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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 113114115116
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 08:15

  Wisznia2021 написав:
  konstantin kirovograd написав:Если бы было наоборот то ехали бы французы и немцы к нам а не мы к ним!!!

Самое прикольное, что этот процесс- таки начался :D - война помешала. У сотрудницы зять европеец, приехав, был удивлен и уезжать домой уже не хотел. Остался, нашел работу( и не одну), нашел таких же( европейцев и американцев) себе друзей - типа круг общения на английском. Украинский/ русский учить не хотел.
Немец приехал в гости, вывихнул пальчик, офигел от того, как его здесь по страховке с почестями обслужили. За пару посещений Киева - всерьез посматривал в нашу сторону... Но !- это все до войны. Война многое перечеркнула.

Да-да-да, у нас куча высокооплачиваемой работы, только местные аборигены не могут ее найти.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 09:44

Re: Еміграція, заробітчанство

rjkz написав:Нда, мы вам расскажем о вкусе устриц.
По европам у меня нет опыта жизни.
Есть по США.
И этот опыт говорит, что медицина в Украине на нуле. Полном. Лечение соплей - это да. В США сопли никто не лечит - само проходит за неделю. Лечат страшные болезни, которые в Украине - приговор.
Образование школьное. Это сказки, что у нас самое лучшее образование. В СЩА оно другое и я считаю, что оно лучше. Про послешкольное - вообще молчу. Украинский диплом никому в мире не нужен. С большинством американских (не со всеми) можно иметь отличную работу и не только в США.
Цены. Это уже притча во языцех. Но на американском рынке преимущественно товары дешевле чем украинские. Некоторые на очень много.
Имея работу (хоть какую на фулл тайм) вопроса о доступности продуктов питания в магазинах стоять не будет. На минималке в кафе и ресторанах не наещься. Хотя и такие бывают.
Лизинг машины - это 1-2 рабочих дня по деньгам при зп до 50 баксов в час. И каждые 3 года можно брать новую.
Про что еще рассказать?


Про розділення на "соплі" і "дуже серйозне" це пересмикування, і про нульовий рівень тим більше.
Так, екстраординарні випадки, як ото в Доктор Хаус, у нас явно не на рівні серіалу :mrgreen:
З профілактикою в нас повна біда, як і зі схильністю людей до "альтернативної медицини" й самолікування, які щороку купу людей доводять до могили.
Стоматологія (включно з щелепно-лицьовою хірургією), пластика в нас на світовому рівні.
Купа інших напрямків, всіляки вузькі спеціалісти, невропатологи, флебологи, вертебрологи і інші урологи з гінекологами у нас цілком на нормальному рівні (в приватних клініках і деяких хороших державних, всіляких інститутах) і більш доступні.
Навіть окремі напрямки по онкології цілком на рівні (нажаль, далеко не все).
І це все без запису за кілька місяців (хіба, до окремих конкретних лікарів, таки буває й по кілька місяців розписано), не за всі гроші світу, з хорошим сервісом і якісно.
Тож не треба про "самі соплі"
Faceless
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