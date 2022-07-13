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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 107108109110 Додано: Сер 13 лип, 2022 11:40 stm написав: Уровень ожидаемой вашей з/п в Польше, знание польського и стоимость курсов/репетитора, стоимость мед.страховки на год, аренда+комунальные+страховка квартиры на случай потопа/пожара, дет.сад или школа лицей в год (если мы говорим о Европе, все местные платят вплоть до универа за детей, если хотят им хорошую работу и з/п), стоимость стоматологии, какие лекарства аналоги украинским Вы уже себе записали в блокноте, какой чек за еду в месяц у Вас будет выходить? Уровень ожидаемой вашей з/п в Польше, знание польського и стоимость курсов/репетитора, стоимость мед.страховки на год, аренда+комунальные+страховка квартиры на случай потопа/пожара, дет.сад или школа лицей в год (если мы говорим о Европе, все местные платят вплоть до универа за детей, если хотят им хорошую работу и з/п), стоимость стоматологии, какие лекарства аналоги украинским Вы уже себе записали в блокноте, какой чек за еду в месяц у Вас будет выходить?

А давайте считать Для примера возьмем какого-нибудь специалиста в фин. отчетности/анализе.

Уровень ожидаемой вашей з/п в Польше 7000-10000 злотых на руки.

знание польського и стоимость курсов/репетитора знание польского не требуется, но фирма может оплатить курсы

стоимость мед.страховки на год оплачивает работодатель аренда+комунальные 1500-2500 (не, ну можно и за 10000 жилье найти, разумеется). Работаете вы зачастую удаленно - так что пофиг где жить.

страховка квартиры на случай потопа/пожара целых 60 злотых в год! ужос-ужос!

дет.сад можно найти бесплатно (5 часов в день - дальше какая-то небольшая доплата). Можно найти и за 5000 злотых/мес. Как захотите.

школа лицей в год аналогично детсаду. Хотите - отправляйте ребенка в обычную бесплатную школу. Хотите - ищите модную школу за кучу денег. Если ребенок учиться не хочет, то никакая платная школа не поможет, имхо. И наоборот.

стоимость стоматологии тут не знаю, не обращался. Но точно это стоит не миллионы денег. Ну и не каждую неделю же вы зубы лечить ходите?

какие лекарства аналоги украинским Вы уже себе записали в блокноте ох ё! Получите рецепт у врача и купите себе местные лекарства. Делов-то.

какой чек за еду в месяц у Вас будет выходить? проесть больше 1000 злотых на человека - это нужно постараться еще. А давайте считатьДля примера возьмем какого-нибудь специалиста в фин. отчетности/анализе.7000-10000 злотых на руки.знание польского не требуется, но фирма может оплатить курсыоплачивает работодатель1500-2500 (не, ну можно и за 10000 жилье найти, разумеется). Работаете вы зачастую удаленно - так что пофиг где жить.целых 60 злотых в год! ужос-ужос!можно найти бесплатно (5 часов в день - дальше какая-то небольшая доплата). Можно найти и за 5000 злотых/мес. Как захотите.аналогично детсаду. Хотите - отправляйте ребенка в обычную бесплатную школу. Хотите - ищите модную школу за кучу денег. Если ребенок учиться не хочет, то никакая платная школа не поможет, имхо. И наоборот.тут не знаю, не обращался. Но точно это стоит не миллионы денег. Ну и не каждую неделю же вы зубы лечить ходите?ох ё! Получите рецепт у врача и купите себе местные лекарства. Делов-то.проесть больше 1000 злотых на человека - это нужно постараться еще. Gastarbaiter Повідомлень: 2188 З нами з: 26.02.18 Подякував: 604 раз. Подякували: 331 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 лип, 2022 11:43 adeges написав: С таким уровнем знания языка вы навсегда остаетесь чужим. Вы не понимаете в прямом и переносном смысле местных шуток про Шурика и Штирлица. И это напрямую влияет на профессиональный успех и карьеру. С таким уровнем знания языка вы навсегда остаетесь чужим. Вы не понимаете в прямом и переносном смысле местных шуток про Шурика и Штирлица. И это напрямую влияет на профессиональный успех и карьеру.

Не нужно все мешать в одну кучу. Уровень языка для нормального выполнения работу - это одно. Уровень языка для полного вливания в общество - это другое. Вливаться в общество можно уже и в процессе жизни в стране, имхо. Не нужно все мешать в одну кучу. Уровень языка для нормального выполнения работу - это одно. Уровень языка для полного вливания в общество - это другое. Вливаться в общество можно уже и в процессе жизни в стране, имхо. Gastarbaiter Повідомлень: 2188 З нами з: 26.02.18 Подякував: 604 раз. Подякували: 331 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 лип, 2022 11:45 beee написав: Всю жизнь учу английский.

Начал учить польский. Первое впечатление- лёгкий.

Но я не об этом.

Сколько лет нужно и сколько прочитанных книг, чтобы грамотно излагать мысли українською або російською.

Понятно, что посуду мыть- достаточно и базового уровня. Но хочется же быть человеком, а не макакой))

Человеку мало - простого удовлетворения потребностей. Ему нужно и пошутить и выразить чувства. Я уже молчу об искусстве. Всю жизнь учу английский.Начал учить польский. Первое впечатление- лёгкий.Но я не об этом.Сколько лет нужно и сколько прочитанных книг, чтобы грамотно излагать мысли українською або російською.Понятно, что посуду мыть- достаточно и базового уровня. Но хочется же быть человеком, а не макакой))Человеку мало - простого удовлетворения потребностей. Ему нужно и пошутить и выразить чувства. Я уже молчу об искусстве.

Тот, кто хочет, найдет 1000 возможностей. Тот, кто не хочет - найдет 1000 отговорок. Вот и все. Тот, кто хочет, найдет 1000 возможностей. Тот, кто не хочет - найдет 1000 отговорок. Вот и все. Gastarbaiter Повідомлень: 2188 З нами з: 26.02.18 Подякував: 604 раз. Подякували: 331 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 лип, 2022 11:48 современные макаки многое умеют beee написав: Но хочется же быть человеком, а не макакой))

Человеку мало - простого удовлетворения потребностей. Но хочется же быть человеком, а не макакой))Человеку мало - простого удовлетворения потребностей. vitaliian

Повідомлень: 13815 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2047 раз. Подякували: 2888 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 107108109110 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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