428 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7011 раз. Подякували: 4074 раз. Профіль 3 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 лип, 2022 08:38 Re: Еміграція, заробітчанство zerocool написав: бігти на касу в чужій країні замість того, щоб піднімати свою - це ще й морально хм... ну трохи огидно, особливо зараз. бігти на касу в чужій країні замість того, щоб піднімати свою - це ще й морально хм... ну трохи огидно, особливо зараз.

Цікаво, чому я маю задешево підіймати добробут київських панів? Люди їдуть туди де їх працю більше цінують. Все просто.



zerocool написав: Зарплата >1к $ для Києва абсолютно звичайна, хоч у продажах хоч на підприємствах чи в рекламі. Знайомий автомеханік піднімав і >$2к, дві скирдував, на п`ятсот жив. Якщо зовсім нічого не знаєш – QA з ухилом в автоматизацію і через рік заповітні чотири цифри. Навіть звичайному саппорту віддалено, з дому – починаючи від $700 платять і там далі куди вивезе.



Хоча IT звичайно в будь-якій країні можна гризти, особливо зі знанням англійської (яка є куди кориснішою за польську). І саме тому це так тупо - їхати до Польщі за кар'єрою і хорошим життям. Шило на мило. Зарплата >1к $ для Києва абсолютно звичайна, хоч у продажах хоч на підприємствах чи в рекламі. Знайомий автомеханік піднімав і >$2к, дві скирдував, на п`ятсот жив. Якщо зовсім нічого не знаєш – QA з ухилом в автоматизацію і через рік заповітні чотири цифри. Навіть звичайному саппорту віддалено, з дому – починаючи від $700 платять і там далі куди вивезе.Хоча IT звичайно в будь-якій країні можна гризти, особливо зі знанням англійської (яка є куди кориснішою за польську). І саме тому це так тупо - їхати до Польщі за кар'єрою і хорошим життям. Шило на мило.

Якась мантра, чого ви тут дописуєте? Не вистачає дешевих робітників? Кого ви тут хочете відговорити?

Живу в обл. центрі - в місті медіана ЗП 8000 грн на руки. А чувак тут пише про 2 куе автомеханіком або QA автоматизатором (через рік, ага)))) Цікаво, чому я маю задешево підіймати добробут київських панів? Люди їдуть туди де їх працю більше цінують. Все просто.Якась мантра, чого ви тут дописуєте? Не вистачає дешевих робітників? Кого ви тут хочете відговорити?Живу в обл. центрі - в місті медіана ЗП 8000 грн на руки. А чувак тут пише про 2 куе автомеханіком або QA автоматизатором (через рік, ага)))) Востаннє редагувалось BIGor в Вів 12 лип, 2022 08:43, всього редагувалось 1 раз. BIGor

Повідомлень: 6337 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1032 раз. Подякували: 1367 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 лип, 2022 08:42 У сусіда співмешканка, стригла у Львові неподалік залізничного вокзалу за десь 10-12кг на руки, зара в Іспанії стриже за 1 к€, орендує кімнату за 200€, їжа 200€.Казала, що не повернеться. Bolt Повідомлень: 1219 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 79 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 лип, 2022 08:53 rjkz написав: Вас почитать, так в Украине все сплощь и рядом работают на западные компании, мило проводя время в гламурных офисах.

Спешу Вас огорчить - не все. Есть люди, которые зарабатывают/получают до 10 кгрн за не очень приятную работу и при этом обладая или не обладая верхним образованием. Их совсем немного, несколько миллионов от оставшегося работоспособного населения. В то время, как "белые воротнички", получающие свои кровно заработанные, составляют львиную долю населения Украины. %%2-3.

Даже не понятно, с чего это 52 млн населения превратилось в примерно 30 и почему вся история Незалежной Украины - это непрерывный свал (может быть за исключением середины 00-х).

