|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 13 лип, 2022 09:11
fler написав:
Чим далі читаю цю гілку, тим більше зростає впевненість, що в усьому світі ліпше Києва життя ніде немає
Пишіть кожного ранку, по 10 разів на гілці КРЖН.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 6342
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1032 раз.
- Подякували: 1367 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 13 лип, 2022 09:31
Gastarbaiter написав: beee написав:
Да не выучите вы язык нормально. Так и будете: моя твоя арбайтен до конца жизни.
Там своих безработных с двумя дипломами навалом.
Кому вы там нужны. Ну или мы.
Если ехать, то исключительно со своей идеей. Об этом десятки экспатов говорят
Знакомая 45 лет 3 месяца днями на пролёт учит немецкий в школе. Нифига)
Я так понимаю, вы лично никаких языков не учли и в иной языковой среде не работали, а опираетесь на истории других людей? Даю подсказку: нормально не нужно, нужен минимум для конкретной работы. Вы думаете я могу на все темы на английском поговорить? Или понимаю слова в польском рэпе?
Вот опять эти мантры: "кому мы там нужны?", "своих безработных с дипломами хватает". Ну, насильно ведь никто никого не заставляет! Ни язык учить, ни работу с лучшими условиями работать.
ПС. Уровень А2 спокойно берется за год спокойных занятий, в качестве хобби и в другой стране. Интенсив + ежедневный контакт с языком + понимание того, что от этого зависит твой доход и уровень жизни - уверен, что я за 3-4 месяца осилил бы.
Интенсив курс(базовый) в Германии рассчитан на 4 с половиной месяца.
По окончании курса плавающий экзамен на А2-В1. По сути за 4.5 месяца ежедневных очных занятий проходят А2 и чуть глубже грамматику, закладывая базу для В1. Но там у народа от такого темпа просто дым из ушей валит.
В Польше, думаю, все намного проще.
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 11316
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1527 раз.
- Подякували: 3363 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Сер 13 лип, 2022 09:43
antey1969 написав:
Интенсив курс(базовый) в Германии рассчитан на 4 с половиной месяца.
По окончании курса плавающий экзамен на А2-В1. По сути за 4.5 месяца ежедневных очных занятий проходят А2 и чуть глубже грамматику, закладывая базу для В1. Но там у народа от такого темпа просто дым из ушей валит.
В Польше, думаю, все намного проще.
С польским и не сравниваю, понятно, что этот язык очень легко и быстро дается. Говорю про какой-нибудь неславянский язык. Собственно, вы и написали, что за 5 месяцев получается А2. + специфическая лексика для каждой отдельной профессиональной сферы - и можно хоть в управленцы, хоть в специалисты.
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 2188
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 604 раз.
- Подякували: 331 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 лип, 2022 09:45
BIGor написав:
Конечно ничего не знаю о стоимости жизни зарубежом
Классно мне Вы прописали судьбу - доживать в бедности в угасаещем Тернополе... Мы тут обсуждаем как вырваться из этого.
Если честно, Вы мало понимаете мои доходы, суму аренды, мои расходы - так что вообще не понимаю, как такие страшные для меня выводы сделали. Мивина, бедность, Тернополь...
Уровень ожидаемой вашей з/п в Польше, знание польського и стоимость курсов/репетитора, стоимость мед.страховки на год, аренда+комунальные+страховка квартиры на случай потопа/пожара, дет.сад или школа лицей в год (если мы говорим о Европе, все местные платят вплоть до универа за детей, если хотят им хорошую работу и з/п), стоимость стоматологии, какие лекарства аналоги украинским Вы уже себе записали в блокноте, какой чек за еду в месяц у Вас будет выходить?
Покажите мне что Вы практически заботитесь о своем светлом будущем. Налоги в стране которые Вы будете платить как Селф иплоер, затраты которые возникнут при этом, до каких сроков подача отчётов, юридическая ответственность возникающая за что-то. Какими законодательными актами регулируется ваше пребывание, в какие сроки, какие документы и на какие сроки выдаётся первое, потом второе ВНЖ.
