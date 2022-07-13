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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 108109110111 Додано: Сер 13 лип, 2022 21:35 vladimir07 написав: beee написав: Всю жизнь учу английский.

Всю жизнь учу английский.



А для каких целей лендлордам английский ? А для каких целей лендлордам английский ?

Люди, у которых есть недвижимость и они её сдают, помимо своей основной деятельности, что логично, не учат языки?

Мне искренне интересна логика вопроса Люди, у которых есть недвижимость и они её сдают, помимо своей основной деятельности, что логично, не учат языки?Мне искренне интересна логика вопроса beee

Повідомлень: 620 З нами з: 26.11.19 Подякував: 52 раз. Подякували: 155 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 лип, 2022 22:42 beee написав: vladimir07 написав: beee написав: Всю жизнь учу английский.

Всю жизнь учу английский.

А для каких целей лендлордам английский ? А для каких целей лендлордам английский ?

Люди, у которых есть недвижимость и они её сдают, помимо своей основной деятельности, что логично, не учат языки?

Мне искренне интересна логика вопроса Люди, у которых есть недвижимость и они её сдают, помимо своей основной деятельности, что логично, не учат языки?Мне искренне интересна логика вопроса

Подразумевались лендлорды, т.е. те кто имеет ощутимые поступления от аренды по сравнению со среднестатистическими доходами.)

Нет, я не говорю / не считаю, что это логично. Человек может учить языки как хобби или чтобы мозги как-то нагружать. Поэтому интересно куда вы тот английский применяете если применяете. Подразумевались лендлорды, т.е. те кто имеет ощутимые поступления от аренды по сравнению со среднестатистическими доходами.)Нет, я не говорю / не считаю, что это логично. Человек может учить языки как хобби или чтобы мозги как-то нагружать. Поэтому интересно куда вы тот английский применяете если применяете. vladimir07 Повідомлень: 1668 З нами з: 30.01.14 Подякував: 49 раз. Подякували: 120 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 лип, 2022 22:53 BIGor написав: Ну у меня так где-то и выйдет после налогов по моей специальности. Да и польский я знаю на начальном уровне. Ну у меня так где-то и выйдет после налогов по моей специальности. Да и польский я знаю на начальном уровне.

Верю, особенно после слов аренда в 600 - дорого Верю, особенно после слов аренда в 600 - дорого stm

Повідомлень: 3453 З нами з: 04.03.15 Подякував: 71 раз. Подякували: 575 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 лип, 2022 22:59 antey1969 написав: Лично знаю такую семейную пару в Германии. Живут вместе уже лет пять, двое детей. Немец абсолютно не понимает русский, жена намедни завалила А2.

Но как-то живут. Барышня пожимает плечами и не расстраивается, типа нафиг ей этот немецкий не нужен. Лично знаю такую семейную пару в Германии. Живут вместе уже лет пять, двое детей. Немец абсолютно не понимает русский, жена намедни завалила А2.Но как-то живут. Барышня пожимает плечами и не расстраивается, типа нафиг ей этот немецкий не нужен.

Борщі варить, хату прибирає ... домогосподарка за малі гроші, всіх все влаштовує, і німець ситий, і баришня забезпечена. Борщі варить, хату прибирає ... домогосподарка за малі гроші, всіх все влаштовує, і німець ситий, і баришня забезпечена. flyman

Повідомлень: 29150 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1411 раз. Подякували: 2509 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 лип, 2022 23:06 Wisznia2021 написав: antey1969 написав: Но до конца августа время еще есть. После этого дети за рубежом пойдут в школы (с этим строго) и вероятность события тут же начнет таять не по дням, а по часам.

Кстати, ЕС уже потихоньку включается в борьбу за нашу рабочую силу.

Для начала готовят признание наших водительских удостоверений(общее решение уже есть, идет оформление местными бюрократами). Практически перестали требовать апостили документов об образовании и квалификации.

ЕС быстро смекнул, что это не волна сирийцев, а нечто иное. Более работоспособные и образованные. Но до конца августа время еще есть. После этого дети за рубежом пойдут в школы (с этим строго) и вероятность события тут же начнет таять не по дням, а по часам.Кстати, ЕС уже потихоньку включается в борьбу за нашу рабочую силу.Для начала готовят признание наших водительских удостоверений(общее решение уже есть, идет оформление местными бюрократами). Практически перестали требовать апостили документов об образовании и квалификации.ЕС быстро смекнул, что это не волна сирийцев, а нечто иное. Более работоспособные и образованные.

