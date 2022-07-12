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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 101102103104 Додано: Вів 12 лип, 2022 12:49 stm написав: Она по всем параметрам хрен платит налоги а наемный сотрудник - это дорого. И опять же нигде в тексте нет о том что помогли стать Селф иплоер, а там без затрат на буха хрен разберёшь. В Праге моя подруга пошла к мастеру маникюра. Каждый год она платит за заполнение декларации буху - это расход, а неподача и работа в чёрную - это депортация Она по всем параметрам хрен платит налогиа наемный сотрудник - это дорого. И опять же нигде в тексте нет о том что помогли стать Селф иплоер, а там без затрат на буха хрен разберёшь. В Праге моя подруга пошла к мастеру маникюра. Каждый год она платит за заполнение декларации буху - это расход, а неподача и работа в чёрную - это депортация

Человек всего лишь сумму написал, а вы уже столько выводов сделали! Человек всего лишь сумму написал, а вы уже столько выводов сделали! Gastarbaiter Повідомлень: 2181 З нами з: 26.02.18 Подякував: 604 раз. Подякували: 331 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 лип, 2022 13:35 Gastarbaiter написав: stm написав: Она по всем параметрам хрен платит налоги а наемный сотрудник - это дорого. И опять же нигде в тексте нет о том что помогли стать Селф иплоер, а там без затрат на буха хрен разберёшь. В Праге моя подруга пошла к мастеру маникюра. Каждый год она платит за заполнение декларации буху - это расход, а неподача и работа в чёрную - это депортация Она по всем параметрам хрен платит налогиа наемный сотрудник - это дорого. И опять же нигде в тексте нет о том что помогли стать Селф иплоер, а там без затрат на буха хрен разберёшь. В Праге моя подруга пошла к мастеру маникюра. Каждый год она платит за заполнение декларации буху - это расход, а неподача и работа в чёрную - это депортация

Человек всего лишь сумму написал, а вы уже столько выводов сделали! Человек всего лишь сумму написал, а вы уже столько выводов сделали!

Послушайте у моего брата уехала девочка-менеджер в Нидерланды, отношение как у Бигора, посмотрим надолго ли хватит её на работе на складе. Идея заработать много денег и отдохнуть от людей. Пока страховка от самих Нидерландов и бесплатное проживание всё красочно. Но мы же говорим о самостоятельной личности, а не о мечтателях. Стоимости годовой мед.страховки она тоже не выясняла, стоимости стоматолога тоже, комната за 200€ - хорошо, но мы ведь говорим о жизни это Вы в Кракове бухгалтерией занимаетесь? Как пример моя бухгалтер уже купила в Киеве двушку, которую должны были ввести в эксплуатацию 19 февраля. Вы же планируете просто переехать в съёмную, более комфортную аренду. Равные специальности позволили Вам за 10 лет купить Варшаву? Напомню вводные: Вы оба бухгалтера в аренде потому как не местные Послушайте у моего брата уехала девочка-менеджер в Нидерланды, отношение как у Бигора, посмотрим надолго ли хватит её на работе на складе. Идея заработать много денег и отдохнуть от людей. Пока страховка от самих Нидерландов и бесплатное проживание всё красочно. Но мы же говорим о самостоятельной личности, а не о мечтателях. Стоимости годовой мед.страховки она тоже не выясняла, стоимости стоматолога тоже, комната за 200€ - хорошо, но мы ведь говорим о жизниэто Вы в Кракове бухгалтерией занимаетесь? Как пример моя бухгалтер уже купила в Киеве двушку, которую должны были ввести в эксплуатацию 19 февраля. Вы же планируете просто переехать в съёмную, более комфортную аренду. Равные специальности позволили Вам за 10 лет купить Варшаву? Напомню вводные: Вы оба бухгалтера в аренде потому как не местные stm

Повідомлень: 3448 З нами з: 04.03.15 Подякував: 71 раз. Подякували: 573 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 лип, 2022 14:18 Gastarbaiter написав: stm написав: Bolt написав: У сусіда співмешканка, стригла у Львові неподалік залізничного вокзалу за десь 10-12кг на руки, зара в Іспанії стриже за 1 к€, орендує кімнату за 200€, їжа 200€.Казала, що не повернеться. У сусіда співмешканка, стригла у Львові неподалік залізничного вокзалу за десь 10-12кг на руки, зара в Іспанії стриже за 1 к€, орендує кімнату за 200€, їжа 200€.Казала, що не повернеться.

