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#<1 ... 112113114115 Додано: П'ят 15 лип, 2022 04:11 Wisznia2021 написав: BIGor написав: Во Франции "плохая" медецина, но французы живут на 10 лет больше чем украинцы. Во Франции "плохая" медецина, но французы живут на 10 лет больше чем украинцы.

Думаю, за счет того, что они не лечат естественные состояния( так называемые " сопли") мед препаратами, ещё и самостоятельно " по совету соседки" купленными в аптеке, плюс вода, воздух, экология. они позволяют организму некоторые состояния преодолевать самому. У наших, конечно, от этого шок, т.к. привыкли от каждого чиха и пука принять таблеточку. Вот, что действительно, в Европе хорошо- это природа и стремление к экологичности. Стоит это всё " био" конских денег, конечно, как для беженца с Украины. Думаю, за счет того, что они не лечат естественные состояния( так называемые " сопли") мед препаратами, ещё и самостоятельно " по совету соседки" купленными в аптеке, плюс вода, воздух, экология. они позволяют организму некоторые состояния преодолевать самому. У наших, конечно, от этого шок, т.к. привыкли от каждого чиха и пука принять таблеточку. Вот, что действительно, в Европе хорошо- это природа и стремление к экологичности. Стоит это всё " био" конских денег, конечно, как для беженца с Украины.



Я хочу попросить тех кто пугает жизнью в забугорье все таки понимать, что жить в другой, как правило недешевой стране не работая могут позволить себе не только лишь все.

А если работать и зарабатывать на уровне аборигенов (то есть, местных), то эти расходы совсем не критичны.

Естественно, скорей всего будет фазы адаптации, от эйфории до депрессии. Это обычные вещи и если понимать, что это закономерно, то и пережить это легче.

С уважением,

Чувак. Я хочу попросить тех кто пугает жизнью в забугорье все таки понимать, что жить в другой, как правило недешевой стране не работая могут позволить себе не только лишь все.А если работать и зарабатывать на уровне аборигенов (то есть, местных), то эти расходы совсем не критичны.Естественно, скорей всего будет фазы адаптации, от эйфории до депрессии. Это обычные вещи и если понимать, что это закономерно, то и пережить это легче.С уважением,Чувак. rjkz

Повідомлень: 13476 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7025 раз. Подякували: 4080 раз. Профіль 3 3 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 лип, 2022 04:12 antey1969 написав: Рекомендую ценить нашу медицину, пока зелебобики реформами ее окончательно не добили.

Если кому интересно, со второго полугодия финансирование больниц у нас снова порезали процентов на тридцать.

Бюджетный краник, открытый им с перепугу в начале войны, сейчас торопливо перекрывают. Рекомендую ценить нашу медицину, пока зелебобики реформами ее окончательно не добили.Если кому интересно, со второго полугодия финансирование больниц у нас снова порезали процентов на тридцать.Бюджетный краник, открытый им с перепугу в начале войны, сейчас торопливо перекрывают.

И тут Зе виноват? Реформы, вроде, не он начинал? И мед клиники частные все( почти) не он выкупил.

А на счёт финансирования- война в стране, вы ж тоже в курсе. И тут Зе виноват? Реформы, вроде, не он начинал? И мед клиники частные все( почти) не он выкупил.А на счёт финансирования- война в стране, вы ж тоже в курсе. Wisznia2021 Повідомлень: 79 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 11 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 лип, 2022 04:16 Wisznia2021 написав: antey1969 написав: Рекомендую ценить нашу медицину, пока зелебобики реформами ее окончательно не добили.

Если кому интересно, со второго полугодия финансирование больниц у нас снова порезали процентов на тридцать.

Бюджетный краник, открытый им с перепугу в начале войны, сейчас торопливо перекрывают. Рекомендую ценить нашу медицину, пока зелебобики реформами ее окончательно не добили.Если кому интересно, со второго полугодия финансирование больниц у нас снова порезали процентов на тридцать.Бюджетный краник, открытый им с перепугу в начале войны, сейчас торопливо перекрывают.

