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интересная и местами смешная статья про эмигрантов
По данным ООН, если в марте 2022 года было 3,2 миллиона человеко-пересечений границы за пределы Украины и 0,4 миллиона пересечений в Украину, то в июне за рубеж было осуществлено уже только 1,5 миллиона человеко-пересечений, а в Украину — 0,8 миллиона пересечений. Война — это лишь триггер, который продолжает вынуждать украинцев ехать за границу.
В 2021 году ВВП Польши вырос на 5,9%, из которых примерно 15% этого прироста произошло благодаря двум миллионам украинцев в этой стране. В номинальном выражении каждый украинец в Польше дополнительно создал почти 5,8 тысячи долларов ВВП, тогда как поляк — всего лишь около 1,9 тысячи долларов ВВП.
Власти не надо фокусироваться на беженцах и вспоминать о том, что она их вернет. Единственное, что власть сейчас может сделать для них, — это через дипломатические каналы содействовать получению финансовой помощи в странах пребывания. В Польше уже работают 30% выехавших после 24 февраля. Именно стабильный и продолжительный перевод денег на Родину — залог возвращения этих людей в Украину.
На фоне авторитарных режимов в большинстве постсоветских стран была бы эффективной программа привлечения людей, которые не хотят жить в диктатурах, в частности, в Беларуси и России...
...есть потребность в недорогой рабочей силе и микропредпринимателях, которые будут создавать рабочие места для украинцев. Поэтому, действительно, в наших реалиях нужно сфокусироваться на привлечении мигрантов из постсоветских стран, где уровень авторитарности только повышается, а еще из Турции, которая также испытывает подобные проблемы.
то есть мы своих отправляем батрачить в Польшу, а хотим вместо них привлечь тех, кто будет делать бизнес и создавать рабочие места... я называю это инфантилизм - святая вера что кто то приедет и нам всё наладит. Приезжал уже рокмузыкант Балчун - наладил работу УЗ.
Wisznia2021 ок, мадам ( , это не фамильярность. Во французском языке, который я не учил много лет, это весьма формальное обращение. Также, это крайне деловое обращение в переводе с английского (мэм) на французский и, мало того, крайняя степень формального обращения в устаревшем английском на территории США, применяемое до 30-х годов прошлого века, как наследие французских колонистов. Мадемуазель - менее формальное обращение в целом, но тем не менее все-же формальное во французском языке, аналог английского мисс. Я себе позволяю иногда такое чудачество по отношению к форумчанам, не скрывающих свою гендерную принадлежность. В США сейчас продвигается такое новшество, чтобы заменить гендерное определение в обращении к лицам женского пола на определение "менструируюшие", как единственное гендерное различие, дабы не оскорблять женщин себя таковыми не считающими. Также пытаются найти применение обращение "оно" и даже "они" при обращении к человеку, чтобы не задеть его право на гендерное самоопределение. Обращение-же "женщина" (woman) в традиционном английском является моветоном, что-то на уровне "баба" в русском и более уместным считается (или уже считалось? куда нас заведет борьба за гендерное равенство гендернонеопределивщихся сушеств?) lady ). Итак, какое обращение к себе Вы предпочитаете? Мой ответ Вам, очевидно, оказался результатом сбоя при обрезке фунций "квотейшн" и, соответственно, как результат, непонимании мной "кто на ком стоял" (М.А. Булгаков "Собачье сердце"). То есть, на чей спитч я отвечаю.
zerocool написав:бігти на касу в чужій країні замість того, щоб піднімати свою - це ще й морально хм... ну трохи огидно, особливо зараз.
Цікаво, чому я маю задешево підіймати добробут київських панів? Люди їдуть туди де їх працю більше цінують. Все просто.
zerocool написав:Зарплата >1к $ для Києва абсолютно звичайна, хоч у продажах хоч на підприємствах чи в рекламі. Знайомий автомеханік піднімав і >$2к, дві скирдував, на п`ятсот жив. Якщо зовсім нічого не знаєш – QA з ухилом в автоматизацію і через рік заповітні чотири цифри. Навіть звичайному саппорту віддалено, з дому – починаючи від $700 платять і там далі куди вивезе.
Хоча IT звичайно в будь-якій країні можна гризти, особливо зі знанням англійської (яка є куди кориснішою за польську). І саме тому це так тупо - їхати до Польщі за кар'єрою і хорошим життям. Шило на мило.
Якась мантра, чого ви тут дописуєте? Не вистачає дешевих робітників? Кого ви тут хочете відговорити? Живу в обл. центрі - в місті медіана ЗП 8000 грн на руки. А чувак тут пише про 2 куе автомеханіком або QA автоматизатором (через рік, ага))))
Востаннє редагувалось BIGor в Вів 12 лип, 2022 08:43, всього редагувалось 1 раз.
rjkz написав:Вас почитать, так в Украине все сплощь и рядом работают на западные компании, мило проводя время в гламурных офисах. Спешу Вас огорчить - не все. Есть люди, которые зарабатывают/получают до 10 кгрн за не очень приятную работу и при этом обладая или не обладая верхним образованием. Их совсем немного, несколько миллионов от оставшегося работоспособного населения. В то время, как "белые воротнички", получающие свои кровно заработанные, составляют львиную долю населения Украины. %%2-3. Даже не понятно, с чего это 52 млн населения превратилось в примерно 30 и почему вся история Незалежной Украины - это непрерывный свал (может быть за исключением середины 00-х). Хочу Вас заверить, во многом Вы правы. Действительно, в большинстве случаев, ньюкамеры делают шаг, а то и несколько шагов назад в социальной лестнице (для кого это важно), а потом все зависит от самого человека и правильно-ли он выбрал страну. Есть такие, которые остаются на стартовых позициях десятилетия и их это устраивает, но у кого шило в нужном месте - добиваются того, что в их понимании соответствует тому, что в их понимании является тем, ради чего они подняли задницу с дивана и перебрались в другую страну. Одно могу сказать точно - есть чего добиваться и ради чего ехать. И это далеко не только доход. Иначе с чего богатые в Украине люди уезжают в богатые-же страны?
Про западные компании это я писал, но вот о том, что все работают только в этих компаниях - такого точно не было. Моя оценка - в лучшем случае 5% людей с з/п 2к евро. Категория дохода, которую предлагает Wisznia2021 это настолько абстрактная и имеет столько уникальных кейсов, что даже сложно комментировать возможность жизни этих людей в Европе. Но именно по з/п 2к евро в Украине - люди с этой з/п легко могут претендовать на 5к gross в начале своего пути. А мотивация таких людей не только зарплатная, ведь с 5к заплати 2к налога, потом еще 1.2-1.5к за квартиру в относительно хорошем районе немецкого города. В итоге остаток з/п после всех расходов будет ниже чем в Киеве. Но такие люди едут для своего проф. развития и новых возможностей, как бы это пафосно не звучало
Ну а абстрактные получатели 2к дохода от разных источников - повторюсь, все индивидуально.