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beee написав:У нас родственники в Польше- мёрзнут каждый год. Посудомойку выбирают не как мы - побольше, а единственный критерий- расход воды.
Не, ну я тоже стараюсь экономить, но чтобы мёрзнуть или мыться через день - это уже какой-то бред и в Польше так точно не имеет смысла. Вода на 3 человек + отопление двушки выходили примерно 350 злотых в месяц. 80-90 дол. Ну и что там можно наэкономить? 20 дол./мес. чтобы один раз в Макдональдс сходить?
rjkz написав:Wisznia2021 ок, мадам ( , это не фамильярность. Во французском языке, который я не учил много лет, это весьма формальное обращение. Также, это крайне деловое обращение в переводе с английского (мэм) на французский и, мало того, крайняя степень формального обращения в устаревшем английском на территории США, применяемое до 30-х годов прошлого века, как наследие французских колонистов. Мадемуазель - менее формальное обращение в целом, но тем не менее все-же формальное во французском языке, аналог английского мисс. Я себе позволяю иногда такое чудачество по отношению к форумчанам, не скрывающих свою гендерную принадлежность. В США сейчас продвигается такое новшество, чтобы заменить гендерное определение в обращении к лицам женского пола на определение "менструируюшие", как единственное гендерное различие, дабы не оскорблять женщин себя таковыми не считающими. Также пытаются найти применение обращение "оно" и даже "они" при обращении к человеку, чтобы не задеть его право на гендерное самоопределение. Обращение-же "женщина" (woman) в традиционном английском является моветоном, что-то на уровне "баба" в русском и более уместным считается (или уже считалось? куда нас заведет борьба за гендерное равенство гендернонеопределивщихся сушеств?) lady ). Итак, какое обращение к себе Вы предпочитаете? Мой ответ Вам, очевидно, оказался результатом сбоя при обрезке фунций "квотейшн" и, соответственно, как результат, непонимании мной "кто на ком стоял" (М.А. Булгаков "Собачье сердце"). То есть, на чей спитч я отвечаю.
Чувак, когда ви мне отвечали -сбоя при обрезке еще не било. Ви ответили мне , практически, моими же словами, написанними мной моему опоненту.
BIGor написав:Цікаво, в нас кожною зимою 14-18 градусів. Що ж це в Європі тоді твориться? 10-12?
Які 14, ліл? 12-14 це вже пара з рота, залежить від вологості. Стандартна не нижче 18 та 20 для кутових, і чесно кажучи в Україні з десятка квартир з ЦО зустрічав лише одну явно холодніше – з дірявими старими вікнами. У сучасних модних зі своїми котлами та гарною ізоляцією – деякі взагалі гріються безкоштовно за рахунок сусідів і норм.
Для великої частини Європи цілком нормальні 16-17 і пара градусів це величезна різниця за фактом. Те саме чекає і на Україну, хочете тепліше - платіть більше. Електрики ми виробляємо надміру, питання в ціні.
rjkz написав:Одно могу сказать точно - есть чего добиваться и ради чего ехать. И это далеко не только доход. Иначе с чего богатые в Украине люди уезжают в богатые-же страны?
Абсолютно точно. Але є і невеличкий парадокс - реально багаті вважають за краще за кордоном жити і витрачати, але не заробляти. Цікаво чому.
Не знаю в каком понимании "ваши" богатые, может родные украинскому патриотичному сердцу коррупционеры? Если "эти", то согласен. Обворовав народ Украины, они не парясь живут по всему миру и "вытрачают".
Ох яким совком тут у гілці віє, один не хоче на "пана" працювати бо піднімає йому добробут, в іншого багаті українці - все накрали у чеснаго прастого наріду.)
Проблема корупції звичайно є і оцінити її складно (індекс сприйняття то таке), але загалом в Україні вона вже давно опустилася до південноєвропейських показників, хоча звичайно зелені слуги трохи це зіпсували.
І багатих я мав на увазі у прямому сенсі, а не дрібний самозайнятий бізнес із трьома працівниками. Тим більше в тих сферах, де він швидко впирається в стелю і, звичайно, виграє від виходу на великі ринки. Норма прибутку безпосередньо залежить від ризику та конкуренції, саме тому вона в Україні набагато, іноді на порядок вища. Кожен хто вивозить активи - знижує свою НП та підвищує її для інших, прості закони ринку.
Люди з великими грошима якщо виїжджають на ПМП - то звичайно їдуть не за заробітком, швидше навпаки. Це зовсім інші рівні піраміди потреб, зараз переважно це просто безпека, а є ще стабільність, майбутнє дітей, самоактуалізація та багато іншого. Але у нас таких небагато, а для решти саме гроші найважливіші.