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#<1 ... 113114115116 Додано: П'ят 15 лип, 2022 08:15 Wisznia2021 написав: konstantin kirovograd написав: Если бы было наоборот то ехали бы французы и немцы к нам а не мы к ним!!!

Если бы было наоборот то ехали бы французы и немцы к нам а не мы к ним!!!

Самое прикольное, что этот процесс- таки начался - война помешала. У сотрудницы зять европеец, приехав, был удивлен и уезжать домой уже не хотел. Остался, нашел работу( и не одну), нашел таких же( европейцев и американцев) себе друзей - типа круг общения на английском. Украинский/ русский учить не хотел.

Немец приехал в гости, вывихнул пальчик, офигел от того, как его здесь по страховке с почестями обслужили. За пару посещений Киева - всерьез посматривал в нашу сторону... Но !- это все до войны. Война многое перечеркнула. Самое прикольное, что этот процесс- таки начался- война помешала. У сотрудницы зять, нашел таких же( европейцев и американцев) себе друзей - типа круг общения на английском. Украинский/ русский учить не хотел.Немец приехал в гости, вывихнул пальчик, офигел от того, как его здесь по страховке с почестями обслужили. За пару посещений Киева - всерьез посматривал в нашу сторону... Но !- это все до войны. Война многое перечеркнула.

Да-да-да, у нас куча высокооплачиваемой работы, только местные аборигены не могут ее найти. Да-да-да, у нас куча высокооплачиваемой работы, только местные аборигены не могут ее найти. BIGor

Повідомлень: 6364 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1034 раз. Подякували: 1373 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 лип, 2022 09:44 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Нда, мы вам расскажем о вкусе устриц.

По европам у меня нет опыта жизни.

Есть по США.

И этот опыт говорит, что медицина в Украине на нуле. Полном. Лечение соплей - это да. В США сопли никто не лечит - само проходит за неделю. Лечат страшные болезни, которые в Украине - приговор.

Образование школьное. Это сказки, что у нас самое лучшее образование. В СЩА оно другое и я считаю, что оно лучше. Про послешкольное - вообще молчу. Украинский диплом никому в мире не нужен. С большинством американских (не со всеми) можно иметь отличную работу и не только в США.

Цены. Это уже притча во языцех. Но на американском рынке преимущественно товары дешевле чем украинские. Некоторые на очень много.

Имея работу (хоть какую на фулл тайм) вопроса о доступности продуктов питания в магазинах стоять не будет. На минималке в кафе и ресторанах не наещься. Хотя и такие бывают.

Лизинг машины - это 1-2 рабочих дня по деньгам при зп до 50 баксов в час. И каждые 3 года можно брать новую.

Про что еще рассказать?



Про розділення на "соплі" і "дуже серйозне" це пересмикування, і про нульовий рівень тим більше.

Так, екстраординарні випадки, як ото в Доктор Хаус, у нас явно не на рівні серіалу

З профілактикою в нас повна біда, як і зі схильністю людей до "альтернативної медицини" й самолікування, які щороку купу людей доводять до могили.

Стоматологія (включно з щелепно-лицьовою хірургією), пластика в нас на світовому рівні.

Купа інших напрямків, всіляки вузькі спеціалісти, невропатологи, флебологи, вертебрологи і інші урологи з гінекологами у нас цілком на нормальному рівні (в приватних клініках і деяких хороших державних, всіляких інститутах) і більш доступні.

Навіть окремі напрямки по онкології цілком на рівні (нажаль, далеко не все).

І це все без запису за кілька місяців (хіба, до окремих конкретних лікарів, таки буває й по кілька місяців розписано), не за всі гроші світу, з хорошим сервісом і якісно.

