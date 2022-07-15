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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 114115116117 Додано: П'ят 15 лип, 2022 16:34 BIGor написав: Я бував в Тернополі, що можна сказати - місто-базар де всі друг-другу щось продають. Якщо Ви не базарник - місця там для вас немає. Я бував в Тернополі, що можна сказати - місто-базар де всі друг-другу щось продають. Якщо Ви не базарник - місця там для вас немає.

В 90х? Коли був "польский базар"?

Ви з Хмельницьким не переплутали? В 90х? Коли був "польский базар"?Ви з Хмельницьким не переплутали? flyman

Повідомлень: 29177 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1411 раз. Подякували: 2512 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 лип, 2022 16:36 Wisznia2021 написав: Заметила, что медучреждения, офисы, метро за границей выглядит ровно так, чтоб могло выполнять свои функции,- не более. У нас метро, конечно,- это оперный театр, но станций в 10 раз меньше, чем в Парижском... Заметила, что медучреждения, офисы, метро за границей выглядит ровно так, чтоб могло выполнять свои функции,- не более. У нас метро, конечно,- это оперный театр, но станций в 10 раз меньше, чем в Парижском...

Я бы не сказал что метро в Киеве какое-то особенное. Центральные станции - может быть, остальные - совсем обычные. КПИ-берестейка-шулявка - оперный театр? Вы были в Киеве? Я бы не сказал что метро в Киеве какое-то особенное. Центральные станции - может быть, остальные - совсем обычные. КПИ-берестейка-шулявка - оперный театр? Вы были в Киеве? BIGor

Повідомлень: 6366 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1034 раз. Подякували: 1373 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 лип, 2022 16:37 stm написав: BIGor написав: stm написав: Верю, особенно после слов аренда в 600 - дорого Верю, особенно после слов аренда в 600 - дорого

И зачем эти потуги? с 2000 отдавать 600 - это дорого. Может вы миллионерша, и для Вас дешево. У каждого своя точка зрения, можете верить или нет, никого переубеждать тут не собитраюсь. Мы тут общаемся на тему как свалить, а не верю-неверю. И зачем эти потуги? с 2000 отдавать 600 - это дорого. Может вы миллионерша, и для Вас дешево. У каждого своя точка зрения, можете верить или нет, никого переубеждать тут не собитраюсь. Мы тут общаемся на тему как свалить, а не верю-неверю.

Бигор, если чистыми 2000, то грязными дяде-владельцу надо ещё 32% платить вместо 12% на меньшие з/п, а вы на начальном уровне язык знаете и он такой всю жизнь только о Вас и мечтал.

Я в Чехии общаюсь с директором филиала международной Немецкой конторы. С его слов чистыми 2000 - это уверенный средняк в Чехии, т.е. люди в совершенстве владеющие не одним языком с высшим образованием ЕС. Как-то так. В свое время фриланс из Гермашки жаловался что на зароботок 5000 евро у него налог в 42 или 43% от государства. Вам в Киеве не нравилось, в Польше сложнее ведь будет. А вы даже не решили по рабочей визе или по корням едете. Бигор, если чистыми 2000, то грязными дяде-владельцу надо ещё 32% платить вместо 12% на меньшие з/п, а вы на начальном уровне язык знаете и он такой всю жизнь только о Вас и мечтал.Я в Чехии общаюсь с директором филиала международной Немецкой конторы. С его слов чистыми 2000 - это уверенный средняк в Чехии, т.е. люди в совершенстве владеющие не одним языком с высшим образованием ЕС. Как-то так. В свое время фриланс из Гермашки жаловался что на зароботок 5000 евро у него налог в 42 или 43% от государства. Вам в Киеве не нравилось, в Польше сложнее ведь будет. А вы даже не решили по рабочей визе или по корням едете.

Якась фантастика про 42% податку від государства ФРН.

Може він промовчав, що це додаткових 5К євро, до іншого фрілансу чи основної роботи на 10К євро в місяць? Якась фантастика про 42% податку від государства ФРН.Може він промовчав, що це додаткових 5К євро, до іншого фрілансу чи основної роботи на 10К євро в місяць? flyman

Повідомлень: 29177 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1411 раз. Подякували: 2512 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 лип, 2022 16:38 flyman написав: BIGor написав: Я бував в Тернополі, що можна сказати - місто-базар де всі друг-другу щось продають. Якщо Ви не базарник - місця там для вас немає. Я бував в Тернополі, що можна сказати - місто-базар де всі друг-другу щось продають. Якщо Ви не базарник - місця там для вас немає.

В 90х? Коли був "польский базар"?

Ви з Хмельницьким не переплутали? В 90х? Коли був "польский базар"?Ви з Хмельницьким не переплутали?

