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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 104105106107> Додано: Вів 12 лип, 2022 18:20 beee написав: kyk написав: beee написав: Да не. Не плохо, а, возможно, наоборот.

Наверное, да, субъективно.

Но..

Есть паренёк в Швейцарии, булочную купил. Оборот 20куе в месяц вроде.

После налогов и затрат остаётся на еду. В отпуске за 7 лет не был. Вышел видос, что закрывает он её Да не. Не плохо, а, возможно, наоборот.Наверное, да, субъективно.Но..Есть паренёк в Швейцарии, булочную купил. Оборот 20куе в месяц вроде.После налогов и затрат остаётся на еду. В отпуске за 7 лет не был. Вышел видос, что закрывает он её

Ви ж йому сказали, щоб їхав до нас? Щоб вистачало не тільки на їжу. Ви ж йому сказали, щоб їхав до нас? Щоб вистачало не тільки на їжу.

В нього врождённый порок - воно кацап

Я не смогу 2 часа этой фигни осилить

https://youtu.be/oN375gL_zLY В нього врождённый порок - воно кацапЯ не смогу 2 часа этой фигни осилить

Конечно, повесить постер на немецком в франкоговорящем кантоне. Тут оно и понятно, чего бизнес валится Конечно, повесить постер на немецком в франкоговорящем кантоне. Тут оно и понятно, чего бизнес валится alfredhaos

Повідомлень: 234 З нами з: 19.12.16 Подякував: 8 раз. Подякували: 26 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 лип, 2022 18:30 beee написав: У нас родственники в Польше- мёрзнут каждый год. Посудомойку выбирают не как мы - побольше, а единственный критерий- расход воды.

Знакомые в Германии - почти то же самое.

У нас родственники в Польше- мёрзнут каждый год. Посудомойку выбирают не как мы - побольше, а единственный критерий- расход воды.Знакомые в Германии - почти то же самое.



Додам, що і в Португалії/Іспанії чи Франції теж не дуже приємно взимку, люди тупо мерзнуть за нашими мірками, але давно звикли.



І в США з цим так собі, якщо в NYC в старих будинках, що продуваються, ще якось живуть зі стукотливими котлами, то в південних штатах трохи холода взимку - це катастрофа, сидять у трьох флісках під китайськими вітродуйками, і сплять під парою ковдр. І це, м'яко кажучи, небідні люди.

А меми про батька, що не дає трохи підкрутити термостат бо ДОРОГО вже класикою сталі. Додам, що і в Португалії/Іспанії чи Франції теж не дуже приємно взимку, люди тупо мерзнуть за нашими мірками, але давно звикли.І в США з цим так собі, якщо в NYC в старих будинках, що продуваються, ще якось живуть зі стукотливими котлами, то в південних штатах трохи холода взимку - це катастрофа, сидять у трьох флісках під китайськими вітродуйками, і сплять під парою ковдр. І це, м'яко кажучи, небідні люди.А меми про батька, що не дає трохи підкрутити термостат бо ДОРОГО вже класикою сталі. zerocool

Повідомлень: 242 З нами з: 22.03.11 Подякував: 24 раз. Подякували: 34 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 лип, 2022 18:35 stm написав: Потому что в Украине стоматология по 1000грн на ближайший день, а в условных Нидерландах от 1000€ на ближайший месяц, т.е. в 35 раз выше. Вот и всё. Потому что в Украине стоматология по 1000грн на ближайший день, а в условных Нидерландах от 1000€ на ближайший месяц, т.е. в 35 раз выше. Вот и всё.

Абсолютные цифры ничего не означают, у нас очень дорогая стоматология, как-то за лечение зубов выложил 1,5 киевских ЗП, при том что лечил у себя в провинции (кстати многие киевляне туда ездят и подымают местным цены на стоматологию).

Да и глупо говорить что у нас 1000 грн. цена, разве что лечитесь в гос. районной поликлинике и ставите советские цементные пломбы. Норм. врачи используют импортное оборудование и импортные материалы. Абсолютные цифры ничего не означают, у нас очень дорогая стоматология, как-то за лечение зубов выложил 1,5 киевских ЗП, при том что лечил у себя в провинции (кстати многие киевляне туда ездят и подымают местным цены на стоматологию).Да и глупо говорить что у нас 1000 грн. цена, разве что лечитесь в гос. районной поликлинике и ставите советские цементные пломбы. Норм. врачи используют импортное оборудование и импортные материалы. BIGor

Повідомлень: 6339 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1032 раз. Подякували: 1367 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 лип, 2022 18:57 Re: Еміграція, заробітчанство У нас немає поняття "хуацяо" . Тому заробітчани тимчасові - це можливий плюс для країни . Емігранти - це втрачені люди в принципі ...

