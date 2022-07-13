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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 107108109110> Додано: Сер 13 лип, 2022 09:11 fler написав: Чим далі читаю цю гілку, тим більше зростає впевненість, що в усьому світі ліпше Києва життя ніде немає Чим далі читаю цю гілку, тим більше зростає впевненість, що в усьому світі ліпше Києва життя ніде немає

Пишіть кожного ранку, по 10 разів на гілці КРЖН. Пишіть кожного ранку, по 10 разів на гілці КРЖН. BIGor

Повідомлень: 6342 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1032 раз. Подякували: 1367 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 лип, 2022 09:31 Gastarbaiter написав: beee написав: Да не выучите вы язык нормально. Так и будете: моя твоя арбайтен до конца жизни.

Там своих безработных с двумя дипломами навалом.

Кому вы там нужны. Ну или мы.

Если ехать, то исключительно со своей идеей. Об этом десятки экспатов говорят



Знакомая 45 лет 3 месяца днями на пролёт учит немецкий в школе. Нифига) Да не выучите вы язык нормально. Так и будете: моя твоя арбайтен до конца жизни.Там своих безработных с двумя дипломами навалом.Кому вы там нужны. Ну или мы.Если ехать, то исключительно со своей идеей. Об этом десятки экспатов говорятЗнакомая 45 лет 3 месяца днями на пролёт учит немецкий в школе. Нифига)

Я так понимаю, вы лично никаких языков не учли и в иной языковой среде не работали, а опираетесь на истории других людей? Даю подсказку: нормально не нужно, нужен минимум для конкретной работы. Вы думаете я могу на все темы на английском поговорить? Или понимаю слова в польском рэпе?

Вот опять эти мантры: "кому мы там нужны?", "своих безработных с дипломами хватает". Ну, насильно ведь никто никого не заставляет! Ни язык учить, ни работу с лучшими условиями работать.

ПС. Уровень А2 спокойно берется за год спокойных занятий, в качестве хобби и в другой стране. Интенсив + ежедневный контакт с языком + понимание того, что от этого зависит твой доход и уровень жизни - уверен, что я за 3-4 месяца осилил бы. Я так понимаю, вы лично никаких языков не учли и в иной языковой среде не работали, а опираетесь на истории других людей? Даю подсказку: нормально не нужно, нужен минимум для конкретной работы. Вы думаете я могу на все темы на английском поговорить? Или понимаю слова в польском рэпе?Вот опять эти мантры: "кому мы там нужны?", "своих безработных с дипломами хватает". Ну, насильно ведь никто никого не заставляет! Ни язык учить, ни работу с лучшими условиями работать.ПС. Уровень А2 спокойно берется за год спокойных занятий, в качестве хобби и в другой стране. Интенсив + ежедневный контакт с языком + понимание того, что от этого зависит твой доход и уровень жизни - уверен, что я за 3-4 месяца осилил бы.

Интенсив курс(базовый) в Германии рассчитан на 4 с половиной месяца.

По окончании курса плавающий экзамен на А2-В1. По сути за 4.5 месяца ежедневных очных занятий проходят А2 и чуть глубже грамматику, закладывая базу для В1. Но там у народа от такого темпа просто дым из ушей валит.

В Польше, думаю, все намного проще. Интенсив курс(базовый) в Германии рассчитан на 4 с половиной месяца.По окончании курса плавающий экзамен на А2-В1. По сути за 4.5 месяца ежедневных очных занятий проходят А2 и чуть глубже грамматику, закладывая базу для В1. Но там у народа от такого темпа просто дым из ушей валит.В Польше, думаю, все намного проще. antey1969 1

Повідомлень: 11316 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1527 раз. Подякували: 3363 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 лип, 2022 09:43 antey1969 написав: Интенсив курс(базовый) в Германии рассчитан на 4 с половиной месяца.

По окончании курса плавающий экзамен на А2-В1. По сути за 4.5 месяца ежедневных очных занятий проходят А2 и чуть глубже грамматику, закладывая базу для В1. Но там у народа от такого темпа просто дым из ушей валит.

В Польше, думаю, все намного проще. Интенсив курс(базовый) в Германии рассчитан на 4 с половиной месяца.По окончании курса плавающий экзамен на А2-В1. По сути за 4.5 месяца ежедневных очных занятий проходят А2 и чуть глубже грамматику, закладывая базу для В1. Но там у народа от такого темпа просто дым из ушей валит.В Польше, думаю, все намного проще.

