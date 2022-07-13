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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 108109110111
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 21:35

  vladimir07 написав:
  beee написав:Всю жизнь учу английский.


А для каких целей лендлордам английский ?

Люди, у которых есть недвижимость и они её сдают, помимо своей основной деятельности, что логично, не учат языки?
Мне искренне интересна логика вопроса
beee
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