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beee написав:Да не. Не плохо, а, возможно, наоборот. Наверное, да, субъективно. Но.. Есть паренёк в Швейцарии, булочную купил. Оборот 20куе в месяц вроде. После налогов и затрат остаётся на еду. В отпуске за 7 лет не был. Вышел видос, что закрывает он её
Ви ж йому сказали, щоб їхав до нас? Щоб вистачало не тільки на їжу.
beee написав:У нас родственники в Польше- мёрзнут каждый год. Посудомойку выбирают не как мы - побольше, а единственный критерий- расход воды. Знакомые в Германии - почти то же самое.
Додам, що і в Португалії/Іспанії чи Франції теж не дуже приємно взимку, люди тупо мерзнуть за нашими мірками, але давно звикли.
І в США з цим так собі, якщо в NYC в старих будинках, що продуваються, ще якось живуть зі стукотливими котлами, то в південних штатах трохи холода взимку - це катастрофа, сидять у трьох флісках під китайськими вітродуйками, і сплять під парою ковдр. І це, м'яко кажучи, небідні люди. А меми про батька, що не дає трохи підкрутити термостат бо ДОРОГО вже класикою сталі.
stm написав:Потому что в Украине стоматология по 1000грн на ближайший день, а в условных Нидерландах от 1000€ на ближайший месяц, т.е. в 35 раз выше. Вот и всё.
Абсолютные цифры ничего не означают, у нас очень дорогая стоматология, как-то за лечение зубов выложил 1,5 киевских ЗП, при том что лечил у себя в провинции (кстати многие киевляне туда ездят и подымают местным цены на стоматологию). Да и глупо говорить что у нас 1000 грн. цена, разве что лечитесь в гос. районной поликлинике и ставите советские цементные пломбы. Норм. врачи используют импортное оборудование и импортные материалы.
У нас немає поняття "хуацяо" . Тому заробітчани тимчасові - це можливий плюс для країни . Емігранти - це втрачені люди в принципі ... Космополітизм - це просто відсутність поняття власної країни у людини . Тобто будь-який емігрант - по суті не потрібен і не цікавий ...
beee написав:У нас родственники в Польше- мёрзнут каждый год. Посудомойку выбирают не как мы - побольше, а единственный критерий- расход воды. Знакомые в Германии - почти то же самое.
Додам, що і в Португалії/Іспанії чи Франції теж не дуже приємно взимку, люди тупо мерзнуть за нашими мірками, але давно звикли.
І в США з цим так собі, якщо в NYC в старих будинках, що продуваються, ще якось живуть зі стукотливими котлами, то в південних штатах трохи холода взимку - це катастрофа, сидять у трьох флісках під китайськими вітродуйками, і сплять під парою ковдр. І це, м'яко кажучи, небідні люди. А меми про батька, що не дає трохи підкрутити термостат бо ДОРОГО вже класикою сталі.
Цікаво, в нас кожною зимою 14-18 градусів. Що ж це в Європі тоді твориться? 10-12?
stm написав:Потому что в Украине стоматология по 1000грн на ближайший день, а в условных Нидерландах от 1000€ на ближайший месяц, т.е. в 35 раз выше. Вот и всё.
Абсолютные цифры ничего не означают, у нас очень дорогая стоматология, как-то за лечение зубов выложил 1,5 киевских ЗП, при том что лечил у себя в провинции (кстати многие киевляне туда ездят и подымают местным цены на стоматологию). Да и глупо говорить что у нас 1000 грн. цена, разве что лечитесь в гос. районной поликлинике и ставите советские цементные пломбы. Норм. врачи используют импортное оборудование и импортные материалы.
Цены могут быть абсолютно разные с одинаковым качеством. Малой ставил брекеты пошёл по старой памяти в одну частную клинику, в которой жена когда-то ставила брекеты. Захотели 550 уе за одну челюсть, немного поискал порекомендовали в областной стоматологии врачиху, то же самое по 12 кг за челюсть. При чем деньги по мере лечения. То есть вообще копейки.
stm написав:Потому что в Украине стоматология по 1000грн на ближайший день, а в условных Нидерландах от 1000€ на ближайший месяц, т.е. в 35 раз выше. Вот и всё.
Абсолютные цифры ничего не означают, у нас очень дорогая стоматология, как-то за лечение зубов выложил 1,5 киевских ЗП, при том что лечил у себя в провинции (кстати многие киевляне туда ездят и подымают местным цены на стоматологию). Да и глупо говорить что у нас 1000 грн. цена, разве что лечитесь в гос. районной поликлинике и ставите советские цементные пломбы. Норм. врачи используют импортное оборудование и импортные материалы.
Эти цифры в отношении зарплат так же улетают в космос. Бигор, Вы и девочка-менеджер одного поля ягоды, вообще оторваны от общей специфики стоимости жизни. Несмотря на стоимость мивины, стоимость питания в Польше такая же как в Украине, стоимость услуг, которые Вы ещё пытаетесь прощупать без страховки вообще космос. Пример Праги стоимость квартиры минимум 13000крон, коммунальные 4500крон до подорожания газа. Условная девочка на складе чистыми 18500крон. Удачи ей в светлом и радостном будущем. Условная девочка в коммуналке от склада будет платить 4000крон за комнату или даже койкоместо. Таким именно образом они покупают и строят дома в условном Тернополе где нет работы. И не надо розовых соплей как дешева мивина. Тяжёлый труд и утеснения и квартира в Тернополе, но не Праге. Точка.
beee написав:Видите, мы с ними друг друга не понимаем. Нам даже не ясна суть вопроса. А ведь суть вовсе не в расходе воды. Точно, мы с европейцами из разных планет. Пройдите вечером любому городку Италии, например. Что вы увидите? Десятки пожилых дедушек и бабушек за столами, смех, общение, звон бокалов вина. Ценности разные. Они будут интересоваться именно расходом воды, электрики и экологичностью. Но сорян лень писать, почему 😅
В Украине действительно не поймут зачем экономить воду когда доход у человека 7000-8000 евро в месяц. Система образования другая, ценности иные.
beee написав:Видите, мы с ними друг друга не понимаем. Нам даже не ясна суть вопроса. А ведь суть вовсе не в расходе воды. Точно, мы с европейцами из разных планет. Пройдите вечером любому городку Италии, например. Что вы увидите? Десятки пожилых дедушек и бабушек за столами, смех, общение, звон бокалов вина. Ценности разные. Они будут интересоваться именно расходом воды, электрики и экологичностью. Но сорян лень писать, почему 😅
конечно не понимаем! сидя в ресторане-кафе с бокалом вина обсуждать расход воды посудомойки дома или реально экономить на еде низкого качества после оплаты коммуналки. у нас люди стиралку в кредит покупают и расход воды и надежности стоит не на первом месте, вас послушать то можно купить милле и потом за бокалом вина обсуждать потребление воды в год. разные не ценности, а доходы! из подобных приколов могу вспомнить свое общение с ребятами из нидерландов об ихних стабильных ценах и еще одних знакомых, которые в свое время интересовались почему я не куплю себе большую квартиру в Киеве и не отправлю ребенка учиться в Европу. я надеюсь вы на тесле ездите, готов обсудить экологичность и все такое.... вы же должны понимать насколько это важно и ваш личный вклад в экономию ресурсов. дискуссия на уровне обсуждения размера квартиры или метража спальни, сложно придти к общему мнению если доходы отличаются количеством нулей.
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в Вів 12 лип, 2022 20:30, всього редагувалось 1 раз.