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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 14 лип, 2022 11:48
3134ant написав:stm
У вас тут такие крутые обсуждения. Я напишу свое мнение, вдруг хоть кому будет не все-равно) Прежде чем "валить хоть-куда" - побывайте "хоть-где". Буквально еще лет 10 назад, после совершеннолетия я был человеком на котором кеды горели так хотел за бугор, хоть куда. Много работал и работаю в Украине, но не на Украину, доходы почуть росли, мы с женой катались по европпам и присматривались, примерялись. Итог - Украина - страна для жизни, страна возможностей. Нигде в европпах вы не получите того уровня сервиса и медицины, инфраструктуры как в обычном большом городе Украины не за те же, не за х2 деньги. В европпы надо летать отдыхать, в европпах можно иметь имущество, но жить там...
Вот вам 3 этапа, которые я прошел:
1) Нет бабок, хочу валить хоть куда!
2) Есть не много бабок, езжу смотрю где мне будет хорошо жить.
3) Бабки есть..зачем мне жить в западной, центральной Европе? Я могу жить в Украине, самой развитой в плане услуг и сервиса за самые минимальные деньги в Европе, иметь все что хочу и путешествовать куда угодно, не тереть шкуру эмигранта и платить смешные налоги, которые даже плачу не я, мне просто их покрывает компания.
И еще одна мысль: я думаю уже через 10 лет многие будут жалеть что не вкладывали деньги тут, стараясь купить что-то "там", и свалить куда-то "туда".
Немного побывал в разных странах, ну ради дешевой стрижки жить в Украине? Рилли? А какие уровни сервиса? Вы бывали в киевском метро? Вода из-под крана хорошая течет? Ливневки в городе хоть иногда стравляются? Что с тротуарами и парками? Что с гос. медециной? Чистота воздуха? Распостранение наркоты (в Киеве очень много видел).
Если оградится забором в Конче-Заспе и жить внутри закрытого котеджного городка - то впринципе норм.
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Додано: Чет 14 лип, 2022 11:50
3134ant написав: alfredhaos написав: 3134ant написав:
3) Бабки есть..зачем мне жить в западной, центральной Европе? Я могу жить в Украине, самой развитой в плане услуг и сервиса
за самые минимальные деньги в Европе, иметь все что хочу и путешествовать куда угодно, не тереть шкуру эмигранта и платить смешные налоги, которые даже плачу не я, мне просто их покрывает компания.
И еще одна мысль: я думаю уже через 10 лет многие будут жалеть что не вкладывали деньги тут, стараясь купить что-то "там", и свалить куда-то "туда".
Согласен, когда сутки не вставал после наркоза поскольку врачиха ввела дозу неправильную перед операцией.
Развитая страна
По счастливой случайности у меня мед.образование, да еще и связанное со столом. Человеческий фактор есть везде, если имело место ошибка. Есть еще такие вещи как индивидуальная реакция или тяжелая переносимость. Вижу вы не жалуетесь на результаты вмешательства, значит все прошло успешно.
А теперь, попробуйте диагностировать и вырезать аппендицит где-то в Чехии или Франции. Вы будете крайне удивлены назначением обезболов при температуре 39 и рекомендации "вызывать скорую когда будет ургентная ситуация". Или попробуйте записаться и получить консультацию, лечение, если у вас не дай бог, к примеру, артрит. Да погуглите, что я вам как ребенку...
Если же вы просто хотели "ляпнуть" ради того чтобы высказать негативный опыт - окей.
Во Франции "плохая" медецина, но французы живут на 10 лет больше чем украинцы.
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Додано: Чет 14 лип, 2022 11:56
3134ant написав: alfredhaos написав: 3134ant написав:
3) Бабки есть..зачем мне жить в западной, центральной Европе? Я могу жить в Украине, самой развитой в плане услуг и сервиса
за самые минимальные деньги в Европе, иметь все что хочу и путешествовать куда угодно, не тереть шкуру эмигранта и платить смешные налоги, которые даже плачу не я, мне просто их покрывает компания.
И еще одна мысль: я думаю уже через 10 лет многие будут жалеть что не вкладывали деньги тут, стараясь купить что-то "там", и свалить куда-то "туда".
