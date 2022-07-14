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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 04:11
Wisznia2021 написав: BIGor написав:
Во Франции "плохая" медецина, но французы живут на 10 лет больше чем украинцы.
Думаю, за счет того, что они не лечат естественные состояния( так называемые " сопли") мед препаратами, ещё и самостоятельно " по совету соседки" купленными в аптеке, плюс вода, воздух, экология. они позволяют организму некоторые состояния преодолевать самому. У наших, конечно, от этого шок, т.к. привыкли от каждого чиха и пука принять таблеточку. Вот, что действительно, в Европе хорошо- это природа и стремление к экологичности. Стоит это всё " био" конских денег, конечно, как для беженца с Украины.
Я хочу попросить тех кто пугает жизнью в забугорье все таки понимать, что жить в другой, как правило недешевой стране не работая могут позволить себе не только лишь все.
А если работать и зарабатывать на уровне аборигенов (то есть, местных), то эти расходы совсем не критичны.
Естественно, скорей всего будет фазы адаптации, от эйфории до депрессии. Это обычные вещи и если понимать, что это закономерно, то и пережить это легче.
С уважением,
Чувак.
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 04:12
antey1969 написав:
Рекомендую ценить нашу медицину, пока зелебобики реформами ее окончательно не добили.
Если кому интересно, со второго полугодия финансирование больниц у нас снова порезали процентов на тридцать.
Бюджетный краник, открытый им с перепугу в начале войны, сейчас торопливо перекрывают.
И тут Зе виноват? Реформы, вроде, не он начинал? И мед клиники частные все( почти) не он выкупил.
А на счёт финансирования- война в стране, вы ж тоже в курсе.
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 04:16
Wisznia2021 написав: antey1969 написав:
Рекомендую ценить нашу медицину, пока зелебобики реформами ее окончательно не добили.
Если кому интересно, со второго полугодия финансирование больниц у нас снова порезали процентов на тридцать.
Бюджетный краник, открытый им с перепугу в начале войны, сейчас торопливо перекрывают.
И тут Зе виноват? Реформы, вроде, не он начинал? И мед клиники частные все( почти) не он выкупил.
А на счёт финансирования- война в стране, вы ж тоже в курсе.
Кто-ж еще может быть во всем виноват? Конечно Зе!
Ну и еше те, кто выпил всю воду из крана. И Зе тоже ее выпил.
(Это сарказм. Я не знаю где у Вас границы чувства юмора.)
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 04:20
rjkz написав: Wisznia2021 написав: BIGor написав:
Во Франции "плохая" медецина, но французы живут на 10 лет больше чем украинцы.
Думаю, за счет того, что они не лечат естественные состояния( так называемые " сопли") мед препаратами, ещё и самостоятельно " по совету соседки" купленными в аптеке, плюс вода, воздух, экология. они позволяют организму некоторые состояния преодолевать самому. У наших, конечно, от этого шок, т.к. привыкли от каждого чиха и пука принять таблеточку. Вот, что действительно, в Европе хорошо- это природа и стремление к экологичности. Стоит это всё " био" конских денег, конечно, как для беженца с Украины.
Я хочу попросить тех кто пугает жизнью в забугорье все таки понимать, что жить в другой, как правило недешевой стране не работая могут позволить себе не только лишь все.
А если работать и зарабатывать на уровне аборигенов (то есть, местных), то эти расходы совсем не критичны.
И вот тут мы плавно снова переходим к вопросу: сколько ( не тупому!!, но и не из Биг4) беженцу понадобиться времени дойти до уровня доходов " местного аборигена". Минимум 5 лет, чтоб получить хоть какое- то образование.
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Wisznia2021
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 05:03
rjkz написав:
Естественно, скорей всего будет фазы адаптации, от эйфории до депрессии.
У нашого нового американця ще стадія ейфорії, це очевидно
rjkz написав:
Нда, мы вам расскажем о вкусе устриц.
По европам у меня нет опыта жизни.
Есть по США.
И этот опыт говорит, что медицина в Украине на нуле. Полном. Лечение соплей - это да. В США сопли никто не лечит - само проходит за неделю. Лечат страшные болезни, которые в Украине - приговор.
Образование школьное. Это сказки, что у нас самое лучшее образование. В СЩА оно другое и я считаю, что оно лучше. Про послешкольное - вообще молчу. Украинский диплом никому в мире не нужен. С большинством американских (не со всеми) можно иметь отличную работу и не только в США.
Имея работу (хоть какую на фулл тайм) вопроса о доступности продуктов питания в магазинах стоять не будет. На минималке в кафе и ресторанах не наещься. Хотя и такие бывают.
