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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 116117118119>
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 18:06

  flyman написав:
  slonomag написав:
  Gastarbaiter написав:Айтишники, чувствующие себя царями в Киеве со своими 2-3-5 куе., смысла уезжать не видят

Айтишники, у которых есть семьи, очень даже видят смысл. У нас пол офиса на чемоданах сидит, готовы выезжать хоть "на минутку" в 1 конец. Была бы возможность.

Якщо заводити трактор ІТнику, то в США, там і по лаве не буде просадки і рівень життя, і кордон з РФ лише на Алясці і Алеутах.
Хоча можна попрацювати років 5 в ФРН заради німецької пенсії, яку потім витрачати як в Туреччині чи Албанії.

Америка далековато. Да и работу менять придется. А то я смутно себе представляю как айтишник переезжает в Америку и пишет клиенту, тут такое дело, я переехал в Америку, у меня теперь рейт 80уе/час, а не 40уе/час. Клиент очень обрадуется твоему переезду )
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 18:06

  Faceless написав:
  flyman написав:Давно пора дотягнути метро до Бучі, не потрібно форсувати Дніпро, як на Трою.
Дешево і сердито.
Аналогічно у Борку через Жуляни.

Якщо чисто фантазувати, то є сенс до Бучі, Ірпеня, Вишгороду, Броварів, Борисполя, Вишневого та Крюківщини. Але то з ненаукової фантастики, хіба що спочатку їх включити як райони Києва

А що в Парижі тільки метро там, де офіційно місто Париж?
За межу ні ногом?
Аналогічно Мюнхен/Лондин/НЙ.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 18:10

вам шашечки чи їхати?

  slonomag написав:
  flyman написав:
  slonomag написав:Айтишники, у которых есть семьи, очень даже видят смысл. У нас пол офиса на чемоданах сидит, готовы выезжать хоть "на минутку" в 1 конец. Была бы возможность.

Якщо заводити трактор ІТнику, то в США, там і по лаве не буде просадки і рівень життя, і кордон з РФ лише на Алясці і Алеутах.
Хоча можна попрацювати років 5 в ФРН заради німецької пенсії, яку потім витрачати як в Туреччині чи Албанії.

Америка далековато. Да и работу менять придется. А то я смутно себе представляю как айтишник переезжает в Америку и пишет клиенту, тут такое дело, я переехал в Америку, у меня теперь рейт 80уе/час, а не 40уе/час. Клиент очень обрадуется твоему переезду )

Може і обрадується, так як ти на місці, +- в його часому поясі, і єслі чо то і в офісі можеш відсвічувати.

1. Находиш клієнта із рейтом 60уе/год. Їдеш в який мідлновере США, і по місцю шукаєш на 80уе/год або і на цілих 100уе, або два непильних папісят.
2. Перебираєшся в Сальвадор який чи Колумбію, щоб поближе і +- в тій же таймзоні.
3. Через ФААНГи, хоч тушком хоч чучело. Вони набирають весь час.
4. І т.д. і т.п., тільки наразі проблема 18...60.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 18:14

Айтишнику лучше в Штаты. Недавно читал статью, как синьор в Нетфликс с 6 yoe пошел искать лучшее, имея 530к/year. 7 собесов - 7 офферов от 350 до 800к comp

Таких цифр в Европе просто не будет и в дальнем приближении
San
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 18:19

:?:
  BIGor написав:
  Wisznia2021 написав:Заметила, что медучреждения, офисы, метро за границей выглядит ровно так, чтоб могло выполнять свои функции,- не более. У нас метро, конечно,- это оперный театр, но станций в 10 раз меньше, чем в Парижском...

Я бы не сказал что метро в Киеве какое-то особенное. Центральные станции - может быть, остальные - совсем обычные. КПИ-берестейка-шулявка - оперный театр? Вы были в Киеве?

Открываем новую тему про метро?😀 Не, не хочу. Думаю, что и про беженцев надо закрыть на время- циплят по осени считают. Закончится война- вот тогда и посчитаем. Надо бы и срок окончания указать в исходных данных, но никто не знает, а " каркать" тоже не хочется. Оставим, как есть
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 18:40

:evil:
  flyman написав:
  slonomag написав:
  Gastarbaiter написав:Айтишники, чувствующие себя царями в Киеве со своими 2-3-5 куе., смысла уезжать не видят

Айтишники, у которых есть семьи, очень даже видят смысл. У нас пол офиса на чемоданах сидит, готовы выезжать хоть "на минутку" в 1 конец. Была бы возможность.