С польским и не сравниваю, понятно, что этот язык очень легко и быстро дается. Говорю про какой-нибудь неславянский язык. Собственно, вы и написали, что за 5 месяцев получается А2. + специфическая лексика для каждой отдельной профессиональной сферы - и можно хоть в управленцы, хоть в специалисты. С польским и не сравниваю, понятно, что этот язык очень легко и быстро дается. Говорю про какой-нибудь неславянский язык. Собственно, вы и написали, что за 5 месяцев получается А2. + специфическая лексика для каждой отдельной профессиональной сферы - и можно хоть в управленцы, хоть в специалисты. Gastarbaiter Повідомлень: 2188 З нами з: 26.02.18 Подякував: 604 раз. Подякували: 331 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 лип, 2022 09:45 BIGor написав: Конечно ничего не знаю о стоимости жизни зарубежом Классно мне Вы прописали судьбу - доживать в бедности в угасаещем Тернополе... Мы тут обсуждаем как вырваться из этого. Если честно, Вы мало понимаете мои доходы, суму аренды, мои расходы - так что вообще не понимаю, как такие страшные для меня выводы сделали. Мивина, бедность, Тернополь... Конечно ничего не знаю о стоимости жизни зарубежомКлассно мне Вы прописали судьбу - доживать в бедности в угасаещем Тернополе...Если честно, Вы мало понимаете мои доходы, суму аренды, мои расходы - так что вообще не понимаю, как такие страшные для меня выводы сделали. Мивина, бедность, Тернополь...

Уровень ожидаемой вашей з/п в Польше, знание польського и стоимость курсов/репетитора, стоимость мед.страховки на год, аренда+комунальные+страховка квартиры на случай потопа/пожара, дет.сад или школа лицей в год (если мы говорим о Европе, все местные платят вплоть до универа за детей, если хотят им хорошую работу и з/п), стоимость стоматологии, какие лекарства аналоги украинским Вы уже себе записали в блокноте, какой чек за еду в месяц у Вас будет выходить?

Покажите мне что Вы практически заботитесь о своем светлом будущем. Налоги в стране которые Вы будете платить как Селф иплоер, затраты которые возникнут при этом, до каких сроков подача отчётов, юридическая ответственность возникающая за что-то. Какими законодательными актами регулируется ваше пребывание, в какие сроки, какие документы и на какие сроки выдаётся первое, потом второе ВНЖ.

Как видите ни слова о мивине и Тернополе, но если список вопросов останется без ответов долго, квартира в Тернополе - это хороший, позитивный результат деятельности, если прогулять финансы , то можно и без неё остаться Уровень ожидаемой вашей з/п в Польше, знание польського и стоимость курсов/репетитора, стоимость мед.страховки на год, аренда+комунальные+страховка квартиры на случай потопа/пожара, дет.сад или школа лицей в год (если мы говорим о Европе, все местные платят вплоть до универа за детей, если хотят им хорошую работу и з/п), стоимость стоматологии, какие лекарства аналоги украинским Вы уже себе записали в блокноте, какой чек за еду в месяц у Вас будет выходить?Покажите мне что Вы практически заботитесь о своем светлом будущем. Налоги в стране которые Вы будете платить как Селф иплоер, затраты которые возникнут при этом, до каких сроков подача отчётов, юридическая ответственность возникающая за что-то. Какими законодательными актами регулируется ваше пребывание, в какие сроки, какие документы и на какие сроки выдаётся первое, потом второе ВНЖ.Как видите ни слова о мивине и Тернополе, но если список вопросов останется без ответов долго, квартира в Тернополе - это хороший, позитивный результат деятельности, если прогулять финансы , то можно и без неё остаться stm

Повідомлень: 3451 З нами з: 04.03.15 Подякував: 71 раз. Подякували: 575 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 лип, 2022 10:02 Gastarbaiter написав: adeges написав: Через год освоив голландский? Иллюзия. Сохраняется первые 3 месяца пребывания в стране. Про полгода, потом год. Полтора года до флуенси - это для 8-11 лет. Не 20 Через год освоив голландский? Иллюзия. Сохраняется первые 3 месяца пребывания в стране. Про полгода, потом год. Полтора года до флуенси - это для 8-11 лет. Не 20

Вы серьезно полагаете, что для работы нужен свободный язык? Не, ну если работать писателем или синхронным переводчиком, то, конечно, да. Для обычной работы используется довольно таки ограниченный набор слов и выражений, который учится достаточно быстро. Ну и речь шла о людях, которым "надо", а не о тех, которые еще не определились с планами на будущее. Вы серьезно полагаете, что для работы нужен свободный язык? Не, ну если работать писателем или синхронным переводчиком, то, конечно, да. Для обычной работы используется довольно таки ограниченный набор слов и выражений, который учится достаточно быстро. Ну и речь шла о людях, которым "надо", а не о тех, которые еще не определились с планами на будущее.



