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#<1 ... 110111112113 Додано: Чет 14 лип, 2022 11:48 3134ant написав: stm

У вас тут такие крутые обсуждения. Я напишу свое мнение, вдруг хоть кому будет не все-равно) Прежде чем "валить хоть-куда" - побывайте "хоть-где". Буквально еще лет 10 назад, после совершеннолетия я был человеком на котором кеды горели так хотел за бугор, хоть куда. Много работал и работаю в Украине, но не на Украину, доходы почуть росли, мы с женой катались по европпам и присматривались, примерялись. Итог - Украина - страна для жизни, страна возможностей. Нигде в европпах вы не получите того уровня сервиса и медицины, инфраструктуры как в обычном большом городе Украины не за те же, не за х2 деньги. В европпы надо летать отдыхать, в европпах можно иметь имущество, но жить там...

Вот вам 3 этапа, которые я прошел:

1) Нет бабок, хочу валить хоть куда!

2) Есть не много бабок, езжу смотрю где мне будет хорошо жить.

3) Бабки есть..зачем мне жить в западной, центральной Европе? Я могу жить в Украине, самой развитой в плане услуг и сервиса за самые минимальные деньги в Европе, иметь все что хочу и путешествовать куда угодно, не тереть шкуру эмигранта и платить смешные налоги, которые даже плачу не я, мне просто их покрывает компания.

И еще одна мысль: я думаю уже через 10 лет многие будут жалеть что не вкладывали деньги тут, стараясь купить что-то "там", и свалить куда-то "туда". У вас тут такие крутые обсуждения. Я напишу свое мнение, вдруг хоть кому будет не все-равно) Прежде чем "валить хоть-куда" - побывайте "хоть-где". Буквально еще лет 10 назад, после совершеннолетия я был человеком на котором кеды горели так хотел за бугор, хоть куда. Много работал и работаю в Украине, но не на Украину, доходы почуть росли, мы с женой катались по европпам и присматривались, примерялись. Итог - Украина - страна для жизни, страна возможностей. Нигде в европпах вы не получите того уровня сервиса и медицины, инфраструктуры как в обычном большом городе Украины не за те же, не за х2 деньги. В европпы надо летать отдыхать, в европпах можно иметь имущество, но жить там...Вот вам 3 этапа, которые я прошел:1) Нет бабок, хочу валить хоть куда!2) Есть не много бабок, езжу смотрю где мне будет хорошо жить.3) Бабки есть..зачем мне жить в западной, центральной Европе? Я могу жить в Украине, самой развитой в плане услуг и сервиса за самые минимальные деньги в Европе, иметь все что хочу и путешествовать куда угодно, не тереть шкуру эмигранта и платить смешные налоги, которые даже плачу не я, мне просто их покрывает компания.И еще одна мысль: я думаю уже через 10 лет многие будут жалеть что не вкладывали деньги тут, стараясь купить что-то "там", и свалить куда-то "туда".

Немного побывал в разных странах, ну ради дешевой стрижки жить в Украине? Рилли? А какие уровни сервиса? Вы бывали в киевском метро? Вода из-под крана хорошая течет? Ливневки в городе хоть иногда стравляются? Что с тротуарами и парками? Что с гос. медециной? Чистота воздуха? Распостранение наркоты (в Киеве очень много видел).



Если оградится забором в Конче-Заспе и жить внутри закрытого котеджного городка - то впринципе норм. Немного побывал в разных странах, ну ради дешевой стрижки жить в Украине? Рилли? А какие уровни сервиса? Вы бывали в киевском метро? Вода из-под крана хорошая течет? Ливневки в городе хоть иногда стравляются? Что с тротуарами и парками? Что с гос. медециной? Чистота воздуха? Распостранение наркоты (в Киеве очень много видел).Если оградится забором в Конче-Заспе и жить внутри закрытого котеджного городка - то впринципе норм. BIGor

Повідомлень: 6354 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1033 раз. Подякували: 1370 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 лип, 2022 11:50 3134ant написав: alfredhaos написав: 3134ant написав: 3) Бабки есть..зачем мне жить в западной, центральной Европе? Я могу жить в Украине, самой развитой в плане услуг и сервиса за самые минимальные деньги в Европе, иметь все что хочу и путешествовать куда угодно, не тереть шкуру эмигранта и платить смешные налоги, которые даже плачу не я, мне просто их покрывает компания.

И еще одна мысль: я думаю уже через 10 лет многие будут жалеть что не вкладывали деньги тут, стараясь купить что-то "там", и свалить куда-то "туда". 3) Бабки есть..зачем мне жить в западной, центральной Европе? Я могу жить в Украине,за самые минимальные деньги в Европе, иметь все что хочу и путешествовать куда угодно, не тереть шкуру эмигранта и платить смешные налоги, которые даже плачу не я, мне просто их покрывает компания.И еще одна мысль: я думаю уже через 10 лет многие будут жалеть что не вкладывали деньги тут, стараясь купить что-то "там", и свалить куда-то "туда".