Я не знаю что там за комната за 200€, но так же вижу что страховка мед.отсутствует напрочь. Это крайне плохо и не экономно, ИМХО. Я не знаю что там за комната за 200€, но так же вижу что страховка мед.отсутствует напрочь. Это крайне плохо и не экономно, ИМХО.

То, что 1к. евро - это может быть уже на руки, после вычета налогов и соц. страха - вам ведь такое даже в голову не пришло, да? То, что 1к. евро - это может быть уже на руки, после вычета налогов и соц. страха - вам ведь такое даже в голову не пришло, да?

Не уточнял. Скорее всего в черную. Не уточнял. Скорее всего в черную. Bolt Повідомлень: 1222 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 79 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 лип, 2022 14:34 stm написав: Послушайте у моего брата уехала девочка-менеджер в Нидерланды, отношение как у Бигора, посмотрим надолго ли хватит её на работе на складе. Идея заработать много денег и отдохнуть от людей. Пока страховка от самих Нидерландов и бесплатное проживание всё красочно. Но мы же говорим о самостоятельной личности, а не о мечтателях. Стоимости годовой мед.страховки она тоже не выясняла, стоимости стоматолога тоже, комната за 200€ - хорошо, но мы ведь говорим о жизни это Вы в Кракове бухгалтерией занимаетесь? Как пример моя бухгалтер уже купила в Киеве двушку, которую должны были ввести в эксплуатацию 19 февраля. Вы же планируете просто переехать в съёмную, более комфортную аренду. Равные специальности позволили Вам за 10 лет купить Варшаву? Напомню вводные: Вы оба бухгалтера в аренде потому как не местные Послушайте у моего брата уехала девочка-менеджер в Нидерланды, отношение как у Бигора, посмотрим надолго ли хватит её на работе на складе. Идея заработать много денег и отдохнуть от людей. Пока страховка от самих Нидерландов и бесплатное проживание всё красочно. Но мы же говорим о самостоятельной личности, а не о мечтателях. Стоимости годовой мед.страховки она тоже не выясняла, стоимости стоматолога тоже, комната за 200€ - хорошо, но мы ведь говорим о жизниэто Вы в Кракове бухгалтерией занимаетесь? Как пример моя бухгалтер уже купила в Киеве двушку, которую должны были ввести в эксплуатацию 19 февраля. Вы же планируете просто переехать в съёмную, более комфортную аренду. Равные специальности позволили Вам за 10 лет купить Варшаву? Напомню вводные: Вы оба бухгалтера в аренде потому как не местные

Что мешает девочке-менеджеру через год, освоив голландский, сменить склад на уютный офис? Или рвануть в ту же Польшу в не менее уютный офис и получать среднюю з/п за нажимание кнопочек в компьютере + 500-600 евро ежемесячной доплаты за за знание голландского?