Согласен, когда сутки не вставал после наркоза поскольку врачиха ввела дозу неправильную перед операцией.
Развитая страна
По счастливой случайности у меня мед.образование, да еще и связанное со столом. Человеческий фактор есть везде, если имело место ошибка. Есть еще такие вещи как индивидуальная реакция или тяжелая переносимость. Вижу вы не жалуетесь на результаты вмешательства, значит все прошло успешно.
А теперь, попробуйте диагностировать и вырезать аппендицит где-то в Чехии или Франции. Вы будете крайне удивлены назначением обезболов при температуре 39 и рекомендации "вызывать скорую когда будет ургентная ситуация". Или попробуйте записаться и получить консультацию, лечение, если у вас не дай бог, к примеру, артрит. Да погуглите, что я вам как ребенку...
Если же вы просто хотели "ляпнуть" ради того чтобы высказать негативный опыт - окей.
Если бы эта была единственная операция - то возможно и непереносимость, в остальных 3 операциях - все было чудесно, через пару часов после операции был в нормальном состоянии. Там совсем была смешная ситуация - до самой операции 2 врача не смогли диагностировать аппендицит. Так что в Украине прям рай с медициной, особенно если выехать за пределы Киева.
_hunter написав:
Врачебные ошибки во всех странах есть -- даже в Благословенной Омереке. Или та "врачиха" всем пациентам дозы отфонарные выдает?
Я с ней больше не пересекался, человек даже не соизволил извиниться за ошибку перед пациентом. Ведь у нас клиенты в сервисной сфере - никто.
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Додано: Чет 14 лип, 2022 12:23
Аудитория разделилась.
Айтишники, чувствующие себя царями в Киеве со своими 2-3-5 куе., смысла уезжать не видят, потому что доход не изменится, а уровень жизни будет сопоставим со средним в новой стране.
Лендлорды понимают, что дохода от аренды киевской недвиги там не хватит даже на минимальный набор товаров и услуг.
Специалисты понимают, что не все измеряется деньгами, особенно когда ты не теряешь в уровне жизни при переезде.
Продавцы и работники складов ипошут от зари до зари и на форуме не сидят.
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Додано: Чет 14 лип, 2022 12:26
Gastarbaiter написав:
Айтишники, чувствующие себя царями в Киеве со своими 2-3-5 куе., смысла уезжать не видят
Айтишники, у которых есть семьи, очень даже видят смысл. У нас пол офиса на чемоданах сидит, готовы выезжать хоть "на минутку" в 1 конец. Была бы возможность.
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Додано: Чет 14 лип, 2022 12:42
Gastarbaiter написав:
Айтишники, чувствующие себя царями в Киеве со своими 2-3-5 куе., смысла уезжать не видят, потому что доход не изменится, а уровень жизни будет сопоставим со средним в новой стране.
Киев очень дорогой город если доход 2 куе и нет своего жилья. Вообще никак царем себя не чувствовал.
ПС помню 1к студия в Славутиче аренда до войны - 1 куе.
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Додано: Чет 14 лип, 2022 12:53
BIGor написав: Gastarbaiter написав:
Айтишники, чувствующие себя царями в Киеве со своими 2-3-5 куе., смысла уезжать не видят, потому что доход не изменится, а уровень жизни будет сопоставим со средним в новой стране.
Киев очень дорогой город если доход 2 куе и нет своего жилья. Вообще никак царем себя не чувствовал.
ПС помню 1к студия в Славутиче аренда до войны - 1 куе.
Киев больше не дорогой город. Оставайтесь, BiGor - Вы нужны стране.
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Додано: Чет 14 лип, 2022 12:59
airmax78 написав: BIGor написав: Gastarbaiter написав:
Айтишники, чувствующие себя царями в Киеве со своими 2-3-5 куе., смысла уезжать не видят, потому что доход не изменится, а уровень жизни будет сопоставим со средним в новой стране.
Киев очень дорогой город если доход 2 куе и нет своего жилья. Вообще никак царем себя не чувствовал.
ПС помню 1к студия в Славутиче аренда до войны - 1 куе.
