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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 110111112113> Додано: Чет 14 лип, 2022 00:28 stm написав: BIGor написав: Конечно ничего не знаю о стоимости жизни зарубежом Классно мне Вы прописали судьбу - доживать в бедности в угасаещем Тернополе... Мы тут обсуждаем как вырваться из этого. Если честно, Вы мало понимаете мои доходы, суму аренды, мои расходы - так что вообще не понимаю, как такие страшные для меня выводы сделали. Мивина, бедность, Тернополь... Конечно ничего не знаю о стоимости жизни зарубежомКлассно мне Вы прописали судьбу - доживать в бедности в угасаещем Тернополе...Если честно, Вы мало понимаете мои доходы, суму аренды, мои расходы - так что вообще не понимаю, как такие страшные для меня выводы сделали. Мивина, бедность, Тернополь...

Уровень ожидаемой вашей з/п в Польше, знание польського и стоимость курсов/репетитора, стоимость мед.страховки на год, аренда+комунальные+страховка квартиры на случай потопа/пожара, дет.сад или школа лицей в год (если мы говорим о Европе, все местные платят вплоть до универа за детей, если хотят им хорошую работу и з/п), стоимость стоматологии, какие лекарства аналоги украинским Вы уже себе записали в блокноте, какой чек за еду в месяц у Вас будет выходить?

Покажите мне что Вы практически заботитесь о своем светлом будущем. Налоги в стране которые Вы будете платить как Селф иплоер, затраты которые возникнут при этом, до каких сроков подача отчётов, юридическая ответственность возникающая за что-то. Какими законодательными актами регулируется ваше пребывание, в какие сроки, какие документы и на какие сроки выдаётся первое, потом второе ВНЖ.

Как видите ни слова о мивине и Тернополе, но если список вопросов останется без ответов долго, квартира в Тернополе - это хороший, позитивный результат деятельности, если прогулять финансы , то можно и без неё остаться Уровень ожидаемой вашей з/п в Польше, знание польського и стоимость курсов/репетитора, стоимость мед.страховки на год, аренда+комунальные+страховка квартиры на случай потопа/пожара, дет.сад или школа лицей в год (если мы говорим о Европе, все местные платят вплоть до универа за детей, если хотят им хорошую работу и з/п), стоимость стоматологии, какие лекарства аналоги украинским Вы уже себе записали в блокноте, какой чек за еду в месяц у Вас будет выходить?Покажите мне что Вы практически заботитесь о своем светлом будущем. Налоги в стране которые Вы будете платить как Селф иплоер, затраты которые возникнут при этом, до каких сроков подача отчётов, юридическая ответственность возникающая за что-то. Какими законодательными актами регулируется ваше пребывание, в какие сроки, какие документы и на какие сроки выдаётся первое, потом второе ВНЖ.Как видите ни слова о мивине и Тернополе, но если список вопросов останется без ответов долго, квартира в Тернополе - это хороший, позитивный результат деятельности, если прогулять финансы , то можно и без неё остаться

як практик, скажу, що в 2015..2017 Польщі жив на 900..1000 ($250)злотих в місяць, на все про все, в тому числі і на оренду кімнати/кавалірки, комуналь, проїзд і харчування



а в Україні в 2017 5600 грн ($200), поки не обжив цоколь, потім вистачало і $100, так як оренда відпала. як практик, скажу, що в 2015..2017 Польщі жив на 900..1000 ($250)злотих в місяць, на все про все, в тому числі і на оренду кімнати/кавалірки, комуналь, проїзд і харчуванняа в Україні в 2017 5600 грн ($200), поки не обжив цоколь, потім вистачало і $100, так як оренда відпала. flyman

Повідомлень: 29150 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1411 раз. Подякували: 2509 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 лип, 2022 08:37 beee написав: vladimir07 написав: beee написав: Всю жизнь учу английский.



А для каких целей лендлордам английский ? Всю жизнь учу английский.А для каких целей лендлордам английский ?

Люди, у которых есть недвижимость и они её сдают, помимо своей основной деятельности, что логично, не учат языки?

