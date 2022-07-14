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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 111112113114 Додано: Чет 14 лип, 2022 18:51 BIGor написав: стране такие неплатежеспособные неумехи не нужны. стране такие неплатежеспособные неумехи не нужны. у вас высокие требования к качеству киевской жизни, украинские работодатели такими резервами не располагают. у вас высокие требования к качеству киевской жизни, украинские работодатели такими резервами не располагают. vitaliian

Повідомлень: 13862 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2050 раз. Подякували: 2888 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 лип, 2022 19:43 rjkz написав: fler написав: Чим далі читаю цю гілку, тим більше зростає впевненість, що в усьому світі ліпше Києва життя ніде немає Чим далі читаю цю гілку, тим більше зростає впевненість, що в усьому світі ліпше Києва життя ніде немає



Есть еще один вариант.

Самой поездить и пожить в разных странах.

Сейчас для этого, как ни цинично, самый удобный момент.

Я не разделяю Ваше мнение по ходу чтения ветки. Есть еще один вариант.Сейчас для этого, как ни цинично, самый удобный момент.Я не разделяю Ваше мнение по ходу чтения ветки.



Зачем? Это как жениться каждый год.(выделенное)

Предпочитаю учиться на чужом опыте. Разделяю, например, такие мнения:

Wisznia2021 написав: К чему это все- в Украине с доходом в 2 тис евро очень неплохо жилось, можно было закрывать глаза на все остальное. Здесь получить такой же уровень жизни можно с зарплатой, примерно, 5 тыс( пусть, грязными). Какой путь надо пройти от беженца до такой зарплаты? И сколько это займет времени? Особенно, если Германия даст только удочку вместо рыбы? К чему это все- в Украине с доходом в 2 тис евро очень неплохо жилось, можно было закрывать глаза на все остальное. Здесь получить такой же уровень жизни можно с зарплатой, примерно, 5 тыс( пусть, грязными). Какой путь надо пройти от беженца до такой зарплаты? И сколько это займет времени? Особенно, если Германия даст только удочку вместо рыбы?

flyman написав: там 2К євро, це рівень прихованої бідності, тому і економія на всьому, на чому тільки можна там 2К євро, це рівень прихованої бідності, тому і економія на всьому, на чому тільки можна

3134ant написав: Прежде чем "валить хоть-куда" - побывайте "хоть-где". Итог - Украина - страна для жизни, страна возможностей. Нигде в европпах вы не получите того уровня сервиса и медицины, инфраструктуры как в обычном большом городе Украины не за те же, не за х2 деньги. В европпы надо летать отдыхать, в европпах можно иметь имущество, но жить там...

Прежде чем "валить хоть-куда" - побывайте "хоть-где". Итог - Украина - страна для жизни, страна возможностей. Нигде в европпах вы не получите того уровня сервиса и медицины, инфраструктуры как в обычном большом городе Украины не за те же, не за х2 деньги. В европпы надо летать отдыхать, в европпах можно иметь имущество, но жить там... Зачем?Это как жениться каждый год.(выделенное)Предпочитаю учиться на чужом опыте. Разделяю, например, такие мнения: fler

Повідомлень: 3054 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1061 раз. Подякували: 1209 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 лип, 2022 21:04 Bolt

то есть инвалид 2й группы совершеннолетний ехал и его сопровождал мужчина призывного возраста и их пропустили? alex_on Повідомлень: 25 З нами з: 10.08.21 Подякував: 2 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 лип, 2022 21:39 3134ant написав: stm

У вас тут такие крутые обсуждения. Я напишу свое мнение, вдруг хоть кому будет не все-равно) Прежде чем "валить хоть-куда" - побывайте "хоть-где". Буквально еще лет 10 назад, после совершеннолетия я был человеком на котором кеды горели так хотел за бугор, хоть куда. Много работал и работаю в Украине, но не на Украину, доходы почуть росли, мы с женой катались по европпам и присматривались, примерялись. Итог - Украина - страна для жизни, страна возможностей. Нигде в европпах вы не получите того уровня сервиса и медицины, инфраструктуры как в обычном большом городе Украины не за те же, не за х2 деньги. В европпы надо летать отдыхать, в европпах можно иметь имущество, но жить там...

Вот вам 3 этапа, которые я прошел:

1) Нет бабок, хочу валить хоть куда!

2) Есть не много бабок, езжу смотрю где мне будет хорошо жить.