Согласен, когда сутки не вставал после наркоза поскольку врачиха ввела дозу неправильную перед операцией.

Развитая страна Согласен, когда сутки не вставал после наркоза поскольку врачиха ввела дозу неправильную перед операцией.Развитая страна



По счастливой случайности у меня мед.образование, да еще и связанное со столом. Человеческий фактор есть везде, если имело место ошибка. Есть еще такие вещи как индивидуальная реакция или тяжелая переносимость. Вижу вы не жалуетесь на результаты вмешательства, значит все прошло успешно.

А теперь, попробуйте диагностировать и вырезать аппендицит где-то в Чехии или Франции. Вы будете крайне удивлены назначением обезболов при температуре 39 и рекомендации "вызывать скорую когда будет ургентная ситуация". Или попробуйте записаться и получить консультацию, лечение, если у вас не дай бог, к примеру, артрит. Да погуглите, что я вам как ребенку...

Если же вы просто хотели "ляпнуть" ради того чтобы высказать негативный опыт - окей. По счастливой случайности у меня мед.образование, да еще и связанное со столом. Человеческий фактор есть везде, если имело место ошибка. Есть еще такие вещи как индивидуальная реакция или тяжелая переносимость. Вижу вы не жалуетесь на результаты вмешательства, значит все прошло успешно.А теперь, попробуйте диагностировать и вырезать аппендицит где-то в Чехии или Франции. Вы будете крайне удивлены назначением обезболов при температуре 39 и рекомендации "вызывать скорую когда будет ургентная ситуация". Или попробуйте записаться и получить консультацию, лечение, если у вас не дай бог, к примеру, артрит. Да погуглите, что я вам как ребенку...Если же вы просто хотели "ляпнуть" ради того чтобы высказать негативный опыт - окей.

Во Франции "плохая" медецина, но французы живут на 10 лет больше чем украинцы. Во Франции "плохая" медецина, но французы живут на 10 лет больше чем украинцы. BIGor

Повідомлень: 6354 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1033 раз. Подякували: 1370 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 лип, 2022 11:56 3134ant написав: alfredhaos написав: 3134ant написав: 3) Бабки есть..зачем мне жить в западной, центральной Европе? Я могу жить в Украине, самой развитой в плане услуг и сервиса за самые минимальные деньги в Европе, иметь все что хочу и путешествовать куда угодно, не тереть шкуру эмигранта и платить смешные налоги, которые даже плачу не я, мне просто их покрывает компания.

И еще одна мысль: я думаю уже через 10 лет многие будут жалеть что не вкладывали деньги тут, стараясь купить что-то "там", и свалить куда-то "туда". 3) Бабки есть..зачем мне жить в западной, центральной Европе? Я могу жить в Украине,за самые минимальные деньги в Европе, иметь все что хочу и путешествовать куда угодно, не тереть шкуру эмигранта и платить смешные налоги, которые даже плачу не я, мне просто их покрывает компания.И еще одна мысль: я думаю уже через 10 лет многие будут жалеть что не вкладывали деньги тут, стараясь купить что-то "там", и свалить куда-то "туда".

Согласен, когда сутки не вставал после наркоза поскольку врачиха ввела дозу неправильную перед операцией.

Развитая страна Согласен, когда сутки не вставал после наркоза поскольку врачиха ввела дозу неправильную перед операцией.Развитая страна



По счастливой случайности у меня мед.образование, да еще и связанное со столом. Человеческий фактор есть везде, если имело место ошибка. Есть еще такие вещи как индивидуальная реакция или тяжелая переносимость. Вижу вы не жалуетесь на результаты вмешательства, значит все прошло успешно.

А теперь, попробуйте диагностировать и вырезать аппендицит где-то в Чехии или Франции. Вы будете крайне удивлены назначением обезболов при температуре 39 и рекомендации "вызывать скорую когда будет ургентная ситуация". Или попробуйте записаться и получить консультацию, лечение, если у вас не дай бог, к примеру, артрит. Да погуглите, что я вам как ребенку...

Если же вы просто хотели "ляпнуть" ради того чтобы высказать негативный опыт - окей. По счастливой случайности у меня мед.образование, да еще и связанное со столом. Человеческий фактор есть везде, если имело место ошибка. Есть еще такие вещи как индивидуальная реакция или тяжелая переносимость. Вижу вы не жалуетесь на результаты вмешательства, значит все прошло успешно.А теперь, попробуйте диагностировать и вырезать аппендицит где-то в Чехии или Франции. Вы будете крайне удивлены назначением обезболов при температуре 39 и рекомендации "вызывать скорую когда будет ургентная ситуация". Или попробуйте записаться и получить консультацию, лечение, если у вас не дай бог, к примеру, артрит. Да погуглите, что я вам как ребенку...Если же вы просто хотели "ляпнуть" ради того чтобы высказать негативный опыт - окей.