Космополітизм - це просто відсутність поняття власної країни у людини .

Тобто будь-який емігрант - по суті не потрібен і не цікавий ... Puente Повідомлень: 3554 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 411 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 лип, 2022 19:00 zerocool написав: beee написав: У нас родственники в Польше- мёрзнут каждый год. Посудомойку выбирают не как мы - побольше, а единственный критерий- расход воды.

Знакомые в Германии - почти то же самое.

У нас родственники в Польше- мёрзнут каждый год. Посудомойку выбирают не как мы - побольше, а единственный критерий- расход воды.Знакомые в Германии - почти то же самое.



Додам, що і в Португалії/Іспанії чи Франції теж не дуже приємно взимку, люди тупо мерзнуть за нашими мірками, але давно звикли.



І в США з цим так собі, якщо в NYC в старих будинках, що продуваються, ще якось живуть зі стукотливими котлами, то в південних штатах трохи холода взимку - це катастрофа, сидять у трьох флісках під китайськими вітродуйками, і сплять під парою ковдр. І це, м'яко кажучи, небідні люди.

А меми про батька, що не дає трохи підкрутити термостат бо ДОРОГО вже класикою сталі. Додам, що і в Португалії/Іспанії чи Франції теж не дуже приємно взимку, люди тупо мерзнуть за нашими мірками, але давно звикли.І в США з цим так собі, якщо в NYC в старих будинках, що продуваються, ще якось живуть зі стукотливими котлами, то в південних штатах трохи холода взимку - це катастрофа, сидять у трьох флісках під китайськими вітродуйками, і сплять під парою ковдр. І це, м'яко кажучи, небідні люди.А меми про батька, що не дає трохи підкрутити термостат бо ДОРОГО вже класикою сталі.

Цікаво, в нас кожною зимою 14-18 градусів. Що ж це в Європі тоді твориться? 10-12? Цікаво, в нас кожною зимою 14-18 градусів. Що ж це в Європі тоді твориться? 10-12? BIGor

Повідомлень: 6339 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1032 раз. Подякували: 1367 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 лип, 2022 19:01 BIGor написав: stm написав: Потому что в Украине стоматология по 1000грн на ближайший день, а в условных Нидерландах от 1000€ на ближайший месяц, т.е. в 35 раз выше. Вот и всё. Потому что в Украине стоматология по 1000грн на ближайший день, а в условных Нидерландах от 1000€ на ближайший месяц, т.е. в 35 раз выше. Вот и всё.

Абсолютные цифры ничего не означают, у нас очень дорогая стоматология, как-то за лечение зубов выложил 1,5 киевских ЗП, при том что лечил у себя в провинции (кстати многие киевляне туда ездят и подымают местным цены на стоматологию).

Да и глупо говорить что у нас 1000 грн. цена, разве что лечитесь в гос. районной поликлинике и ставите советские цементные пломбы. Норм. врачи используют импортное оборудование и импортные материалы. Абсолютные цифры ничего не означают, у нас очень дорогая стоматология, как-то за лечение зубов выложил 1,5 киевских ЗП, при том что лечил у себя в провинции (кстати многие киевляне туда ездят и подымают местным цены на стоматологию).Да и глупо говорить что у нас 1000 грн. цена, разве что лечитесь в гос. районной поликлинике и ставите советские цементные пломбы. Норм. врачи используют импортное оборудование и импортные материалы.

