Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 116117118119> Додано: П'ят 15 лип, 2022 18:06 flyman написав: slonomag написав: Gastarbaiter написав: Айтишники, чувствующие себя царями в Киеве со своими 2-3-5 куе., смысла уезжать не видят Айтишники, чувствующие себя царями в Киеве со своими 2-3-5 куе., смысла уезжать не видят

Айтишники, у которых есть семьи, очень даже видят смысл. У нас пол офиса на чемоданах сидит, готовы выезжать хоть "на минутку" в 1 конец. Была бы возможность. Айтишники, у которых есть семьи, очень даже видят смысл. У нас пол офиса на чемоданах сидит, готовы выезжать хоть "на минутку" в 1 конец. Была бы возможность.

Якщо заводити трактор ІТнику, то в США, там і по лаве не буде просадки і рівень життя, і кордон з РФ лише на Алясці і Алеутах.

Хоча можна попрацювати років 5 в ФРН заради німецької пенсії, яку потім витрачати як в Туреччині чи Албанії. Якщо заводити трактор ІТнику, то в США, там і по лаве не буде просадки і рівень життя, і кордон з РФ лише на Алясці і Алеутах.Хоча можна попрацювати років 5 в ФРН заради німецької пенсії, яку потім витрачати як в Туреччині чи Албанії.

Америка далековато. Да и работу менять придется. А то я смутно себе представляю как айтишник переезжает в Америку и пишет клиенту, тут такое дело, я переехал в Америку, у меня теперь рейт 80уе/час, а не 40уе/час. Клиент очень обрадуется твоему переезду ) Америка далековато. Да и работу менять придется. А то я смутно себе представляю как айтишник переезжает в Америку и пишет клиенту, тут такое дело, я переехал в Америку, у меня теперь рейт 80уе/час, а не 40уе/час. Клиент очень обрадуется твоему переезду ) slonomag Повідомлень: 60 З нами з: 23.11.17 Подякував: 5 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 лип, 2022 18:06 Faceless написав: flyman написав: Давно пора дотягнути метро до Бучі, не потрібно форсувати Дніпро, як на Трою.

Дешево і сердито.

Аналогічно у Борку через Жуляни. Давно пора дотягнути метро до Бучі, не потрібно форсувати Дніпро, як на Трою.Дешево і сердито.Аналогічно у Борку через Жуляни.

Якщо чисто фантазувати, то є сенс до Бучі, Ірпеня, Вишгороду, Броварів, Борисполя, Вишневого та Крюківщини. Але то з ненаукової фантастики, хіба що спочатку їх включити як райони Києва Якщо чисто фантазувати, то є сенс до Бучі, Ірпеня, Вишгороду, Броварів, Борисполя, Вишневого та Крюківщини. Але то з ненаукової фантастики, хіба що спочатку їх включити як райони Києва

А що в Парижі тільки метро там, де офіційно місто Париж?

За межу ні ногом?

Аналогічно Мюнхен/Лондин/НЙ. А що в Парижі тільки метро там, де офіційно місто Париж?За межу ні ногом?Аналогічно Мюнхен/Лондин/НЙ. flyman

Повідомлень: 29179 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1412 раз. Подякували: 2513 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 лип, 2022 18:10 вам шашечки чи їхати? slonomag написав: flyman написав: slonomag написав: Айтишники, у которых есть семьи, очень даже видят смысл. У нас пол офиса на чемоданах сидит, готовы выезжать хоть "на минутку" в 1 конец. Была бы возможность. Айтишники, у которых есть семьи, очень даже видят смысл. У нас пол офиса на чемоданах сидит, готовы выезжать хоть "на минутку" в 1 конец. Была бы возможность.

Якщо заводити трактор ІТнику, то в США, там і по лаве не буде просадки і рівень життя, і кордон з РФ лише на Алясці і Алеутах.

Хоча можна попрацювати років 5 в ФРН заради німецької пенсії, яку потім витрачати як в Туреччині чи Албанії. Якщо заводити трактор ІТнику, то в США, там і по лаве не буде просадки і рівень життя, і кордон з РФ лише на Алясці і Алеутах.Хоча можна попрацювати років 5 в ФРН заради німецької пенсії, яку потім витрачати як в Туреччині чи Албанії.

