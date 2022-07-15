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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 115116117118
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 18:06

  flyman написав:
  slonomag написав:
  Gastarbaiter написав:Айтишники, чувствующие себя царями в Киеве со своими 2-3-5 куе., смысла уезжать не видят

Айтишники, у которых есть семьи, очень даже видят смысл. У нас пол офиса на чемоданах сидит, готовы выезжать хоть "на минутку" в 1 конец. Была бы возможность.

Якщо заводити трактор ІТнику, то в США, там і по лаве не буде просадки і рівень життя, і кордон з РФ лише на Алясці і Алеутах.
Хоча можна попрацювати років 5 в ФРН заради німецької пенсії, яку потім витрачати як в Туреччині чи Албанії.

Америка далековато. Да и работу менять придется. А то я смутно себе представляю как айтишник переезжает в Америку и пишет клиенту, тут такое дело, я переехал в Америку, у меня теперь рейт 80уе/час, а не 40уе/час. Клиент очень обрадуется твоему переезду )
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 18:06

  Faceless написав:
  flyman написав:Давно пора дотягнути метро до Бучі, не потрібно форсувати Дніпро, як на Трою.
Дешево і сердито.
Аналогічно у Борку через Жуляни.

Якщо чисто фантазувати, то є сенс до Бучі, Ірпеня, Вишгороду, Броварів, Борисполя, Вишневого та Крюківщини. Але то з ненаукової фантастики, хіба що спочатку їх включити як райони Києва

А що в Парижі тільки метро там, де офіційно місто Париж?
За межу ні ногом?
Аналогічно Мюнхен/Лондин/НЙ.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 18:10

вам шашечки чи їхати?

  slonomag написав:
  flyman написав:
  slonomag написав:Айтишники, у которых есть семьи, очень даже видят смысл. У нас пол офиса на чемоданах сидит, готовы выезжать хоть "на минутку" в 1 конец. Была бы возможность.

Якщо заводити трактор ІТнику, то в США, там і по лаве не буде просадки і рівень життя, і кордон з РФ лише на Алясці і Алеутах.
Хоча можна попрацювати років 5 в ФРН заради німецької пенсії, яку потім витрачати як в Туреччині чи Албанії.

Америка далековато. Да и работу менять придется. А то я смутно себе представляю как айтишник переезжает в Америку и пишет клиенту, тут такое дело, я переехал в Америку, у меня теперь рейт 80уе/час, а не 40уе/час. Клиент очень обрадуется твоему переезду )

Може і обрадується, так як ти на місці, +- в його часому поясі, і єслі чо то і в офісі можеш відсвічувати.

1. Находиш клієнта із рейтом 60уе/год. Їдеш в який мідлновере США, і по місцю шукаєш на 80уе/год або і на цілих 100уе, або два непильних папісят.
2. Перебираєшся в Сальвадор який чи Колумбію, щоб поближе і +- в тій же таймзоні.
3. Через ФААНГи, хоч тушком хоч чучело. Вони набирають весь час.
4. І т.д. і т.п., тільки наразі проблема 18...60.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 18:14

Айтишнику лучше в Штаты. Недавно читал статью, как синьор в Нетфликс с 6 yoe пошел искать лучшее, имея 530к/year. 7 собесов - 7 офферов от 350 до 800к comp

Таких цифр в Европе просто не будет и в дальнем приближении
San
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