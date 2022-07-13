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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 106107108109> Додано: Сер 13 лип, 2022 00:22 Gastarbaiter написав: stm написав: Послушайте у моего брата уехала девочка-менеджер в Нидерланды, отношение как у Бигора, посмотрим надолго ли хватит её на работе на складе. Идея заработать много денег и отдохнуть от людей. Пока страховка от самих Нидерландов и бесплатное проживание всё красочно. Но мы же говорим о самостоятельной личности, а не о мечтателях. Стоимости годовой мед.страховки она тоже не выясняла, стоимости стоматолога тоже, комната за 200€ - хорошо, но мы ведь говорим о жизни это Вы в Кракове бухгалтерией занимаетесь? Как пример моя бухгалтер уже купила в Киеве двушку, которую должны были ввести в эксплуатацию 19 февраля. Вы же планируете просто переехать в съёмную, более комфортную аренду. Равные специальности позволили Вам за 10 лет купить Варшаву? Напомню вводные: Вы оба бухгалтера в аренде потому как не местные Послушайте у моего брата уехала девочка-менеджер в Нидерланды, отношение как у Бигора, посмотрим надолго ли хватит её на работе на складе. Идея заработать много денег и отдохнуть от людей. Пока страховка от самих Нидерландов и бесплатное проживание всё красочно. Но мы же говорим о самостоятельной личности, а не о мечтателях. Стоимости годовой мед.страховки она тоже не выясняла, стоимости стоматолога тоже, комната за 200€ - хорошо, но мы ведь говорим о жизниэто Вы в Кракове бухгалтерией занимаетесь? Как пример моя бухгалтер уже купила в Киеве двушку, которую должны были ввести в эксплуатацию 19 февраля. Вы же планируете просто переехать в съёмную, более комфортную аренду. Равные специальности позволили Вам за 10 лет купить Варшаву? Напомню вводные: Вы оба бухгалтера в аренде потому как не местные

Что мешает девочке-менеджеру через год, освоив голландский, сменить склад на уютный офис? Или рвануть в ту же Польшу в не менее уютный офис и получать среднюю з/п за нажимание кнопочек в компьютере + 500-600 евро ежемесячной доплаты за за знание голландского?

Что касается меня, то ну да, в Польше так сходу за год на квартиру не заработаешь. Но за пару лет (даже арендуя целую квартиру, а не комнату) вполне можно собрать с нуля на первый взнос по ипотеке. Ну и выплатить потом лет за 10-15. То, что я до сих пор арендую, связано с личными обстоятельствами, а не с тем, что вся зарплата на аренду и еду уходит. Все коллеги-понаехи уже с квартирами. Кто-то, кто брал лет 5-7 назад, уже к финишу по ипотеке приближаются. Что мешает девочке-менеджеру через год, освоив голландский, сменить склад на уютный офис? Или рвануть в ту же Польшу в не менее уютный офис и получать среднюю з/п за нажимание кнопочек в компьютере + 500-600 евро ежемесячной доплаты за за знание голландского?Что касается меня, то ну да, в Польше так сходу за год на квартиру не заработаешь. Но за пару лет (даже арендуя целую квартиру, а не комнату) вполне можно собрать с нуля на первый взнос по ипотеке. Ну и выплатить потом лет за 10-15. То, что я до сих пор арендую, связано с личными обстоятельствами, а не с тем, что вся зарплата на аренду и еду уходит. Все коллеги-понаехи уже с квартирами. Кто-то, кто брал лет 5-7 назад, уже к финишу по ипотеке приближаются.



Через год освоив голландский? Иллюзия. Сохраняется первые 3 месяца пребывания в стране. Про полгода, потом год. Полтора года до флуенси - это для 8-11 лет. Не 20 Через год освоив голландский? Иллюзия. Сохраняется первые 3 месяца пребывания в стране. Про полгода, потом год. Полтора года до флуенси - это для 8-11 лет. Не 20 adeges Повідомлень: 4005 З нами з: 14.03.06 Подякував: 309 раз. Подякували: 795 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 лип, 2022 00:41 fler написав: Чим далі читаю цю гілку, тим більше зростає впевненість, що в усьому світі ліпше Києва життя ніде немає Чим далі читаю цю гілку, тим більше зростає впевненість, що в усьому світі ліпше Києва життя ніде немає



Есть еще один вариант.