Америка далековато. Да и работу менять придется. А то я смутно себе представляю как айтишник переезжает в Америку и пишет клиенту, тут такое дело, я переехал в Америку, у меня теперь рейт 80уе/час, а не 40уе/час. Клиент очень обрадуется твоему переезду ) Америка далековато. Да и работу менять придется. А то я смутно себе представляю как айтишник переезжает в Америку и пишет клиенту, тут такое дело, я переехал в Америку, у меня теперь рейт 80уе/час, а не 40уе/час. Клиент очень обрадуется твоему переезду )

Може і обрадується, так як ти на місці, +- в його часому поясі, і єслі чо то і в офісі можеш відсвічувати.



1. Находиш клієнта із рейтом 60уе/год. Їдеш в який мідлновере США, і по місцю шукаєш на 80уе/год або і на цілих 100уе, або два непильних папісят.

2. Перебираєшся в Сальвадор який чи Колумбію, щоб поближе і +- в тій же таймзоні.

3. Через ФААНГи, хоч тушком хоч чучело. Вони набирають весь час.

4. І т.д. і т.п., тільки наразі проблема 18...60. Може і обрадується, так як ти на місці, +- в його часому поясі, і єслі чо то і в офісі можеш відсвічувати.1. Находиш клієнта із рейтом 60уе/год. Їдеш в який мідлновере США, і по місцю шукаєш на 80уе/год або і на цілих 100уе, або два непильних папісят.2. Перебираєшся в Сальвадор який чи Колумбію, щоб поближе і +- в тій же таймзоні.3. Через ФААНГи, хоч тушком хоч чучело. Вони набирають весь час.4. І т.д. і т.п., тільки наразі проблема 18...60. flyman

Повідомлень: 29179 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1412 раз. Подякували: 2513 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 лип, 2022 18:14 Айтишнику лучше в Штаты. Недавно читал статью, как синьор в Нетфликс с 6 yoe пошел искать лучшее, имея 530к/year. 7 собесов - 7 офферов от 350 до 800к comp



Таких цифр в Европе просто не будет и в дальнем приближении San

Повідомлень: 33436 З нами з: 08.04.08 Подякував: 2316 раз. Подякували: 2572 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 лип, 2022 18:19 BIGor написав: Wisznia2021 написав: Заметила, что медучреждения, офисы, метро за границей выглядит ровно так, чтоб могло выполнять свои функции,- не более. У нас метро, конечно,- это оперный театр, но станций в 10 раз меньше, чем в Парижском... Заметила, что медучреждения, офисы, метро за границей выглядит ровно так, чтоб могло выполнять свои функции,- не более. У нас метро, конечно,- это оперный театр, но станций в 10 раз меньше, чем в Парижском...

Я бы не сказал что метро в Киеве какое-то особенное. Центральные станции - может быть, остальные - совсем обычные. КПИ-берестейка-шулявка - оперный театр? Вы были в Киеве? Я бы не сказал что метро в Киеве какое-то особенное. Центральные станции - может быть, остальные - совсем обычные. КПИ-берестейка-шулявка - оперный театр? Вы были в Киеве?

Открываем новую тему про метро?😀 Не, не хочу. Думаю, что и про беженцев надо закрыть на время- циплят по осени считают. Закончится война- вот тогда и посчитаем. Надо бы и срок окончания указать в исходных данных, но никто не знает, а " каркать" тоже не хочется. Оставим, как есть Открываем новую тему про метро?😀 Не, не хочу. Думаю, что и про беженцев надо закрыть на время- циплят по осени считают. Закончится война- вот тогда и посчитаем. Надо бы и срок окончания указать в исходных данных, но никто не знает, а " каркать" тоже не хочется. Оставим, как есть Wisznia2021 Повідомлень: 83 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 лип, 2022 18:40 flyman написав: slonomag написав: Gastarbaiter написав: Айтишники, чувствующие себя царями в Киеве со своими 2-3-5 куе., смысла уезжать не видят Айтишники, чувствующие себя царями в Киеве со своими 2-3-5 куе., смысла уезжать не видят

Айтишники, у которых есть семьи, очень даже видят смысл. У нас пол офиса на чемоданах сидит, готовы выезжать хоть "на минутку" в 1 конец. Была бы возможность. Айтишники, у которых есть семьи, очень даже видят смысл. У нас пол офиса на чемоданах сидит, готовы выезжать хоть "на минутку" в 1 конец. Была бы возможность.