Что касается меня, то ну да, в Польше так сходу за год на квартиру не заработаешь. Но за пару лет (даже арендуя целую квартиру, а не комнату) вполне можно собрать с нуля на первый взнос по ипотеке. Ну и выплатить потом лет за 10-15. То, что я до сих пор арендую, связано с личными обстоятельствами, а не с тем, что вся зарплата на аренду и еду уходит. Все коллеги-понаехи уже с квартирами. Кто-то, кто брал лет 5-7 назад, уже к финишу по ипотеке приближаются. Что мешает девочке-менеджеру через год, освоив голландский, сменить склад на уютный офис? Или рвануть в ту же Польшу в не менее уютный офис и получать среднюю з/п за нажимание кнопочек в компьютере + 500-600 евро ежемесячной доплаты за за знание голландского?Что касается меня, то ну да, в Польше так сходу за год на квартиру не заработаешь. Но за пару лет (даже арендуя целую квартиру, а не комнату) вполне можно собрать с нуля на первый взнос по ипотеке. Ну и выплатить потом лет за 10-15. То, что я до сих пор арендую, связано с личными обстоятельствами, а не с тем, что вся зарплата на аренду и еду уходит. Все коллеги-понаехи уже с квартирами. Кто-то, кто брал лет 5-7 назад, уже к финишу по ипотеке приближаются. Gastarbaiter Повідомлень: 2181 З нами з: 26.02.18 Подякував: 604 раз. Подякували: 331 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 лип, 2022 15:38 Gastarbaiter написав: stm написав: Послушайте у моего брата уехала девочка-менеджер в Нидерланды, отношение как у Бигора, посмотрим надолго ли хватит её на работе на складе. Идея заработать много денег и отдохнуть от людей. Пока страховка от самих Нидерландов и бесплатное проживание всё красочно. Но мы же говорим о самостоятельной личности, а не о мечтателях. Стоимости годовой мед.страховки она тоже не выясняла, стоимости стоматолога тоже, комната за 200€ - хорошо, но мы ведь говорим о жизни это Вы в Кракове бухгалтерией занимаетесь? Как пример моя бухгалтер уже купила в Киеве двушку, которую должны были ввести в эксплуатацию 19 февраля. Вы же планируете просто переехать в съёмную, более комфортную аренду. Равные специальности позволили Вам за 10 лет купить Варшаву? Напомню вводные: Вы оба бухгалтера в аренде потому как не местные Послушайте у моего брата уехала девочка-менеджер в Нидерланды, отношение как у Бигора, посмотрим надолго ли хватит её на работе на складе. Идея заработать много денег и отдохнуть от людей. Пока страховка от самих Нидерландов и бесплатное проживание всё красочно. Но мы же говорим о самостоятельной личности, а не о мечтателях. Стоимости годовой мед.страховки она тоже не выясняла, стоимости стоматолога тоже, комната за 200€ - хорошо, но мы ведь говорим о жизниэто Вы в Кракове бухгалтерией занимаетесь? Как пример моя бухгалтер уже купила в Киеве двушку, которую должны были ввести в эксплуатацию 19 февраля. Вы же планируете просто переехать в съёмную, более комфортную аренду. Равные специальности позволили Вам за 10 лет купить Варшаву? Напомню вводные: Вы оба бухгалтера в аренде потому как не местные

Что мешает девочке-менеджеру через год, освоив голландский, сменить склад на уютный офис? Или рвануть в ту же Польшу в не менее уютный офис и получать среднюю з/п за нажимание кнопочек в компьютере + 500-600 евро ежемесячной доплаты за за знание голландского?

Что касается меня, то ну да, в Польше так сходу за год на квартиру не заработаешь. Но за пару лет (даже арендуя целую квартиру, а не комнату) вполне можно собрать с нуля на первый взнос по ипотеке. Ну и выплатить потом лет за 10-15. То, что я до сих пор арендую, связано с личными обстоятельствами, а не с тем, что вся зарплата на аренду и еду уходит. Все коллеги-понаехи уже с квартирами. Кто-то, кто брал лет 5-7 назад, уже к финишу по ипотеке приближаются. Что мешает девочке-менеджеру через год, освоив голландский, сменить склад на уютный офис? Или рвануть в ту же Польшу в не менее уютный офис и получать среднюю з/п за нажимание кнопочек в компьютере + 500-600 евро ежемесячной доплаты за за знание голландского?Что касается меня, то ну да, в Польше так сходу за год на квартиру не заработаешь. Но за пару лет (даже арендуя целую квартиру, а не комнату) вполне можно собрать с нуля на первый взнос по ипотеке. Ну и выплатить потом лет за 10-15. То, что я до сих пор арендую, связано с личными обстоятельствами, а не с тем, что вся зарплата на аренду и еду уходит. Все коллеги-понаехи уже с квартирами. Кто-то, кто брал лет 5-7 назад, уже к финишу по ипотеке приближаются.

Время расставит всё на свои места. Я пока не слышала что бы она на курсы сходила или узнала стоимость страховки или аренды договорились что если желает чуть больше денег будет брать ночные смены или выходные, но не часто, иначе подорвет здоровье.

Кстати, ИМХО на ваших товарищах ипотека и инфляция сказывалась меньше, чем будет на Вас если впрыгните сейчас Время расставит всё на свои места. Я пока не слышала что бы она на курсы сходила или узнала стоимость страховки или арендыдоговорились что если желает чуть больше денег будет брать ночные смены или выходные, но не часто, иначе подорвет здоровье.Кстати, ИМХО на ваших товарищах ипотека и инфляция сказывалась меньше, чем будет на Вас если впрыгните сейчас stm

