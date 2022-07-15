Wisznia2021 написав:
Самое прикольное, что этот процесс- таки начался - война помешала. У сотрудницы зять европеец, приехав, был удивлен и уезжать домой уже не хотел. Остался, нашел работу( и не одну), нашел таких же( европейцев и американцев) себе друзей - типа круг общения на английском. Украинский/ русский учить не хотел.
Немец приехал в гости, вывихнул пальчик, офигел от того, как его здесь по страховке с почестями обслужили. За пару посещений Киева - всерьез посматривал в нашу сторону... Но !- это все до войны. Война многое перечеркнула.
Да-да-да, у нас куча высокооплачиваемой работы, только местные аборигены не могут ее найти.