Самой поездить и пожить в разных странах.

Сейчас для этого, как ни цинично, самый удобный момент.

Я не разделяю Ваше мнение по ходу чтения ветки. Есть еще один вариант.Самой поездить и пожить в разных странах.Сейчас для этого, как ни цинично, самый удобный момент.Я не разделяю Ваше мнение по ходу чтения ветки. rjkz

Повідомлень: 13435 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7014 раз. Подякували: 4075 раз. Профіль 3 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 лип, 2022 00:45 Wisznia2021 написав: rjkz написав: Wisznia2021

ок, мадам ( , это не фамильярность. Во французском языке, который я не учил много лет, это весьма формальное обращение. Также, это крайне деловое обращение в переводе с английского (мэм) на французский и, мало того, крайняя степень формального обращения в устаревшем английском на территории США, применяемое до 30-х годов прошлого века, как наследие французских колонистов. Мадемуазель - менее формальное обращение в целом, но тем не менее все-же формальное во французском языке, аналог английского мисс. Я себе позволяю иногда такое чудачество по отношению к форумчанам, не скрывающих свою гендерную принадлежность. В США сейчас продвигается такое новшество, чтобы заменить гендерное определение в обращении к лицам женского пола на определение "менструируюшие", как единственное гендерное различие, дабы не оскорблять женщин себя таковыми не считающими. Также пытаются найти применение обращение "оно" и даже "они" при обращении к человеку, чтобы не задеть его право на гендерное самоопределение. Обращение-же "женщина" (woman) в традиционном английском является моветоном, что-то на уровне "баба" в русском и более уместным считается (или уже считалось? куда нас заведет борьба за гендерное равенство гендернонеопределивщихся сушеств?) lady ). Итак, какое обращение к себе Вы предпочитаете?

Мой ответ Вам, очевидно, оказался результатом сбоя при обрезке фунций "квотейшн" и, соответственно, как результат, непонимании мной "кто на ком стоял" (М.А. Булгаков "Собачье сердце"). То есть, на чей спитч я отвечаю. ок, мадам (, это не фамильярность. Во французском языке, который я не учил много лет, это весьма формальное обращение. Также, это крайне деловое обращение в переводе с английского (мэм) на французский и, мало того, крайняя степень формального обращения в устаревшем английском на территории США, применяемое до 30-х годов прошлого века, как наследие французских колонистов. Мадемуазель - менее формальное обращение в целом, но тем не менее все-же формальное во французском языке, аналог английского мисс. Я себе позволяю иногда такое чудачество по отношению к форумчанам, не скрывающих свою гендерную принадлежность. В США сейчас продвигается такое новшество, чтобы заменить гендерное определение в обращении к лицам женского пола на определение "менструируюшие", как единственное гендерное различие, дабы не оскорблять женщин себя таковыми не считающими. Также пытаются найти применение обращение "оно" и даже "они" при обращении к человеку, чтобы не задеть его право на гендерное самоопределение. Обращение-же "женщина" (woman) в традиционном английском является моветоном, что-то на уровне "баба" в русском и более уместным считается (или уже считалось? куда нас заведет борьба за гендерное равенство гендернонеопределивщихся сушеств?) lady ). Итак, какое обращение к себе Вы предпочитаете?Мой ответ Вам, очевидно, оказался результатом сбоя при обрезке фунций "квотейшн" и, соответственно, как результат, непонимании мной "кто на ком стоял" (М.А. Булгаков "Собачье сердце"). То есть, на чей спитч я отвечаю.

