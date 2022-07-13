RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 108109110111>
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 11:40

  stm написав:Уровень ожидаемой вашей з/п в Польше, знание польського и стоимость курсов/репетитора, стоимость мед.страховки на год, аренда+комунальные+страховка квартиры на случай потопа/пожара, дет.сад или школа лицей в год (если мы говорим о Европе, все местные платят вплоть до универа за детей, если хотят им хорошую работу и з/п), стоимость стоматологии, какие лекарства аналоги украинским Вы уже себе записали в блокноте, какой чек за еду в месяц у Вас будет выходить?

А давайте считать :mrgreen: Для примера возьмем какого-нибудь специалиста в фин. отчетности/анализе.
Уровень ожидаемой вашей з/п в Польше
7000-10000 злотых на руки.
знание польського и стоимость курсов/репетитора
знание польского не требуется, но фирма может оплатить курсы
стоимость мед.страховки на год
оплачивает работодатель
аренда+комунальные
1500-2500 (не, ну можно и за 10000 жилье найти, разумеется). Работаете вы зачастую удаленно - так что пофиг где жить.
страховка квартиры на случай потопа/пожара
целых 60 злотых в год! ужос-ужос!
дет.сад
можно найти бесплатно (5 часов в день - дальше какая-то небольшая доплата). Можно найти и за 5000 злотых/мес. Как захотите.
школа лицей в год
аналогично детсаду. Хотите - отправляйте ребенка в обычную бесплатную школу. Хотите - ищите модную школу за кучу денег. Если ребенок учиться не хочет, то никакая платная школа не поможет, имхо. И наоборот.
стоимость стоматологии
тут не знаю, не обращался. Но точно это стоит не миллионы денег. Ну и не каждую неделю же вы зубы лечить ходите?
какие лекарства аналоги украинским Вы уже себе записали в блокноте
ох ё! Получите рецепт у врача и купите себе местные лекарства. Делов-то.
какой чек за еду в месяц у Вас будет выходить?
проесть больше 1000 злотых на человека - это нужно постараться еще.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 2189
З нами з: 26.02.18
Подякував: 604 раз.
Подякували: 334 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 11:43

  adeges написав:С таким уровнем знания языка вы навсегда остаетесь чужим. Вы не понимаете в прямом и переносном смысле местных шуток про Шурика и Штирлица. И это напрямую влияет на профессиональный успех и карьеру.

Не нужно все мешать в одну кучу. Уровень языка для нормального выполнения работу - это одно. Уровень языка для полного вливания в общество - это другое. Вливаться в общество можно уже и в процессе жизни в стране, имхо.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 2189
З нами з: 26.02.18
Подякував: 604 раз.
Подякували: 334 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 11:45

  beee написав:Всю жизнь учу английский.
Начал учить польский. Первое впечатление- лёгкий.
Но я не об этом.
Сколько лет нужно и сколько прочитанных книг, чтобы грамотно излагать мысли українською або російською.
Понятно, что посуду мыть- достаточно и базового уровня. Но хочется же быть человеком, а не макакой))
Человеку мало - простого удовлетворения потребностей. Ему нужно и пошутить и выразить чувства. Я уже молчу об искусстве.

Тот, кто хочет, найдет 1000 возможностей. Тот, кто не хочет - найдет 1000 отговорок. Вот и все.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 2189
З нами з: 26.02.18
Подякував: 604 раз.
Подякували: 334 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 11:48

современные макаки многое знают и умеют

  beee написав: Но хочется же быть человеком, а не макакой))
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13829
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2050 раз.
Подякували: 2888 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 19:51

  Gastarbaiter написав:
Уровень ожидаемой вашей з/п в Польше
7000-10000 злотых на руки.

2000евро на руки чистыми без знания языка ;) Бигор, я поняла, слушайте Gastarbaiter и всё у Вас будет ок, но может быть как-нибудь потом и по другим обстоятельствам, я слишком сгущаю краски. И 60 злотых за годовую страховку тоже удачи в жизни...
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3452
З нами з: 04.03.15
Подякував: 71 раз.
Подякували: 575 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 20:15

  stm написав:
  Gastarbaiter написав:
Уровень ожидаемой вашей з/п в Польше
7000-10000 злотых на руки.

2000евро на руки чистыми без знания языка ;) Бигор, я поняла, слушайте Gastarbaiter и всё у Вас будет ок, но может быть как-нибудь потом и по другим обстоятельствам, я слишком сгущаю краски. И 60 злотых за годовую страховку тоже удачи в жизни...