Лизинг машины - это 1-2 рабочих дня по деньгам при зп до 50 баксов в час. И каждые 3 года можно брать новую.
Про что еще рассказать?
Про медицину у мене трохи бомбить вже, давайте не брехати - у США в цілому вона огидна, особливо якщо рахувати ціна-якість. Медицина – одна з найболючіших тем кожних виборів, і це не просто так.
Будь-яка країна Європи (включно з Україною) дасть сто очок уперед, слухайте не нашого молодого здорового емігранта, а хоча б почитайте інтернет, тих хто пожив по обидва боки атлантики.
На освіту чесно кажучи трохи пофіг, я б сказав що в будь-якому випадку навчати треба себе самостійно, і все життя.
Але це ще одна болюча тема США, за останні десятиліття ціна коледжів злетіла у кілька разів, у рази обганяючи зарплати. Пруфів давати не буду – пошукайте самі, повний інтернет.
Машини так, у всіх нові у лізингу крім жебраків. Бо без них ніяк не прожити, а нові в т.ч. тому що обслуговування старих – великі гроші, година автомеханіка коштує дофіга. Ну поціновувачі старовини платять, а негри-латиноси вдома в гаражі колупають.
Звичайна справа прямо на вулиці в Нью-Йорку - люди, що лежать під старими Каділаками.
Їжа – це ще одна болюча тема. Нормально їсти в США не вміють, 60-80% людей жеруть всяке лайно. Зашкалюють продажі газ. напоїв, пластівців-снеків, все це з тоннами цукру. Робочий народ гріє готові набори в мікрохвильовці або розмішує страшні пакети мак-енд-чіз. Процвітає стріт-фуд і фаст-фуд, те й інше рівня гівна, в Україні с цім набагато краще. Майже весь хліб – пластилінова солодка гидота.
Так, це все реально недорого, але по ожирінню США в лідерах не просто так. Те саме і з фруктами-овочами - або несмачна дешева хєрь, або органік у рази дорожчий, це треба шукати і не скрізь є. Добре, що хоча б нещодавня мода на хіпсто-органік з'явилась, у 90-х з цим було ще гірше.
Нормального хліба, сиру, вина, кави - нема. Точніше я збрехав - це все є, але в нечастих "хороших" магазинах і в рази дорожче. З нормальною зарплатою то не проблема – але до таких магазинів треба ще доїхати, у них затарюється від сили відсотків 10-15%. Інші забивають холодильник на тиждень усілякою херньою, і під'їдають протягом дня в кафешках по можливості - це реальність більшості американців, і не треба мені доводити, що це не так.
Магазин рівня Сільпо прямо під будинком, зі своєю кулінарією, випічкою та свіжою рибою – музейний експонат в Америці, ну може хіба є пара штук у хіпстерських районах LA. Будь-яка львівська кав'ярня дасть сто очок вперед старбаксу.
У США є достатньо плюсів у порівнянні з Європою, більше грошей у багатьох сферах, набагато вища стеля можливостей, і менше соціалізму та регулювання держави. Але й проблем дофіга, і не потрібно їх тут приховувати.
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zerocool
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 05:43
Wisznia2021 написав:
И вот тут мы плавно снова переходим к вопросу: сколько ( не тупому!!, но и не из Биг4) беженцу понадобиться времени дойти до уровня доходов " местного аборигена". Минимум 5 лет, чтоб получить хоть какое- то образование.
Понимаете в чем дело, за редким исключением, все мы что-то умеем, что в той или иной степени востребовано везде. Да, и я уже это не раз говорил, скорей всего будет шаг или два назад в социальной и/или профессиональной лестнице поначалу.
И-то не факт.
И еще, не знаю как в Европе, а в США пока в свое время удивило, по крайней мере в моем кругу общения, даже намека в погоне за какой-то престижностью или понтами в плане работы. Есть работа и за нее платят хорошие деньги? Вай нот?
И три примера, когда мои хорошие знакомые отказались от работы в айти -
1. Университет в Питтсбурге, компьютерсайенс. Програмист. Через несколько лет понимает что это не его, просто не нравится. Идет работать мейнтейнером в МТА. Фактически высококвалифицированный рабочий. Язык - лучше чем у нейтивов (такое тоже бывает), без акцента совершенно. При мне американцы не раз делали квадратные глаза,когда узнавали, что он из Украины.
2. Начало 00-х какой-то НЙ-ский каледж по компьютерсайенс. После окончания несколько лет программистом. Поняла что не нравится. С 2006 года - фармацевт в сивиэс (крупнейшая аптечная сеть в США). В США с начала 80-х, приехала ребенком. Говорит не без проблем по русски, все время сбивается на Инглиш, читать и писать на русском не умеет.
