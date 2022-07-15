RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 113114115116
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 08:15

  Wisznia2021 написав:
  konstantin kirovograd написав:Если бы было наоборот то ехали бы французы и немцы к нам а не мы к ним!!!

Самое прикольное, что этот процесс- таки начался :D - война помешала. У сотрудницы зять европеец, приехав, был удивлен и уезжать домой уже не хотел. Остался, нашел работу( и не одну), нашел таких же( европейцев и американцев) себе друзей - типа круг общения на английском. Украинский/ русский учить не хотел.
Немец приехал в гости, вывихнул пальчик, офигел от того, как его здесь по страховке с почестями обслужили. За пару посещений Киева - всерьез посматривал в нашу сторону... Но !- это все до войны. Война многое перечеркнула.

Да-да-да, у нас куча высокооплачиваемой работы, только местные аборигены не могут ее найти.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6362
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1034 раз.
Подякували: 1373 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 113114115116
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: барабашов і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (191)
15.07.2022 10:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.