Ну у меня так где-то и выйдет после налогов по моей специальности. Да и польский я знаю на начальном уровне.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6345
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1033 раз.
Подякували: 1368 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 20:25

  adeges написав:
  Gastarbaiter написав:
  adeges написав:Через год освоив голландский? Иллюзия. Сохраняется первые 3 месяца пребывания в стране. Про полгода, потом год. Полтора года до флуенси - это для 8-11 лет. Не 20

Вы серьезно полагаете, что для работы нужен свободный язык? Не, ну если работать писателем или синхронным переводчиком, то, конечно, да. Для обычной работы используется довольно таки ограниченный набор слов и выражений, который учится достаточно быстро. Ну и речь шла о людях, которым "надо", а не о тех, которые еще не определились с планами на будущее.


С таким уровнем знания языка вы навсегда остаетесь чужим. Вы не понимаете в прямом и переносном смысле местных шуток про Шурика и Штирлица. И это напрямую влияет на профессиональный успех и карьеру.

С разными людьми могут быть разные отношения.
Нормально, если эмигранты общаются и строят отношения с себе подобными.Чем больше срок пребывания, тем дальше идет адаптация и ассимиляция.
Даже более того, я уже приводил пример - знакомая уехала из Киева во взрослом возрасте, перед самым отъездом родила первого. В США закончила колледж и пошла работать в американскую финансовую компанию. Сознательно оградила себя от всего русскоязычного за исключением семьи. Она сейчас с трудом читает по русски и совсем не пищет.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13443
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7020 раз.
Подякували: 4081 раз.
 
Профіль
3
3
1
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 20:30

  beee написав:
  Gastarbaiter написав:
  beee написав:Да не выучите вы язык нормально. Так и будете: моя твоя арбайтен до конца жизни.
Там своих безработных с двумя дипломами навалом.
Кому вы там нужны. Ну или мы.
Если ехать, то исключительно со своей идеей. Об этом десятки экспатов говорят

Знакомая 45 лет 3 месяца днями на пролёт учит немецкий в школе. Нифига)

Я так понимаю, вы лично никаких языков не учли и в иной языковой среде не работали, а опираетесь на истории других людей? Даю подсказку: нормально не нужно, нужен минимум для конкретной работы. Вы думаете я могу на все темы на английском поговорить? Или понимаю слова в польском рэпе?
Вот опять эти мантры: "кому мы там нужны?", "своих безработных с дипломами хватает". Ну, насильно ведь никто никого не заставляет! Ни язык учить, ни работу с лучшими условиями работать.
ПС. Уровень А2 спокойно берется за год спокойных занятий, в качестве хобби и в другой стране. Интенсив + ежедневный контакт с языком + понимание того, что от этого зависит твой доход и уровень жизни - уверен, что я за 3-4 месяца осилил бы.

Всю жизнь учу английский.
Начал учить польский. Первое впечатление- лёгкий.
Но я не об этом.
Сколько лет нужно и сколько прочитанных книг, чтобы грамотно излагать мысли українською або російською.
Понятно, что посуду мыть- достаточно и базового уровня. Но хочется же быть человеком, а не макакой))
Человеку мало - простого удовлетворения потребностей. Ему нужно и пошутить и выразить чувства. Я уже молчу об искусстве.


Вопрос мотивации и упорства.
До 2016 года я не знал и десятка слов на Инглише.
В к концу 2018 я прочел 4 книги среди которых Марк Твен и Конан Дойл.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13443
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7020 раз.
Подякували: 4081 раз.
 
Профіль
3
3
1
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 20:46

  stm написав:
  Gastarbaiter написав:
Уровень ожидаемой вашей з/п в Польше
7000-10000 злотых на руки.

2000евро на руки чистыми без знания языка ;)

Та может и 4 000 евро быть, и 10 000. Все зависит от того, как быстро вы сможете гипсокартон крутить :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 2189
З нами з: 26.02.18
Подякував: 604 раз.
Подякували: 334 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 20:55

  Gastarbaiter написав:
  Gastarbaiter написав:
Уровень ожидаемой вашей з/п в Польше
7000-10000 злотых на руки.

Та может и 4 000 евро быть, и 10 000. Все зависит от того, как быстро вы сможете гипсокартон крутить :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Круче мексов гипсокартонщиков нет:
https://youtu.be/L2BlreF8hds
Bolt
 
Повідомлень: 1224
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 108109110111>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.