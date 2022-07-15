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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 08:15
Wisznia2021 написав: konstantin kirovograd написав:
Если бы было наоборот то ехали бы французы и немцы к нам а не мы к ним!!!
Самое прикольное, что этот процесс- таки начался
- война помешала. У сотрудницы зять европеец, приехав, был удивлен и уезжать домой уже не хотел. Остался, нашел работу( и не одну)
, нашел таких же( европейцев и американцев) себе друзей - типа круг общения на английском. Украинский/ русский учить не хотел.
Немец приехал в гости, вывихнул пальчик, офигел от того, как его здесь по страховке с почестями обслужили. За пару посещений Киева - всерьез посматривал в нашу сторону... Но !- это все до войны. Война многое перечеркнула.
Да-да-да, у нас куча высокооплачиваемой работы, только местные аборигены не могут ее найти.
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 09:44
rjkz написав:Нда, мы вам расскажем о вкусе устриц.
По европам у меня нет опыта жизни.
Есть по США.
И этот опыт говорит, что медицина в Украине на нуле. Полном. Лечение соплей - это да. В США сопли никто не лечит - само проходит за неделю. Лечат страшные болезни, которые в Украине - приговор.
Образование школьное. Это сказки, что у нас самое лучшее образование. В СЩА оно другое и я считаю, что оно лучше. Про послешкольное - вообще молчу. Украинский диплом никому в мире не нужен. С большинством американских (не со всеми) можно иметь отличную работу и не только в США.
Цены. Это уже притча во языцех. Но на американском рынке преимущественно товары дешевле чем украинские. Некоторые на очень много.
Имея работу (хоть какую на фулл тайм) вопроса о доступности продуктов питания в магазинах стоять не будет. На минималке в кафе и ресторанах не наещься. Хотя и такие бывают.
Лизинг машины - это 1-2 рабочих дня по деньгам при зп до 50 баксов в час. И каждые 3 года можно брать новую.
Про что еще рассказать?
Про розділення на "соплі" і "дуже серйозне" це пересмикування, і про нульовий рівень тим більше.
Так, екстраординарні випадки, як ото в Доктор Хаус, у нас явно не на рівні серіалу
З профілактикою в нас повна біда, як і зі схильністю людей до "альтернативної медицини" й самолікування, які щороку купу людей доводять до могили.
Стоматологія (включно з щелепно-лицьовою хірургією), пластика в нас на світовому рівні.
Купа інших напрямків, всіляки вузькі спеціалісти, невропатологи, флебологи, вертебрологи і інші урологи з гінекологами у нас цілком на нормальному рівні (в приватних клініках і деяких хороших державних, всіляких інститутах) і більш доступні.
Навіть окремі напрямки по онкології цілком на рівні (нажаль, далеко не все).
І це все без запису за кілька місяців (хіба, до окремих конкретних лікарів, таки буває й по кілька місяців розписано), не за всі гроші світу, з хорошим сервісом і якісно.
Тож не треба про "самі соплі"
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 11:27
Wisznia2021 написав:
И вот тут мы плавно снова переходим к вопросу: сколько ( не тупому!!, но и не из Биг4) беженцу понадобиться времени дойти до уровня доходов " местного аборигена". Минимум 5 лет, чтоб получить хоть какое- то образование.
Вам уже неоднократно говорили, что все индивидуально. Может быть и сразу, может и никогда. В зависимости от вводных: образование беженца, предыдущий опыт работы, знание языков, способность эти языки изучать.
Да, какие-то профессии не дают возможности ими сходу заниматься в другой стране. Юрист, учитель, врач, продажник, ну там еще кто-то. Но блин, в чем проблема у всех остальных после минимального освоения языка (или с уже готовым английским) заниматься тем же, чем они занимались на родине?
Вот даже по Польше если смотреть. Несколько лет назад основная масса народа приезжала работать "абы кем". За минималку, разумеется. Хотя наверняка у части из них была какая-то специальность. Посмотрел как-то одного "блогера", все он жаловался, что приходится впахивать по 12 часов в день за копейки. При этом сам по образованию инженер, даже опыт какой-то, вроде, имел в Украине. Спрашиваю: "так а чего не пытаешься найти работу инженером?". Ответ: "та, это все нереально, даже пытаться не буду". И подобное мышление на самом деле весьма распространено. Люди сами себе дают установку, что в новой стране они "никто", что их украинский диплом и опыт никому не нужны, что работа "на уровне аборигенов" возможна только после х лет жизни, а до этого нужно неприменно заниматься тяжелым неквалифицированным трудом за минималку. Ну что ж, каждый сам себе хозяин.
Ну а если приезжает человек, который и на родине ничего особо не умел (а таких тоже немало), то чего, собственно, ожидать? Какой "уровень аборигенов"?
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 14:36
rjkz написав:
А! Вот кое что и выяснили. Вы по Калихворнии, а точнее по элэй.
Вам не повезло с экспириенсом, но вы свои неудачи списываете на всех остальных.
Вам просто не повезло.
