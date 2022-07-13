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stm написав:Уровень ожидаемой вашей з/п в Польше, знание польського и стоимость курсов/репетитора, стоимость мед.страховки на год, аренда+комунальные+страховка квартиры на случай потопа/пожара, дет.сад или школа лицей в год (если мы говорим о Европе, все местные платят вплоть до универа за детей, если хотят им хорошую работу и з/п), стоимость стоматологии, какие лекарства аналоги украинским Вы уже себе записали в блокноте, какой чек за еду в месяц у Вас будет выходить?
А давайте считать Для примера возьмем какого-нибудь специалиста в фин. отчетности/анализе.
Уровень ожидаемой вашей з/п в Польше
7000-10000 злотых на руки.
знание польського и стоимость курсов/репетитора
знание польского не требуется, но фирма может оплатить курсы
стоимость мед.страховки на год
оплачивает работодатель
аренда+комунальные
1500-2500 (не, ну можно и за 10000 жилье найти, разумеется). Работаете вы зачастую удаленно - так что пофиг где жить.
страховка квартиры на случай потопа/пожара
целых 60 злотых в год! ужос-ужос!
дет.сад
можно найти бесплатно (5 часов в день - дальше какая-то небольшая доплата). Можно найти и за 5000 злотых/мес. Как захотите.
школа лицей в год
аналогично детсаду. Хотите - отправляйте ребенка в обычную бесплатную школу. Хотите - ищите модную школу за кучу денег. Если ребенок учиться не хочет, то никакая платная школа не поможет, имхо. И наоборот.
стоимость стоматологии
тут не знаю, не обращался. Но точно это стоит не миллионы денег. Ну и не каждую неделю же вы зубы лечить ходите?
какие лекарства аналоги украинским Вы уже себе записали в блокноте
ох ё! Получите рецепт у врача и купите себе местные лекарства. Делов-то.
какой чек за еду в месяц у Вас будет выходить?
проесть больше 1000 злотых на человека - это нужно постараться еще.
adeges написав:С таким уровнем знания языка вы навсегда остаетесь чужим. Вы не понимаете в прямом и переносном смысле местных шуток про Шурика и Штирлица. И это напрямую влияет на профессиональный успех и карьеру.
Не нужно все мешать в одну кучу. Уровень языка для нормального выполнения работу - это одно. Уровень языка для полного вливания в общество - это другое. Вливаться в общество можно уже и в процессе жизни в стране, имхо.
beee написав:Всю жизнь учу английский. Начал учить польский. Первое впечатление- лёгкий. Но я не об этом. Сколько лет нужно и сколько прочитанных книг, чтобы грамотно излагать мысли українською або російською. Понятно, что посуду мыть- достаточно и базового уровня. Но хочется же быть человеком, а не макакой)) Человеку мало - простого удовлетворения потребностей. Ему нужно и пошутить и выразить чувства. Я уже молчу об искусстве.
Тот, кто хочет, найдет 1000 возможностей. Тот, кто не хочет - найдет 1000 отговорок. Вот и все.
2000евро на руки чистыми без знания языка Бигор, я поняла, слушайте Gastarbaiter и всё у Вас будет ок, но может быть как-нибудь потом и по другим обстоятельствам, я слишком сгущаю краски. И 60 злотых за годовую страховку тоже удачи в жизни...
2000евро на руки чистыми без знания языка Бигор, я поняла, слушайте Gastarbaiter и всё у Вас будет ок, но может быть как-нибудь потом и по другим обстоятельствам, я слишком сгущаю краски. И 60 злотых за годовую страховку тоже удачи в жизни...
Ну у меня так где-то и выйдет после налогов по моей специальности. Да и польский я знаю на начальном уровне.
adeges написав:Через год освоив голландский? Иллюзия. Сохраняется первые 3 месяца пребывания в стране. Про полгода, потом год. Полтора года до флуенси - это для 8-11 лет. Не 20
Вы серьезно полагаете, что для работы нужен свободный язык? Не, ну если работать писателем или синхронным переводчиком, то, конечно, да. Для обычной работы используется довольно таки ограниченный набор слов и выражений, который учится достаточно быстро. Ну и речь шла о людях, которым "надо", а не о тех, которые еще не определились с планами на будущее.
С таким уровнем знания языка вы навсегда остаетесь чужим. Вы не понимаете в прямом и переносном смысле местных шуток про Шурика и Штирлица. И это напрямую влияет на профессиональный успех и карьеру.
С разными людьми могут быть разные отношения. Нормально, если эмигранты общаются и строят отношения с себе подобными.Чем больше срок пребывания, тем дальше идет адаптация и ассимиляция. Даже более того, я уже приводил пример - знакомая уехала из Киева во взрослом возрасте, перед самым отъездом родила первого. В США закончила колледж и пошла работать в американскую финансовую компанию. Сознательно оградила себя от всего русскоязычного за исключением семьи. Она сейчас с трудом читает по русски и совсем не пищет.
beee написав:Да не выучите вы язык нормально. Так и будете: моя твоя арбайтен до конца жизни. Там своих безработных с двумя дипломами навалом. Кому вы там нужны. Ну или мы. Если ехать, то исключительно со своей идеей. Об этом десятки экспатов говорят
Знакомая 45 лет 3 месяца днями на пролёт учит немецкий в школе. Нифига)
Я так понимаю, вы лично никаких языков не учли и в иной языковой среде не работали, а опираетесь на истории других людей? Даю подсказку: нормально не нужно, нужен минимум для конкретной работы. Вы думаете я могу на все темы на английском поговорить? Или понимаю слова в польском рэпе? Вот опять эти мантры: "кому мы там нужны?", "своих безработных с дипломами хватает". Ну, насильно ведь никто никого не заставляет! Ни язык учить, ни работу с лучшими условиями работать. ПС. Уровень А2 спокойно берется за год спокойных занятий, в качестве хобби и в другой стране. Интенсив + ежедневный контакт с языком + понимание того, что от этого зависит твой доход и уровень жизни - уверен, что я за 3-4 месяца осилил бы.
Всю жизнь учу английский. Начал учить польский. Первое впечатление- лёгкий. Но я не об этом. Сколько лет нужно и сколько прочитанных книг, чтобы грамотно излагать мысли українською або російською. Понятно, что посуду мыть- достаточно и базового уровня. Но хочется же быть человеком, а не макакой)) Человеку мало - простого удовлетворения потребностей. Ему нужно и пошутить и выразить чувства. Я уже молчу об искусстве.
Вопрос мотивации и упорства. До 2016 года я не знал и десятка слов на Инглише. В к концу 2018 я прочел 4 книги среди которых Марк Твен и Конан Дойл.