1. "Дети пойдут в школу"- пока только учить язык. Но язык они хватают быстро.

2. Признание водительских прав- я в шоке-неужели в Европе не понимают, какое количество "зайцевых" и " омельченко" сразу появится на дорогах. Я надеюсь, что этого все- таки не дойдет. Плюс, это очень несправедливо ко всем остальным.

3. Апостили дипломов, думаю, всегда были ни к чему- работодателей наши дипломы не интересуют. Лишняя бумажка и выброшенные деньги. Возможно, понадобиться только для организации школ для наших или в чем- то похожем, чисто, для украинцев. 1. "Дети пойдут в школу"- пока только учить язык. Но язык они хватают быстро.2. Признание водительских прав- я в шоке-неужели в Европе не понимают, какое количество "зайцевых" и " омельченко" сразу появится на дорогах. Я надеюсь, что этого все- таки не дойдет. Плюс, это очень несправедливо ко всем остальным.3. Апостили дипломов, думаю, всегда были ни к чему- работодателей наши дипломы не интересуют. Лишняя бумажка и выброшенные деньги. Возможно, понадобиться только для организации школ для наших или в чем- то похожем, чисто, для украинцев.

Хіба через півроку не потрібно отримати місцеві права? Хіба через півроку не потрібно отримати місцеві права? flyman

Повідомлень: 29150 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1411 раз. Подякували: 2509 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 лип, 2022 23:08 Wisznia2021 написав: К чему это все- в Украине с доходом в 2 тис евро очень неплохо жилось, можно было закрывать глаза на все остальное. Здесь получить такой же уровень жизни можно с зарплатой, примерно, 5 тыс( пусть, грязными). Какой путь надо пройти от беженца до такой зарплаты? И сколько это займет времени? Особенно, если Германия даст только удочку вместо рыбы? К чему это все- в Украине с доходом в 2 тис евро очень неплохо жилось, можно было закрывать глаза на все остальное. Здесь получить такой же уровень жизни можно с зарплатой, примерно, 5 тыс( пусть, грязными). Какой путь надо пройти от беженца до такой зарплаты? И сколько это займет времени? Особенно, если Германия даст только удочку вместо рыбы?

там 2К євро, це рівень прихованої бідності, тому і економія на всьому, на чому тільки можна там 2К євро, це рівень прихованої бідності, тому і економія на всьому, на чому тільки можна flyman

Повідомлень: 29150 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1411 раз. Подякували: 2509 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 лип, 2022 23:24 BIGor написав: Wisznia2021 написав: К чему это все- в Украине с доходом в 2 тис евро очень неплохо жилось, можно было закрывать глаза на все остальное. Здесь получить такой же уровень жизни можно с зарплатой, примерно, 5 тыс( пусть, грязными). Какой путь надо пройти от беженца до такой зарплаты? И сколько это займет времени? Особенно, если Германия даст только удочку вместо рыбы? К чему это все-, можно было закрывать глаза на все остальное. Здесь получить такой же уровень жизни можно с зарплатой, примерно, 5 тыс( пусть, грязными). Какой путь надо пройти от беженца до такой зарплаты? И сколько это займет времени? Особенно, если Германия даст только удочку вместо рыбы?

Ну 2 куе это неплохо для жизни в Украине в селе или пгт каком-то, для Киева - это очень маленькие доходы для нормальной жизни. Поэтому из Киева и уехал. Ну 2 куе это неплохо для жизни в Украине в селе или пгт каком-то, для Киева - это очень маленькие доходы для нормальной жизни. Поэтому из Киева и уехал.

Тернопіль смт. чи село? Тернопіль смт. чи село? flyman

Повідомлень: 29150 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1411 раз. Подякували: 2509 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 лип, 2022 23:33 Примат написав: BIGor написав: Wisznia2021 написав: К чему это все- в Украине с доходом в 2 тис евро очень неплохо жилось, можно было закрывать глаза на все остальное. Здесь получить такой же уровень жизни можно с зарплатой, примерно, 5 тыс( пусть, грязными). Какой путь надо пройти от беженца до такой зарплаты? И сколько это займет времени? Особенно, если Германия даст только удочку вместо рыбы? К чему это все-, можно было закрывать глаза на все остальное. Здесь получить такой же уровень жизни можно с зарплатой, примерно, 5 тыс( пусть, грязными). Какой путь надо пройти от беженца до такой зарплаты? И сколько это займет времени? Особенно, если Германия даст только удочку вместо рыбы?