С таким уровнем знания языка вы навсегда остаетесь чужим. Вы не понимаете в прямом и переносном смысле местных шуток про Шурика и Штирлица. И это напрямую влияет на профессиональный успех и карьеру. С таким уровнем знания языка вы навсегда остаетесь чужим. Вы не понимаете в прямом и переносном смысле местных шуток про Шурика и Штирлица. И это напрямую влияет на профессиональный успех и карьеру. adeges Повідомлень: 4006 З нами з: 14.03.06 Подякував: 309 раз. Подякували: 795 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 лип, 2022 10:04 Gastarbaiter написав: beee написав: Да не выучите вы язык нормально. Так и будете: моя твоя арбайтен до конца жизни.

Там своих безработных с двумя дипломами навалом.

Кому вы там нужны. Ну или мы.

Если ехать, то исключительно со своей идеей. Об этом десятки экспатов говорят



Знакомая 45 лет 3 месяца днями на пролёт учит немецкий в школе. Нифига) Да не выучите вы язык нормально. Так и будете: моя твоя арбайтен до конца жизни.Там своих безработных с двумя дипломами навалом.Кому вы там нужны. Ну или мы.Если ехать, то исключительно со своей идеей. Об этом десятки экспатов говорятЗнакомая 45 лет 3 месяца днями на пролёт учит немецкий в школе. Нифига)

Я так понимаю, вы лично никаких языков не учли и в иной языковой среде не работали, а опираетесь на истории других людей? Даю подсказку: нормально не нужно, нужен минимум для конкретной работы. Вы думаете я могу на все темы на английском поговорить? Или понимаю слова в польском рэпе?

Вот опять эти мантры: "кому мы там нужны?", "своих безработных с дипломами хватает". Ну, насильно ведь никто никого не заставляет! Ни язык учить, ни работу с лучшими условиями работать.

ПС. Уровень А2 спокойно берется за год спокойных занятий, в качестве хобби и в другой стране. Интенсив + ежедневный контакт с языком + понимание того, что от этого зависит твой доход и уровень жизни - уверен, что я за 3-4 месяца осилил бы. Я так понимаю, вы лично никаких языков не учли и в иной языковой среде не работали, а опираетесь на истории других людей? Даю подсказку: нормально не нужно, нужен минимум для конкретной работы. Вы думаете я могу на все темы на английском поговорить? Или понимаю слова в польском рэпе?Вот опять эти мантры: "кому мы там нужны?", "своих безработных с дипломами хватает". Ну, насильно ведь никто никого не заставляет! Ни язык учить, ни работу с лучшими условиями работать.ПС. Уровень А2 спокойно берется за год спокойных занятий, в качестве хобби и в другой стране. Интенсив + ежедневный контакт с языком + понимание того, что от этого зависит твой доход и уровень жизни - уверен, что я за 3-4 месяца осилил бы.

Всю жизнь учу английский.

Начал учить польский. Первое впечатление- лёгкий.

Но я не об этом.

Сколько лет нужно и сколько прочитанных книг, чтобы грамотно излагать мысли українською або російською.

Понятно, что посуду мыть- достаточно и базового уровня. Но хочется же быть человеком, а не макакой))

Человеку мало - простого удовлетворения потребностей. Ему нужно и пошутить и выразить чувства. Я уже молчу об искусстве. Всю жизнь учу английский.Начал учить польский. Первое впечатление- лёгкий.Но я не об этом.Сколько лет нужно и сколько прочитанных книг, чтобы грамотно излагать мысли українською або російською.Понятно, что посуду мыть- достаточно и базового уровня. Но хочется же быть человеком, а не макакой))Человеку мало - простого удовлетворения потребностей. Ему нужно и пошутить и выразить чувства. Я уже молчу об искусстве. beee

Повідомлень: 617 З нами з: 26.11.19 Подякував: 52 раз. Подякували: 154 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 лип, 2022 10:07 Gastarbaiter написав: antey1969 написав: Интенсив курс(базовый) в Германии рассчитан на 4 с половиной месяца.

По окончании курса плавающий экзамен на А2-В1. По сути за 4.5 месяца ежедневных очных занятий проходят А2 и чуть глубже грамматику, закладывая базу для В1. Но там у народа от такого темпа просто дым из ушей валит.

