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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 13 лип, 2022 21:35
vladimir07 написав:
beee написав:
Всю жизнь учу английский.
А для каких целей лендлордам английский ?
Люди, у которых есть недвижимость и они её сдают, помимо своей основной деятельности, что логично, не учат языки?
Мне искренне интересна логика вопроса
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Додано: Сер 13 лип, 2022 22:42
beee написав: vladimir07 написав:
beee написав:
Всю жизнь учу английский.
А для каких целей лендлордам английский ?
Люди, у которых есть недвижимость и они её сдают, помимо своей основной деятельности, что логично, не учат языки?
Мне искренне интересна логика вопроса
Подразумевались лендлорды, т.е. те кто имеет ощутимые поступления от аренды по сравнению со среднестатистическими доходами.)
Нет, я не говорю / не считаю, что это логично. Человек может учить языки как хобби или чтобы мозги как-то нагружать. Поэтому интересно куда вы тот английский применяете если применяете.
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Додано: Сер 13 лип, 2022 22:59
antey1969 написав:
Лично знаю такую семейную пару в Германии. Живут вместе уже лет пять, двое детей. Немец абсолютно не понимает русский, жена намедни завалила А2.
Но как-то живут. Барышня пожимает плечами и не расстраивается, типа нафиг ей этот немецкий не нужен.
Борщі варить, хату прибирає ... домогосподарка за малі гроші, всіх все влаштовує, і німець ситий, і баришня забезпечена.
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Додано: Сер 13 лип, 2022 23:06
Wisznia2021 написав: antey1969 написав:
Но до конца августа время еще есть. После этого дети за рубежом пойдут в школы (с этим строго) и вероятность события тут же начнет таять не по дням, а по часам.
Кстати, ЕС уже потихоньку включается в борьбу за нашу рабочую силу.
Для начала готовят признание наших водительских удостоверений(общее решение уже есть, идет оформление местными бюрократами). Практически перестали требовать апостили документов об образовании и квалификации.
ЕС быстро смекнул, что это не волна сирийцев, а нечто иное. Более работоспособные и образованные.
1. "Дети пойдут в школу"- пока только учить язык. Но язык они хватают быстро.
2. Признание водительских прав- я в шоке-неужели в Европе не понимают, какое количество "зайцевых" и " омельченко" сразу появится на дорогах. Я надеюсь, что этого все- таки не дойдет. Плюс, это очень несправедливо ко всем остальным.
3. Апостили дипломов, думаю, всегда были ни к чему- работодателей наши дипломы не интересуют. Лишняя бумажка и выброшенные деньги. Возможно, понадобиться только для организации школ для наших или в чем- то похожем, чисто, для украинцев.
Хіба через півроку не потрібно отримати місцеві права?
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Додано: Сер 13 лип, 2022 23:08
Wisznia2021 написав:
К чему это все- в Украине с доходом в 2 тис евро очень неплохо жилось, можно было закрывать глаза на все остальное. Здесь получить такой же уровень жизни можно с зарплатой, примерно, 5 тыс( пусть, грязными). Какой путь надо пройти от беженца до такой зарплаты? И сколько это займет времени? Особенно, если Германия даст только удочку вместо рыбы?
там 2К євро, це рівень прихованої бідності, тому і економія на всьому, на чому тільки можна
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Додано: Сер 13 лип, 2022 23:24
BIGor написав: Wisznia2021 написав:
К чему это все- в Украине с доходом в 2 тис евро очень неплохо жилось
, можно было закрывать глаза на все остальное. Здесь получить такой же уровень жизни можно с зарплатой, примерно, 5 тыс( пусть, грязными). Какой путь надо пройти от беженца до такой зарплаты? И сколько это займет времени? Особенно, если Германия даст только удочку вместо рыбы?
Ну 2 куе это неплохо для жизни в Украине в селе или пгт каком-то, для Киева - это очень маленькие доходы для нормальной жизни. Поэтому из Киева и уехал.
Тернопіль смт. чи село?
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Додано: Сер 13 лип, 2022 23:33
Примат написав: BIGor написав: Wisznia2021 написав:
К чему это все- в Украине с доходом в 2 тис евро очень неплохо жилось
, можно было закрывать глаза на все остальное. Здесь получить такой же уровень жизни можно с зарплатой, примерно, 5 тыс( пусть, грязными). Какой путь надо пройти от беженца до такой зарплаты? И сколько это займет времени? Особенно, если Германия даст только удочку вместо рыбы?
Ну 2 куе это неплохо для жизни в Украине в селе или пгт каком-то, для Киева - это очень маленькие доходы для нормальной жизни. Поэтому из Киева и уехал.
в Киеве всё намного дешевле, начиная от квартплаты и заканчивая продуктами на рынке и товарами в магазинах. В селах, райцентрах, все цены выше Киева. Поэтому и переехал в Киев.
Живете на ж.д. вокзалі, чи під мостом в коробці з під холодильника?
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Додано: Сер 13 лип, 2022 23:36
Faceless написав: BIGor написав: Примат написав:
в Киеве всё намного дешевле, начиная от квартплаты и заканчивая продуктами на рынке и товарами в магазинах. В селах, райцентрах, все цены выше Киева. Поэтому и переехал в Киев.
Хорошая 2к до войны в обл. центре 40 куе, Киев 140 куе. Аренда туда же. Товары из АТБ в разных магазинах разные - где дешевле аренда - там ниже цены.
Да, если есть свое жилье, то и в Вене будет неплохо жить.
От тільки те, що в Києві 140 к
, на два рівні вище за те, що можна в облцентрі взяти за 40к. Варто порівнювати порівнюване
ТТ чи Тетріс?
Кавалірки в Києві ще недавно можна 10..11куе під інвестицію, і ще половину потім на (євро)ремонт
В обл. центрі, якщо і знайти, подібне, то 8..10куе і то в общагах, а не новобуд.
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Додано: Сер 13 лип, 2022 23:45
zerocool написав:
Верховна Рада опублікувала проєкт Закону про особливий статус громадян Польщі в Україні
У разі прийняття законопроєкту №7550 "Про встановлення правових та соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України" поляки зможуть:
- 18 місяців вільно перебувати на території України з миті набуття його чинності
- отримати карту платника податків
- працевлаштовуватися на правах рівних з українцями
- право на соціальну допомогу від держави
- право на ведення бізнесу на тих же умовах, що й для громадян України
- право на безоплатне здобуття освіти в українських закладах
- право працювати в медичній та науковій сфері без додаткових підтверджень кваліфікації
НАМ НЄ НУЖНИ НАХЛЄБНІКІ ІЗ ЄВРОСОЮЗА
- право отримати повістку до воєнкомата в кафе, АТБ, косцьолі,
- право отримати приліт ракети,
- право бути обмеженим в переміщенні,
- право бути позбавленим інших прав,
- право отримати заборону на вивід коштів безготівковій формі,
- право отримати заблоковані валютні кошти в банку, або повернуті по оф. курсу що на 35% нижче ринкового,
- і ще багато чого цікавого
Краще би філіпінок навезли
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