Ну 2 куе это неплохо для жизни в Украине в селе или пгт каком-то, для Киева - это очень маленькие доходы для нормальной жизни. Поэтому из Киева и уехал. Ну 2 куе это неплохо для жизни в Украине в селе или пгт каком-то, для Киева - это очень маленькие доходы для нормальной жизни. Поэтому из Киева и уехал.

в Киеве всё намного дешевле, начиная от квартплаты и заканчивая продуктами на рынке и товарами в магазинах. В селах, райцентрах, все цены выше Киева. Поэтому и переехал в Киев. в Киеве всё намного дешевле, начиная от квартплаты и заканчивая продуктами на рынке и товарами в магазинах. В селах, райцентрах, все цены выше Киева. Поэтому и переехал в Киев.

Живете на ж.д. вокзалі, чи під мостом в коробці з під холодильника? Живете на ж.д. вокзалі, чи під мостом в коробці з під холодильника? flyman

Повідомлень: 29150 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1411 раз. Подякували: 2509 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 лип, 2022 23:36 Faceless написав: BIGor написав: Примат написав: в Киеве всё намного дешевле, начиная от квартплаты и заканчивая продуктами на рынке и товарами в магазинах. В селах, райцентрах, все цены выше Киева. Поэтому и переехал в Киев. в Киеве всё намного дешевле, начиная от квартплаты и заканчивая продуктами на рынке и товарами в магазинах. В селах, райцентрах, все цены выше Киева. Поэтому и переехал в Киев.

Хорошая 2к до войны в обл. центре 40 куе, Киев 140 куе. Аренда туда же. Товары из АТБ в разных магазинах разные - где дешевле аренда - там ниже цены.

Да, если есть свое жилье, то и в Вене будет неплохо жить. Хорошая 2к до войны в обл. центре 40 куе, Киев 140 куе. Аренда туда же. Товары из АТБ в разных магазинах разные - где дешевле аренда - там ниже цены.Да, если есть свое жилье, то и в Вене будет неплохо жить. От тільки те, що в Києві 140 к, на два рівні вище за те, що можна в облцентрі взяти за 40к. Варто порівнювати порівнюване От тільки те,, на два рівні вище за те, що можна в облцентрі взяти за 40к. Варто порівнювати порівнюване

ТТ чи Тетріс?

Кавалірки в Києві ще недавно можна 10..11куе під інвестицію, і ще половину потім на (євро)ремонт



В обл. центрі, якщо і знайти, подібне, то 8..10куе і то в общагах, а не новобуд. ТТ чи Тетріс?Кавалірки в Києві ще недавно можна 10..11куе під інвестицію, і ще половину потім на (євро)ремонтВ обл. центрі, якщо і знайти, подібне, то 8..10куе і то в общагах, а не новобуд. flyman

Повідомлень: 29150 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1411 раз. Подякували: 2509 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 лип, 2022 23:45 zerocool написав: Верховна Рада опублікувала проєкт Закону про особливий статус громадян Польщі в Україні



У разі прийняття законопроєкту №7550 "Про встановлення правових та соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України" поляки зможуть:



- 18 місяців вільно перебувати на території України з миті набуття його чинності

- отримати карту платника податків

- працевлаштовуватися на правах рівних з українцями

- право на соціальну допомогу від держави

- право на ведення бізнесу на тих же умовах, що й для громадян України

- право на безоплатне здобуття освіти в українських закладах

- право працювати в медичній та науковій сфері без додаткових підтверджень кваліфікації



НАМ НЄ НУЖНИ НАХЛЄБНІКІ ІЗ ЄВРОСОЮЗА НАМ НЄ НУЖНИ НАХЛЄБНІКІ ІЗ ЄВРОСОЮЗА

- право отримати повістку до воєнкомата в кафе, АТБ, косцьолі,

- право отримати приліт ракети,

- право бути обмеженим в переміщенні,

- право бути позбавленим інших прав,

- право отримати заборону на вивід коштів безготівковій формі,

- право отримати заблоковані валютні кошти в банку, або повернуті по оф. курсу що на 35% нижче ринкового,

- і ще багато чого цікавого



Краще би філіпінок навезли - право отримати повістку до воєнкомата в кафе, АТБ, косцьолі,- право отримати приліт ракети,- право бути обмеженим в переміщенні,- право бути позбавленим інших прав,- право отримати заборону на вивід коштів безготівковій формі,- право отримати заблоковані валютні кошти в банку, або повернуті по оф. курсу що на 35% нижче ринкового,- і ще багато чого цікавогоКраще би філіпінок навезли flyman

Повідомлень: 29150 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1411 раз. Подякували: 2509 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 108109110111 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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