Мне искренне интересна логика вопроса Люди, у которых есть недвижимость и они её сдают, помимо своей основной деятельности, что логично, не учат языки?Мне искренне интересна логика вопроса

Подразумевались лендлорды, т.е. те кто имеет ощутимые поступления от аренды по сравнению со среднестатистическими доходами.)

Нет, я не говорю / не считаю, что это логично. Человек может учить языки как хобби или чтобы мозги как-то нагружать. Поэтому интересно куда вы тот английский применяете если применяете. Подразумевались лендлорды, т.е. те кто имеет ощутимые поступления от аренды по сравнению со среднестатистическими доходами.)Нет, я не говорю / не считаю, что это логично. Человек может учить языки как хобби или чтобы мозги как-то нагружать. Поэтому интересно куда вы тот английский применяете если применяете.

На Лендлордизме не заработать.

Нужно минимум 5 дорогих квартир. Это же временная вынужденая мера, пока продаж нет На Лендлордизме не заработать.Нужно минимум 5 дорогих квартир. Это же временная вынужденая мера, пока продаж нет beee

Повідомлень: 622 З нами з: 26.11.19 Подякував: 52 раз. Подякували: 154 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 лип, 2022 08:42 flyman написав: BIGor написав: Конечно ничего не знаю о стоимости жизни зарубежом Классно мне Вы прописали судьбу - доживать в бедности в угасаещем Тернополе... Мы тут обсуждаем как вырваться из этого. Если честно, Вы мало понимаете мои доходы, суму аренды, мои расходы - так что вообще не понимаю, как такие страшные для меня выводы сделали. Мивина, бедность, Тернополь... Конечно ничего не знаю о стоимости жизни зарубежомКлассно мне Вы прописали судьбу - доживать в бедности в угасаещем Тернополе...Если честно, Вы мало понимаете мои доходы, суму аренды, мои расходы - так что вообще не понимаю, как такие страшные для меня выводы сделали. Мивина, бедность, Тернополь...

він настільки угасающий, як і "загнивающий капіталізм в США",

тільки реальність інша він настільки угасающий, як і "загнивающий капіталізм в США",тільки реальність інша

Я бував в Тернополі, що можна сказати - місто-базар де всі друг-другу щось продають. Якщо Ви не базарник - місця там для вас немає. Я бував в Тернополі, що можна сказати - місто-базар де всі друг-другу щось продають. Якщо Ви не базарник - місця там для вас немає. BIGor

Повідомлень: 6354 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1033 раз. Подякували: 1370 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 лип, 2022 08:44 stm написав: BIGor написав: Ну у меня так где-то и выйдет после налогов по моей специальности. Да и польский я знаю на начальном уровне. Ну у меня так где-то и выйдет после налогов по моей специальности. Да и польский я знаю на начальном уровне.

Верю, особенно после слов аренда в 600 - дорого Верю, особенно после слов аренда в 600 - дорого

И зачем эти потуги? с 2000 отдавать 600 - это дорого. Может вы миллионерша, и для Вас дешево. У каждого своя точка зрения, можете верить или нет, никого переубеждать тут не собитраюсь. Мы тут общаемся на тему как свалить, а не верю-неверю. И зачем эти потуги? с 2000 отдавать 600 - это дорого. Может вы миллионерша, и для Вас дешево. У каждого своя точка зрения, можете верить или нет, никого переубеждать тут не собитраюсь. Мы тут общаемся на тему как свалить, а не верю-неверю. BIGor

Повідомлень: 6354 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1033 раз. Подякували: 1370 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 лип, 2022 10:09 BIGor написав: stm написав: BIGor написав: Ну у меня так где-то и выйдет после налогов по моей специальности. Да и польский я знаю на начальном уровне. Ну у меня так где-то и выйдет после налогов по моей специальности. Да и польский я знаю на начальном уровне.

Верю, особенно после слов аренда в 600 - дорого Верю, особенно после слов аренда в 600 - дорого

И зачем эти потуги? с 2000 отдавать 600 - это дорого. Может вы миллионерша, и для Вас дешево. У каждого своя точка зрения, можете верить или нет, никого переубеждать тут не собитраюсь. Мы тут общаемся на тему как свалить, а не верю-неверю. И зачем эти потуги? с 2000 отдавать 600 - это дорого. Может вы миллионерша, и для Вас дешево. У каждого своя точка зрения, можете верить или нет, никого переубеждать тут не собитраюсь. Мы тут общаемся на тему как свалить, а не верю-неверю.