Повідомлень: 3448 З нами з: 04.03.15 Подякував: 71 раз. Подякували: 573 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 лип, 2022 16:33 stm написав: Кстати, ИМХО на ваших товарищах ипотека и инфляция сказывалась меньше, чем будет на Вас если впрыгните сейчас Кстати, ИМХО на ваших товарищах ипотека и инфляция сказывалась меньше, чем будет на Вас если впрыгните сейчас

Это понятно. Несколько лет назад и цены были другие, и зарплаты, и процентные ставки ниже, и трава зеленее. Это понятно. Несколько лет назад и цены были другие, и зарплаты, и процентные ставки ниже, и трава зеленее. Gastarbaiter Повідомлень: 2181 З нами з: 26.02.18 Подякував: 604 раз. Подякували: 331 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 лип, 2022 17:27 Gastarbaiter написав: zerocool написав: Ви схоже реально давно в Києві не були, в більшості районів все перераховане вже років 10 як не знайти. Ви схоже реально давно в Києві не були, в більшості районів все перераховане вже років 10 як не знайти.

Був у січні 2022. Не знаю, що там у вас змінилося на краще, але мої враження від міста такі самі, як і з приїзду в 2019.



zerocool написав: "чого не має" - ну для початку вже ніколи не може бути своїм, він завжди буде українським емігрантом. А далі з цього багааато всього випливає, від соціального до психологічного. Окремі спеціалізації психологів існують для роботи з емігрантськими неврозами.

Не треба вдавати, що не розумієте різницю свій/чужий і дім/не дім.

Хоча що я пояснюю людині з таким ніком, різницю між заробітчанством та еміграцією? "чого не має" - ну для початку вже ніколи не може бути своїм, він завжди буде українським емігрантом. А далі з цього багааато всього випливає, від соціального до психологічного. Окремі спеціалізації психологів існують для роботи з емігрантськими неврозами.Не треба вдавати, що не розумієте різницю свій/чужий і дім/не дім.Хоча що я пояснюю людині з таким ніком, різницю між заробітчанством та еміграцією?

Як ви здогадуєтеся, у мене доволі багато друзів та знайомих серед "українських емігрантів". Якось ніколи від них не чув, що вони почуваються "чужими". І сам такого відчуття не мав. У мігрантів нормальні стосунки з сусідами, колегами, орендодавцями, органами влади. Залежить від людини, а не від паспорту.

Ну і досить важко почуватися "чужим" у суспільстві, де українців до війни було вже 10-15% у великих містах. Зараз взагалі українці на кожному кроці. Ідеш по вулиці чи в магазині - кожну хвилину чуєш українську чи російську.

Так, ми не розуміємо деяких традицій. Не розуміємо підлітковий сленг чи якісь меми. Часом трапляються певні труднощі, пов'язані зі статусом "понаїха". Але все це доволі дрібні речі і на загальну картину життя не впливають.



zerocool написав: Ну є два основні шляхи - управлінця та фахівця. Обидва нешвидкі, але обидва набагато простіші у своїй країні – перший зі зрозумілих причин, другий більше залежить від освіти.

Зарплата >1к $ для Києва абсолютно звичайна, хоч у продажах хоч на підприємствах чи в рекламі. Знайомий автомеханік піднімав і >$2к, дві скирдував, на п`ятсот жив. Якщо зовсім нічого не знаєш – QA з ухилом в автоматизацію і через рік заповітні чотири цифри. Навіть звичайному саппорту віддалено, з дому – починаючи від $700 платять і там далі куди вивезе. Ну є два основні шляхи - управлінця та фахівця. Обидва нешвидкі, але обидва набагато простіші у своїй країні – перший зі зрозумілих причин, другий більше залежить від освіти.Зарплата >1к $ для Києва абсолютно звичайна, хоч у продажах хоч на підприємствах чи в рекламі. Знайомий автомеханік піднімав і >$2к, дві скирдував, на п`ятсот жив. Якщо зовсім нічого не знаєш – QA з ухилом в автоматизацію і через рік заповітні чотири цифри. Навіть звичайному саппорту віддалено, з дому – починаючи від $700 платять і там далі куди вивезе.

Чомусь ви порівнюєте кваліфіковану працю в Києві з некваліфікованою закордоном. Стереотипне мислення: "та кому я там потрібен?", "та з нашим дипломом тільки сортири мити" і т.п. Хто вам сказав, що шляхи управлінця чи фахівця недоступні в іншій країні? Маю безліч прикладів серед знайомих як в Польші, так і в інших країнах від США до ОАЕ. Так, на момент переїзду до своїх італій та нідерландів вони володіли тільки англійською - фах дозволяє. Якщо ж знання місцевої мови є обов'язковою вимогою, то я вже писав: півроку-рік, якщо є бажання (це я про якусь неслов'янську мову кажу).

