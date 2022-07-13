stm написав:Уровень ожидаемой вашей з/п в Польше, знание польського и стоимость курсов/репетитора, стоимость мед.страховки на год, аренда+комунальные+страховка квартиры на случай потопа/пожара, дет.сад или школа лицей в год (если мы говорим о Европе, все местные платят вплоть до универа за детей, если хотят им хорошую работу и з/п), стоимость стоматологии, какие лекарства аналоги украинским Вы уже себе записали в блокноте, какой чек за еду в месяц у Вас будет выходить?
А давайте считать Для примера возьмем какого-нибудь специалиста в фин. отчетности/анализе.
7000-10000 злотых на руки.Уровень ожидаемой вашей з/п в Польше
знание польского не требуется, но фирма может оплатить курсызнание польського и стоимость курсов/репетитора
оплачивает работодательстоимость мед.страховки на год
1500-2500 (не, ну можно и за 10000 жилье найти, разумеется). Работаете вы зачастую удаленно - так что пофиг где жить.аренда+комунальные
целых 60 злотых в год! ужос-ужос!страховка квартиры на случай потопа/пожара
можно найти бесплатно (5 часов в день - дальше какая-то небольшая доплата). Можно найти и за 5000 злотых/мес. Как захотите.дет.сад
аналогично детсаду. Хотите - отправляйте ребенка в обычную бесплатную школу. Хотите - ищите модную школу за кучу денег. Если ребенок учиться не хочет, то никакая платная школа не поможет, имхо. И наоборот.школа лицей в год
тут не знаю, не обращался. Но точно это стоит не миллионы денег. Ну и не каждую неделю же вы зубы лечить ходите?стоимость стоматологии
ох ё! Получите рецепт у врача и купите себе местные лекарства. Делов-то.какие лекарства аналоги украинским Вы уже себе записали в блокноте
проесть больше 1000 злотых на человека - это нужно постараться еще.какой чек за еду в месяц у Вас будет выходить?