Если бы эта была единственная операция - то возможно и непереносимость, в остальных 3 операциях - все было чудесно, через пару часов после операции был в нормальном состоянии. Там совсем была смешная ситуация - до самой операции 2 врача не смогли диагностировать аппендицит. Так что в Украине прям рай с медициной, особенно если выехать за пределы Киева.



_hunter написав: Врачебные ошибки во всех странах есть -- даже в Благословенной Омереке. Или та "врачиха" всем пациентам дозы отфонарные выдает? Врачебные ошибки во всех странах есть -- даже в Благословенной Омереке. Или та "врачиха" всем пациентам дозы отфонарные выдает?

Я с ней больше не пересекался, человек даже не соизволил извиниться за ошибку перед пациентом. Ведь у нас клиенты в сервисной сфере - никто. Если бы эта была единственная операция - то возможно и непереносимость, в остальных 3 операциях - все было чудесно, через пару часов после операции был в нормальном состоянии. Там совсем была смешная ситуация - до самой операции 2 врача не смогли диагностировать аппендицит. Так что в Украине прям рай с медициной, особенно если выехать за пределы Киева.Я с ней больше не пересекался, человек даже не соизволил извиниться за ошибку перед пациентом. Ведь у нас клиенты в сервисной сфере - никто. alfredhaos

Повідомлень: 237 З нами з: 19.12.16 Подякував: 8 раз. Подякували: 28 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 лип, 2022 12:23 Аудитория разделилась.

Айтишники, чувствующие себя царями в Киеве со своими 2-3-5 куе., смысла уезжать не видят, потому что доход не изменится, а уровень жизни будет сопоставим со средним в новой стране.

Лендлорды понимают, что дохода от аренды киевской недвиги там не хватит даже на минимальный набор товаров и услуг.

Специалисты понимают, что не все измеряется деньгами, особенно когда ты не теряешь в уровне жизни при переезде.

Продавцы и работники складов ипошут от зари до зари и на форуме не сидят. Gastarbaiter Повідомлень: 2190 З нами з: 26.02.18 Подякував: 605 раз. Подякували: 334 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 лип, 2022 12:26 Re: Еміграція, заробітчанство Gastarbaiter написав: Айтишники, чувствующие себя царями в Киеве со своими 2-3-5 куе., смысла уезжать не видят Айтишники, чувствующие себя царями в Киеве со своими 2-3-5 куе., смысла уезжать не видят

Айтишники, у которых есть семьи, очень даже видят смысл. У нас пол офиса на чемоданах сидит, готовы выезжать хоть "на минутку" в 1 конец. Была бы возможность. Айтишники, у которых есть семьи, очень даже видят смысл. У нас пол офиса на чемоданах сидит, готовы выезжать хоть "на минутку" в 1 конец. Была бы возможность. slonomag Повідомлень: 57 З нами з: 23.11.17 Подякував: 5 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 лип, 2022 12:42 Re: Еміграція, заробітчанство Gastarbaiter написав: Айтишники, чувствующие себя царями в Киеве со своими 2-3-5 куе., смысла уезжать не видят, потому что доход не изменится, а уровень жизни будет сопоставим со средним в новой стране. Айтишники, чувствующие себя царями в Киеве со своими 2-3-5 куе., смысла уезжать не видят, потому что доход не изменится, а уровень жизни будет сопоставим со средним в новой стране.

Киев очень дорогой город если доход 2 куе и нет своего жилья. Вообще никак царем себя не чувствовал.

ПС помню 1к студия в Славутиче аренда до войны - 1 куе. Киев очень дорогой город если доход 2 куе и нет своего жилья. Вообще никак царем себя не чувствовал.ПС помню 1к студия в Славутиче аренда до войны - 1 куе. BIGor

Повідомлень: 6354 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1033 раз. Подякували: 1370 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 лип, 2022 12:53 BIGor написав: Gastarbaiter написав: Айтишники, чувствующие себя царями в Киеве со своими 2-3-5 куе., смысла уезжать не видят, потому что доход не изменится, а уровень жизни будет сопоставим со средним в новой стране. Айтишники, чувствующие себя царями в Киеве со своими 2-3-5 куе., смысла уезжать не видят, потому что доход не изменится, а уровень жизни будет сопоставим со средним в новой стране.

Киев очень дорогой город если доход 2 куе и нет своего жилья. Вообще никак царем себя не чувствовал.

ПС помню 1к студия в Славутиче аренда до войны - 1 куе. Киев очень дорогой город если доход 2 куе и нет своего жилья. Вообще никак царем себя не чувствовал.ПС помню 1к студия в Славутиче аренда до войны - 1 куе.

Киев больше не дорогой город. Оставайтесь, BiGor - Вы нужны стране. Киев больше не дорогой город. Оставайтесь, BiGor - Вы нужны стране. airmax78 Повідомлень: 40771 З нами з: 25.10.12 Подякував: 947 раз. Подякували: 5039 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 110111112113 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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