Бигор, если чистыми 2000, то грязными дяде-владельцу надо ещё 32% платить вместо 12% на меньшие з/п, а вы на начальном уровне язык знаете и он такой всю жизнь только о Вас и мечтал.

Я в Чехии общаюсь с директором филиала международной Немецкой конторы. С его слов чистыми 2000 - это уверенный средняк в Чехии, т.е. люди в совершенстве владеющие не одним языком с высшим образованием ЕС. Как-то так. В свое время фриланс из Гермашки жаловался что на зароботок 5000 евро у него налог в 42 или 43% от государства. Вам в Киеве не нравилось, в Польше сложнее ведь будет. А вы даже не решили по рабочей визе или по корням едете. Бигор, если чистыми 2000, то грязными дяде-владельцу надо ещё 32% платить вместо 12% на меньшие з/п, а вы на начальном уровне язык знаете и он такой всю жизнь только о Вас и мечтал.Я в Чехии общаюсь с директором филиала международной Немецкой конторы. С его слов чистыми 2000 - это уверенный средняк в Чехии, т.е. люди в совершенстве владеющие не одним языком с высшим образованием ЕС. Как-то так. В свое время фриланс из Гермашки жаловался что на зароботок 5000 евро у него налог в 42 или 43% от государства. Вам в Киеве не нравилось, в Польше сложнее ведь будет. А вы даже не решили по рабочей визе или по корням едете. stm

Повідомлень: 3454 З нами з: 04.03.15 Подякував: 71 раз. Подякували: 575 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 лип, 2022 10:42 stm

У вас тут такие крутые обсуждения. Я напишу свое мнение, вдруг хоть кому будет не все-равно) Прежде чем "валить хоть-куда" - побывайте "хоть-где". Буквально еще лет 10 назад, после совершеннолетия я был человеком на котором кеды горели так хотел за бугор, хоть куда. Много работал и работаю в Украине, но не на Украину, доходы почуть росли, мы с женой катались по европпам и присматривались, примерялись. Итог - Украина - страна для жизни, страна возможностей. Нигде в европпах вы не получите того уровня сервиса и медицины, инфраструктуры как в обычном большом городе Украины не за те же, не за х2 деньги. В европпы надо летать отдыхать, в европпах можно иметь имущество, но жить там...

Вот вам 3 этапа, которые я прошел:

1) Нет бабок, хочу валить хоть куда!

2) Есть не много бабок, езжу смотрю где мне будет хорошо жить.

3) Бабки есть..зачем мне жить в западной, центральной Европе? Я могу жить в Украине, самой развитой в плане услуг и сервиса за самые минимальные деньги в Европе, иметь все что хочу и путешествовать куда угодно, не тереть шкуру эмигранта и платить смешные налоги, которые даже плачу не я, мне просто их покрывает компания.

И еще одна мысль: я думаю уже через 10 лет многие будут жалеть что не вкладывали деньги тут, стараясь купить что-то "там", и свалить куда-то "туда". 3134ant

Повідомлень: 9 З нами з: 10.06.22 Подякував: 4 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 лип, 2022 11:15 3134ant написав: 3) Бабки есть..зачем мне жить в западной, центральной Европе? Я могу жить в Украине, самой развитой в плане услуг и сервиса за самые минимальные деньги в Европе, иметь все что хочу и путешествовать куда угодно, не тереть шкуру эмигранта и платить смешные налоги, которые даже плачу не я, мне просто их покрывает компания.

И еще одна мысль: я думаю уже через 10 лет многие будут жалеть что не вкладывали деньги тут, стараясь купить что-то "там", и свалить куда-то "туда". 3) Бабки есть..зачем мне жить в западной, центральной Европе? Я могу жить в Украине,за самые минимальные деньги в Европе, иметь все что хочу и путешествовать куда угодно, не тереть шкуру эмигранта и платить смешные налоги, которые даже плачу не я, мне просто их покрывает компания.И еще одна мысль: я думаю уже через 10 лет многие будут жалеть что не вкладывали деньги тут, стараясь купить что-то "там", и свалить куда-то "туда".