Как видите ни слова о мивине и Тернополе, но если список вопросов останется без ответов долго, квартира в Тернополе - это хороший, позитивный результат деятельности, если прогулять финансы , то можно и без неё остаться
-
stm
-
-
- Повідомлень: 3451
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 575 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 лип, 2022 10:02
Gastarbaiter написав: adeges написав:
Через год освоив голландский? Иллюзия. Сохраняется первые 3 месяца пребывания в стране. Про полгода, потом год. Полтора года до флуенси - это для 8-11 лет. Не 20
Вы серьезно полагаете, что для работы нужен свободный язык? Не, ну если работать писателем или синхронным переводчиком, то, конечно, да. Для обычной работы используется довольно таки ограниченный набор слов и выражений, который учится достаточно быстро. Ну и речь шла о людях, которым "надо", а не о тех, которые еще не определились с планами на будущее.
С таким уровнем знания языка вы навсегда остаетесь чужим. Вы не понимаете в прямом и переносном смысле местных шуток про Шурика и Штирлица. И это напрямую влияет на профессиональный успех и карьеру.
-
adeges
-
-
- Повідомлень: 4006
- З нами з: 14.03.06
- Подякував: 309 раз.
- Подякували: 795 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 лип, 2022 10:04
Gastarbaiter написав: beee написав:
Да не выучите вы язык нормально. Так и будете: моя твоя арбайтен до конца жизни.
Там своих безработных с двумя дипломами навалом.
Кому вы там нужны. Ну или мы.
Если ехать, то исключительно со своей идеей. Об этом десятки экспатов говорят
Знакомая 45 лет 3 месяца днями на пролёт учит немецкий в школе. Нифига)
Я так понимаю, вы лично никаких языков не учли и в иной языковой среде не работали, а опираетесь на истории других людей? Даю подсказку: нормально не нужно, нужен минимум для конкретной работы. Вы думаете я могу на все темы на английском поговорить? Или понимаю слова в польском рэпе?
Вот опять эти мантры: "кому мы там нужны?", "своих безработных с дипломами хватает". Ну, насильно ведь никто никого не заставляет! Ни язык учить, ни работу с лучшими условиями работать.
ПС. Уровень А2 спокойно берется за год спокойных занятий, в качестве хобби и в другой стране. Интенсив + ежедневный контакт с языком + понимание того, что от этого зависит твой доход и уровень жизни - уверен, что я за 3-4 месяца осилил бы.
Всю жизнь учу английский.
Начал учить польский. Первое впечатление- лёгкий.
Но я не об этом.
Сколько лет нужно и сколько прочитанных книг, чтобы грамотно излагать мысли українською або російською.
Понятно, что посуду мыть- достаточно и базового уровня. Но хочется же быть человеком, а не макакой))
Человеку мало - простого удовлетворения потребностей. Ему нужно и пошутить и выразить чувства. Я уже молчу об искусстве.
-
beee
-
-
- Повідомлень: 617
- З нами з: 26.11.19
- Подякував: 52 раз.
- Подякували: 154 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 13 лип, 2022 10:07
Gastarbaiter написав: antey1969 написав:
Интенсив курс(базовый) в Германии рассчитан на 4 с половиной месяца.
По окончании курса плавающий экзамен на А2-В1. По сути за 4.5 месяца ежедневных очных занятий проходят А2 и чуть глубже грамматику, закладывая базу для В1. Но там у народа от такого темпа просто дым из ушей валит.
В Польше, думаю, все намного проще.
С польским и не сравниваю, понятно, что этот язык очень легко и быстро дается. Говорю про какой-нибудь неславянский язык. Собственно, вы и написали, что за 5 месяцев получается А2. + специфическая лексика для каждой отдельной профессиональной сферы - и можно хоть в управленцы, хоть в специалисты.
Единственный нюанс.
Проблема с преподаванием.
Во первых, на такую волну преподавателей не хватает, сейчас пытаются даже профильных пенсов задействовать.
Во вторых, немецкий преподаватель банально не понимает, где у наших типовые проблемы и какие слова ключевые - он гонит общим потоком. К счастью, современный Интернет перекрывает эти недостатки ценой брызг крови из глаз.
