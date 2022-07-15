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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 15 лип, 2022 16:34
BIGor написав:
Я бував в Тернополі, що можна сказати - місто-базар де всі друг-другу щось продають. Якщо Ви не базарник - місця там для вас немає.
В 90х? Коли був "польский базар"?
Ви з Хмельницьким не переплутали?
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 16:36
Wisznia2021 написав:
Заметила, что медучреждения, офисы, метро за границей выглядит ровно так, чтоб могло выполнять свои функции,- не более. У нас метро, конечно,- это оперный театр, но станций в 10 раз меньше, чем в Парижском...
Я бы не сказал что метро в Киеве какое-то особенное. Центральные станции - может быть, остальные - совсем обычные. КПИ-берестейка-шулявка - оперный театр? Вы были в Киеве?
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 16:37
stm написав: BIGor написав: stm написав:
Верю, особенно после слов аренда в 600 - дорого
И зачем эти потуги? с 2000 отдавать 600 - это дорого. Может вы миллионерша, и для Вас дешево. У каждого своя точка зрения, можете верить или нет, никого переубеждать тут не собитраюсь. Мы тут общаемся на тему как свалить, а не верю-неверю.
Бигор, если чистыми 2000, то грязными дяде-владельцу надо ещё 32% платить вместо 12% на меньшие з/п, а вы на начальном уровне язык знаете и он такой всю жизнь только о Вас и мечтал.
Я в Чехии общаюсь с директором филиала международной Немецкой конторы. С его слов чистыми 2000 - это уверенный средняк в Чехии, т.е. люди в совершенстве владеющие не одним языком с высшим образованием ЕС. Как-то так. В свое время фриланс из Гермашки жаловался что на зароботок 5000 евро у него налог в 42 или 43% от государства. Вам в Киеве не нравилось, в Польше сложнее ведь будет. А вы даже не решили по рабочей визе или по корням едете.
Якась фантастика про 42% податку від государства ФРН.
Може він промовчав, що це додаткових 5К євро, до іншого фрілансу чи основної роботи на 10К євро в місяць?
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 16:38
flyman написав: BIGor написав:
Я бував в Тернополі, що можна сказати - місто-базар де всі друг-другу щось продають. Якщо Ви не базарник - місця там для вас немає.
В 90х? Коли був "польский базар"?
Ви з Хмельницьким не переплутали?
Нi, був років 5 назад, сподобались туристичні місця - парк з озером, радянська піцерія (там є така, не памятаю як називається).
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 16:41
Gastarbaiter написав:
Але щось мені здається, що мова все ж таки про тих, хто вирішив залишитися у новій країні. І зараз умови для інтеграції у нове суспільство сприятливі як ніколи.
Умови інтеграції покращилися, але ненабагато. У майбутньому переїзд між країнами ЄС (куди увійде Україна) ще спроститься, і люди просто переїжджатимуть в іншу, наприклад, при зміні роботи.
Або не будуть, і справа тут зовсім не в грошах.
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 16:43
slonomag написав: Gastarbaiter написав:
Айтишники, чувствующие себя царями в Киеве со своими 2-3-5 куе., смысла уезжать не видят
Айтишники, у которых есть семьи, очень даже видят смысл. У нас пол офиса на чемоданах сидит, готовы выезжать хоть "на минутку" в 1 конец. Была бы возможность.
Якщо заводити трактор ІТнику, то в США, там і по лаве не буде просадки і рівень життя, і кордон з РФ лише на Алясці і Алеутах.
Хоча можна попрацювати років 5 в ФРН заради німецької пенсії, яку потім витрачати як в Туреччині чи Албанії.
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 16:44
BIGor написав: Wisznia2021 написав:
Заметила, что медучреждения, офисы, метро за границей выглядит ровно так, чтоб могло выполнять свои функции,- не более. У нас метро, конечно,- это оперный театр, но станций в 10 раз меньше, чем в Парижском...
Я бы не сказал что метро в Киеве какое-то особенное. Центральные станции - может быть, остальные - совсем обычные. КПИ-берестейка-шулявка - оперный театр? Вы были в Киеве?
Не особливе, і не оперний театр, але в середньому чистіше, охайніше, гарніще ніж в тому ж Парижі. Щоправда, набагато-набагато менше
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 16:47
BIGor написав: Gastarbaiter написав:
Айтишники, чувствующие себя царями в Киеве со своими 2-3-5 куе., смысла уезжать не видят, потому что доход не изменится, а уровень жизни будет сопоставим со средним в новой стране.
Киев очень дорогой город если доход 2 куе и нет своего жилья. Вообще никак царем себя не чувствовал.
ПС помню 1к студия в Славутиче аренда до войны - 1 куе.
Робота від початку ковіда віддалена, можна з б-якого смт. (про Ірпінь і не заїкаюсь) ба навіть з села на Тернопільщині (цього року переробляю спадковий хлів благовірної в офіс), буду пробувати як воно.
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