Якщо заводити трактор ІТнику, то в США, там і по лаве не буде просадки і рівень життя, і кордон з РФ лише на Алясці і Алеутах.

Хоча можна попрацювати років 5 в ФРН заради німецької пенсії, яку потім витрачати як в Туреччині чи Албанії. Якщо заводити трактор ІТнику, то в США, там і по лаве не буде просадки і рівень життя, і кордон з РФ лише на Алясці і Алеутах.Хоча можна попрацювати років 5 в ФРН заради німецької пенсії, яку потім витрачати як в Туреччині чи Албанії.

У меня истерика- вы даже не знаете, сколько надо проработать в Германии, чтоб иметь право на пенсию. А ещё выше- оказалось, что и про налог в 42% тож не слыхали. Вы не на том форуме гуляете- вам надо на форум по стране, куда собираетесь. Там почитаете и про налоги и про остальное. 42%- это, собирательный образ: пдфо+ безработица, несчастный случай, мед страховка, пенсионный, страховка по догляду, как- то так. У меня истерика- вы даже не знаете, сколько надо проработать в Германии, чтоб иметь право на пенсию. А ещё выше- оказалось, что и про налог в 42% тож не слыхали. Вы не на том форуме гуляете- вам надо на форум по стране, куда собираетесь. Там почитаете и про налоги и про остальное. 42%- это, собирательный образ: пдфо+ безработица, несчастный случай, мед страховка, пенсионный, страховка по догляду, как- то так. Wisznia2021 Повідомлень: 83 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 лип, 2022 18:46 flyman написав: Faceless написав: flyman написав: Давно пора дотягнути метро до Бучі, не потрібно форсувати Дніпро, як на Трою.

Дешево і сердито.

Аналогічно у Борку через Жуляни. Давно пора дотягнути метро до Бучі, не потрібно форсувати Дніпро, як на Трою.Дешево і сердито.Аналогічно у Борку через Жуляни.

Якщо чисто фантазувати, то є сенс до Бучі, Ірпеня, Вишгороду, Броварів, Борисполя, Вишневого та Крюківщини. Але то з ненаукової фантастики, хіба що спочатку їх включити як райони Києва Якщо чисто фантазувати, то є сенс до Бучі, Ірпеня, Вишгороду, Броварів, Борисполя, Вишневого та Крюківщини. Але то з ненаукової фантастики, хіба що спочатку їх включити як райони Києва

А що в Парижі тільки метро там, де офіційно місто Париж?

За межу ні ногом?

Аналогічно Мюнхен/Лондин/НЙ. А що в Парижі тільки метро там, де офіційно місто Париж?За межу ні ногом?Аналогічно Мюнхен/Лондин/НЙ.

Там вже різні види електричок, які в місті перехрещуються з метро. Там вже різні види електричок, які в місті перехрещуються з метро. Wisznia2021 Повідомлень: 83 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 лип, 2022 18:46 Re: Еміграція, заробітчанство slonomag написав: flyman написав: slonomag написав: Айтишники, у которых есть семьи, очень даже видят смысл. У нас пол офиса на чемоданах сидит, готовы выезжать хоть "на минутку" в 1 конец. Была бы возможность. Айтишники, у которых есть семьи, очень даже видят смысл. У нас пол офиса на чемоданах сидит, готовы выезжать хоть "на минутку" в 1 конец. Была бы возможность.

Якщо заводити трактор ІТнику, то в США, там і по лаве не буде просадки і рівень життя, і кордон з РФ лише на Алясці і Алеутах.