Цены могут быть абсолютно разные с одинаковым качеством. Малой ставил брекеты пошёл по старой памяти в одну частную клинику, в которой жена когда-то ставила брекеты. Захотели 550 уе за одну челюсть, немного поискал порекомендовали в областной стоматологии врачиху, то же самое по 12 кг за челюсть. При чем деньги по мере лечения. То есть вообще копейки. Цены могут быть абсолютно разные с одинаковым качеством. Малой ставил брекеты пошёл по старой памяти в одну частную клинику, в которой жена когда-то ставила брекеты. Захотели 550 уе за одну челюсть, немного поискал порекомендовали в областной стоматологии врачиху, то же самое по 12 кг за челюсть. При чем деньги по мере лечения. То есть вообще копейки. Bolt Повідомлень: 1223 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 79 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 лип, 2022 19:05 BIGor написав: stm написав: Потому что в Украине стоматология по 1000грн на ближайший день, а в условных Нидерландах от 1000€ на ближайший месяц, т.е. в 35 раз выше. Вот и всё. Потому что в Украине стоматология по 1000грн на ближайший день, а в условных Нидерландах от 1000€ на ближайший месяц, т.е. в 35 раз выше. Вот и всё.

Абсолютные цифры ничего не означают, у нас очень дорогая стоматология, как-то за лечение зубов выложил 1,5 киевских ЗП, при том что лечил у себя в провинции (кстати многие киевляне туда ездят и подымают местным цены на стоматологию).

Да и глупо говорить что у нас 1000 грн. цена, разве что лечитесь в гос. районной поликлинике и ставите советские цементные пломбы. Норм. врачи используют импортное оборудование и импортные материалы. Абсолютные цифры ничего не означают, у нас очень дорогая стоматология, как-то за лечение зубов выложил 1,5 киевских ЗП, при том что лечил у себя в провинции (кстати многие киевляне туда ездят и подымают местным цены на стоматологию).Да и глупо говорить что у нас 1000 грн. цена, разве что лечитесь в гос. районной поликлинике и ставите советские цементные пломбы. Норм. врачи используют импортное оборудование и импортные материалы.

Эти цифры в отношении зарплат так же улетают в космос. Бигор, Вы и девочка-менеджер одного поля ягоды, вообще оторваны от общей специфики стоимости жизни. Несмотря на стоимость мивины, стоимость питания в Польше такая же как в Украине, стоимость услуг, которые Вы ещё пытаетесь прощупать без страховки вообще космос. Пример Праги стоимость квартиры минимум 13000крон, коммунальные 4500крон до подорожания газа. Условная девочка на складе чистыми 18500крон. Удачи ей в светлом и радостном будущем. Условная девочка в коммуналке от склада будет платить 4000крон за комнату или даже койкоместо. Таким именно образом они покупают и строят дома в условном Тернополе где нет работы. И не надо розовых соплей как дешева мивина. Тяжёлый труд и утеснения и квартира в Тернополе, но не Праге. Точка. Эти цифры в отношении зарплат так же улетают в космос. Бигор, Вы и девочка-менеджер одного поля ягоды, вообще оторваны от общей специфики стоимости жизни. Несмотря на стоимость мивины, стоимость питания в Польше такая же как в Украине, стоимость услуг, которые Вы ещё пытаетесь прощупать без страховки вообще космос. Пример Праги стоимость квартиры минимум 13000крон, коммунальные 4500крон до подорожания газа. Условная девочка на складе чистыми 18500крон. Удачи ей в светлом и радостном будущем. Условная девочка в коммуналке от склада будет платить 4000крон за комнату или даже койкоместо. Таким именно образом они покупают и строят дома в условном Тернополе где нет работы. И не надо розовых соплей как дешева мивина. Тяжёлый труд и утеснения и квартира в Тернополе, но не Праге. Точка. stm

Повідомлень: 3449 З нами з: 04.03.15 Подякував: 71 раз. Подякували: 573 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 лип, 2022 20:01 beee написав: Видите, мы с ними друг друга не понимаем.

Нам даже не ясна суть вопроса. А ведь суть вовсе не в расходе воды. Точно, мы с европейцами из разных планет.

Пройдите вечером любому городку Италии, например. Что вы увидите? Десятки пожилых дедушек и бабушек за столами, смех, общение, звон бокалов вина.

Ценности разные. Они будут интересоваться именно расходом воды, электрики и экологичностью. Но сорян лень писать, почему 😅 Видите, мы с ними друг друга не понимаем.Нам даже не ясна суть вопроса. А ведь суть вовсе не в расходе воды. Точно, мы с европейцами из разных планет.Пройдите вечером любому городку Италии, например. Что вы увидите? Десятки пожилых дедушек и бабушек за столами, смех, общение, звон бокалов вина.Ценности разные. Они будут интересоваться именно расходом воды, электрики и экологичностью. Но сорян лень писать, почему 😅

В Украине действительно не поймут зачем экономить воду когда доход у человека 7000-8000 евро в месяц.