Согласен, когда сутки не вставал после наркоза поскольку врачиха ввела дозу неправильную перед операцией.

Развитая страна Согласен, когда сутки не вставал после наркоза поскольку врачиха ввела дозу неправильную перед операцией.Развитая страна alfredhaos

Повідомлень: 237 З нами з: 19.12.16 Подякував: 8 раз. Подякували: 28 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 лип, 2022 11:28 alfredhaos написав: 3134ant написав: 3) Бабки есть..зачем мне жить в западной, центральной Европе? Я могу жить в Украине, самой развитой в плане услуг и сервиса за самые минимальные деньги в Европе, иметь все что хочу и путешествовать куда угодно, не тереть шкуру эмигранта и платить смешные налоги, которые даже плачу не я, мне просто их покрывает компания.

И еще одна мысль: я думаю уже через 10 лет многие будут жалеть что не вкладывали деньги тут, стараясь купить что-то "там", и свалить куда-то "туда". 3) Бабки есть..зачем мне жить в западной, центральной Европе? Я могу жить в Украине,за самые минимальные деньги в Европе, иметь все что хочу и путешествовать куда угодно, не тереть шкуру эмигранта и платить смешные налоги, которые даже плачу не я, мне просто их покрывает компания.И еще одна мысль: я думаю уже через 10 лет многие будут жалеть что не вкладывали деньги тут, стараясь купить что-то "там", и свалить куда-то "туда".

Согласен, когда сутки не вставал после наркоза поскольку врачиха ввела дозу неправильную перед операцией.

Развитая страна Согласен, когда сутки не вставал после наркоза поскольку врачиха ввела дозу неправильную перед операцией.Развитая страна



По счастливой случайности у меня мед.образование, да еще и связанное со столом. Человеческий фактор есть везде, если имело место ошибка. Есть еще такие вещи как индивидуальная реакция или тяжелая переносимость. Вижу вы не жалуетесь на результаты вмешательства, значит все прошло успешно.

А теперь, попробуйте диагностировать и вырезать аппендицит где-то в Чехии или Франции. Вы будете крайне удивлены назначением обезболов при температуре 39 и рекомендации "вызывать скорую когда будет ургентная ситуация". Или попробуйте записаться и получить консультацию, лечение, если у вас не дай бог, к примеру, артрит. Да погуглите, что я вам как ребенку...

Если же вы просто хотели "ляпнуть" ради того чтобы высказать негативный опыт - окей. По счастливой случайности у меня мед.образование, да еще и связанное со столом. Человеческий фактор есть везде, если имело место ошибка. Есть еще такие вещи как индивидуальная реакция или тяжелая переносимость. Вижу вы не жалуетесь на результаты вмешательства, значит все прошло успешно.А теперь, попробуйте диагностировать и вырезать аппендицит где-то в Чехии или Франции. Вы будете крайне удивлены назначением обезболов при температуре 39 и рекомендации "вызывать скорую когда будет ургентная ситуация". Или попробуйте записаться и получить консультацию, лечение, если у вас не дай бог, к примеру, артрит. Да погуглите, что я вам как ребенку...Если же вы просто хотели "ляпнуть" ради того чтобы высказать негативный опыт - окей. Востаннє редагувалось 3134ant в Чет 14 лип, 2022 11:34, всього редагувалось 1 раз. 3134ant

Повідомлень: 9 З нами з: 10.06.22 Подякував: 4 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 лип, 2022 11:30 alfredhaos написав: 3134ant написав: 3) Бабки есть..зачем мне жить в западной, центральной Европе? Я могу жить в Украине, самой развитой в плане услуг и сервиса за самые минимальные деньги в Европе, иметь все что хочу и путешествовать куда угодно, не тереть шкуру эмигранта и платить смешные налоги, которые даже плачу не я, мне просто их покрывает компания.

