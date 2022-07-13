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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 лип, 2022 00:17
flyman написав:
Хіба через півроку не потрібно отримати місцеві права?
ЕС уже принял, что на украинцев не распространяется.
Германия уже готовит соответствующие правки.
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antey1969
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Додано: Чет 14 лип, 2022 00:21
BIGor написав: stm написав: BIGor написав:
Абсолютные цифры ничего не означают, у нас очень дорогая стоматология, как-то за лечение зубов выложил 1,5 киевских ЗП, при том что лечил у себя в провинции (кстати многие киевляне туда ездят и подымают местным цены на стоматологию).
Да и глупо говорить что у нас 1000 грн. цена, разве что лечитесь в гос. районной поликлинике и ставите советские цементные пломбы. Норм. врачи используют импортное оборудование и импортные материалы.
Эти цифры в отношении зарплат так же улетают в космос. Бигор, Вы и девочка-менеджер одного поля ягоды, вообще оторваны от общей специфики стоимости жизни. Несмотря на стоимость мивины, стоимость питания в Польше такая же как в Украине, стоимость услуг, которые Вы ещё пытаетесь прощупать без страховки вообще космос. Пример Праги стоимость квартиры минимум 13000крон, коммунальные 4500крон до подорожания газа. Условная девочка на складе чистыми 18500крон. Удачи ей в светлом и радостном будущем. Условная девочка в коммуналке от склада будет платить 4000крон за комнату или даже койкоместо. Таким именно образом они покупают и строят дома в условном Тернополе где нет работы. И не надо розовых соплей как дешева мивина. Тяжёлый труд и утеснения и квартира в Тернополе, но не Праге. Точка.
Конечно ничего не знаю о стоимости жизни зарубежом
Классно мне Вы прописали судьбу - доживать в бедности в угасаещем Тернополе... Мы тут обсуждаем как вырваться из этого.
Если честно, Вы мало понимаете мои доходы, суму аренды, мои расходы - так что вообще не понимаю, как такие страшные для меня выводы сделали. Мивина, бедность, Тернополь...
він настільки угасающий, як і "загнивающий капіталізм в США",
тільки реальність інша
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flyman
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Додано: Чет 14 лип, 2022 00:28
stm написав: BIGor написав:
Конечно ничего не знаю о стоимости жизни зарубежом
Классно мне Вы прописали судьбу - доживать в бедности в угасаещем Тернополе... Мы тут обсуждаем как вырваться из этого.
Если честно, Вы мало понимаете мои доходы, суму аренды, мои расходы - так что вообще не понимаю, как такие страшные для меня выводы сделали. Мивина, бедность, Тернополь...
Уровень ожидаемой вашей з/п в Польше, знание польського и стоимость курсов/репетитора, стоимость мед.страховки на год, аренда+комунальные+страховка квартиры на случай потопа/пожара, дет.сад или школа лицей в год (если мы говорим о Европе, все местные платят вплоть до универа за детей, если хотят им хорошую работу и з/п), стоимость стоматологии, какие лекарства аналоги украинским Вы уже себе записали в блокноте, какой чек за еду в месяц у Вас будет выходить?
Покажите мне что Вы практически заботитесь о своем светлом будущем. Налоги в стране которые Вы будете платить как Селф иплоер, затраты которые возникнут при этом, до каких сроков подача отчётов, юридическая ответственность возникающая за что-то. Какими законодательными актами регулируется ваше пребывание, в какие сроки, какие документы и на какие сроки выдаётся первое, потом второе ВНЖ.
Как видите ни слова о мивине и Тернополе, но если список вопросов останется без ответов долго, квартира в Тернополе - это хороший, позитивный результат деятельности, если прогулять финансы , то можно и без неё остаться
як практик, скажу, що в 2015..2017 Польщі жив на 900..1000 ($250)злотих в місяць, на все про все, в тому числі і на оренду кімнати/кавалірки, комуналь, проїзд і харчування
а в Україні в 2017 5600 грн ($200), поки не обжив цоколь, потім вистачало і $100, так як оренда відпала.
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flyman
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