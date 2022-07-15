rjkz написав:Нда, мы вам расскажем о вкусе устриц.
По европам у меня нет опыта жизни.
Есть по США.
И этот опыт говорит, что медицина в Украине на нуле. Полном. Лечение соплей - это да. В США сопли никто не лечит - само проходит за неделю. Лечат страшные болезни, которые в Украине - приговор.
Образование школьное. Это сказки, что у нас самое лучшее образование. В СЩА оно другое и я считаю, что оно лучше. Про послешкольное - вообще молчу. Украинский диплом никому в мире не нужен. С большинством американских (не со всеми) можно иметь отличную работу и не только в США.
Цены. Это уже притча во языцех. Но на американском рынке преимущественно товары дешевле чем украинские. Некоторые на очень много.
Имея работу (хоть какую на фулл тайм) вопроса о доступности продуктов питания в магазинах стоять не будет. На минималке в кафе и ресторанах не наещься. Хотя и такие бывают.
Лизинг машины - это 1-2 рабочих дня по деньгам при зп до 50 баксов в час. И каждые 3 года можно брать новую.
Про что еще рассказать?
Про розділення на "соплі" і "дуже серйозне" це пересмикування, і про нульовий рівень тим більше.
Так, екстраординарні випадки, як ото в Доктор Хаус, у нас явно не на рівні серіалу
З профілактикою в нас повна біда, як і зі схильністю людей до "альтернативної медицини" й самолікування, які щороку купу людей доводять до могили.
Стоматологія (включно з щелепно-лицьовою хірургією), пластика в нас на світовому рівні.
Купа інших напрямків, всіляки вузькі спеціалісти, невропатологи, флебологи, вертебрологи і інші урологи з гінекологами у нас цілком на нормальному рівні (в приватних клініках і деяких хороших державних, всіляких інститутах) і більш доступні.
Навіть окремі напрямки по онкології цілком на рівні (нажаль, далеко не все).
І це все без запису за кілька місяців (хіба, до окремих конкретних лікарів, таки буває й по кілька місяців розписано), не за всі гроші світу, з хорошим сервісом і якісно.
Тож не треба про "самі соплі"