И тут Зе виноват? Реформы, вроде, не он начинал? И мед клиники частные все( почти) не он выкупил.

А на счёт финансирования- война в стране, вы ж тоже в курсе. И тут Зе виноват? Реформы, вроде, не он начинал? И мед клиники частные все( почти) не он выкупил.А на счёт финансирования- война в стране, вы ж тоже в курсе.



Кто-ж еще может быть во всем виноват? Конечно Зе!

Ну и еше те, кто выпил всю воду из крана. И Зе тоже ее выпил.

(Это сарказм. Я не знаю где у Вас границы чувства юмора.) Кто-ж еще может быть во всем виноват? Конечно Зе!Ну и еше те, кто выпил всю воду из крана. И Зе тоже ее выпил.(Это сарказм. Я не знаю где у Вас границы чувства юмора.) rjkz

Повідомлень: 13476 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7025 раз. Подякували: 4080 раз. Профіль 3 3 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 лип, 2022 04:20 rjkz написав: Wisznia2021 написав: BIGor написав: Во Франции "плохая" медецина, но французы живут на 10 лет больше чем украинцы. Во Франции "плохая" медецина, но французы живут на 10 лет больше чем украинцы.

Думаю, за счет того, что они не лечат естественные состояния( так называемые " сопли") мед препаратами, ещё и самостоятельно " по совету соседки" купленными в аптеке, плюс вода, воздух, экология. они позволяют организму некоторые состояния преодолевать самому. У наших, конечно, от этого шок, т.к. привыкли от каждого чиха и пука принять таблеточку. Вот, что действительно, в Европе хорошо- это природа и стремление к экологичности. Стоит это всё " био" конских денег, конечно, как для беженца с Украины. Думаю, за счет того, что они не лечат естественные состояния( так называемые " сопли") мед препаратами, ещё и самостоятельно " по совету соседки" купленными в аптеке, плюс вода, воздух, экология. они позволяют организму некоторые состояния преодолевать самому. У наших, конечно, от этого шок, т.к. привыкли от каждого чиха и пука принять таблеточку. Вот, что действительно, в Европе хорошо- это природа и стремление к экологичности. Стоит это всё " био" конских денег, конечно, как для беженца с Украины.



Я хочу попросить тех кто пугает жизнью в забугорье все таки понимать, что жить в другой, как правило недешевой стране не работая могут позволить себе не только лишь все.

А если работать и зарабатывать на уровне аборигенов (то есть, местных), то эти расходы совсем не критичны.

Я хочу попросить тех кто пугает жизнью в забугорье все таки понимать, что жить в другой, как правило недешевой стране не работая могут позволить себе не только лишь все.А если работать и зарабатывать на уровне аборигенов (то есть, местных), то эти расходы совсем не критичны.

И вот тут мы плавно снова переходим к вопросу: сколько ( не тупому!!, но и не из Биг4) беженцу понадобиться времени дойти до уровня доходов " местного аборигена". Минимум 5 лет, чтоб получить хоть какое- то образование. И вот тут мы плавно снова переходим к вопросу: сколько ( не тупому!!, но и не из Биг4) беженцу понадобиться времени дойти до уровня доходов " местного аборигена". Минимум 5 лет, чтоб получить хоть какое- то образование. Wisznia2021 Повідомлень: 79 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 лип, 2022 05:03 rjkz написав: Естественно, скорей всего будет фазы адаптации, от эйфории до депрессии. Естественно, скорей всего будет фазы адаптации, от эйфории до депрессии.



У нашого нового американця ще стадія ейфорії, це очевидно





rjkz написав: Нда, мы вам расскажем о вкусе устриц.

По европам у меня нет опыта жизни.

Есть по США.

И этот опыт говорит, что медицина в Украине на нуле. Полном. Лечение соплей - это да. В США сопли никто не лечит - само проходит за неделю. Лечат страшные болезни, которые в Украине - приговор.