3. Человек с середины 90-х в США. Тоже что-то закончил по программированию, работал в крупной нйской фирме программистом. Бросил, уехал в Балтимор, начал делать своими руками людям ремонты. Сейчас небольшой строительный бизнес.
Несколько объектов недвижимости, своя и под арендой.
К чему это все? к тому, что не всегда надо искать себя долго.
Можно делать то, что знаешь и умеещь. Даже для начала на низщем уровне.
Порой, можно это делать с корабля. Иногда какие-то местные курсы закончить. От недели до полугода.
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 05:45
zerocool , я уже не первый год в США и это не первый далеко приезд.
Я уже все стадии давно прошел.
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 06:29
zerocool написав: rjkz написав:
Естественно, скорей всего будет фазы адаптации, от эйфории до депрессии.
У нашого нового американця ще стадія ейфорії, це очевидно
rjkz написав:
Нда, мы вам расскажем о вкусе устриц.
По европам у меня нет опыта жизни.
Есть по США.
И этот опыт говорит, что медицина в Украине на нуле. Полном. Лечение соплей - это да. В США сопли никто не лечит - само проходит за неделю. Лечат страшные болезни, которые в Украине - приговор.
Образование школьное. Это сказки, что у нас самое лучшее образование. В СЩА оно другое и я считаю, что оно лучше. Про послешкольное - вообще молчу. Украинский диплом никому в мире не нужен. С большинством американских (не со всеми) можно иметь отличную работу и не только в США.
Имея работу (хоть какую на фулл тайм) вопроса о доступности продуктов питания в магазинах стоять не будет. На минималке в кафе и ресторанах не наещься. Хотя и такие бывают.
Лизинг машины - это 1-2 рабочих дня по деньгам при зп до 50 баксов в час. И каждые 3 года можно брать новую.
Про что еще рассказать?
Про медицину у мене трохи бомбить вже, давайте не брехати - у США в цілому вона огидна, особливо якщо рахувати ціна-якість. Медицина – одна з найболючіших тем кожних виборів, і це не просто так.
Будь-яка країна Європи (включно з Україною) дасть сто очок уперед, слухайте не нашого молодого здорового емігранта, а хоча б почитайте інтернет, тих хто пожив по обидва боки атлантики.
На освіту чесно кажучи трохи пофіг, я б сказав що в будь-якому випадку навчати треба себе самостійно, і все життя.
Але це ще одна болюча тема США, за останні десятиліття ціна коледжів злетіла у кілька разів, у рази обганяючи зарплати. Пруфів давати не буду – пошукайте самі, повний інтернет.
Машини так, у всіх нові у лізингу крім жебраків. Бо без них ніяк не прожити, а нові в т.ч. тому що обслуговування старих – великі гроші, година автомеханіка коштує дофіга. Ну поціновувачі старовини платять, а негри-латиноси вдома в гаражі колупають.
Звичайна справа прямо на вулиці в Нью-Йорку - люди, що лежать під старими Каділаками.
Їжа – це ще одна болюча тема. Нормально їсти в США не вміють, 60-80% людей жеруть всяке лайно. Зашкалюють продажі газ. напоїв, пластівців-снеків, все це з тоннами цукру. Робочий народ гріє готові набори в мікрохвильовці або розмішує страшні пакети мак-енд-чіз. Процвітає стріт-фуд і фаст-фуд, те й інше рівня гівна, в Україні с цім набагато краще. Майже весь хліб – пластилінова солодка гидота.
Так, це все реально недорого, але по ожирінню США в лідерах не просто так. Те саме і з фруктами-овочами - або несмачна дешева хєрь, або органік у рази дорожчий, це треба шукати і не скрізь є. Добре, що хоча б нещодавня мода на хіпсто-органік з'явилась, у 90-х з цим було ще гірше.
Нормального хліба, сиру, вина, кави - нема. Точніше я збрехав - це все є, але в нечастих "хороших" магазинах і в рази дорожче. З нормальною зарплатою то не проблема – але до таких магазинів треба ще доїхати, у них затарюється від сили відсотків 10-15%. Інші забивають холодильник на тиждень усілякою херньою, і під'їдають протягом дня в кафешках по можливості - це реальність більшості американців, і не треба мені доводити, що це не так.
Магазин рівня Сільпо прямо під будинком, зі своєю кулінарією, випічкою та свіжою рибою – музейний експонат в Америці, ну може хіба є пара штук у хіпстерських районах LA. Будь-яка львівська кав'ярня дасть сто очок вперед старбаксу.
У США є достатньо плюсів у порівнянні з Європою, більше грошей у багатьох сферах, набагато вища стеля можливостей, і менше соціалізму та регулювання держави. Але й проблем дофіга, і не потрібно їх тут приховувати.
