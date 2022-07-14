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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 лип, 2022 18:51
BIGor написав:
стране такие неплатежеспособные неумехи не нужны.
у вас высокие требования к качеству киевской жизни, украинские работодатели такими резервами не располагают.
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