Образование школьное. Это сказки, что у нас самое лучшее образование. В СЩА оно другое и я считаю, что оно лучше. Про послешкольное - вообще молчу. Украинский диплом никому в мире не нужен. С большинством американских (не со всеми) можно иметь отличную работу и не только в США.

Имея работу (хоть какую на фулл тайм) вопроса о доступности продуктов питания в магазинах стоять не будет. На минималке в кафе и ресторанах не наещься. Хотя и такие бывают.

Лизинг машины - это 1-2 рабочих дня по деньгам при зп до 50 баксов в час. И каждые 3 года можно брать новую.

Про что еще рассказать? Нда, мы вам расскажем о вкусе устриц.По европам у меня нет опыта жизни.Есть по США.И этот опыт говорит, что медицина в Украине на нуле. Полном. Лечение соплей - это да. В США сопли никто не лечит - само проходит за неделю. Лечат страшные болезни, которые в Украине - приговор.Образование школьное. Это сказки, что у нас самое лучшее образование. В СЩА оно другое и я считаю, что оно лучше. Про послешкольное - вообще молчу. Украинский диплом никому в мире не нужен. С большинством американских (не со всеми) можно иметь отличную работу и не только в США.Имея работу (хоть какую на фулл тайм) вопроса о доступности продуктов питания в магазинах стоять не будет. На минималке в кафе и ресторанах не наещься. Хотя и такие бывают.Лизинг машины - это 1-2 рабочих дня по деньгам при зп до 50 баксов в час. И каждые 3 года можно брать новую.Про что еще рассказать?



Про медицину у мене трохи бомбить вже, давайте не брехати - у США в цілому вона огидна, особливо якщо рахувати ціна-якість. Медицина – одна з найболючіших тем кожних виборів, і це не просто так.

Будь-яка країна Європи (включно з Україною) дасть сто очок уперед, слухайте не нашого молодого здорового емігранта, а хоча б почитайте інтернет, тих хто пожив по обидва боки атлантики.



На освіту чесно кажучи трохи пофіг, я б сказав що в будь-якому випадку навчати треба себе самостійно, і все життя.

Але це ще одна болюча тема США, за останні десятиліття ціна коледжів злетіла у кілька разів, у рази обганяючи зарплати. Пруфів давати не буду – пошукайте самі, повний інтернет.



Машини так, у всіх нові у лізингу крім жебраків. Бо без них ніяк не прожити, а нові в т.ч. тому що обслуговування старих – великі гроші, година автомеханіка коштує дофіга. Ну поціновувачі старовини платять, а негри-латиноси вдома в гаражі колупають.

Звичайна справа прямо на вулиці в Нью-Йорку - люди, що лежать під старими Каділаками.



Їжа – це ще одна болюча тема. Нормально їсти в США не вміють, 60-80% людей жеруть всяке лайно. Зашкалюють продажі газ. напоїв, пластівців-снеків, все це з тоннами цукру. Робочий народ гріє готові набори в мікрохвильовці або розмішує страшні пакети мак-енд-чіз. Процвітає стріт-фуд і фаст-фуд, те й інше рівня гівна, в Україні с цім набагато краще. Майже весь хліб – пластилінова солодка гидота.

Так, це все реально недорого, але по ожирінню США в лідерах не просто так. Те саме і з фруктами-овочами - або несмачна дешева хєрь, або органік у рази дорожчий, це треба шукати і не скрізь є. Добре, що хоча б нещодавня мода на хіпсто-органік з'явилась, у 90-х з цим було ще гірше.



Нормального хліба, сиру, вина, кави - нема. Точніше я збрехав - це все є, але в нечастих "хороших" магазинах і в рази дорожче. З нормальною зарплатою то не проблема – але до таких магазинів треба ще доїхати, у них затарюється від сили відсотків 10-15%. Інші забивають холодильник на тиждень усілякою херньою, і під'їдають протягом дня в кафешках по можливості - це реальність більшості американців, і не треба мені доводити, що це не так.

Магазин рівня Сільпо прямо під будинком, зі своєю кулінарією, випічкою та свіжою рибою – музейний експонат в Америці, ну може хіба є пара штук у хіпстерських районах LA. Будь-яка львівська кав'ярня дасть сто очок вперед старбаксу.