А! Вот кое что и выяснили. Вы по Калихворнии, а точнее по элэй.
Это многое объясняет. Я туда даже не думал ехать. Действительно, столица бомжей. Шопаделать, вы лоханулись. Неправильный выбор города.
Вместо того, чтобы переехать в другое место, вы лапки кверху и назад.
В НЙ, в котором в основном весь мой опыт с начала 00-х, таких проблем нет, но не во всем городе, а в правильно подобранном районе.
Так, например, врачей НАЩИХ тут навалом. Только они получили или тут образование или прощли дообучение и практику в местных госпиталях.
Моя терапевт - из Украины с начала 00-х.
Наш педиатр, уже очень в возрасте, кажется из еще Молдавской ССР. У них свои офисы.
К сожалению, прищлось увидеть за эти годы и госпиталя. Как обычные так и специализированные. Даже госпиталь в черном районе положит на лопатки любой украинский по всем параметрам. Если говорить о высокой медицине, то в Украине ее просто нет.
Продукты.
Не знаю в каком гадюшнике ЛА вы питались, но в НЙ есть все что угодно.
И какая угодно кухня и какое угодно питание. И продукты в магазинах и качественные и не дорогие. Я могу долго на эту тему говорить. Начиная с того, что с 50-х годов прошлого века кур и индющек запрещено вскармливать гормонами.
Собственно я только тут начал мясо птиц есть.
Хлеб. В той части НЙ где я живу совсем не проблема купить традиционный для нас хлеб и все его разновидности и разных производителей. Выходцев из бСоюза много - это спрос, а капитализм дает предложение.
Традиционный американский хлеб - это полуфабрикат, его надо доготавливать в тостере или на сковородке. Вы не знали?
Сыр. Американский сыр - действительно на любителя. Но в пяти минутах пешком от меня 3 магазина в которых я могу купить сыры производства Дании, Швейцарии, Польши, Германии, Нидерланды, Франции. Разные, много сортов. И цены раза в 2 ниже были чем в Украине когда мы приехали. Сейчас я уже не в курсе украинских цен. Я такого разнообразия сыров сразу за один раз не видел даже когда летел бизнесклассом из Цюриха в НЙ и принесли сырную тарелку. Свиссэйр.
Вино, коньяки, арманьяки, водка и пр-пр в огромном выборе лучших производителей со всего мира - 3 минуты от меня алкогольный супермаркет. Жаль я не по этим делам. Разве что белое сухое с морепродуктами ( у нас тут живые лобстеры по 9.99 за паунд недавно были, рекомендую).
Кофе - лавацца чем плоха? Навалом, разная. НЕдавно по сейлу пару пачек по 5.49 взял. И чай хорощий есть.
Сети наподобии Сильпо есть - и Холфудс и ТрейдерДжо. Есть и более ориентированные на публику из стран б.Союза. Из сетевых - НетКост.
Но мне больше нравятся не сетевые в моем районе. Пальчики оближешь. Мы вообще ценители домащней кухни, но тут есть магаз с такой кулинарией, что надо сильно себя заставить не часто покупать бифстроганоф, голубцы, фаршированный перец, самсу, долму, вот креветки гриль у них не очень, а то, что я перечислил - выше всяких похвал. И это я умею и люблю готовить сам. И жена тоже.
Блин, я щаз слюной изойду. Поимейте совесть. А еще недалеко турецкий Джайро...это нечто....
А в чисто американском сетевике возле меня азиат так обалденно делает суши и роллы. Короче, заканчиваем. Это невозможно выдержать.
Вам не повезло с экспириенсом, но вы свои неудачи списываете на всех остальных.
Вам просто не повезло.
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 07:21
konstantin kirovograd написав:
не надо расказывать ужасы про медицину запада.Если вы нещеброт или экономите как большинство европейцев вы будете ждать узкого спеца на запись и т.д..Но если у вас есть бабки вы просто идёте в частную клинику и через десять минут получаете помощь.
И жить там с бабками как в любой развитой стране намного лучше чем в Украине.
Если бы было наоборот то ехали бы французы и немцы к нам а не мы к ним!!!
И вообще сейчас тенденция ссать в уши людям со всех ресурсов что в Европе плохо у нас хорошо. Потому что мы теряем каждый день население безвозвратно и власть схаменулась и пытается удержать тех кто ещё не рванул.
так німці і франзуци ідуть, коли страховка не покриває лікування, а не платити тисячі за те, що можна зробити за декілька сотен
кали есть бабкі, то життя частіше краще. але порядок цифр для достатності дуже відмінний
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