А фахівець, який здобув освіту за кордоном - то вже взагалі майже як місцевий: тут вам і знання мови, і підготовка з урахуванням реалій певної країни.

Зрозуміло, що той ваш автомеханік, який, напевно, має певну репутацію на українському ринку послуг і постійну клієнтуру, при переїзді до іншої країни втратить у рівні життя в перший час. Але рукасті механіки усюди цінуються. Тож навіть у Польші він матиме всі шанси заробляти не 2 куе. (як звичайні механіки), а усі 4 (за певних обставин та наполегливості). Був у січні 2022. Не знаю, що там у вас змінилося на краще, але мої враження від міста такі самі, як і з приїзду в 2019.Як ви здогадуєтеся, у мене доволі багато друзів та знайомих серед "українських емігрантів". Якось ніколи від них не чув, що вони почуваються "чужими". І сам такого відчуття не мав. У мігрантів нормальні стосунки з сусідами, колегами, орендодавцями, органами влади. Залежить від людини, а не від паспорту.Ну і досить важко почуватися "чужим" у суспільстві, де українців до війни було вже 10-15% у великих містах. Зараз взагалі українці на кожному кроці. Ідеш по вулиці чи в магазині - кожну хвилину чуєш українську чи російську.Так, ми не розуміємо деяких традицій. Не розуміємо підлітковий сленг чи якісь меми. Часом трапляються певні труднощі, пов'язані зі статусом "понаїха". Але все це доволі дрібні речі і на загальну картину життя не впливають.Чомусь ви порівнюєте кваліфіковану працю в Києві з некваліфікованою закордоном. Стереотипне мислення: "та кому я там потрібен?", "та з нашим дипломом тільки сортири мити" і т.п. Хто вам сказав, що шляхи управлінця чи фахівця недоступні в іншій країні? Маю безліч прикладів серед знайомих як в Польші, так і в інших країнах від США до ОАЕ. Так, на момент переїзду до своїх італій та нідерландів вони володіли тільки англійською - фах дозволяє. Якщо ж знання місцевої мови є обов'язковою вимогою, то я вже писав: півроку-рік, якщо є бажання (це я про якусь неслов'янську мову кажу).А фахівець, який здобув освіту за кордоном - то вже взагалі майже як місцевий: тут вам і знання мови, і підготовка з урахуванням реалій певної країни.Зрозуміло, що той ваш автомеханік, який, напевно, має певну репутацію на українському ринку послуг і постійну клієнтуру, при переїзді до іншої країни втратить у рівні життя в перший час. Але рукасті механіки усюди цінуються. Тож навіть у Польші він матиме всі шанси заробляти не 2 куе. (як звичайні механіки), а усі 4 (за певних обставин та наполегливості).



У крутого нуля психологическая травма от неудач в США и он свой личный негативный опыт транслирует на всю эмиграцию.

В мире 65 миллионов украинцев, в Украине их 30 миллионов. Надо всем 35 млн эмигрантов сказать как им плохо живется, может они не в курсе.

С начала 2000-х периодически бываю или живу в НЙ, имею возможность наблюдать как становится все больше и больше украинцев в НЙ. В первый раз (недельное пребывание) на Манхеттене раза 3-4 слышал русскую речь. Сейчас русский и украинский на Манхеттене слыщно почти так как в 00-х в Бруклине. У крутого нуля психологическая травма от неудач в США и он свой личный негативный опыт транслирует на всю эмиграцию.В мире 65 миллионов украинцев, в Украине их 30 миллионов. Надо всем 35 млн эмигрантов сказать как им плохо живется, может они не в курсе.С начала 2000-х периодически бываю или живу в НЙ, имею возможность наблюдать как становится все больше и больше украинцев в НЙ. В первый раз (недельное пребывание) на Манхеттене раза 3-4 слышал русскую речь. Сейчас русский и украинский на Манхеттене слыщно почти так как в 00-х в Бруклине. rjkz

Повідомлень: 13431 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7012 раз. Подякували: 4074 раз. Профіль 3 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 лип, 2022 17:36 stm написав: Bolt написав: У сусіда співмешканка, стригла у Львові неподалік залізничного вокзалу за десь 10-12кг на руки, зара в Іспанії стриже за 1 к€, орендує кімнату за 200€, їжа 200€.Казала, що не повернеться. У сусіда співмешканка, стригла у Львові неподалік залізничного вокзалу за десь 10-12кг на руки, зара в Іспанії стриже за 1 к€, орендує кімнату за 200€, їжа 200€.Казала, що не повернеться.