У США є достатньо плюсів у порівнянні з Європою, більше грошей у багатьох сферах, набагато вища стеля можливостей, і менше соціалізму та регулювання держави. Але й проблем дофіга, і не потрібно їх тут приховувати. У нашого нового американця ще стадія ейфорії, це очевидноПро медицину у мене трохи бомбить вже, давайте не брехати - у США в цілому вона огидна, особливо якщо рахувати ціна-якість. Медицина – одна з найболючіших тем кожних виборів, і це не просто так.Будь-яка країна Європи (включно з Україною) дасть сто очок уперед, слухайте не нашого молодого здорового емігранта, а хоча б почитайте інтернет, тих хто пожив по обидва боки атлантики.На освіту чесно кажучи трохи пофіг, я б сказав що в будь-якому випадку навчати треба себе самостійно, і все життя.Але це ще одна болюча тема США, за останні десятиліття ціна коледжів злетіла у кілька разів, у рази обганяючи зарплати. Пруфів давати не буду – пошукайте самі, повний інтернет.Машини так, у всіх нові у лізингу крім жебраків. Бо без них ніяк не прожити, а нові в т.ч. тому що обслуговування старих – великі гроші, година автомеханіка коштує дофіга. Ну поціновувачі старовини платять, а негри-латиноси вдома в гаражі колупають.Звичайна справа прямо на вулиці в Нью-Йорку - люди, що лежать під старими Каділаками.Їжа – це ще одна болюча тема. Нормально їсти в США не вміють, 60-80% людей жеруть всяке лайно. Зашкалюють продажі газ. напоїв, пластівців-снеків, все це з тоннами цукру. Робочий народ гріє готові набори в мікрохвильовці або розмішує страшні пакети мак-енд-чіз. Процвітає стріт-фуд і фаст-фуд, те й інше рівня гівна, в Україні с цім набагато краще. Майже весь хліб – пластилінова солодка гидота.Так, це все реально недорого, але по ожирінню США в лідерах не просто так. Те саме і з фруктами-овочами - або несмачна дешева хєрь, або органік у рази дорожчий, це треба шукати і не скрізь є. Добре, що хоча б нещодавня мода на хіпсто-органік з'явилась, у 90-х з цим було ще гірше.Нормального хліба, сиру, вина, кави - нема. Точніше я збрехав - це все є, але в нечастих "хороших" магазинах і в рази дорожче. З нормальною зарплатою то не проблема – але до таких магазинів треба ще доїхати, у них затарюється від сили відсотків 10-15%. Інші забивають холодильник на тиждень усілякою херньою, і під'їдають протягом дня в кафешках по можливості - це реальність більшості американців, і не треба мені доводити, що це не так.Магазин рівня Сільпо прямо під будинком, зі своєю кулінарією, випічкою та свіжою рибою – музейний експонат в Америці, ну може хіба є пара штук у хіпстерських районах LA. Будь-яка львівська кав'ярня дасть сто очок вперед старбаксу.У США є достатньо плюсів у порівнянні з Європою, більше грошей у багатьох сферах, набагато вища стеля можливостей, і менше соціалізму та регулювання держави. Але й проблем дофіга, і не потрібно їх тут приховувати. zerocool

Повідомлень: 259 З нами з: 22.03.11 Подякував: 26 раз. Подякували: 35 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 лип, 2022 05:43 Wisznia2021 написав:

И вот тут мы плавно снова переходим к вопросу: сколько ( не тупому!!, но и не из Биг4) беженцу понадобиться времени дойти до уровня доходов " местного аборигена". Минимум 5 лет, чтоб получить хоть какое- то образование. И вот тут мы плавно снова переходим к вопросу: сколько ( не тупому!!, но и не из Биг4) беженцу понадобиться времени дойти до уровня доходов " местного аборигена". Минимум 5 лет, чтоб получить хоть какое- то образование.