Хочу Вас заверить, во многом Вы правы. Действительно, в большинстве случаев, ньюкамеры делают шаг, а то и несколько шагов назад в социальной лестнице (для кого это важно), а потом все зависит от самого человека и правильно-ли он выбрал страну. Есть такие, которые остаются на стартовых позициях десятилетия и их это устраивает, но у кого шило в нужном месте - добиваются того, что в их понимании соответствует тому, что в их понимании является тем, ради чего они подняли задницу с дивана и перебрались в другую страну.

Одно могу сказать точно - есть чего добиваться и ради чего ехать. И это далеко не только доход. Иначе с чего богатые в Украине люди уезжают в богатые-же страны? Вас почитать, так в Украине все сплощь и рядом работают на западные компании, мило проводя время в гламурных офисах.Спешу Вас огорчить - не все. Есть люди, которые зарабатывают/получают до 10 кгрн за не очень приятную работу и при этом обладая или не обладая верхним образованием. Их совсем немного, несколько миллионов от оставшегося работоспособного населения. В то время, как "белые воротнички", получающие свои кровно заработанные, составляют львиную долю населения Украины. %%2-3.Даже не понятно, с чего это 52 млн населения превратилось в примерно 30 и почему вся история Незалежной Украины - это непрерывный свал (может быть за исключением середины 00-х).Хочу Вас заверить, во многом Вы правы. Действительно, в большинстве случаев, ньюкамеры делают шаг, а то и несколько шагов назад в социальной лестнице (для кого это важно), а потом все зависит от самого человека и правильно-ли он выбрал страну. Есть такие, которые остаются на стартовых позициях десятилетия и их это устраивает, но у кого шило в нужном месте - добиваются того, что в их понимании соответствует тому, что в их понимании является тем, ради чего они подняли задницу с дивана и перебрались в другую страну.Одно могу сказать точно - есть чего добиваться и ради чего ехать. И это далеко не только доход. Иначе с чего богатые в Украине люди уезжают в богатые-же страны?

Про западные компании это я писал, но вот о том, что все работают только в этих компаниях - такого точно не было. Моя оценка - в лучшем случае 5% людей с з/п 2к евро.

Категория дохода, которую предлагает Wisznia2021 это настолько абстрактная и имеет столько уникальных кейсов, что даже сложно комментировать возможность жизни этих людей в Европе.

Но именно по з/п 2к евро в Украине - люди с этой з/п легко могут претендовать на 5к gross в начале своего пути. А мотивация таких людей не только зарплатная, ведь с 5к заплати 2к налога, потом еще 1.2-1.5к за квартиру в относительно хорошем районе немецкого города. В итоге остаток з/п после всех расходов будет ниже чем в Киеве. Но такие люди едут для своего проф. развития и новых возможностей, как бы это пафосно не звучало



Ну а абстрактные получатели 2к дохода от разных источников - повторюсь, все индивидуально. Про западные компании это я писал, но вот о том, что все работают только в этих компаниях - такого точно не было. Моя оценка - в лучшем случае 5% людей с з/п 2к евро.Категория дохода, которую предлагаетэто настолько абстрактная и имеет столько уникальных кейсов, что даже сложно комментировать возможность жизни этих людей в Европе.Но именно по з/п 2к евро в Украине - люди с этой з/п легко могут претендовать на 5к gross в начале своего пути. А мотивация таких людей не только зарплатная, ведь с 5к заплати 2к налога, потом еще 1.2-1.5к за квартиру в относительно хорошем районе немецкого города. В итоге остаток з/п после всех расходов будет ниже чем в Киеве. Но такие люди едут для своего проф. развития и новых возможностей, как бы это пафосно не звучалоНу а абстрактные получатели 2к дохода от разных источников - повторюсь, все индивидуально. alfredhaos

Повідомлень: 231 З нами з: 19.12.16 Подякував: 8 раз. Подякували: 26 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 100101102103 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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