В третьих, для работы А2 недостаточно. Если не на склад, конечно. Но сорвавшись на склад, наивный мигрант тут же слетает с пособия и вынужден будет платить по 220 евро в месяц за курсы из своего кармана. Отдельно ему еще и за экзамен заплатить придется. А после рабочего дня на складе он на интенсиве сможет разве что тихо отсидеть, не говоря уже о доп. занятиях. И соответственно, быстро отстанет от остальной группы.
Так что 5 месяцев проблемы не решают.
Минимум нужно месяцев восемь, а потом еще и языковая практика на стажировке по специальности.
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 11316
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1527 раз.
- Подякували: 3363 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Сер 13 лип, 2022 10:20
adeges написав: Gastarbaiter написав: adeges написав:
Через год освоив голландский? Иллюзия. Сохраняется первые 3 месяца пребывания в стране. Про полгода, потом год. Полтора года до флуенси - это для 8-11 лет. Не 20
Вы серьезно полагаете, что для работы нужен свободный язык? Не, ну если работать писателем или синхронным переводчиком, то, конечно, да. Для обычной работы используется довольно таки ограниченный набор слов и выражений, который учится достаточно быстро. Ну и речь шла о людях, которым "надо", а не о тех, которые еще не определились с планами на будущее.
С таким уровнем знания языка вы навсегда остаетесь чужим. Вы не понимаете в прямом и переносном смысле местных шуток про Шурика и Штирлица. И это напрямую влияет на профессиональный успех и карьеру.
До миграции украинцев в Германии официально было более 25 процентов мигрантов, в некоторых регионах до 70 процентов. Сейчас здесь наших столько, что хватит и на шутки и тонкости обсудить. А так, все как обычно, третье поколение.
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 11316
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1527 раз.
- Подякували: 3363 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Сер 13 лип, 2022 10:35
beee написав:
Всю жизнь учу английский.
А для каких целей лендлордам английский ?
-
vladimir07
-
-
- Повідомлень: 1667
- З нами з: 30.01.14
- Подякував: 49 раз.
- Подякували: 120 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 13 лип, 2022 10:57
stm написав:
Уровень ожидаемой вашей з/п в Польше, знание польського и стоимость курсов/репетитора, стоимость мед.страховки на год, аренда+комунальные+страховка квартиры на случай потопа/пожара
BIGor написав:
Конечно ничего не знаю о стоимости жизни зарубежом
Классно мне Вы прописали судьбу - доживать в бедности в угасаещем Тернополе... Мы тут обсуждаем как вырваться из этого.
Если честно, Вы мало понимаете мои доходы, суму аренды, мои расходы - так что вообще не понимаю, как такие страшные для меня выводы сделали. Мивина, бедность, Тернополь...
, дет.сад или школа лицей в год (если мы говорим о Европе, все местные платят вплоть до универа за детей, если хотят им хорошую работу и з/п), стоимость стоматологии, какие лекарства аналоги украинским Вы уже себе записали в блокноте, какой чек за еду в месяц у Вас будет выходить
?
Покажите мне что Вы практически заботитесь о своем светлом будущем. Налоги в стране которые Вы будете платить как Селф иплоер, затраты которые возникнут при этом, до каких сроков подача отчётов, юридическая ответственность возникающая за что-то. Какими законодательными актами регулируется ваше пребывание, в какие сроки, какие документы и на какие сроки выдаётся первое, потом второе ВНЖ.
Как видите ни слова о мивине и Тернополе, но если список вопросов останется без ответов долго, квартира в Тернополе - это хороший, позитивный результат деятельности, если прогулять финансы , то можно и без неё остаться
По выделенному уже все записано и просчитано. Детей нет - тут пропуск. По аренде - да аренда дорогая, те локации что смотрим 600 уе/месяц, подорожало из-за украинцев. По налогам - есть офис нашей компании, они офрмляют. По докам, буду пробовать через корни (есть доки на КП) но я так понимаю и по рабочей можно. Куча знакомых живут и работают - никого не депортировали еще. Вы очень сгущаете краски.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 6342
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1032 раз.
- Подякували: 1367 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|