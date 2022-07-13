Люди, у которых есть недвижимость и они её сдают, помимо своей основной деятельности, что логично, не учат языки?
Мне искренне интересна логика вопроса
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 13 лип, 2022 21:35
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