Система образования другая, ценности иные. В Украине действительно не поймут зачем экономить воду когда доход у человека 7000-8000 евро в месяц.Система образования другая, ценности иные. UA Повідомлень: 6969 З нами з: 19.07.08 Подякував: 1538 раз. Подякували: 1801 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 лип, 2022 20:03 beee написав: Видите, мы с ними друг друга не понимаем.

Нам даже не ясна суть вопроса. А ведь суть вовсе не в расходе воды. Точно, мы с европейцами из разных планет.

Пройдите вечером любому городку Италии, например. Что вы увидите? Десятки пожилых дедушек и бабушек за столами, смех, общение, звон бокалов вина.

Ценности разные. Они будут интересоваться именно расходом воды, электрики и экологичностью. Но сорян лень писать, почему 😅 Видите, мы с ними друг друга не понимаем.Нам даже не ясна суть вопроса. А ведь суть вовсе не в расходе воды. Точно, мы с европейцами из разных планет.Пройдите вечером любому городку Италии, например. Что вы увидите? Десятки пожилых дедушек и бабушек за столами, смех, общение, звон бокалов вина.Ценности разные. Они будут интересоваться именно расходом воды, электрики и экологичностью. Но сорян лень писать, почему 😅



конечно не понимаем! сидя в ресторане-кафе с бокалом вина обсуждать расход воды посудомойки дома или реально экономить на еде низкого качества после оплаты коммуналки. у нас люди стиралку в кредит покупают и расход воды и надежности стоит не на первом месте, вас послушать то можно купить милле и потом за бокалом вина обсуждать потребление воды в год.

разные не ценности, а доходы!

из подобных приколов могу вспомнить свое общение с ребятами из нидерландов об ихних стабильных ценах и еще одних знакомых, которые в свое время интересовались почему я не куплю себе большую квартиру в Киеве и не отправлю ребенка учиться в Европу.

я надеюсь вы на тесле ездите, готов обсудить экологичность и все такое.... вы же должны понимать насколько это важно и ваш личный вклад в экономию ресурсов. дискуссия на уровне обсуждения размера квартиры или метража спальни, сложно придти к общему мнению если доходы отличаются количеством нулей. конечно не понимаем! сидя в ресторане-кафе с бокалом вина обсуждать расход воды посудомойки дома или реально экономить на еде низкого качества после оплаты коммуналки. у нас люди стиралку в кредит покупают и расход воды и надежности стоит не на первом месте, вас послушать то можно купить милле и потом за бокалом вина обсуждать потребление воды в год.разные не ценности, а доходы!из подобных приколов могу вспомнить свое общение с ребятами из нидерландов об ихних стабильных ценах и еще одних знакомых, которые в свое время интересовались почему я не куплю себе большую квартиру в Киеве и не отправлю ребенка учиться в Европу.я надеюсь вы на тесле ездите, готов обсудить экологичность и все такое.... вы же должны понимать насколько это важно и ваш личный вклад в экономию ресурсов. дискуссия на уровне обсуждения размера квартиры или метража спальни, сложно придти к общему мнению если доходы отличаются количеством нулей. Востаннє редагувалось Slon_Nosov в Вів 12 лип, 2022 20:30, всього редагувалось 1 раз. Slon_Nosov

Повідомлень: 2222 З нами з: 13.07.09 Подякував: 877 раз. Подякували: 660 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 лип, 2022 20:28 Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Точно - из разных планет.

Я знаю нескольких небогатых людей без теслы и без квартиры и они сортируют мусор здесь, в Киеве.



А вот как живут бедные фины



https://youtu.be/h34FxEpIaaU Очень жаль, если все думают, что дело в деньгах.Точно - из разных планет.Я знаю нескольких небогатых людей без теслы и без квартиры и они сортируют мусор здесь, в Киеве.А вот как живут бедные фины beee

Повідомлень: 615 З нами з: 26.11.19 Подякував: 52 раз. Подякували: 154 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 104105106107> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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