Тож не треба про "самі соплі" Про розділення на "соплі" і "дуже серйозне" це пересмикування, і про нульовий рівень тим більше.Так, екстраординарні випадки, як ото в Доктор Хаус, у нас явно не на рівні серіалуЗ профілактикою в нас повна біда, як і зі схильністю людей до "альтернативної медицини" й самолікування, які щороку купу людей доводять до могили.Стоматологія (включно з щелепно-лицьовою хірургією), пластика в нас на світовому рівні.Купа інших напрямків, всіляки вузькі спеціалісти, невропатологи, флебологи, вертебрологи і інші урологи з гінекологами у нас цілком на нормальному рівні (в приватних клініках і деяких хороших державних, всіляких інститутах) і більш доступні.Навіть окремі напрямки по онкології цілком на рівні (нажаль, далеко не все).І це все без запису за кілька місяців (хіба, до окремих конкретних лікарів, таки буває й по кілька місяців розписано), не за всі гроші світу, з хорошим сервісом і якісно.Тож не треба про "самі соплі" Faceless

Модератор Повідомлень: 31787 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1350 раз. Подякували: 7545 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 лип, 2022 11:27 Wisznia2021 написав: И вот тут мы плавно снова переходим к вопросу: сколько ( не тупому!!, но и не из Биг4) беженцу понадобиться времени дойти до уровня доходов " местного аборигена". Минимум 5 лет, чтоб получить хоть какое- то образование. И вот тут мы плавно снова переходим к вопросу: сколько ( не тупому!!, но и не из Биг4) беженцу понадобиться времени дойти до уровня доходов " местного аборигена". Минимум 5 лет, чтоб получить хоть какое- то образование.

Вам уже неоднократно говорили, что все индивидуально. Может быть и сразу, может и никогда. В зависимости от вводных: образование беженца, предыдущий опыт работы, знание языков, способность эти языки изучать.

Да, какие-то профессии не дают возможности ими сходу заниматься в другой стране. Юрист, учитель, врач, продажник, ну там еще кто-то. Но блин, в чем проблема у всех остальных после минимального освоения языка (или с уже готовым английским) заниматься тем же, чем они занимались на родине?

Вот даже по Польше если смотреть. Несколько лет назад основная масса народа приезжала работать "абы кем". За минималку, разумеется. Хотя наверняка у части из них была какая-то специальность. Посмотрел как-то одного "блогера", все он жаловался, что приходится впахивать по 12 часов в день за копейки. При этом сам по образованию инженер, даже опыт какой-то, вроде, имел в Украине. Спрашиваю: "так а чего не пытаешься найти работу инженером?". Ответ: "та, это все нереально, даже пытаться не буду". И подобное мышление на самом деле весьма распространено. Люди сами себе дают установку, что в новой стране они "никто", что их украинский диплом и опыт никому не нужны, что работа "на уровне аборигенов" возможна только после х лет жизни, а до этого нужно неприменно заниматься тяжелым неквалифицированным трудом за минималку. Ну что ж, каждый сам себе хозяин.

Ну а если приезжает человек, который и на родине ничего особо не умел (а таких тоже немало), то чего, собственно, ожидать? Какой "уровень аборигенов"? Вам уже неоднократно говорили, что все индивидуально. Может быть и сразу, может и никогда. В зависимости от вводных: образование беженца, предыдущий опыт работы, знание языков, способность эти языки изучать.Да, какие-то профессии не дают возможности ими сходу заниматься в другой стране. Юрист, учитель, врач, продажник, ну там еще кто-то. Но блин, в чем проблема у всех остальных после минимального освоения языка (или с уже готовым английским) заниматься тем же, чем они занимались на родине?Вот даже по Польше если смотреть. Несколько лет назад основная масса народа приезжала работать "абы кем". За минималку, разумеется. Хотя наверняка у части из них была какая-то специальность. Посмотрел как-то одного "блогера", все он жаловался, что приходится впахивать по 12 часов в день за копейки. При этом сам по образованию инженер, даже опыт какой-то, вроде, имел в Украине. Спрашиваю: "так а чего не пытаешься найти работу инженером?". Ответ: "та, это все нереально, даже пытаться не буду". И подобное мышление на самом деле весьма распространено. Люди сами себе дают установку, что в новой стране они "никто", что их украинский диплом и опыт никому не нужны, что работа "на уровне аборигенов" возможна только после х лет жизни, а до этого нужно неприменно заниматься тяжелым неквалифицированным трудом за минималку. Ну что ж, каждый сам себе хозяин.Ну а если приезжает человек, который и на родине ничего особо не умел (а таких тоже немало), то чего, собственно, ожидать? Какой "уровень аборигенов"? Gastarbaiter Повідомлень: 2191 З нами з: 26.02.18 Подякував: 605 раз. Подякували: 335 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 лип, 2022 14:36 rjkz написав: А! Вот кое что и выяснили. Вы по Калихворнии, а точнее по элэй.