Чувак, когда ви мне отвечали -сбоя при обрезке еще не било. Ви ответили мне , практически, моими же словами, написанними мной моему опоненту. Чувак, когда ви мне отвечали -сбоя при обрезке еще не било. Ви ответили мне , практически, моими же словами, написанними мной моему опоненту.



rjkz

Повідомлень: 13435 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7014 раз. Подякували: 4075 раз. Профіль 3 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 лип, 2022 00:48 adeges написав: Через год освоив голландский? Иллюзия. Сохраняется первые 3 месяца пребывания в стране. Про полгода, потом год. Полтора года до флуенси - это для 8-11 лет. Не 20 Через год освоив голландский? Иллюзия. Сохраняется первые 3 месяца пребывания в стране. Про полгода, потом год. Полтора года до флуенси - это для 8-11 лет. Не 20

Вы серьезно полагаете, что для работы нужен свободный язык? Не, ну если работать писателем или синхронным переводчиком, то, конечно, да. Для обычной работы используется довольно таки ограниченный набор слов и выражений, который учится достаточно быстро. Ну и речь шла о людях, которым "надо", а не о тех, которые еще не определились с планами на будущее. Вы серьезно полагаете, что для работы нужен свободный язык? Не, ну если работать писателем или синхронным переводчиком, то, конечно, да. Для обычной работы используется довольно таки ограниченный набор слов и выражений, который учится достаточно быстро. Ну и речь шла о людях, которым "надо", а не о тех, которые еще не определились с планами на будущее. Gastarbaiter Повідомлень: 2184 З нами з: 26.02.18 Подякував: 604 раз. Подякували: 331 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 лип, 2022 01:00 Gastarbaiter написав: adeges написав: Через год освоив голландский? Иллюзия. Сохраняется первые 3 месяца пребывания в стране. Про полгода, потом год. Полтора года до флуенси - это для 8-11 лет. Не 20 Через год освоив голландский? Иллюзия. Сохраняется первые 3 месяца пребывания в стране. Про полгода, потом год. Полтора года до флуенси - это для 8-11 лет. Не 20

Вы серьезно полагаете, что для работы нужен свободный язык? Не, ну если работать писателем или синхронным переводчиком, то, конечно, да. Для обычной работы используется довольно таки ограниченный набор слов и выражений, который учится достаточно быстро. Ну и речь шла о людях, которым "надо", а не о тех, которые еще не определились с планами на будущее. Вы серьезно полагаете, что для работы нужен свободный язык? Не, ну если работать писателем или синхронным переводчиком, то, конечно, да. Для обычной работы используется довольно таки ограниченный набор слов и выражений, который учится достаточно быстро. Ну и речь шла о людях, которым "надо", а не о тех, которые еще не определились с планами на будущее.

Для работы на складе язык вообще не нужен собирать ягоды, яблоки, овощи по 12-14 часов тоже, там всё килограммами меряют. Мне тут тоже рассказывают как плямянницу работавшую в Райф.банке возьмут в Райф в Германии. Пока не взяли, я жду прорыва в уровне А1 наверное дело

Я к чему, розовые очки я сняла давно благодаря маминой подруге. Они начинали жизнь "с нуля" 2 раза бежав из СССР в Израиль, и из Израиля в Канаду. Если без купюр, то первые пару лет надо наступить на собственную гордость и забыть про все свои высшие и дипломы с отличиями. И учить язык как rjkz по 8 часов 2-3 раза в день, пока кровь из глаз не пойдёт. Если жить на потом, и всё легко, то можно остаться кассиром в Бедронке на долгие годы по знанию языка "за год легко освою" Для работы на складе язык вообще не нуженсобирать ягоды, яблоки, овощи по 12-14 часов тоже, там всё килограммами меряют. Мне тут тоже рассказывают как плямянницу работавшую в Райф.банке возьмут в Райф в Германии. Пока не взяли, я жду прорыва в уровне А1 наверное делоЯ к чему, розовые очки я сняла давно благодаря маминой подруге. Они начинали жизнь "с нуля" 2 раза бежав из СССР в Израиль, и из Израиля в Канаду. Если без купюр, то первые пару лет надо наступить на собственную гордость и забыть про все свои высшие и дипломы с отличиями. И учить язык как rjkz по 8 часов 2-3 раза в день, пока кровь из глаз не пойдёт. Если жить на потом, и всё легко, то можно остаться кассиром в Бедронке на долгие годы по знанию языка "за год легко освою" stm

Повідомлень: 3450 З нами з: 04.03.15 Подякував: 71 раз. Подякували: 574 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 лип, 2022 01:31 zerocool написав: rjkz написав: zerocool написав: Абсолютно точно. Але є і невеличкий парадокс - реально багаті вважають за краще за кордоном жити і витрачати, але не заробляти. Цікаво чому. Абсолютно точно. Але є і невеличкий парадокс - реально багаті вважають за краще за кордоном жити і витрачати, але не заробляти. Цікаво чому.



