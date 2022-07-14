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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 111112113114
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 18:51

  BIGor написав:стране такие неплатежеспособные неумехи не нужны.
у вас высокие требования к качеству киевской жизни, украинские работодатели такими резервами не располагают.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 19:43

  rjkz написав:
  fler написав:Чим далі читаю цю гілку, тим більше зростає впевненість, що в усьому світі ліпше Києва життя ніде немає 8)


Есть еще один вариант.
Самой поездить и пожить в разных странах.
Сейчас для этого, как ни цинично, самый удобный момент.
Я не разделяю Ваше мнение по ходу чтения ветки.


Зачем? :shock: Это как жениться каждый год.(выделенное)
Предпочитаю учиться на чужом опыте. Разделяю, например, такие мнения:
  Wisznia2021 написав:К чему это все- в Украине с доходом в 2 тис евро очень неплохо жилось, можно было закрывать глаза на все остальное. Здесь получить такой же уровень жизни можно с зарплатой, примерно, 5 тыс( пусть, грязными). Какой путь надо пройти от беженца до такой зарплаты? И сколько это займет времени? Особенно, если Германия даст только удочку вместо рыбы?

  flyman написав:там 2К євро, це рівень прихованої бідності, тому і економія на всьому, на чому тільки можна

  3134ant написав:Прежде чем "валить хоть-куда" - побывайте "хоть-где". Итог - Украина - страна для жизни, страна возможностей. Нигде в европпах вы не получите того уровня сервиса и медицины, инфраструктуры как в обычном большом городе Украины не за те же, не за х2 деньги. В европпы надо летать отдыхать, в европпах можно иметь имущество, но жить там...
fler
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 21:04

Bolt
то есть инвалид 2й группы совершеннолетний ехал и его сопровождал мужчина призывного возраста и их пропустили?
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