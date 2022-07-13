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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 107108109110
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 11:40

  stm написав:Уровень ожидаемой вашей з/п в Польше, знание польського и стоимость курсов/репетитора, стоимость мед.страховки на год, аренда+комунальные+страховка квартиры на случай потопа/пожара, дет.сад или школа лицей в год (если мы говорим о Европе, все местные платят вплоть до универа за детей, если хотят им хорошую работу и з/п), стоимость стоматологии, какие лекарства аналоги украинским Вы уже себе записали в блокноте, какой чек за еду в месяц у Вас будет выходить?

А давайте считать :mrgreen: Для примера возьмем какого-нибудь специалиста в фин. отчетности/анализе.
Уровень ожидаемой вашей з/п в Польше
7000-10000 злотых на руки.
знание польського и стоимость курсов/репетитора
знание польского не требуется, но фирма может оплатить курсы
стоимость мед.страховки на год
оплачивает работодатель
аренда+комунальные
1500-2500 (не, ну можно и за 10000 жилье найти, разумеется). Работаете вы зачастую удаленно - так что пофиг где жить.
страховка квартиры на случай потопа/пожара
целых 60 злотых в год! ужос-ужос!
дет.сад
можно найти бесплатно (5 часов в день - дальше какая-то небольшая доплата). Можно найти и за 5000 злотых/мес. Как захотите.
школа лицей в год
аналогично детсаду. Хотите - отправляйте ребенка в обычную бесплатную школу. Хотите - ищите модную школу за кучу денег. Если ребенок учиться не хочет, то никакая платная школа не поможет, имхо. И наоборот.
стоимость стоматологии
тут не знаю, не обращался. Но точно это стоит не миллионы денег. Ну и не каждую неделю же вы зубы лечить ходите?
какие лекарства аналоги украинским Вы уже себе записали в блокноте
ох ё! Получите рецепт у врача и купите себе местные лекарства. Делов-то.
какой чек за еду в месяц у Вас будет выходить?
проесть больше 1000 злотых на человека - это нужно постараться еще.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 11:43

  adeges написав:С таким уровнем знания языка вы навсегда остаетесь чужим. Вы не понимаете в прямом и переносном смысле местных шуток про Шурика и Штирлица. И это напрямую влияет на профессиональный успех и карьеру.

Не нужно все мешать в одну кучу. Уровень языка для нормального выполнения работу - это одно. Уровень языка для полного вливания в общество - это другое. Вливаться в общество можно уже и в процессе жизни в стране, имхо.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 11:45

  beee написав:Всю жизнь учу английский.
Начал учить польский. Первое впечатление- лёгкий.
Но я не об этом.
Сколько лет нужно и сколько прочитанных книг, чтобы грамотно излагать мысли українською або російською.
Понятно, что посуду мыть- достаточно и базового уровня. Но хочется же быть человеком, а не макакой))
Человеку мало - простого удовлетворения потребностей. Ему нужно и пошутить и выразить чувства. Я уже молчу об искусстве.

Тот, кто хочет, найдет 1000 возможностей. Тот, кто не хочет - найдет 1000 отговорок. Вот и все.
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 11:48

современные макаки многое умеют

  beee написав: Но хочется же быть человеком, а не макакой))
Человеку мало - простого удовлетворения потребностей.
vitaliian
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  #<1 ... 107108109110
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