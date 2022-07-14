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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 лип, 2022 18:51
BIGor написав:
стране такие неплатежеспособные неумехи не нужны.
у вас высокие требования к качеству киевской жизни, украинские работодатели такими резервами не располагают.
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Додано: Чет 14 лип, 2022 19:43
rjkz написав: fler написав:
Чим далі читаю цю гілку, тим більше зростає впевненість, що в усьому світі ліпше Києва життя ніде немає
Есть еще один вариант.Самой поездить и пожить в разных странах.
Сейчас для этого, как ни цинично, самый удобный момент.
Я не разделяю Ваше мнение по ходу чтения ветки.
Зачем?
Это как жениться каждый год.(выделенное)
Предпочитаю учиться на чужом опыте. Разделяю, например, такие мнения:
Wisznia2021 написав:
К чему это все- в Украине с доходом в 2 тис евро очень неплохо жилось, можно было закрывать глаза на все остальное. Здесь получить такой же уровень жизни можно с зарплатой, примерно, 5 тыс( пусть, грязными). Какой путь надо пройти от беженца до такой зарплаты? И сколько это займет времени? Особенно, если Германия даст только удочку вместо рыбы?
flyman написав:
там 2К євро, це рівень прихованої бідності, тому і економія на всьому, на чому тільки можна
3134ant написав:
Прежде чем "валить хоть-куда" - побывайте "хоть-где". Итог - Украина - страна для жизни, страна возможностей. Нигде в европпах вы не получите того уровня сервиса и медицины, инфраструктуры как в обычном большом городе Украины не за те же, не за х2 деньги. В европпы надо летать отдыхать, в европпах можно иметь имущество, но жить там...
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Додано: Чет 14 лип, 2022 21:04
Bolt
то есть инвалид 2й группы совершеннолетний ехал и его сопровождал мужчина призывного возраста и их пропустили?
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alex_on
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Додано: Чет 14 лип, 2022 21:39
3134ant написав:stm
У вас тут такие крутые обсуждения. Я напишу свое мнение, вдруг хоть кому будет не все-равно) Прежде чем "валить хоть-куда" - побывайте "хоть-где". Буквально еще лет 10 назад, после совершеннолетия я был человеком на котором кеды горели так хотел за бугор, хоть куда. Много работал и работаю в Украине, но не на Украину, доходы почуть росли, мы с женой катались по европпам и присматривались, примерялись. Итог - Украина - страна для жизни, страна возможностей. Нигде в европпах вы не получите того уровня сервиса и медицины, инфраструктуры как в обычном большом городе Украины не за те же, не за х2 деньги. В европпы надо летать отдыхать, в европпах можно иметь имущество, но жить там...
Вот вам 3 этапа, которые я прошел:
1) Нет бабок, хочу валить хоть куда!
2) Есть не много бабок, езжу смотрю где мне будет хорошо жить.
3) Бабки есть..зачем мне жить в западной, центральной Европе? Я могу жить в Украине, самой развитой в плане услуг и сервиса за самые минимальные деньги в Европе, иметь все что хочу и путешествовать куда угодно, не тереть шкуру эмигранта и платить смешные налоги, которые даже плачу не я, мне просто их покрывает компания.
И еще одна мысль: я думаю уже через 10 лет многие будут жалеть что не вкладывали деньги тут, стараясь купить что-то "там", и свалить куда-то "туда".
Живу в Кракові в Польщі з 2017 року. Все залежить від цілей людини і мети переїзду. В Україні вигідно тільки тим, хто отримує зп в твердій валюті, чи має свій бізнес (найкраще орієнтований на експорт). Пройшов ці етапи і в Україні, і в Польщі. Цікавіше і зручніше саме в Польщі, оскільки більше можливостей для розвитку і трохи інша ментальність у всьому. Можливо й цікавіше десь в умовних США або Канаді, але для мене - далеко. В країнах західної Європи цікаво вести бізнес, однак не жити - менталітет, ну, дуже відрізняється - вони дуже змінилися за останні 20-30 років. Польша близька по менталітету і по цінам - за рівнем життя по загальним відчуттям, все ж таки років 20 попереду від України. ЗП в 2-3 рази вищі. Якого сервісу ви не можете отримати - різниця в між Львовом і Краковом в поході до лікаря на платну консультацію в ціні - в 2 рази. Операція - якщо безкоштовно і не термінова - ну півроку почекати.
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Додано: Чет 14 лип, 2022 22:45
alex_on написав:Bolt
то есть инвалид 2й группы совершеннолетний ехал и его сопровождал мужчина призывного возраста и их пропустили?
Если близкий родственник:жена, отец, мать, тёща, тесть. Я лично с женой выехал.
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Bolt
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