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fler написав:Чим далі читаю цю гілку, тим більше зростає впевненість, що в усьому світі ліпше Києва життя ніде немає
Есть еще один вариант. Самой поездить и пожить в разных странах. Сейчас для этого, как ни цинично, самый удобный момент. Я не разделяю Ваше мнение по ходу чтения ветки.
Зачем? Это как жениться каждый год.(выделенное) Предпочитаю учиться на чужом опыте. Разделяю, например, такие мнения:
Wisznia2021 написав:К чему это все- в Украине с доходом в 2 тис евро очень неплохо жилось, можно было закрывать глаза на все остальное. Здесь получить такой же уровень жизни можно с зарплатой, примерно, 5 тыс( пусть, грязными). Какой путь надо пройти от беженца до такой зарплаты? И сколько это займет времени? Особенно, если Германия даст только удочку вместо рыбы?
flyman написав:там 2К євро, це рівень прихованої бідності, тому і економія на всьому, на чому тільки можна
3134ant написав:Прежде чем "валить хоть-куда" - побывайте "хоть-где". Итог - Украина - страна для жизни, страна возможностей. Нигде в европпах вы не получите того уровня сервиса и медицины, инфраструктуры как в обычном большом городе Украины не за те же, не за х2 деньги. В европпы надо летать отдыхать, в европпах можно иметь имущество, но жить там...
3134ant написав:stm У вас тут такие крутые обсуждения. Я напишу свое мнение, вдруг хоть кому будет не все-равно) Прежде чем "валить хоть-куда" - побывайте "хоть-где". Буквально еще лет 10 назад, после совершеннолетия я был человеком на котором кеды горели так хотел за бугор, хоть куда. Много работал и работаю в Украине, но не на Украину, доходы почуть росли, мы с женой катались по европпам и присматривались, примерялись. Итог - Украина - страна для жизни, страна возможностей. Нигде в европпах вы не получите того уровня сервиса и медицины, инфраструктуры как в обычном большом городе Украины не за те же, не за х2 деньги. В европпы надо летать отдыхать, в европпах можно иметь имущество, но жить там... Вот вам 3 этапа, которые я прошел: 1) Нет бабок, хочу валить хоть куда! 2) Есть не много бабок, езжу смотрю где мне будет хорошо жить. 3) Бабки есть..зачем мне жить в западной, центральной Европе? Я могу жить в Украине, самой развитой в плане услуг и сервиса за самые минимальные деньги в Европе, иметь все что хочу и путешествовать куда угодно, не тереть шкуру эмигранта и платить смешные налоги, которые даже плачу не я, мне просто их покрывает компания. И еще одна мысль: я думаю уже через 10 лет многие будут жалеть что не вкладывали деньги тут, стараясь купить что-то "там", и свалить куда-то "туда".
Живу в Кракові в Польщі з 2017 року. Все залежить від цілей людини і мети переїзду. В Україні вигідно тільки тим, хто отримує зп в твердій валюті, чи має свій бізнес (найкраще орієнтований на експорт). Пройшов ці етапи і в Україні, і в Польщі. Цікавіше і зручніше саме в Польщі, оскільки більше можливостей для розвитку і трохи інша ментальність у всьому. Можливо й цікавіше десь в умовних США або Канаді, але для мене - далеко. В країнах західної Європи цікаво вести бізнес, однак не жити - менталітет, ну, дуже відрізняється - вони дуже змінилися за останні 20-30 років. Польша близька по менталітету і по цінам - за рівнем життя по загальним відчуттям, все ж таки років 20 попереду від України. ЗП в 2-3 рази вищі. Якого сервісу ви не можете отримати - різниця в між Львовом і Краковом в поході до лікаря на платну консультацію в ціні - в 2 рази. Операція - якщо безкоштовно і не термінова - ну півроку почекати.
Интересная трактовка, но мне кажется в этом варианте перемудрили. ИМХО, как я понял из текстов ВР и ДПСУ, вот эти "додатково" для родственников не нужны, а нужны для специальных опекунов. Интересно что Болт скажет