3) Бабки есть..зачем мне жить в западной, центральной Европе? Я могу жить в Украине, самой развитой в плане услуг и сервиса за самые минимальные деньги в Европе, иметь все что хочу и путешествовать куда угодно, не тереть шкуру эмигранта и платить смешные налоги, которые даже плачу не я, мне просто их покрывает компания.

И еще одна мысль: я думаю уже через 10 лет многие будут жалеть что не вкладывали деньги тут, стараясь купить что-то "там", и свалить куда-то "туда". У вас тут такие крутые обсуждения. Я напишу свое мнение, вдруг хоть кому будет не все-равно) Прежде чем "валить хоть-куда" - побывайте "хоть-где". Буквально еще лет 10 назад, после совершеннолетия я был человеком на котором кеды горели так хотел за бугор, хоть куда. Много работал и работаю в Украине, но не на Украину, доходы почуть росли, мы с женой катались по европпам и присматривались, примерялись. Итог - Украина - страна для жизни, страна возможностей. Нигде в европпах вы не получите того уровня сервиса и медицины, инфраструктуры как в обычном большом городе Украины не за те же, не за х2 деньги. В европпы надо летать отдыхать, в европпах можно иметь имущество, но жить там...Вот вам 3 этапа, которые я прошел:1) Нет бабок, хочу валить хоть куда!2) Есть не много бабок, езжу смотрю где мне будет хорошо жить.3) Бабки есть..зачем мне жить в западной, центральной Европе? Я могу жить в Украине, самой развитой в плане услуг и сервиса за самые минимальные деньги в Европе, иметь все что хочу и путешествовать куда угодно, не тереть шкуру эмигранта и платить смешные налоги, которые даже плачу не я, мне просто их покрывает компания.И еще одна мысль: я думаю уже через 10 лет многие будут жалеть что не вкладывали деньги тут, стараясь купить что-то "там", и свалить куда-то "туда". Живу в Кракові в Польщі з 2017 року. Все залежить від цілей людини і мети переїзду. В Україні вигідно тільки тим, хто отримує зп в твердій валюті, чи має свій бізнес (найкраще орієнтований на експорт). Пройшов ці етапи і в Україні, і в Польщі. Цікавіше і зручніше саме в Польщі, оскільки більше можливостей для розвитку і трохи інша ментальність у всьому. Можливо й цікавіше десь в умовних США або Канаді, але для мене - далеко. В країнах західної Європи цікаво вести бізнес, однак не жити - менталітет, ну, дуже відрізняється - вони дуже змінилися за останні 20-30 років. Польша близька по менталітету і по цінам - за рівнем життя по загальним відчуттям, все ж таки років 20 попереду від України. ЗП в 2-3 рази вищі. Якого сервісу ви не можете отримати - різниця в між Львовом і Краковом в поході до лікаря на платну консультацію в ціні - в 2 рази. Операція - якщо безкоштовно і не термінова - ну півроку почекати. Живу в Кракові в Польщі з 2017 року. Все залежить від цілей людини і мети переїзду. В Україні вигідно тільки тим, хто отримує зп в твердій валюті, чи має свій бізнес (найкраще орієнтований на експорт). Пройшов ці етапи і в Україні, і в Польщі. Цікавіше і зручніше саме в Польщі, оскільки більше можливостей для розвитку і трохи інша ментальність у всьому. Можливо й цікавіше десь в умовних США або Канаді, але для мене - далеко. В країнах західної Європи цікаво вести бізнес, однак не жити - менталітет, ну, дуже відрізняється - вони дуже змінилися за останні 20-30 років. Польша близька по менталітету і по цінам - за рівнем життя по загальним відчуттям, все ж таки років 20 попереду від України. ЗП в 2-3 рази вищі. Якого сервісу ви не можете отримати - різниця в між Львовом і Краковом в поході до лікаря на платну консультацію в ціні - в 2 рази. Операція - якщо безкоштовно і не термінова - ну півроку почекати. mixei Повідомлень: 6 З нами з: 13.05.15 Подякував: 2 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 лип, 2022 22:45 alex_on написав: Bolt

то есть инвалид 2й группы совершеннолетний ехал и его сопровождал мужчина призывного возраста и их пропустили? то есть инвалид 2й группы совершеннолетний ехал и его сопровождал мужчина призывного возраста и их пропустили?

Если близкий родственник:жена, отец, мать, тёща, тесть. Я лично с женой выехал. Если близкий родственник:жена, отец, мать, тёща, тесть. Я лично с женой выехал. Bolt Повідомлень: 1227 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 79 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 111112113114 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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