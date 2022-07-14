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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 112113114115
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 04:11

  Wisznia2021 написав:
  BIGor написав:Во Франции "плохая" медецина, но французы живут на 10 лет больше чем украинцы.

Думаю, за счет того, что они не лечат естественные состояния( так называемые " сопли") мед препаратами, ещё и самостоятельно " по совету соседки" купленными в аптеке, плюс вода, воздух, экология. они позволяют организму некоторые состояния преодолевать самому. У наших, конечно, от этого шок, т.к. привыкли от каждого чиха и пука принять таблеточку. Вот, что действительно, в Европе хорошо- это природа и стремление к экологичности. Стоит это всё " био" конских денег, конечно, как для беженца с Украины.


Я хочу попросить тех кто пугает жизнью в забугорье все таки понимать, что жить в другой, как правило недешевой стране не работая могут позволить себе не только лишь все.
А если работать и зарабатывать на уровне аборигенов (то есть, местных), то эти расходы совсем не критичны.
Естественно, скорей всего будет фазы адаптации, от эйфории до депрессии. Это обычные вещи и если понимать, что это закономерно, то и пережить это легче.
С уважением,
Чувак. :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 04:12

  antey1969 написав:Рекомендую ценить нашу медицину, пока зелебобики реформами ее окончательно не добили.
Если кому интересно, со второго полугодия финансирование больниц у нас снова порезали процентов на тридцать.
Бюджетный краник, открытый им с перепугу в начале войны, сейчас торопливо перекрывают.

И тут Зе виноват? Реформы, вроде, не он начинал? И мед клиники частные все( почти) не он выкупил.
А на счёт финансирования- война в стране, вы ж тоже в курсе.
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 04:16

  Wisznia2021 написав:
  antey1969 написав:Рекомендую ценить нашу медицину, пока зелебобики реформами ее окончательно не добили.
Если кому интересно, со второго полугодия финансирование больниц у нас снова порезали процентов на тридцать.
Бюджетный краник, открытый им с перепугу в начале войны, сейчас торопливо перекрывают.

И тут Зе виноват? Реформы, вроде, не он начинал? И мед клиники частные все( почти) не он выкупил.
А на счёт финансирования- война в стране, вы ж тоже в курсе.


Кто-ж еще может быть во всем виноват? Конечно Зе!
Ну и еше те, кто выпил всю воду из крана. И Зе тоже ее выпил.
(Это сарказм. Я не знаю где у Вас границы чувства юмора.)
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