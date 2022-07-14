|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Чет 14 лип, 2022 00:28
stm написав: BIGor написав:
Конечно ничего не знаю о стоимости жизни зарубежом
Классно мне Вы прописали судьбу - доживать в бедности в угасаещем Тернополе... Мы тут обсуждаем как вырваться из этого.
Если честно, Вы мало понимаете мои доходы, суму аренды, мои расходы - так что вообще не понимаю, как такие страшные для меня выводы сделали. Мивина, бедность, Тернополь...
Уровень ожидаемой вашей з/п в Польше, знание польського и стоимость курсов/репетитора, стоимость мед.страховки на год, аренда+комунальные+страховка квартиры на случай потопа/пожара, дет.сад или школа лицей в год (если мы говорим о Европе, все местные платят вплоть до универа за детей, если хотят им хорошую работу и з/п), стоимость стоматологии, какие лекарства аналоги украинским Вы уже себе записали в блокноте, какой чек за еду в месяц у Вас будет выходить?
Покажите мне что Вы практически заботитесь о своем светлом будущем. Налоги в стране которые Вы будете платить как Селф иплоер, затраты которые возникнут при этом, до каких сроков подача отчётов, юридическая ответственность возникающая за что-то. Какими законодательными актами регулируется ваше пребывание, в какие сроки, какие документы и на какие сроки выдаётся первое, потом второе ВНЖ.
Как видите ни слова о мивине и Тернополе, но если список вопросов останется без ответов долго, квартира в Тернополе - это хороший, позитивный результат деятельности, если прогулять финансы , то можно и без неё остаться
як практик, скажу, що в 2015..2017 Польщі жив на 900..1000 ($250)злотих в місяць, на все про все, в тому числі і на оренду кімнати/кавалірки, комуналь, проїзд і харчування
а в Україні в 2017 5600 грн ($200), поки не обжив цоколь, потім вистачало і $100, так як оренда відпала.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 29150
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1411 раз.
- Подякували: 2509 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 14 лип, 2022 08:37
beee написав:
vladimir07 написав: beee написав:
Всю жизнь учу английский.
А для каких целей лендлордам английский ?
Люди, у которых есть недвижимость и они её сдают, помимо своей основной деятельности, что логично, не учат языки?
Мне искренне интересна логика вопроса
Подразумевались лендлорды, т.е. те кто имеет ощутимые поступления от аренды по сравнению со среднестатистическими доходами.)
Нет, я не говорю / не считаю, что это логично. Человек может учить языки как хобби или чтобы мозги как-то нагружать. Поэтому интересно куда вы тот английский применяете если применяете.
На Лендлордизме не заработать.
Нужно минимум 5 дорогих квартир. Это же временная вынужденая мера, пока продаж нет
-
beee
-
-
- Повідомлень: 622
- З нами з: 26.11.19
- Подякував: 52 раз.
- Подякували: 154 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 14 лип, 2022 08:42
flyman написав: BIGor написав:
Конечно ничего не знаю о стоимости жизни зарубежом
Классно мне Вы прописали судьбу - доживать в бедности в угасаещем Тернополе... Мы тут обсуждаем как вырваться из этого.
Если честно, Вы мало понимаете мои доходы, суму аренды, мои расходы - так что вообще не понимаю, как такие страшные для меня выводы сделали. Мивина, бедность, Тернополь...
він настільки угасающий, як і "загнивающий капіталізм в США",
тільки реальність інша
Я бував в Тернополі, що можна сказати - місто-базар де всі друг-другу щось продають. Якщо Ви не базарник - місця там для вас немає.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 6348
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1033 раз.
- Подякували: 1368 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 14 лип, 2022 08:44
stm написав: BIGor написав:
Ну у меня так где-то и выйдет после налогов по моей специальности. Да и польский я знаю на начальном уровне.
Верю, особенно после слов аренда в 600 - дорого
И зачем эти потуги? с 2000 отдавать 600 - это дорого. Может вы миллионерша, и для Вас дешево. У каждого своя точка зрения, можете верить или нет, никого переубеждать тут не собитраюсь. Мы тут общаемся на тему как свалить, а не верю-неверю.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 6348
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1033 раз.
- Подякували: 1368 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 14 лип, 2022 10:09
BIGor написав: stm написав: BIGor написав:
Ну у меня так где-то и выйдет после налогов по моей специальности. Да и польский я знаю на начальном уровне.
Верю, особенно после слов аренда в 600 - дорого
И зачем эти потуги? с 2000 отдавать 600 - это дорого. Может вы миллионерша, и для Вас дешево. У каждого своя точка зрения, можете верить или нет, никого переубеждать тут не собитраюсь. Мы тут общаемся на тему как свалить, а не верю-неверю.
Бигор, если чистыми 2000, то грязными дяде-владельцу надо ещё 32% платить вместо 12% на меньшие з/п, а вы на начальном уровне язык знаете и он такой всю жизнь только о Вас и мечтал.
Я в Чехии общаюсь с директором филиала международной Немецкой конторы. С его слов чистыми 2000 - это уверенный средняк в Чехии, т.е. люди в совершенстве владеющие не одним языком с высшим образованием ЕС. Как-то так. В свое время фриланс из Гермашки жаловался что на зароботок 5000 евро у него налог в 42 или 43% от государства. Вам в Киеве не нравилось, в Польше сложнее ведь будет. А вы даже не решили по рабочей визе или по корням едете.
-
stm
-
-
- Повідомлень: 3454
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 575 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|