В Польше, думаю, все намного проще. Интенсив курс(базовый) в Германии рассчитан на 4 с половиной месяца.По окончании курса плавающий экзамен на А2-В1. По сути за 4.5 месяца ежедневных очных занятий проходят А2 и чуть глубже грамматику, закладывая базу для В1. Но там у народа от такого темпа просто дым из ушей валит.В Польше, думаю, все намного проще.

С польским и не сравниваю, понятно, что этот язык очень легко и быстро дается. Говорю про какой-нибудь неславянский язык. Собственно, вы и написали, что за 5 месяцев получается А2. + специфическая лексика для каждой отдельной профессиональной сферы - и можно хоть в управленцы, хоть в специалисты. С польским и не сравниваю, понятно, что этот язык очень легко и быстро дается. Говорю про какой-нибудь неславянский язык. Собственно, вы и написали, что за 5 месяцев получается А2. + специфическая лексика для каждой отдельной профессиональной сферы - и можно хоть в управленцы, хоть в специалисты.

Единственный нюанс.

Проблема с преподаванием.

Во первых, на такую волну преподавателей не хватает, сейчас пытаются даже профильных пенсов задействовать.

Во вторых, немецкий преподаватель банально не понимает, где у наших типовые проблемы и какие слова ключевые - он гонит общим потоком. К счастью, современный Интернет перекрывает эти недостатки ценой брызг крови из глаз.

В третьих, для работы А2 недостаточно. Если не на склад, конечно. Но сорвавшись на склад, наивный мигрант тут же слетает с пособия и вынужден будет платить по 220 евро в месяц за курсы из своего кармана. Отдельно ему еще и за экзамен заплатить придется. А после рабочего дня на складе он на интенсиве сможет разве что тихо отсидеть, не говоря уже о доп. занятиях. И соответственно, быстро отстанет от остальной группы.

Так что 5 месяцев проблемы не решают.

Минимум нужно месяцев восемь, а потом еще и языковая практика на стажировке по специальности. Единственный нюанс.Проблема с преподаванием.Во первых, на такую волну преподавателей не хватает, сейчас пытаются даже профильных пенсов задействовать.Во вторых, немецкий преподаватель банально не понимает, где у наших типовые проблемы и какие слова ключевые - он гонит общим потоком. К счастью, современный Интернет перекрывает эти недостатки ценой брызг крови из глаз.В третьих, для работы А2 недостаточно. Если не на склад, конечно. Но сорвавшись на склад, наивный мигрант тут же слетает с пособия и вынужден будет платить по 220 евро в месяц за курсы из своего кармана. Отдельно ему еще и за экзамен заплатить придется. А после рабочего дня на складе он на интенсиве сможет разве что тихо отсидеть, не говоря уже о доп. занятиях. И соответственно, быстро отстанет от остальной группы.Так что 5 месяцев проблемы не решают.Минимум нужно месяцев восемь, а потом еще и языковая практика на стажировке по специальности. antey1969 1

Повідомлень: 11316 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1527 раз. Подякували: 3363 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 лип, 2022 10:20 adeges написав: Gastarbaiter написав: adeges написав: Через год освоив голландский? Иллюзия. Сохраняется первые 3 месяца пребывания в стране. Про полгода, потом год. Полтора года до флуенси - это для 8-11 лет. Не 20 Через год освоив голландский? Иллюзия. Сохраняется первые 3 месяца пребывания в стране. Про полгода, потом год. Полтора года до флуенси - это для 8-11 лет. Не 20

Вы серьезно полагаете, что для работы нужен свободный язык? Не, ну если работать писателем или синхронным переводчиком, то, конечно, да. Для обычной работы используется довольно таки ограниченный набор слов и выражений, который учится достаточно быстро. Ну и речь шла о людях, которым "надо", а не о тех, которые еще не определились с планами на будущее. Вы серьезно полагаете, что для работы нужен свободный язык? Не, ну если работать писателем или синхронным переводчиком, то, конечно, да. Для обычной работы используется довольно таки ограниченный набор слов и выражений, который учится достаточно быстро. Ну и речь шла о людях, которым "надо", а не о тех, которые еще не определились с планами на будущее.



С таким уровнем знания языка вы навсегда остаетесь чужим. Вы не понимаете в прямом и переносном смысле местных шуток про Шурика и Штирлица. И это напрямую влияет на профессиональный успех и карьеру. С таким уровнем знания языка вы навсегда остаетесь чужим. Вы не понимаете в прямом и переносном смысле местных шуток про Шурика и Штирлица. И это напрямую влияет на профессиональный успех и карьеру.