Хоча можна попрацювати років 5 в ФРН заради німецької пенсії, яку потім витрачати як в Туреччині чи Албанії. Якщо заводити трактор ІТнику, то в США, там і по лаве не буде просадки і рівень життя, і кордон з РФ лише на Алясці і Алеутах.Хоча можна попрацювати років 5 в ФРН заради німецької пенсії, яку потім витрачати як в Туреччині чи Албанії.

Америка далековато. Да и работу менять придется. А то я смутно себе представляю как айтишник переезжает в Америку и пишет клиенту, тут такое дело, я переехал в Америку, у меня теперь рейт 80уе/час, а не 40уе/час. Клиент очень обрадуется твоему переезду ) Америка далековато. Да и работу менять придется. А то я смутно себе представляю как айтишник переезжает в Америку и пишет клиенту, тут такое дело, я переехал в Америку, у меня теперь рейт 80уе/час, а не 40уе/час. Клиент очень обрадуется твоему переезду ) Є варіанти релокації, правда, не для всіх спеціальностей Є варіанти релокації, правда, не для всіх спеціальностей Faceless

Модератор Повідомлень: 31791 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1350 раз. Подякували: 7546 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 лип, 2022 18:48 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: Faceless написав: flyman написав: Давно пора дотягнути метро до Бучі, не потрібно форсувати Дніпро, як на Трою.

Дешево і сердито.

Аналогічно у Борку через Жуляни. Давно пора дотягнути метро до Бучі, не потрібно форсувати Дніпро, як на Трою.Дешево і сердито.Аналогічно у Борку через Жуляни.

Якщо чисто фантазувати, то є сенс до Бучі, Ірпеня, Вишгороду, Броварів, Борисполя, Вишневого та Крюківщини. Але то з ненаукової фантастики, хіба що спочатку їх включити як райони Києва Якщо чисто фантазувати, то є сенс до Бучі, Ірпеня, Вишгороду, Броварів, Борисполя, Вишневого та Крюківщини. Але то з ненаукової фантастики, хіба що спочатку їх включити як райони Києва

А що в Парижі тільки метро там, де офіційно місто Париж?

За межу ні ногом?

Аналогічно Мюнхен/Лондин/НЙ. А що в Парижі тільки метро там, де офіційно місто Париж?За межу ні ногом?Аналогічно Мюнхен/Лондин/НЙ. Називається якось чи то рер, чи то рур, зовні мало відрізняється від метро, але то електричка, станції часто з'єднані з метро Називається якось чи то рер, чи то рур, зовні мало відрізняється від метро, але то електричка, станції часто з'єднані з метро Faceless

Модератор Повідомлень: 31791 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1350 раз. Подякували: 7546 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 лип, 2022 18:57 flyman написав: Якась фантастика про 42% податку від государства ФРН.

Може він промовчав, що це додаткових 5К євро, до іншого фрілансу чи основної роботи на 10К євро в місяць? Якась фантастика про 42% податку від государства ФРН.Може він промовчав, що це додаткових 5К євро, до іншого фрілансу чи основної роботи на 10К євро в місяць?

Подоходный налог в Германии

Налог на доход физических лиц или на немецком Lohnsteuer/Einkommensteuer обычно составляет от 14 до 45% в зависимости от уровня дохода и других факторов, как налоговый класс.



Налог на прибыль в Германии для физических лиц взимается по прогрессивной шкале в зависимости от суммы дохода:



0% если доход до 9 744 EUR;

14% - если доход от 9 744 EUR до 57 918 EUR;

42% - если доход от 57 918 EUR до 274 612 EUR;

45% - если доход от 274 612 EUR. Подоходный налог в ГерманииНалог на доход физических лиц или на немецком Lohnsteuer/Einkommensteuer обычно составляет от 14 до 45% в зависимости от уровня дохода и других факторов, как налоговый класс.Налог на прибыль в Германии для физических лиц взимается по прогрессивной шкале в зависимости от суммы дохода:0% если доход до 9 744 EUR;14% - если доход от 9 744 EUR до 57 918 EUR;42% - если доход от 57 918 EUR до 274 612 EUR;45% - если доход от 274 612 EUR. stm

Повідомлень: 3457 З нами з: 04.03.15 Подякував: 71 раз. Подякували: 575 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 116117118119> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Faceless