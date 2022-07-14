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#<1 ... 112113114115 Додано: П'ят 15 лип, 2022 04:11 Wisznia2021 написав: BIGor написав: Во Франции "плохая" медецина, но французы живут на 10 лет больше чем украинцы. Во Франции "плохая" медецина, но французы живут на 10 лет больше чем украинцы.

Думаю, за счет того, что они не лечат естественные состояния( так называемые " сопли") мед препаратами, ещё и самостоятельно " по совету соседки" купленными в аптеке, плюс вода, воздух, экология. они позволяют организму некоторые состояния преодолевать самому. У наших, конечно, от этого шок, т.к. привыкли от каждого чиха и пука принять таблеточку. Вот, что действительно, в Европе хорошо- это природа и стремление к экологичности. Стоит это всё " био" конских денег, конечно, как для беженца с Украины. Думаю, за счет того, что они не лечат естественные состояния( так называемые " сопли") мед препаратами, ещё и самостоятельно " по совету соседки" купленными в аптеке, плюс вода, воздух, экология. они позволяют организму некоторые состояния преодолевать самому. У наших, конечно, от этого шок, т.к. привыкли от каждого чиха и пука принять таблеточку. Вот, что действительно, в Европе хорошо- это природа и стремление к экологичности. Стоит это всё " био" конских денег, конечно, как для беженца с Украины.



Я хочу попросить тех кто пугает жизнью в забугорье все таки понимать, что жить в другой, как правило недешевой стране не работая могут позволить себе не только лишь все.

А если работать и зарабатывать на уровне аборигенов (то есть, местных), то эти расходы совсем не критичны.

Естественно, скорей всего будет фазы адаптации, от эйфории до депрессии. Это обычные вещи и если понимать, что это закономерно, то и пережить это легче.

С уважением,

Чувак. Я хочу попросить тех кто пугает жизнью в забугорье все таки понимать, что жить в другой, как правило недешевой стране не работая могут позволить себе не только лишь все.А если работать и зарабатывать на уровне аборигенов (то есть, местных), то эти расходы совсем не критичны.Естественно, скорей всего будет фазы адаптации, от эйфории до депрессии. Это обычные вещи и если понимать, что это закономерно, то и пережить это легче.С уважением,Чувак. rjkz

Повідомлень: 13474 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7025 раз. Подякували: 4080 раз. Профіль 3 3 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 лип, 2022 04:12 antey1969 написав: Рекомендую ценить нашу медицину, пока зелебобики реформами ее окончательно не добили.

Если кому интересно, со второго полугодия финансирование больниц у нас снова порезали процентов на тридцать.

Бюджетный краник, открытый им с перепугу в начале войны, сейчас торопливо перекрывают. Рекомендую ценить нашу медицину, пока зелебобики реформами ее окончательно не добили.Если кому интересно, со второго полугодия финансирование больниц у нас снова порезали процентов на тридцать.Бюджетный краник, открытый им с перепугу в начале войны, сейчас торопливо перекрывают.

И тут Зе виноват? Реформы, вроде, не он начинал? И мед клиники частные все( почти) не он выкупил.

А на счёт финансирования- война в стране, вы ж тоже в курсе. И тут Зе виноват? Реформы, вроде, не он начинал? И мед клиники частные все( почти) не он выкупил.А на счёт финансирования- война в стране, вы ж тоже в курсе. Wisznia2021 Повідомлень: 78 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 10 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 лип, 2022 04:16 Wisznia2021 написав: antey1969 написав: Рекомендую ценить нашу медицину, пока зелебобики реформами ее окончательно не добили.

Если кому интересно, со второго полугодия финансирование больниц у нас снова порезали процентов на тридцать.

Бюджетный краник, открытый им с перепугу в начале войны, сейчас торопливо перекрывают. Рекомендую ценить нашу медицину, пока зелебобики реформами ее окончательно не добили.Если кому интересно, со второго полугодия финансирование больниц у нас снова порезали процентов на тридцать.Бюджетный краник, открытый им с перепугу в начале войны, сейчас торопливо перекрывают.

И тут Зе виноват? Реформы, вроде, не он начинал? И мед клиники частные все( почти) не он выкупил.

А на счёт финансирования- война в стране, вы ж тоже в курсе. И тут Зе виноват? Реформы, вроде, не он начинал? И мед клиники частные все( почти) не он выкупил.А на счёт финансирования- война в стране, вы ж тоже в курсе.



Кто-ж еще может быть во всем виноват? Конечно Зе!

Ну и еше те, кто выпил всю воду из крана. И Зе тоже ее выпил.

(Это сарказм. Я не знаю где у Вас границы чувства юмора.) Кто-ж еще может быть во всем виноват? Конечно Зе!Ну и еше те, кто выпил всю воду из крана. И Зе тоже ее выпил.(Это сарказм. Я не знаю где у Вас границы чувства юмора.) rjkz

Повідомлень: 13474 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7025 раз. Подякували: 4080 раз. Профіль 3 3 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 112113114115 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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