Киев больше не дорогой город. Оставайтесь, BiGor - Вы нужны стране.
Я неудачник, не смог закрепиться в Киеве и был вышвырнут богатенькими лендлордами с позором в батькивську хату на периферию. Дальше только путь на запад, стране такие неплатежеспособные неумехи не нужны.
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Додано: Чет 14 лип, 2022 13:08
3134ant написав: alfredhaos написав: 3134ant написав:
3) Бабки есть..зачем мне жить в западной, центральной Европе? Я могу жить в Украине, самой развитой в плане услуг и сервиса
за самые минимальные деньги в Европе, иметь все что хочу и путешествовать куда угодно, не тереть шкуру эмигранта и платить смешные налоги, которые даже плачу не я, мне просто их покрывает компания.
И еще одна мысль: я думаю уже через 10 лет многие будут жалеть что не вкладывали деньги тут, стараясь купить что-то "там", и свалить куда-то "туда".
Согласен, когда сутки не вставал после наркоза поскольку врачиха ввела дозу неправильную перед операцией.
Развитая страна
По счастливой случайности у меня мед.образование, да еще и связанное со столом. Человеческий фактор есть везде, если имело место ошибка. Есть еще такие вещи как индивидуальная реакция или тяжелая переносимость. Вижу вы не жалуетесь на результаты вмешательства, значит все прошло успешно.
А теперь, попробуйте диагностировать и вырезать аппендицит где-то в Чехии или Франции. Вы будете крайне удивлены назначением обезболов при температуре 39 и рекомендации "вызывать скорую когда будет ургентная ситуация". Или попробуйте записаться и получить консультацию, лечение, если у вас не дай бог, к примеру, артрит. Да погуглите, что я вам как ребенку...
Если же вы просто хотели "ляпнуть" ради того чтобы высказать негативный опыт - окей.
не надо расказывать ужасы про медицину запада.Если вы нещеброт или экономите как большинство европейцев вы будете ждать узкого спеца на запись и т.д..Но если у вас есть бабки вы просто идёте в частную клинику и через десять минут получаете помощь.
И жить там с бабками как в любой развитой стране намного лучше чем в Украине.
Если бы было наоборот то ехали бы французы и немцы к нам а не мы к ним!!!
И вообще сейчас тенденция ссать в уши людям со всех ресурсов что в Европе плохо у нас хорошо. Потому что мы теряем каждый день население безвозвратно и власть схаменулась и пытается удержать тех кто ещё не рванул.
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Додано: Чет 14 лип, 2022 13:34
alfredhaos написав: 3134ant написав:
3) Бабки есть..зачем мне жить в западной, центральной Европе? Я могу жить в Украине, самой развитой в плане услуг и сервиса
за самые минимальные деньги в Европе, иметь все что хочу и путешествовать куда угодно, не тереть шкуру эмигранта и платить смешные налоги, которые даже плачу не я, мне просто их покрывает компания.
И еще одна мысль: я думаю уже через 10 лет многие будут жалеть что не вкладывали деньги тут, стараясь купить что-то "там", и свалить куда-то "туда".
Согласен, когда сутки не вставал после наркоза поскольку врачиха ввела дозу неправильную перед операцией.
Развитая страна
В развитой стране вам пришлось бы плановую операцию ждать несколько месяцев. Потом сирийский или сербский врач вам бы вкатил лошадиную дозу наркоза, а в конце операции скомпенсировал антагонистом.
Проснулись бы быстро, но не думаю, что это бы вас порадовало. На жалобу, что болит, вам бы ответили, что надо потерпеть, вы же после операции.
Через пару-тройку дней, если у вас не полный пипец, вас пнули бы из госпиталя долечиваться на дом.
Рекомендую ценить нашу медицину, пока зелебобики реформами ее окончательно не добили. Даже в нашей уродливой форме, тотально недофинансируемая, она все еще во многих вещах удобнее для больных. Да, придется что-то доплатить за работу, но это результат многолетнего удерживания украинской медицины на голодном пайке.
Если кому интересно, со второго полугодия финансирование больниц у нас снова порезали процентов на тридцать.
Бюджетный краник, открытый им с перепугу в начале войны, сейчас торопливо перекрывают.
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