Не знаю в каком понимании "ваши" богатые, может родные украинскому патриотичному сердцу коррупционеры? Если "эти", то согласен. Обворовав народ Украины, они не парясь живут по всему миру и "вытрачают".

Не знаю в каком понимании "ваши" богатые, может родные украинскому патриотичному сердцу коррупционеры? Если "эти", то согласен. Обворовав народ Украины, они не парясь живут по всему миру и "вытрачают".

Ох яким совком тут у гілці віє, один не хоче на "пана" працювати бо піднімає йому добробут, в іншого багаті українці - все накрали у чеснаго прастого наріду.)



Проблема корупції звичайно є і оцінити її складно (індекс сприйняття то таке), але загалом в Україні вона вже давно опустилася до південноєвропейських показників, хоча звичайно зелені слуги трохи це зіпсували.



І багатих я мав на увазі у прямому сенсі, а не дрібний самозайнятий бізнес із трьома працівниками. Тим більше в тих сферах, де він швидко впирається в стелю і, звичайно, виграє від виходу на великі ринки.

Норма прибутку безпосередньо залежить від ризику та конкуренції, саме тому вона в Україні набагато, іноді на порядок вища. Кожен хто вивозить активи - знижує свою НП та підвищує її для інших, прості закони ринку.



Люди з великими грошима якщо виїжджають на ПМП - то звичайно їдуть не за заробітком, швидше навпаки. Це зовсім інші рівні піраміди потреб, зараз переважно це просто безпека, а є ще стабільність, майбутнє дітей, самоактуалізація та багато іншого.

Але у нас таких небагато, а для решти саме гроші найважливіші. Ох яким совком тут у гілці віє, один не хоче на "пана" працювати бо піднімає йому добробут, в іншого багаті українці - все накрали у чеснаго прастого наріду.)Проблема корупції звичайно є і оцінити її складно (індекс сприйняття то таке), але загалом в Україні вона вже давно опустилася до південноєвропейських показників, хоча звичайно зелені слуги трохи це зіпсували.І багатих я мав на увазі у прямому сенсі, а не дрібний самозайнятий бізнес із трьома працівниками. Тим більше в тих сферах, де він швидко впирається в стелю і, звичайно, виграє від виходу на великі ринки.Норма прибутку безпосередньо залежить від ризику та конкуренції, саме тому вона в Україні набагато, іноді на порядок вища. Кожен хто вивозить активи - знижує свою НП та підвищує її для інших, прості закони ринку.Люди з великими грошима якщо виїжджають на ПМП - то звичайно їдуть не за заробітком, швидше навпаки. Це зовсім інші рівні піраміди потреб, зараз переважно це просто безпека, а є ще стабільність, майбутнє дітей, самоактуалізація та багато іншого.Але у нас таких небагато, а для решти саме гроші найважливіші.



А, так надо было уточнить, что вы имели ввиду пинчука, коломойского, таруту и прочих ахметовых.

Не, я знаю людей, состояние которых составляет сотни тысяч или несколько миллионов. Ни одного миллиардера за пределами Украины я не знаю, в Украине - приходилось. А, так надо было уточнить, что вы имели ввиду пинчука, коломойского, таруту и прочих ахметовых.Не, я знаю людей, состояние которых составляет сотни тысяч или несколько миллионов. Ни одного миллиардера за пределами Украины я не знаю, в Украине - приходилось. rjkz

Повідомлень: 13435 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7014 раз. Подякували: 4075 раз. Профіль 3 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 лип, 2022 08:29 Re: Еміграція, заробітчанство Да не выучите вы язык нормально. Так и будете: моя твоя арбайтен до конца жизни.