Понимаете в чем дело, за редким исключением, все мы что-то умеем, что в той или иной степени востребовано везде. Да, и я уже это не раз говорил, скорей всего будет шаг или два назад в социальной и/или профессиональной лестнице поначалу.

И-то не факт.

И еще, не знаю как в Европе, а в США пока в свое время удивило, по крайней мере в моем кругу общения, даже намека в погоне за какой-то престижностью или понтами в плане работы. Есть работа и за нее платят хорошие деньги? Вай нот?

И три примера, когда мои хорошие знакомые отказались от работы в айти -

1. Университет в Питтсбурге, компьютерсайенс. Програмист. Через несколько лет понимает что это не его, просто не нравится. Идет работать мейнтейнером в МТА. Фактически высококвалифицированный рабочий. Язык - лучше чем у нейтивов (такое тоже бывает), без акцента совершенно. При мне американцы не раз делали квадратные глаза,когда узнавали, что он из Украины.

2. Начало 00-х какой-то НЙ-ский каледж по компьютерсайенс. После окончания несколько лет программистом. Поняла что не нравится. С 2006 года - фармацевт в сивиэс (крупнейшая аптечная сеть в США). В США с начала 80-х, приехала ребенком. Говорит не без проблем по русски, все время сбивается на Инглиш, читать и писать на русском не умеет.

3. Человек с середины 90-х в США. Тоже что-то закончил по программированию, работал в крупной нйской фирме программистом. Бросил, уехал в Балтимор, начал делать своими руками людям ремонты. Сейчас небольшой строительный бизнес.

Несколько объектов недвижимости, своя и под арендой.



К чему это все? к тому, что не всегда надо искать себя долго.

Можно делать то, что знаешь и умеещь. Даже для начала на низщем уровне.

Порой, можно это делать с корабля. Иногда какие-то местные курсы закончить. От недели до полугода. Понимаете в чем дело, за редким исключением, все мы что-то умеем, что в той или иной степени востребовано везде. Да, и я уже это не раз говорил, скорей всего будет шаг или два назад в социальной и/или профессиональной лестнице поначалу.И-то не факт.И еще, не знаю как в Европе, а в США пока в свое время удивило, по крайней мере в моем кругу общения, даже намека в погоне за какой-то престижностью или понтами в плане работы. Есть работа и за нее платят хорошие деньги? Вай нот?И три примера, когда мои хорошие знакомые отказались от работы в айти -1. Университет в Питтсбурге, компьютерсайенс. Програмист. Через несколько лет понимает что это не его, просто не нравится. Идет работать мейнтейнером в МТА. Фактически высококвалифицированный рабочий. Язык - лучше чем у нейтивов (такое тоже бывает), без акцента совершенно. При мне американцы не раз делали квадратные глаза,когда узнавали, что он из Украины.2. Начало 00-х какой-то НЙ-ский каледж по компьютерсайенс. После окончания несколько лет программистом. Поняла что не нравится. С 2006 года - фармацевт в сивиэс (крупнейшая аптечная сеть в США). В США с начала 80-х, приехала ребенком. Говорит не без проблем по русски, все время сбивается на Инглиш, читать и писать на русском не умеет.3. Человек с середины 90-х в США. Тоже что-то закончил по программированию, работал в крупной нйской фирме программистом. Бросил, уехал в Балтимор, начал делать своими руками людям ремонты. Сейчас небольшой строительный бизнес.Несколько объектов недвижимости, своя и под арендой.К чему это все? к тому, что не всегда надо искать себя долго.Можно делать то, что знаешь и умеещь. Даже для начала на низщем уровне.Порой, можно это делать с корабля. Иногда какие-то местные курсы закончить. От недели до полугода. rjkz

Повідомлень: 13476 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7025 раз. Подякували: 4080 раз. Профіль 3 3 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 лип, 2022 05:45 zerocool , я уже не первый год в США и это не первый далеко приезд.

Я уже все стадии давно прошел. rjkz

Повідомлень: 13476 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7025 раз. Подякували: 4080 раз. Профіль 3 3 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 112113114115 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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