Я не знаю что там за комната за 200€, но так же вижу что страховка мед.отсутствует напрочь. Это крайне плохо и не экономно, ИМХО. Я не знаю что там за комната за 200€, но так же вижу что страховка мед.отсутствует напрочь. Это крайне плохо и не экономно, ИМХО.



А в Украине у нее была страховка?

Почему, говоря о других странах многие ставят параметры жизни, которых нет в Украине и сравнивают "теплое с мягким". А в Украине у нее была страховка?Почему, говоря о других странах многие ставят параметры жизни, которых нет в Украине и сравнивают "теплое с мягким". rjkz

Повідомлень: 13431 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7012 раз. Подякували: 4074 раз. Профіль 3 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 лип, 2022 17:40 stm написав: Gastarbaiter написав: stm написав: Я не знаю что там за комната за 200€, но так же вижу что страховка мед.отсутствует напрочь. Это крайне плохо и не экономно, ИМХО. Я не знаю что там за комната за 200€, но так же вижу что страховка мед.отсутствует напрочь. Это крайне плохо и не экономно, ИМХО.

То, что 1к. евро - это может быть уже на руки, после вычета налогов и соц. страха - вам ведь такое даже в голову не пришло, да? То, что 1к. евро - это может быть уже на руки, после вычета налогов и соц. страха - вам ведь такое даже в голову не пришло, да?

Она по всем параметрам хрен платит налоги а наемный сотрудник - это дорого. И опять же нигде в тексте нет о том что помогли стать Селф иплоер, а там без затрат на буха хрен разберёшь. В Праге моя подруга пошла к мастеру маникюра. Каждый год она платит за заполнение декларации буху - это расход, а неподача и работа в чёрную - это депортация Она по всем параметрам хрен платит налогиа наемный сотрудник - это дорого. И опять же нигде в тексте нет о том что помогли стать Селф иплоер, а там без затрат на буха хрен разберёшь. В Праге моя подруга пошла к мастеру маникюра. Каждый год она платит за заполнение декларации буху - это расход, а неподача и работа в чёрную - это депортация



В СЩА инком такс делается раз в год и стоит 160-200 долларов для НЙ.

При минималке 30 куе в год - капец какая сумма. В СЩА инком такс делается раз в год и стоит 160-200 долларов для НЙ.При минималке 30 куе в год - капец какая сумма. rjkz

Повідомлень: 13431 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7012 раз. Подякували: 4074 раз. Профіль 3 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 лип, 2022 18:00 rjkz написав: stm написав: Bolt написав: У сусіда співмешканка, стригла у Львові неподалік залізничного вокзалу за десь 10-12кг на руки, зара в Іспанії стриже за 1 к€, орендує кімнату за 200€, їжа 200€.Казала, що не повернеться. У сусіда співмешканка, стригла у Львові неподалік залізничного вокзалу за десь 10-12кг на руки, зара в Іспанії стриже за 1 к€, орендує кімнату за 200€, їжа 200€.Казала, що не повернеться.

Я не знаю что там за комната за 200€, но так же вижу что страховка мед.отсутствует напрочь. Это крайне плохо и не экономно, ИМХО. Я не знаю что там за комната за 200€, но так же вижу что страховка мед.отсутствует напрочь. Это крайне плохо и не экономно, ИМХО.



А в Украине у нее была страховка?

Почему, говоря о других странах многие ставят параметры жизни, которых нет в Украине и сравнивают "теплое с мягким". А в Украине у нее была страховка?Почему, говоря о других странах многие ставят параметры жизни, которых нет в Украине и сравнивают "теплое с мягким".

Потому что в Украине стоматология по 1000грн на ближайший день, а в условных Нидерландах от 1000€ на ближайший месяц, т.е. в 35 раз выше. Вот и всё. Потому что в Украине стоматология по 1000грн на ближайший день, а в условных Нидерландах от 1000€ на ближайший месяц, т.е. в 35 раз выше. Вот и всё. stm

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