До миграции украинцев в Германии официально было более 25 процентов мигрантов, в некоторых регионах до 70 процентов. Сейчас здесь наших столько, что хватит и на шутки и тонкости обсудить. А так, все как обычно, третье поколение. До миграции украинцев в Германии официально было более 25 процентов мигрантов, в некоторых регионах до 70 процентов. Сейчас здесь наших столько, что хватит и на шутки и тонкости обсудить. А так, все как обычно, третье поколение. antey1969 1

Повідомлень: 11316 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1527 раз. Подякували: 3363 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 лип, 2022 10:35 beee написав: Всю жизнь учу английский.

Всю жизнь учу английский.



А для каких целей лендлордам английский ? А для каких целей лендлордам английский ? vladimir07 Повідомлень: 1667 З нами з: 30.01.14 Подякував: 49 раз. Подякували: 120 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 лип, 2022 10:57 stm написав: BIGor написав: Конечно ничего не знаю о стоимости жизни зарубежом Классно мне Вы прописали судьбу - доживать в бедности в угасаещем Тернополе... Мы тут обсуждаем как вырваться из этого. Если честно, Вы мало понимаете мои доходы, суму аренды, мои расходы - так что вообще не понимаю, как такие страшные для меня выводы сделали. Мивина, бедность, Тернополь... Конечно ничего не знаю о стоимости жизни зарубежомКлассно мне Вы прописали судьбу - доживать в бедности в угасаещем Тернополе...Если честно, Вы мало понимаете мои доходы, суму аренды, мои расходы - так что вообще не понимаю, как такие страшные для меня выводы сделали. Мивина, бедность, Тернополь...

Уровень ожидаемой вашей з/п в Польше, знание польського и стоимость курсов/репетитора, стоимость мед.страховки на год, аренда+комунальные+страховка квартиры на случай потопа/пожара, дет.сад или школа лицей в год (если мы говорим о Европе, все местные платят вплоть до универа за детей, если хотят им хорошую работу и з/п), стоимость стоматологии, какие лекарства аналоги украинским Вы уже себе записали в блокноте, какой чек за еду в месяц у Вас будет выходить?

Покажите мне что Вы практически заботитесь о своем светлом будущем. Налоги в стране которые Вы будете платить как Селф иплоер, затраты которые возникнут при этом, до каких сроков подача отчётов, юридическая ответственность возникающая за что-то. Какими законодательными актами регулируется ваше пребывание, в какие сроки, какие документы и на какие сроки выдаётся первое, потом второе ВНЖ.

Как видите ни слова о мивине и Тернополе, но если список вопросов останется без ответов долго, квартира в Тернополе - это хороший, позитивный результат деятельности, если прогулять финансы , то можно и без неё остаться , дет.сад или школа лицей в год (если мы говорим о Европе, все местные платят вплоть до универа за детей, если хотят им хорошую работу и з/п), стоимость стоматологии, какие лекарства аналоги украинским Вы уже себе записали в блокноте,Покажите мне что Вы практически заботитесь о своем светлом будущем. Налоги в стране которые Вы будете платить как Селф иплоер, затраты которые возникнут при этом, до каких сроков подача отчётов, юридическая ответственность возникающая за что-то. Какими законодательными актами регулируется ваше пребывание, в какие сроки, какие документы и на какие сроки выдаётся первое, потом второе ВНЖ.Как видите ни слова о мивине и Тернополе, но если список вопросов останется без ответов долго, квартира в Тернополе - это хороший, позитивный результат деятельности, если прогулять финансы , то можно и без неё остаться

По выделенному уже все записано и просчитано. Детей нет - тут пропуск. По аренде - да аренда дорогая, те локации что смотрим 600 уе/месяц, подорожало из-за украинцев. По налогам - есть офис нашей компании, они офрмляют. По докам, буду пробовать через корни (есть доки на КП) но я так понимаю и по рабочей можно. Куча знакомых живут и работают - никого не депортировали еще. Вы очень сгущаете краски. По выделенному уже все записано и просчитано. Детей нет - тут пропуск. По аренде - да аренда дорогая, те локации что смотрим 600 уе/месяц, подорожало из-за украинцев. По налогам - есть офис нашей компании, они офрмляют. По докам, буду пробовать через корни (есть доки на КП) но я так понимаю и по рабочей можно. Куча знакомых живут и работают - никого не депортировали еще. Вы очень сгущаете краски. BIGor

Повідомлень: 6342 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1032 раз. Подякували: 1367 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 107108109110> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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