Вам не повезло с экспириенсом, но вы свои неудачи списываете на всех остальных.

Вам просто не повезло. А! Вот кое что и выяснили. Вы по Калихворнии, а точнее по элэй.Вам не повезло с экспириенсом, но вы свои неудачи списываете на всех остальных.Вам просто не повезло.



Взагалі-то я кілька разів приїжджав, вперше ще студентом, а жив як мінімум у трьох штатах на обох узбережжях, проїздом-туристом не рахується.

У вас однозначно стадія ейфорії, тепер це очевидно, поговоримо через пару-трійку років.



І про хліб я в курсі і про все інше, будь-який український ринок на голову вищий за хоул фудс, не треба лукавити.

І взагалі знаю загальну картину куди краще за вас. NYC я б взагалі за Америку не вважав - надто специфічний. Все-таки 90% США це одноповерхівки і субурби. Тільки в плавильному казані NYC можна знайти рести і магазини всіх національностей та бюджетів(так само як і щурів у метро, бомжів та постійні прориви труб). В будь-якому іншому місті будете їздити як всі - в супери у вихідні, і дуже пощастить якщо в даун тауні поряд з роботою знайдеться хоч трохи їстівна кафешка.



Це ми ще найпростіші потреби обговорюємо, не дійшли до культурних питань.

Друг дитинства нещодавно переїхав до Європи після 15+ років у США, лається на очевидну деградацію штатів, і знаю ще кілька аналогічних випадків.

Але ви продовжуйте переконувати себе, що все не так) Це допомагає. Взагалі-то я кілька разів приїжджав, вперше ще студентом, а жив як мінімум у трьох штатах на обох узбережжях, проїздом-туристом не рахується.У вас однозначно стадія ейфорії, тепер це очевидно, поговоримо через пару-трійку років.І про хліб я в курсі і про все інше, будь-який український ринок на голову вищий за хоул фудс, не треба лукавити.І взагалі знаю загальну картину куди краще за вас. NYC я б взагалі за Америку не вважав - надто специфічний. Все-таки 90% США це одноповерхівки і субурби. Тільки в плавильному казані NYC можна знайти рести і магазини всіх національностей та бюджетів(так само як і щурів у метро, бомжів та постійні прориви труб). В будь-якому іншому місті будете їздити як всі - в супери у вихідні, і дуже пощастить якщо в даун тауні поряд з роботою знайдеться хоч трохи їстівна кафешка.Це ми ще найпростіші потреби обговорюємо, не дійшли до культурних питань.Друг дитинства нещодавно переїхав до Європи після 15+ років у США, лається на очевидну деградацію штатів, і знаю ще кілька аналогічних випадків.Але ви продовжуйте переконувати себе, що все не так) Це допомагає. zerocool

Повідомлень: 261 З нами з: 22.03.11 Подякував: 26 раз. Подякували: 35 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 лип, 2022 14:47 Gastarbaiter написав: Вам уже неоднократно говорили, что все индивидуально. Может быть и сразу, может и никогда. В зависимости от вводных: образование беженца, предыдущий опыт работы, знание языков, способность эти языки изучать.

Вам уже неоднократно говорили, что все индивидуально. Может быть и сразу, может и никогда. В зависимости от вводных: образование беженца, предыдущий опыт работы, знание языков, способность эти языки изучать.



Щось ви знову плутаєте біженців та емігрантів. Біженець – вимушене переселення, емігрант – усвідомлене.

Це абсолютно різні майндсети у голові.



Емігрант у середньому куди успішніше просувається в кар'єрі, біженець живе нагодовано та безпечно – і йому достатньо. Щось ви знову плутаєте біженців та емігрантів. Біженець – вимушене переселення, емігрант – усвідомлене.Це абсолютно різні майндсети у голові.Емігрант у середньому куди успішніше просувається в кар'єрі, біженець живе нагодовано та безпечно – і йому достатньо. zerocool

Повідомлень: 261 З нами з: 22.03.11 Подякував: 26 раз. Подякували: 35 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 113114115116 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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