Якщо заводити трактор ІТнику, то в США, там і по лаве не буде просадки і рівень життя, і кордон з РФ лише на Алясці і Алеутах.
Хоча можна попрацювати років 5 в ФРН заради німецької пенсії, яку потім витрачати як в Туреччині чи Албанії.

У меня истерика- вы даже не знаете, сколько надо проработать в Германии, чтоб иметь право на пенсию. А ещё выше- оказалось, что и про налог в 42% тож не слыхали. Вы не на том форуме гуляете- вам надо на форум по стране, куда собираетесь. Там почитаете и про налоги и про остальное. 42%- это, собирательный образ: пдфо+ безработица, несчастный случай, мед страховка, пенсионный, страховка по догляду, как- то так.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 18:46

  flyman написав:
  Faceless написав:
  flyman написав:Давно пора дотягнути метро до Бучі, не потрібно форсувати Дніпро, як на Трою.
Дешево і сердито.
Аналогічно у Борку через Жуляни.

Якщо чисто фантазувати, то є сенс до Бучі, Ірпеня, Вишгороду, Броварів, Борисполя, Вишневого та Крюківщини. Але то з ненаукової фантастики, хіба що спочатку їх включити як райони Києва

А що в Парижі тільки метро там, де офіційно місто Париж?
За межу ні ногом?
Аналогічно Мюнхен/Лондин/НЙ.

Там вже різні види електричок, які в місті перехрещуються з метро.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 18:46

Re: Еміграція, заробітчанство

slonomag написав:
  flyman написав:
  slonomag написав:Айтишники, у которых есть семьи, очень даже видят смысл. У нас пол офиса на чемоданах сидит, готовы выезжать хоть "на минутку" в 1 конец. Была бы возможность.

Якщо заводити трактор ІТнику, то в США, там і по лаве не буде просадки і рівень життя, і кордон з РФ лише на Алясці і Алеутах.
Хоча можна попрацювати років 5 в ФРН заради німецької пенсії, яку потім витрачати як в Туреччині чи Албанії.

Америка далековато. Да и работу менять придется. А то я смутно себе представляю как айтишник переезжает в Америку и пишет клиенту, тут такое дело, я переехал в Америку, у меня теперь рейт 80уе/час, а не 40уе/час. Клиент очень обрадуется твоему переезду )
Є варіанти релокації, правда, не для всіх спеціальностей
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 18:48

Re: Еміграція, заробітчанство

flyman написав:
  Faceless написав:
  flyman написав:Давно пора дотягнути метро до Бучі, не потрібно форсувати Дніпро, як на Трою.
Дешево і сердито.
Аналогічно у Борку через Жуляни.

Якщо чисто фантазувати, то є сенс до Бучі, Ірпеня, Вишгороду, Броварів, Борисполя, Вишневого та Крюківщини. Але то з ненаукової фантастики, хіба що спочатку їх включити як райони Києва

А що в Парижі тільки метро там, де офіційно місто Париж?
За межу ні ногом?
Аналогічно Мюнхен/Лондин/НЙ.
Називається якось чи то рер, чи то рур, зовні мало відрізняється від метро, але то електричка, станції часто з'єднані з метро
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 18:57

  flyman написав:Якась фантастика про 42% податку від государства ФРН.
Може він промовчав, що це додаткових 5К євро, до іншого фрілансу чи основної роботи на 10К євро в місяць?

Подоходный налог в Германии
Налог на доход физических лиц или на немецком Lohnsteuer/Einkommensteuer обычно составляет от 14 до 45% в зависимости от уровня дохода и других факторов, как налоговый класс.

Налог на прибыль в Германии для физических лиц взимается по прогрессивной шкале в зависимости от суммы дохода:

0% если доход до 9 744 EUR;
14% - если доход от 9 744 EUR до 57 918 EUR;
42% - если доход от 57 918 EUR до 274 612 EUR;
45% - если доход от 274 612 EUR.
stm
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