Там своих безработных с двумя дипломами навалом.

Кому вы там нужны. Ну или мы.

Если ехать, то исключительно со своей идеей. Об этом десятки экспатов говорят



Знакомая 45 лет 3 месяца днями на пролёт учит немецкий в школе. Нифига) beee

Повідомлень: 616 З нами з: 26.11.19 Подякував: 52 раз. Подякували: 154 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 лип, 2022 08:43 beee написав: Да не выучите вы язык нормально. Так и будете: моя твоя арбайтен до конца жизни.

Там своих безработных с двумя дипломами навалом.

Кому вы там нужны. Ну или мы.

Если ехать, то исключительно со своей идеей. Об этом десятки экспатов говорят



Знакомая 45 лет 3 месяца днями на пролёт учит немецкий в школе. Нифига) Да не выучите вы язык нормально. Так и будете: моя твоя арбайтен до конца жизни.Там своих безработных с двумя дипломами навалом.Кому вы там нужны. Ну или мы.Если ехать, то исключительно со своей идеей. Об этом десятки экспатов говорятЗнакомая 45 лет 3 месяца днями на пролёт учит немецкий в школе. Нифига)

Я так понимаю, вы лично никаких языков не учли и в иной языковой среде не работали, а опираетесь на истории других людей? Даю подсказку: нормально не нужно, нужен минимум для конкретной работы. Вы думаете я могу на все темы на английском поговорить? Или понимаю слова в польском рэпе?

Вот опять эти мантры: "кому мы там нужны?", "своих безработных с дипломами хватает". Ну, насильно ведь никто никого не заставляет! Ни язык учить, ни работу с лучшими условиями работать.

ПС. Уровень А2 спокойно берется за год спокойных занятий, в качестве хобби и в другой стране. Интенсив + ежедневный контакт с языком + понимание того, что от этого зависит твой доход и уровень жизни - уверен, что я за 3-4 месяца осилил бы. Я так понимаю, вы лично никаких языков не учли и в иной языковой среде не работали, а опираетесь на истории других людей? Даю подсказку: нормально не нужно, нужен минимум для конкретной работы. Вы думаете я могу на все темы на английском поговорить? Или понимаю слова в польском рэпе?Вот опять эти мантры: "кому мы там нужны?", "своих безработных с дипломами хватает". Ну, насильно ведь никто никого не заставляет! Ни язык учить, ни работу с лучшими условиями работать.ПС. Уровень А2 спокойно берется за год спокойных занятий, в качестве хобби и в другой стране. Интенсив + ежедневный контакт с языком + понимание того, что от этого зависит твой доход и уровень жизни - уверен, что я за 3-4 месяца осилил бы. Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Сер 13 лип, 2022 08:52, всього редагувалось 1 раз. Gastarbaiter Повідомлень: 2184 З нами з: 26.02.18 Подякував: 604 раз. Подякували: 331 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 лип, 2022 08:48 kyk написав: beee написав: Да не. Не плохо, а, возможно, наоборот.

Наверное, да, субъективно.

Но..

Есть паренёк в Швейцарии, булочную купил. Оборот 20куе в месяц вроде.

После налогов и затрат остаётся на еду. В отпуске за 7 лет не был. Вышел видос, что закрывает он её Да не. Не плохо, а, возможно, наоборот.Наверное, да, субъективно.Но..Есть паренёк в Швейцарии,. Оборот 20куе в месяц вроде.После налогов и затрат остаётся на еду. В отпуске за 7 лет не был. Вышел видос, что закрывает он её

Ви ж йому сказали, щоб їхав до нас? Щоб вистачало не тільки на їжу. Ви ж йому сказали, щоб їхав до нас? Щоб вистачало не тільки на їжу.