Взагалі-то я кілька разів приїжджав, вперше ще студентом, а жив як мінімум у трьох штатах на обох узбережжях, проїздом-туристом не рахується.
У вас однозначно стадія ейфорії, тепер це очевидно, поговоримо через пару-трійку років.
І про хліб я в курсі і про все інше, будь-який український ринок на голову вищий за хоул фудс, не треба лукавити.
І взагалі знаю загальну картину куди краще за вас. NYC я б взагалі за Америку не вважав - надто специфічний. Все-таки 90% США це одноповерхівки і субурби. Тільки в плавильному казані NYC можна знайти рести і магазини всіх національностей та бюджетів(так само як і щурів у метро, бомжів та постійні прориви труб). В будь-якому іншому місті будете їздити як всі - в супери у вихідні, і дуже пощастить якщо в даун тауні поряд з роботою знайдеться хоч трохи їстівна кафешка.
Це ми ще найпростіші потреби обговорюємо, не дійшли до культурних питань.
Друг дитинства нещодавно переїхав до Європи після 15+ років у США, лається на очевидну деградацію штатів, і знаю ще кілька аналогічних випадків.
Але ви продовжуйте переконувати себе, що все не так) Це допомагає.
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 14:47
Gastarbaiter написав:
Вам уже неоднократно говорили, что все индивидуально. Может быть и сразу, может и никогда. В зависимости от вводных: образование беженца, предыдущий опыт работы, знание языков, способность эти языки изучать.
Щось ви знову плутаєте біженців та емігрантів. Біженець – вимушене переселення, емігрант – усвідомлене.
Це абсолютно різні майндсети у голові.
Емігрант у середньому куди успішніше просувається в кар'єрі, біженець живе нагодовано та безпечно – і йому достатньо.
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 15:16
Слушайте, ИТ есть? Каким образом разместив вчера пост в Фейсбуке с хэштегом #RussiaIsATerroristState у меня перестали быть в ленте мои товарищи с таким же хэшем, но suggestions for you "Москва вечерняя", "Москва меняется", "Питер сегодня", "Как красив Петербург". Чё это реально за нахрен?!!! Как так бляха выходит?!!! Я хочу что бы всем в Фейсбуке с тегами о красивой Москве тоже была видна Винница, Мариуполь, Николаев. Сколько надо оплатить Фейсбуку?
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 15:26
Назовите нескольких біженців або, гаразд, успішних емігрантів, які хоча б заробили на житло
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 16:03
BIGor написав: Wisznia2021 написав: BIGor написав:
Во Франции "плохая" медецина, но французы живут на 10 лет больше чем украинцы.
Думаю, за счет того, что они не лечат естественные состояния( так называемые " сопли") мед препаратами, ещё и самостоятельно " по совету соседки" купленными в аптеке, плюс вода, воздух, экология. они позволяют организму некоторые состояния преодолевать самому. У наших, конечно, от этого шок, т.к. привыкли от каждого чиха и пука принять таблеточку. Вот, что действительно, в Европе хорошо- это природа и стремление к экологичности. Стоит это всё " био" конских денег, конечно, как для беженца с Украины.
Интересно, а чего наши люди не обращаются к врачам? Мне лично страшно в гос.клиники обращатся. До страховки у меня был рекорд - 7 лет не посещал врачей. Пробовал раз только обратится - защемило в шее где-то, пошел в трампункт - там меня послали подальше, сказали что это не их парафия. А вторую поликлинику Шевченковского района - это надо видеть просто. Туда впринципе заходить не хочется.
Заметила, что медучреждения, офисы, метро за границей выглядит ровно так, чтоб могло выполнять свои функции,- не более. У нас метро, конечно,- это оперный театр, но станций в 10 раз меньше, чем в Парижском...
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 16:24
zerocool написав:
Щось ви знову плутаєте біженців та емігрантів. Біженець – вимушене переселення, емігрант – усвідомлене.
Це абсолютно різні майндсети у голові.
Емігрант у середньому куди успішніше просувається в кар'єрі, біженець живе нагодовано та безпечно – і йому достатньо.
Тоді для чого тут порівнювити рівні життя в Україні (Києві) та в інших країнах? Якщо ти тікаєш від ракет та "руzzкого мира", то яка різниця скільки там куе був твій дохід на батьківщині? Якщо людина усвідомлює, що вона в іншій країні тимчасово і за першої нагоди повернеться додому, то про яку інтеграцію чи професіональний успіх ми тут дискутуємо? Тоді давайте обговорювати рівні державної допомоги в різних країнах, щоб зрозуміти: куди краще біженцю податится? Але щось мені здається, що мова все ж таки про тих, хто вирішив залишитися у новій країні. І зараз умови для інтеграції у нове суспільство сприятливі як ніколи. Ну а щодо можливостей професіональної реалізації вже все сказано.
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 16:25
beee написав:
Назовите нескольких біженців або, гаразд, успішних емігрантів, які хоча б заробили на житло
Ніхто не заробив, усі у хостелах по 10 осіб в кімнаті живуть.
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