И еще одна мысль: я думаю уже через 10 лет многие будут жалеть что не вкладывали деньги тут, стараясь купить что-то "там", и свалить куда-то "туда". 3) Бабки есть..зачем мне жить в западной, центральной Европе? Я могу жить в Украине,за самые минимальные деньги в Европе, иметь все что хочу и путешествовать куда угодно, не тереть шкуру эмигранта и платить смешные налоги, которые даже плачу не я, мне просто их покрывает компания.И еще одна мысль: я думаю уже через 10 лет многие будут жалеть что не вкладывали деньги тут, стараясь купить что-то "там", и свалить куда-то "туда".

Согласен, когда сутки не вставал после наркоза поскольку врачиха ввела дозу неправильную перед операцией.

Согласен, когда сутки не вставал после наркоза поскольку

Врачебные ошибки во всех странах есть -- даже в Благословенной Омереке. Или та "врачиха" всем пациентам дозы отфонарные выдает? Врачебные ошибки во всех странах есть -- даже в Благословенной Омереке. Или та "врачиха" всем пациентам дозы отфонарные выдает? _hunter Повідомлень: 7045 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 479 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 лип, 2022 11:40 stm написав: Бигор, если чистыми 2000, то грязными дяде-владельцу надо ещё 32% платить вместо 12% на меньшие з/п, а вы на начальном уровне язык знаете и он такой всю жизнь только о Вас и мечтал.

Я в Чехии общаюсь с директором филиала международной Немецкой конторы. С его слов чистыми 2000 - это уверенный средняк в Чехии, т.е. люди в совершенстве владеющие не одним языком с высшим образованием ЕС. Как-то так. В свое время фриланс из Гермашки жаловался что на зароботок 5000 евро у него налог в 42 или 43% от государства. Вам в Киеве не нравилось, в Польше сложнее ведь будет. А вы даже не решили по рабочей визе или по корням едете. Бигор, если чистыми 2000, то грязными дяде-владельцу надо ещё 32% платить вместо 12% на меньшие з/п, а вы на начальном уровне язык знаете и он такой всю жизнь только о Вас и мечтал.Я в Чехии общаюсь с директором филиала международной Немецкой конторы. С его слов чистыми 2000 - это уверенный средняк в Чехии, т.е. люди в совершенстве владеющие не одним языком с высшим образованием ЕС. Как-то так. В свое время фриланс из Гермашки жаловался что на зароботок 5000 евро у него налог в 42 или 43% от государства. Вам в Киеве не нравилось, в Польше сложнее ведь будет. А вы даже не решили по рабочей визе или по корням едете.

Непонятно зачем это все пишете? 2000 на руки, я привык жить скромно. И откуда Вы взяли что в Польше будет сложнее чем в Киеве? Может там пробок больше?

Сморю тут Киев 3-й в мире

https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/ranking/

Киев - это пройденный этап в жизни, невышло - только успешные там закрепляются, поэтому в планах ЕС.

Да и Чехия с которой сравниваете - подороже будет.

И понятия у Вас какие-то детские - "будет сложно" - помню в Киеве каждые 100 уе к зарплате приходилось выгрызать и сидеть на выходных и вечерами. В Европе в большинстве этого просто непоймут.

А помню, после девала в 2014 году зарплата стала 300 уе, а Вы говорите что с 2000 уе на руки будет сложно. Непонятно зачем это все пишете? 2000 на руки, я привык жить скромно. И откуда Вы взяли что в Польше будет сложнее чем в Киеве? Может там пробок больше?Сморю тут Киев 3-й в миреКиев - это пройденный этап в жизни, невышло - только успешные там закрепляются, поэтому в планах ЕС.Да и Чехия с которой сравниваете - подороже будет.И понятия у Вас какие-то детские - "будет сложно" - помню в Киеве каждые 100 уе к зарплате приходилось выгрызать и сидеть на выходных и вечерами. В Европе в большинстве этого просто непоймут.А помню, после девала в 2014 году зарплата стала 300 уе, а Вы говорите что с 2000 уе на руки будет сложно. BIGor

Повідомлень: 6354 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1033 раз. Подякували: 1370 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 110111112113> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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