якщо не помиляюся, він купив булочну в кредит, 750К якоїсь СКВ. І досі виплачує свій кредит (принаймні кілька років тому, коли мені стала відома ця історія). Так, під 3%, але не може просто так покинути і втекти. якщо не помиляюся, він купив булочну в кредит, 750К якоїсь СКВ. І досі виплачує свій кредит (принаймні кілька років тому, коли мені стала відома ця історія). Так, під 3%, але не може просто так покинути і втекти. ScaryBee Повідомлень: 30 З нами з: 27.06.22 Подякував: 14 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 лип, 2022 09:09 stm написав: BIGor написав: stm написав: Потому что в Украине стоматология по 1000грн на ближайший день, а в условных Нидерландах от 1000€ на ближайший месяц, т.е. в 35 раз выше. Вот и всё. Потому что в Украине стоматология по 1000грн на ближайший день, а в условных Нидерландах от 1000€ на ближайший месяц, т.е. в 35 раз выше. Вот и всё.

Абсолютные цифры ничего не означают, у нас очень дорогая стоматология, как-то за лечение зубов выложил 1,5 киевских ЗП, при том что лечил у себя в провинции (кстати многие киевляне туда ездят и подымают местным цены на стоматологию).

Да и глупо говорить что у нас 1000 грн. цена, разве что лечитесь в гос. районной поликлинике и ставите советские цементные пломбы. Норм. врачи используют импортное оборудование и импортные материалы. Абсолютные цифры ничего не означают, у нас очень дорогая стоматология, как-то за лечение зубов выложил 1,5 киевских ЗП, при том что лечил у себя в провинции (кстати многие киевляне туда ездят и подымают местным цены на стоматологию).Да и глупо говорить что у нас 1000 грн. цена, разве что лечитесь в гос. районной поликлинике и ставите советские цементные пломбы. Норм. врачи используют импортное оборудование и импортные материалы.

Эти цифры в отношении зарплат так же улетают в космос. Бигор, Вы и девочка-менеджер одного поля ягоды, вообще оторваны от общей специфики стоимости жизни. Несмотря на стоимость мивины, стоимость питания в Польше такая же как в Украине, стоимость услуг, которые Вы ещё пытаетесь прощупать без страховки вообще космос. Пример Праги стоимость квартиры минимум 13000крон, коммунальные 4500крон до подорожания газа. Условная девочка на складе чистыми 18500крон. Удачи ей в светлом и радостном будущем. Условная девочка в коммуналке от склада будет платить 4000крон за комнату или даже койкоместо. Таким именно образом они покупают и строят дома в условном Тернополе где нет работы. И не надо розовых соплей как дешева мивина. Тяжёлый труд и утеснения и квартира в Тернополе, но не Праге. Точка. Эти цифры в отношении зарплат так же улетают в космос. Бигор, Вы и девочка-менеджер одного поля ягоды, вообще оторваны от общей специфики стоимости жизни. Несмотря на стоимость мивины, стоимость питания в Польше такая же как в Украине, стоимость услуг, которые Вы ещё пытаетесь прощупать без страховки вообще космос. Пример Праги стоимость квартиры минимум 13000крон, коммунальные 4500крон до подорожания газа. Условная девочка на складе чистыми 18500крон. Удачи ей в светлом и радостном будущем. Условная девочка в коммуналке от склада будет платить 4000крон за комнату или даже койкоместо. Таким именно образом они покупают и строят дома в условном Тернополе где нет работы. И не надо розовых соплей как дешева мивина. Тяжёлый труд и утеснения и квартира в Тернополе, но не Праге. Точка.

Конечно ничего не знаю о стоимости жизни зарубежом Классно мне Вы прописали судьбу - доживать в бедности в угасаещем Тернополе... Мы тут обсуждаем как вырваться из этого. Если честно, Вы мало понимаете мои доходы, суму аренды, мои расходы - так что вообще не понимаю, как такие страшные для меня выводы сделали. Мивина, бедность, Тернополь... Конечно ничего не знаю о стоимости жизни зарубежомКлассно мне Вы прописали судьбу - доживать в бедности в угасаещем Тернополе...Если честно, Вы мало понимаете мои доходы, суму аренды, мои расходы - так что вообще не понимаю, как такие страшные для меня выводы сделали. Мивина, бедность, Тернополь... BIGor

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