Нi, був років 5 назад, сподобались туристичні місця - парк з озером, радянська піцерія (там є така, не памятаю як називається). Нi, був років 5 назад, сподобались туристичні місця - парк з озером, радянська піцерія (там є така, не памятаю як називається). BIGor

Повідомлень: 6366 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1034 раз. Подякували: 1373 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 лип, 2022 16:41 Gastarbaiter написав: Але щось мені здається, що мова все ж таки про тих, хто вирішив залишитися у новій країні. І зараз умови для інтеграції у нове суспільство сприятливі як ніколи. Але щось мені здається, що мова все ж таки про тих, хто вирішив залишитися у новій країні. І зараз умови для інтеграції у нове суспільство сприятливі як ніколи.



Умови інтеграції покращилися, але ненабагато. У майбутньому переїзд між країнами ЄС (куди увійде Україна) ще спроститься, і люди просто переїжджатимуть в іншу, наприклад, при зміні роботи.

Або не будуть, і справа тут зовсім не в грошах. Умови інтеграції покращилися, але ненабагато. У майбутньому переїзд між країнами ЄС (куди увійде Україна) ще спроститься, і люди просто переїжджатимуть в іншу, наприклад, при зміні роботи.Або не будуть, і справа тут зовсім не в грошах. zerocool

Повідомлень: 270 З нами з: 22.03.11 Подякував: 27 раз. Подякували: 35 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 лип, 2022 16:43 slonomag написав: Gastarbaiter написав: Айтишники, чувствующие себя царями в Киеве со своими 2-3-5 куе., смысла уезжать не видят Айтишники, чувствующие себя царями в Киеве со своими 2-3-5 куе., смысла уезжать не видят

Айтишники, у которых есть семьи, очень даже видят смысл. У нас пол офиса на чемоданах сидит, готовы выезжать хоть "на минутку" в 1 конец. Была бы возможность. Айтишники, у которых есть семьи, очень даже видят смысл. У нас пол офиса на чемоданах сидит, готовы выезжать хоть "на минутку" в 1 конец. Была бы возможность.

Якщо заводити трактор ІТнику, то в США, там і по лаве не буде просадки і рівень життя, і кордон з РФ лише на Алясці і Алеутах.

Хоча можна попрацювати років 5 в ФРН заради німецької пенсії, яку потім витрачати як в Туреччині чи Албанії. Якщо заводити трактор ІТнику, то в США, там і по лаве не буде просадки і рівень життя, і кордон з РФ лише на Алясці і Алеутах.Хоча можна попрацювати років 5 в ФРН заради німецької пенсії, яку потім витрачати як в Туреччині чи Албанії. flyman

Повідомлень: 29177 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1411 раз. Подякували: 2512 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 лип, 2022 16:44 BIGor написав: Wisznia2021 написав: Заметила, что медучреждения, офисы, метро за границей выглядит ровно так, чтоб могло выполнять свои функции,- не более. У нас метро, конечно,- это оперный театр, но станций в 10 раз меньше, чем в Парижском... Заметила, что медучреждения, офисы, метро за границей выглядит ровно так, чтоб могло выполнять свои функции,- не более. У нас метро, конечно,- это оперный театр, но станций в 10 раз меньше, чем в Парижском...

Я бы не сказал что метро в Киеве какое-то особенное. Центральные станции - может быть, остальные - совсем обычные. КПИ-берестейка-шулявка - оперный театр? Вы были в Киеве? Я бы не сказал что метро в Киеве какое-то особенное. Центральные станции - может быть, остальные - совсем обычные. КПИ-берестейка-шулявка - оперный театр? Вы были в Киеве?

Не особливе, і не оперний театр, але в середньому чистіше, охайніше, гарніще ніж в тому ж Парижі. Щоправда, набагато-набагато менше Не особливе, і не оперний театр, але в середньому чистіше, охайніше, гарніще ніж в тому ж Парижі. Щоправда, набагато-набагато менше Faceless

Модератор Повідомлень: 31788 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1350 раз. Подякували: 7545 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 лип, 2022 16:47 BIGor написав: Gastarbaiter написав: Айтишники, чувствующие себя царями в Киеве со своими 2-3-5 куе., смысла уезжать не видят, потому что доход не изменится, а уровень жизни будет сопоставим со средним в новой стране. Айтишники, чувствующие себя царями в Киеве со своими 2-3-5 куе., смысла уезжать не видят, потому что доход не изменится, а уровень жизни будет сопоставим со средним в новой стране.

Киев очень дорогой город если доход 2 куе и нет своего жилья. Вообще никак царем себя не чувствовал.

ПС помню 1к студия в Славутиче аренда до войны - 1 куе. Киев очень дорогой город если доход 2 куе и нет своего жилья. Вообще никак царем себя не чувствовал.ПС помню 1к студия в Славутиче аренда до войны - 1 куе.

Робота від початку ковіда віддалена, можна з б-якого смт. (про Ірпінь і не заїкаюсь) ба навіть з села на Тернопільщині (цього року переробляю спадковий хлів благовірної в офіс), буду пробувати як воно. Робота від початку ковіда віддалена, можна з б-якого смт. (про Ірпінь і не заїкаюсь) ба навіть з села на Тернопільщині (цього року переробляю спадковий хлів благовірної в офіс), буду пробувати як воно. flyman

Повідомлень: 29177 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1411 раз. Подякували: 2512 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 114115116117 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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